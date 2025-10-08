Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 octombrie 2025

9 octombrie

Pe 9 octombrie s-au născut Miguel de Cervantes de Saavedra, John Lennon, Camille Saint-Saens, Gento, Adrian Pintea, Gică Popescu, Marioara Murărescu, Emil Manu, Olga Szabo.

Pe 9 octombrie, sunt Sfinţii: Iacob al lui Alfeu, Andronic şi Atanasia. Nimic în ”Kalendar”.

John Lennon, Sir John Winston Lennon... Este unul dintre oamenii care mi-a influenţat mult adolescenţa. Am învăţat franceza ca să citesc în original poemele lui Prevert, iar engleza ca să-l înţeleg pe John Lennon. Fascinantă personalitate!

Provenit din muncitorescul Liverpool, John a rămas toată viaţa un apărător al omului simplu, al lui „John Doe”. A schimbat muzica, a schimbat o epocă, s-a bucurat de glorie şi bani, a fost înobilat de Regină.

Dar, mereu şi mereu, revenea în apărarea omului simplu, John Doe cel batjocorit şi strivit de cei bogaţi şi puternici. Un activist pentru pace, un luptător contra războiului, în special contra celui din Vietnam. Preşedintele Nixon a vrut să-l bage la închisore, sau măcar să-l exileze. Şeful de atunci al FBI-ului i-a replicat preşedintelui american: „După Iisus, John Lennon se bucură în prezent de cea mai mare popularitate! Vreţi să fie şi mai popular?!”.

John Lennon a fost asasinat, în mod foarte convenabil, pe 8 decembrie 1980, pe când se pregătea să facă un turneu mondial în sprijinul păcii şi contra globalizării.

Ironia tragică a destinului face ca tot pe 9 octombrie (1967) să fie asasinat Ernesto „Che” Guevara în împrejurări care şi astăzi sunt neclare. Medicul pornit să vindece omenirea a eşuat lamentabil. Dar a devenit un simbol nemuritor.

Doi rebeli adevăraţi, rebeli cu o cauză. În prezent este mare nevoie de astfel de oameni care să ţină puţin în frâu lăcomia şi desfrâul economic al celor prea puternici, al celor prea bogaţi.

Altfel, multinaţionalele pot falimenta o ţară, vezi Grecia, sau transforma o altă ţară, România, în colonie - sursă de materii prime valoroase, piaţă de desfacere a unor produse proaste şi scumpe şi sursă de milioane de oameni dezrădăcinaţi ca forţă de muncă ieftină şi fără drepturi.

Se pune întrebarea dacă mulţimea era reprezentată de cei doi, dacă, în general mulţimea, definită ca în matematică "mulţimea", ei bine mulţimea doreşte să fie salvată, să o ducă mai bine, să iasă din prostie şi vulgaritate, să fie salvată de violenţă, de exploatare... Dacă sacrificiul unor persoane de excepţie este meritat de gloată, sau nu contează...

Vedeţi, eu mă conduc în această viaţă după experienţa proprie. Toată filozofia, etica, morala au fost puse la punct în antichitate şi tot atunci s-a descoperit tot ceea ce se putea descoperi. Apoi, s-a uitat. S-a revenit când tehnologiile permiteau punerea în aplicare a descoperirilor. "Evoluţia" umană nu este decât o problemă de tehnologie.

La fel cu "democraţia". Cred că este cea mai mare greşeală după crearea omului. De fapt "democraţiile" actuale nu sunt niciodată democraţii în spiritul atenian al cuvântului. Mulţimea greşeşte întotdeuna, este un principiu matematic, entropia creşte cu cât numerele sunt mai mari.

Ce-i de făcut, vorba lui Lenin... este doar un exerciţiu intelectual pentru acest octombrie ciudat şi plin de mistere. Aştept opiniile domniilor voastre!

Vă mulţumesc mult, vă mulţumesc din suflet pentru corespondenţa voastră. Am citit adevărate opere literare, adevărate opere critice.

Este o adevărată încântare să constaţi câţi oameni cultivaţi şi inteligenţi sunt în România şi câţi români de calitate sunt în toată lumea. Din nefericire, nu ei constituie majoritatea...

Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi să vă mai spun o poveste adevărată. S-a întâmplat acum mulţi ani, foarte mulţi ani, în Alger, tot într-o zi de început de octombrie.

Eram de vreo lună în Alger şi ajunsesem la capătul răbdării. Fusesem trimis ca să recuperez o diferenţă de încasat, care rezultase după terminarea lucrărilor şi să eliberez garanţia bancară de bună execuţie a lucrărilor părţii române la barajului Ksob (în fotografia din titlu).

Dacă cu garanţia bancară m-am descurcat imediat şi am primit o telegramă de felicitare de la un tânăr de la BRCE, unul, Mugur Isărescu, cei 21.112,45 dolari SUA nu aveam de la cine să-i iau! Sonaghter dădea vina pe Sonelgaz, iar acest din urmă, pe primul. Societăţi de stat puternice şi cu mulţi bani, dar, din punctul lor de vedere terminaseră derularea contractului.

Am ajuns până la ministrul energiei, un „pied noir” cultivat şi foarte serios. M-a înţeles, dar mi-a spus clar, că, din punctul de vedere al statului algerian, contractul a fost încheiat. Dacă vreau, mă plăteşte din buzunarul lui, pentru că am dreptate! I-am răspuns că reţin oferta ca ultim refugiu şi că pregătesc 55 de cenţi ca să-i dau rest. Dar că onorabil ar fi să se transfere suma respectivă la BRCE de una dintre societăţile de stat care beneficieză de pe urma barajului.

M-am dus la ambasadorul nostru. Mă aştepta. Cu cafea excepţională, algeriană şi cu apă minerală de acasă. Nu poţi să-ţi îndeplineşti mandatul, mă întreabă ambasadorul. Cred că pot, dar cheltuielile cu statul meu în Alger o să depăşească suma de încasat. În acest caz particular, spune ambasadorul, banii nu cotează. Rezidentul de comerţ exterior a încercat un an să recupereze amărâţii ăştia de bani. Până la urmă a zis că cere ajutor de acasă, doar Soarele răsare de la Bucureşti şi i-a ameninţat pe directorii algerieni că o să vină cineva căruia nu o să-i poate rezista. Cineva cu „modjo” şi „baraka”! Îl ştiam bine pe rezidentul de comerţ exterior. După loviluţie a ajuns senator şi acum este în vârful unei autorităţi. Un om priceput şi deştept.

Nu am mai zis nimic. Am plecat abătut. Era o problemă de încăpăţânare diplomatică, înţelegeam acest lucru. Iar ameninţarea cu „bau-bau” de acasă era un lucru obişnuit în tehnicile de negociere, când nu mai ai argumente.

Lucrul neplăcut era că eu eram „bau-bau”! Modjo? Baraka? De unde, că la Bucureşti nu se găseau nici la „Comturist”! Câteva zile am stat închis în hotelul meu, în pat, uitându-mă fix în tavan. Coboram doar ca să mânânc, la ore fixe.

Apoi ceva, sau cineva, parcă m-a forţat să mă îmbrac şi să mă duc în Casbah, într-o ceainărie-bar numită „Lucy”, gen barul din filmul „Casablanca”.

Stăteam şi mă uitam la lume, sorbind încetişor dintr-un „petit blanc”!

Când, uşile sunt date de perete şi intră un grup gălăgios. Peste cincizeci. Studenţi. Care vorbeau tare şi provocator în arabă. Mă uit atent la ei, surâzând. Imediat vreo trei dintre ei se proptesc în faţa mea şi mă întreabă într-o arabă puţin protocolară ce mama naibii mă holbesc la ei!

Nu ştiu de ce, modjo, baraka sau toţi sfinţii m-au împins să le răspund cu versuri din La Marseillaise: “ Aux armes citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons, Qu'un sang impur, Abreuve nos sillons”.

Cu un urlet de satisfacţie studenţii s-au aruncat asupra mea. Am crezut că asta a fost!

Dar nu, m-au ridicat pe braţe şi aruncând din nou uşile de pereţi am ieşit în stradă. Cu mine purtat pe braţe, ca un stindard. Iar toţi cântau versurile nemuritoare, cele împotriva tiraniei. Se strâng alţi studenţi, apoi oameni obişnuiţi...

Aveam să citesc în ziare, a doua zi, că demonstraţia ad-hoc a studenţilor în sprijinul revendicărilor lor de început de an universitar, locuri în cămine, burse de stat şi gratuităţi pe mijloacele de transport, ei bine, demonstraţia adunase la un loc peste două sute de mii de oameni. Eu am reuşit să mă fac nevăzut când cei care mă purtau pe braţe au obosit, dar probabil că fusesem ochit de... cine trebuie!

A treia zi am fost chemat la ministrul energiei care mi-a înmânat extrasul de transfer bancar a sumei de 21.112,45 dolari SUA în cont, la BRCE. În prezenţa directorilor, spăşiţi, de la Sonelgaz şi Sonaghter. Ambasadorul, care mă însoţea, i-a spus ministrului din vârful buzelor, v-am spus că are „baraka”! Da, am văzut, a răspuns ministrul, zâmbind mânzeşte, dar vă rog frumos să-l puneţi în primul avion către Bucureşti!

Ceea ce s-a întâmplat, după o săptămână, ambasadorul nostru din Alger mi-a pus la dispoziție o mașină cu șofer și un ghid ca să văd ceea ce era interesant în Algeria. Când am ajuns în București nu mă aștepta nimeni, nici măcar mașina de serviciu de la minister. A doua zi am găsit explicația. Toată lumea din direcție se uita urât la mine. N-am putut să rezist și am întrebat cu ce am greșit. Mi-a răspuns directorul adjunct Stoenescu, Domnul să-l odihnească. ”Radule, ai distrus vreo duzină de plimbări în Algeria, pentru recuperarea banilor!” Sună a banc, dar ăsta este adevărul și numai adevărul!

Am mai trecut eu prin multe aventuri, dar nu cred că o să mă credeți, dacă le povestesc. Mai mă gândesc, doar mâine este o altă zi!

BERBECUL Ziua pare cenuşie, fără nerv. Ai mai multe lucruri nerezolvate şi amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci, pentru că soarele e prezent în gândurile tale! Acea parte excesivă din natura zodiei se ilustrează astăzi din plin. Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Evită tensiunile şi conflictele printr-o atitudine prudentă şi defensivă.

TAUR Ai multe planuri şi multe idei de sezon rece. Azi ai o zi favorabilă, gândirea pozitivă şi un zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs!

GEMENI Acorzi multă atenţie şi timp celor din jurul tău. Ai vrea să ceri un sfat, ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Dar nu te-ai decis cine să fie confidentul tău! Selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

RAC Astăzi ai idei şi carisma necesară ca să poţi rezolva unele probleme personale! O zi favorabilă în ceea ce priveşte domeniul sentimental. Nu amâna, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor. Nu sta izolat, nu sta singur, mai ales pe seară. Strânge-ţi familia sau prietenii în jurul tău, poate la un ceai şi spune-le ce ai pe suflet, aşa cum îţi convine mai bine, varianta ta, adică. O să te simţi mult mai bine!

LEU Afacerile sunt afaceri! Fie că e vorba de bani sau amor, au metodele lor, secrete şi vicleşuguri! Nu te apuca să inventezi lucruri vechi de când lumea, trebuie doar să fii Leu de încredere! Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Nu prea mai îţi place să rişti. Fii mai filozof, mai „zen” că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra. Nici tu nu o să primeşti nimic, nici măcar bastoane, dacă nu poţi focaliza şi pierzi zilele unele după altele.

FECIOARĂ Ai de ales o alternativă, eşti la o răscruce, în faţa a două drumuri. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în duo, în cuplu, sau într-o relaţie. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie.

BALANŢĂ Trăieşti de azi pe mâine, fără iluzii şi pretenţii. E bine, dacă ai un Master Plan, realist şi bine făcut. Dacă nu ai o strategie, fii sigur că bunul Dumnezeu te are în vedere în Planul Lui! Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă. Trebuie să te distanţezi de probleme, să nu mai iei totul foarte personal – este modul indicat ca să treci la o perioadă mai agreabilă.

SCORPION Ai o dispoziţie mai rară pentru tine, un elan de generozitate şi laude pentru cei din jurul tău. Nu te înfrâna, lasă-ţi gura slobodă, aşa poţi obţine statutul de “fată sau băiat de gaşcă”! Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului. Fii enciclopedist!

SĂGETĂTOR Fă ceea ce trebuie, este corect şi cinstit – acesta este sfatul stelelor pentru astăzi. Nu vei regreta, pe termen lung atitudinea ta, este, cu siguranţă, câştigătoare. Nu exgera cu nimic! Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă...

CAPRICORN Astăzi ai unele dificultăţi de comunicare, la serviciu şi acasă. Fii mai scurt şi mai precis în vorbe, zâmbeşte şi dă toate semnalele nonverbale că eşti fată/băiat bun şi bine intenţionat! Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

VĂRSĂTOR Nu ai o misiune uşoară! Trebuie să alegi de ce parte te dai. Nu mai poţi păstra neutralitatea, fiecare din părţi anunţă sus şi tare că cine nu este cu ea, este împotriva părţii respective! La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă sau la şcoală, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune, ca să trecei împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare.

PEŞTI Poţi să împaci viaţa profesională cu cea de familie. Timpul nu-ţi mai ajunge şi cei dragi încep să-ţi simtă lipsa. Încearcă să fii mai eficient şi mai rapid, cei dragi sunt pe primul loc! La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice – reflectezi. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi un ceai, sau o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut...