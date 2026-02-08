Iarna lovește din nou: Ninsori abundente, viscol și polei în următoarele zile

Vremea se schimbă brusc la finalul weekendului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 8 februarie 2026, o informare meteorologică valabilă până marți, 10 februarie, ora 20:00, care vizează mai multe regiuni ale țării.În intervalul menționat, temporar se vor înregistra precipitații predominant sub formă de ninsoare.

În Moldova și în estul și sud-estul Transilvaniei, ninsorile vor fi mai intense duminică și în noaptea de duminică spre luni. Din seara zilei de luni și până marți seara, fenomene similare sunt așteptate în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi moderate, între 5 și 10 litri pe metrul pătrat, iar în zonele montane și în sud-vestul țării se pot acumula până la 15 litri pe metrul pătrat. Strat de zăpadă de 5–10 cm se va depune local, iar la munte grosimea va ajunge, în general, la 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș, ceea ce va crea condiții periculoase pentru circulație.

Vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 45–50 km/h în sud-vest, sud și est. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile vor scădea semnificativ, vremea devenind deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Noaptea de luni spre marți va fi geroasă în Moldova și estul Transilvaniei, cu minime cuprinse între -15 și -5 grade și maxime între -6 și 3 grade.

Administrația Națională de Meteorologie va actualiza mesajul în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru condiții severe.

„Răcirea vremii va surveni încă de duminică, dar se va resimți mai semnificativ în zona Moldovei, în timp ce în restul teritoriului răcirea vremii nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor normale pentru perioada din an”, a anunțat meteorogul Oana Catrina.

Meteorologii prognozează o încălzire accentuată a vremii în întreaga țară, începând cu a doua parte a săptămânii viitoare, după perioada recentă cu temperaturi scăzute.

În a patra parte a lunii februarie, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi ușor peste mediile obișnuite în toate regiunile țării.