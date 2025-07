Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 iulie 2025. Harcodanul și Dornadosul







8 iulie

Pe 8 iulie s-au născut John D. Rockefeller, Anjelica Huston, Sir Arthur Evans, Ferdinand von Zeppelin, Şerban Foarţă, Petre Abrudan. Pe 8 iulie pomenim în calendarul creştin-ortodox fix pe Sf. Mare Mucenic Pricopie, ostaşul, „patronul lupilor”, cel care face să tacă cucul şi pedepseşte pe cei care nu îl respectă, nu respectă ritmul naturii.

Câteva zile înainte şi după Sf. Pricopie, sunt mari primejdii de furtuni, vijelii, averse dure de ploaie şi grindină.

În această zile se bat două puternice spirite ale aerului, Harcodanul şi Dornadosul, fiind zile de primejdie mare, mai ales în Munţii Apuseni, inima Daciei, dar şi pe mare şi în restul ţării, pe fluvii, în oraşe, pe drumuri şi ogoare.

Mereu şi mereu, iată, în calendarul strămoşesc apare amintirea lupilor, totemul tribului din care ne tragem cu toţii, dacii şi romanii, împreună.

Este o creştinare a unei foarte vechi sărbători, în care Lupul Şchiop şi cei şase Filipi de Foc au rolul principal. Din nou Lupul Şchiop apare în ipostaza punitivă, de răzbunător al principiilor vechi: onoare, credinţă, responsabilitate, patriotism, hărnicie, cinste. Nerespectarea zilei, de fapt a moralei şi a eticii, aducea grele pedepse. "Arde piatra-n apă, dacă nu se ţine" (Speranţia)

Vechiul blestem strămoşesc "arde-te-ar focul!" se referă la acţiunile Lupilor de Foc, care provoacă, ca pedeapsă, incendii şi combustie spontană. La limita dintre câmp şi materie, lupii de foc, "câinii lui Sf. Petru" dezlănţuie sofisticate energii cosmice, care degenerează termic, până la nivelul focului.

"Neşte oameni s-au apucat să treiere grâu în ziua de Pricopie. Până seara s-au aprins paiele şi apoi au ars tot" (Speranţia). Şi culmea pedepsei, Pricopul, sub forma unui lup, fură copiii celor care nu ţin ziua, sau păcătuiesc grav cu ceva.

Despre copii se vorbeşte mult în ultimul timp. În legătură cu bacalaureatul şi “capacitatea” cum se spunea, pe vremuri. Dar şi studiul “Institutului de Statistică” care arată că populaţia României se va înjumătăţi până în anul 2060. Suntem mai puţini şi mai sterpi.

Probabil că s-a uitat avertismentul UNESCO de acum câţiva ani în care se preciza că ţările mici, cu populaţii sub 20 de milioane de locuitori vor dispare ca formaţie statală şi limbă vorbită până la nivelul anului 2120. Se vor păstra doar insule răzleţe de populaţii care mai păstrează unele trăsături naţionale. România era pe listă…

România şi aşa are o structură de ţară pe ducă. Populaţia activă nu poate să mai susţină şi posibilele viitoare milioane de bebeluşi care consumă nu glumă, dar vor produce peste... douzeci de ani! Două milioane de pensionari, trei, pardon, aproape patru milioane de întreţinuţi, patru milioane de minori şi numai patru milioane de adulţi activi, care fac bani pentru ceilalţi. Şi încă patru milioane, cea mai bună forţă de muncă, dar bejăniţii aceia aduc plusvaloare, taxe şi impozite în alte economii, ale ţărilor de găzduire.

Datoria iubiţilor noştri conducători, baschetbalişti, sau marinari, sau geologi, motociclişti, activişti, angajaţi ai lu' Vîntu, nemți, primari şi liber cugetători, că am avut toată zoologia în decursul timpului, numai ceea ce trebuia, nu, ei bine, datoria iubiţilor noştri conducători era să ofere românilor şansa şi perspectiva unei vieţi normale în Europa. Un cadru statal democratic, independent, legal, care se permită apariţia de multe locuri de muncă. Cum se face în alte ţări... Nu să vândă totul străinilor, chiar şi pe un leu, doar-doar o să se îmbogăţească ăia şi o să le pice şi lor ceva.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, eu sunt, de fapt, am fost, un om de afaceri. Într-o seară, acum mai mult de treizeci de ani m-am întrebat ce caut eu îmbrăcat în costum “Bijan”, cămaşă de mătase “Tai Pan”, cu pantofi de lac de la “Klein”, ei bine, ce caut eu printre ticăloşii aceia? Doar făcusem jurământ de sărăcie, de asceză şi abstinenţă şi căutam înălţarea! Am lăsat totul, bani şi putere, secretare, poziţia de CEO, afaceri, vile, maşini, acţiuni, am zâmbit, am spus “I quit” şi am ieşit pe uşă!

Îmi bat gura cu patriotismul şi naţionalismul şi alte “isme” că poate ceva tot s-o prinde. Patriotismul trece prin stomac. Eu nu fac poezii şi nu scriu ode. Ştiu, aşa am învăţat, aşa am aflat din afaceri mari, că am lucrat pentru multimiliardari iranieni şi saudiţi şi vindeam petrol, hidrocentrale şi porturi, nu rulmenţi şi cuie, că o economie naţională puternică înseamnă bunăstarea locuitorilor. Şi că această bunăstare este invers proporţională cu datoria externă. Că suveranitatea naţională este, la fel, invers proporţională, cu mărimea sectorului din economie ocupat de străini şi cu implicarea fondurilor şi băncilor mondiale. Ori, numai suveranitatea naţională garantează o economie şi industrie naţionale puternice…

Păcat că patriotismul a fost compromis de către cine trebuie odată cu compromitere suveraniștilor. Am mai asistat la așa ceva pe vremea lui Vadim. Acum avem o conducere profund implicată în interesele străine în România. Nimeni nu vrea să ia măsurile necesare pentru o economie sănătoasă, pe picioarele ei. Măsurile celor care ne conduc se îndreaptă către atingerea unor indicatori, pe spinarea și suferințele poporului, ca să se poată împrumuta la bănci străine, din nou. De ce? Bună întrebare !

Acum mă duc să ascult “Invasion”, “Tech-No-Logical World”, “Thank God for Music” şi celelalte melodii ale lui Patrick Cowley, un muzician de geniu şi neapărat “They Came at Night”! El, Patrick şi cu Giorgio Moroder au inventat muzica “disco”!

Spuneam, altă dată, că timpul este făcut din întrebări. Dacă aveţi ceva de rezolvat sau o întrebare, poate consultaţi şi horoscopul meu! Căutând răspunsul mai trece o zi, o noapte, pentru că trebuie să aşteptăm întotdeauna ziua de mâine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi eşti tensionat de faptul că trebuie, cu orice preţ, să ai succes, să prevalezi! Vezi, cu luciditate, capcanele şi primejdiile drumului tău. Dar, orice ar fi, nu poţi să dai înapoi!

Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele. Şi teoria relativităţii părea, la început, că este ciudată, acum toţi sunt cu laude, aşa că nu te lua după primul venit.

TAUR Ambianţa este dinamică. Concentrarea pe probleme e bună, ceea ce te ajută să găseşti soluţii bune şi durabile la unele situaţii cu care te confrunţi. Aştepţi un rezultat, sau o veste.

Astăzi este ziua noutăţilor, a veştilor, unele, dacă nu majoritatea, chiar bune. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor.

GEMENI Fii atent la ceea ce ţi se cere, cu titlu prietenesc. Trebuie să eviţi cheltuielile mari şi eforturile excesive! Frate-frate, dar brânza e pe bani! Dar, ajută cât poţi. Fii empatic!

Trebuie să eviţi pierderile de bani! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Nu o scăpa de sub control!

RAC Astăzi, Luna, favorabilă, îţi indică o schimbare în viaţa ta, în special geografic vorbind. Un procent din nativi poate că pleacă în concediu. Ceilalţi, drumuri obişnuite! Veşti plăcute.

Promisiunea succesului îţi dă aripi şi, cu toate, că te-ai pregătit astăzi pentru o activitate obişnuită veştile de ultimă oră îţi oferă motivele pentru un efort sporit pe termen mediu. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nicio neclaritate în perioada zilei de astăzi, mai ales pe seară, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Cu mult umor!

LEU O zi importantă în ceea ce priveşte viitorul tău. Nu-i lăsa pe alţii, chiar bine intenţionaţi să se bage în viaţa ta şi să ia decizii în locul tău. O să fie bine dacă îţi asumi răspunderea!

Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri sau evenimente în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei, dar poţi să dai dovadă de umor şi să înveseleşti atmosfera. Totuşi, ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Pare a fi, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului.

FECIOARĂ Treci printr-o perioadă în care ai nevoie de aprobare, înţelegere, tandreţe. Oboseala cronică, boala secolului, te face să cauţi un umăr pe care să te sprijini. Dar, nu ai ce să-ţi reproşezi!

Uneori noul este duşmanul binelui. Rezolvă toate problemele pe care ştii că le ai astăzi, în cursul dimineţii. Sau măcar încearcă! Nu da curs unor porniri de moment, mai ales dacă este să ceri favoruri şefilor, nu cere bani, sau să pleci mâine în concediu, ci îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Aşa pare că eşti interesat de ceea ce faci...

BALANŢĂ Distracţii şi plăceri în perspectivă. Poate pleci în concediu, poate îţi oferi o seară frivolă. Eşti popular şi bine dispus şi cauţi să ai şi tu locul tău. E loc pentru toată lumea!

Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună!

SCORPION Acum ai timpul necesar, păstrează-ţi obişnuitul tău sânge rece. Ai un rezultat, dar parcă nu e pentru tine. Încerci să te detaşezi de cotidian, să ai o perspectivă corectă a problemelor!

Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi relativ favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui iulie. Anul acesta...

SĂGETĂTOR Nu laşi să se vadă nimic din emoţii, dar, în adâncul tău, fierbi! Ceva nu a ieşit cum trebuie şi nu ai pe cine să dai vina. Încearcă să-ţi reajustezi strategia pe puterile tale reale!

Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

CAPRICORN Eşti la o răscruce de vânturi! Din nou... Analizeză şi găseşte cursul favorabil, pe direcţia intereselor tale. Nu se pune problema să rămâi blocat în peisaj, trebuie să alegi. Repede!

Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

VĂRSĂTOR Mai ai suficientă energie ca să te achiţi decent de sarcinile zilnice şi să ai o seară plăcută, poate la un spectacol. Nu trebuie să forţezi rezolvarea unor situaţii, aşteaptă, ai răbdare!

O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste.

PEŞTI Astăzi nu ai probleme, pentru că reuşeşti să reduci orice la derizoriu şi să faci haz, poate şi de un mic necaz. Optimismul tău e o sursă de stare de bine, dar nu eşua în lipsă de empatie!

Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Mercur îţi amplifică intuiţia negustorească, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare!