Horoscopul lui Dom' Profesor,  8 august 2025. Adolescenții nu răspund la telefon 

8 august

Pe 8 august s-au născut Dustin Hoffman, Benny Carter, Ernest Lawrence, Dino De Laurentiis, Johann Cristoph Adelung, Emil Marinescu, Dimitrie Onofrei, Constantin D. Chiriţă, Saşa Pană, Gheorghe Cartianu-Popescu, Liviu Bratoloveanu, Viorica Viscopoleanu.

Pe 8 august, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Emilian Mărturisitorul din Cizic şi Miron din Creta. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” de acum exact 51 de ani, la 8 august 1974, a fost demisia preşedintelui american Richard Nixon. A fost primul şi ultimul. După el, numai papa şi-a mai dat demisia!

Era pe vremea când un cotidian de mare tiraj putea doborî un preşedinte care greşise! Ce vremuri, nobili jurnalişti!

După episodul Watergate, politicienii au luat măsuri drastice. Care se văd în toată lumea. Controlul presei, sau măcar încercarea de control...

Vedeţi, în presa mondială, şi în presa noastră, sunt promovate subiectele cu caracter sexual, tâmpite, rele, perverse, nenormale, care atrag atenţia unui majorităţi rudimentare. După cum medicii spun că suntem ceea ce mâncăm, teoreticienii informaţiei spun că facem ce ştim. Şi ştim şi suntem ce ni se spune. Dacă ni se spun prostii, apoi suntem... proști! Dar această strategie nu a dat rezultatul scontat, controlul populaţiei, pentru că mai sunt jurnalişti cu coloană vertebrală, care iau atitudine. Şi la noi!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, am citit ceva interesant pe ”The Conversation”. Iată:

Adolescenții par că au telefoanele lipite de mâini – totuși, nu răspund când sună. Acest scenariu, care este mult prea familiar multor părinți, poate părea absurd și frustrant sau chiar alarmant pentru unii. Cu toate acestea, spune multe despre modul în care tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani se conectează acum (sau nu reușesc să se conecteze) cu ceilalți. Dacă smartphone-urile sunt omniprezente în viața de zi cu zi a adolescenților, asta nu înseamnă că își folosesc dispozitivele în același mod ca adulții.

Această reticență de a „ridica telefonul” nu este doar o trăsătură de generație: semnalează o transformare mai profundă a practicilor de comunicare, a normelor sociale și a etichetei digitale.

De fapt, această abordare discretă a comunicării înseamnă mult mai mult decât clișeul adolescentului „inaccesibil”. Dinamica socială, afectivă și emoțională aflată în joc în rândul acestei grupe de vârstă merită descifrată.

Controlul conversației

„Nu răspund niciodată la apeluri decât dacă e vorba de mama, sau de o urgență, cum ar fi un test surpriză la școală, sau de un prieten care se sperie din cauza a ceva”, spune Léa, în vârstă de 15 ani, râzând. În spatele acestui comentariu aparent banal se ascunde o schimbare mai profundă decât se vede cu ochiul liber. Telefoanele, considerate mult timp instrumentele vocale prin excelență concepute pentru conversații live, sunt acum folosite din ce în ce mai puțin pentru a efectua apeluri.

Pentru adolescenți, apelurile vocale nu mai sunt modul implicit de comunicare. În schimb, acestea devin excepția, folosite în contexte foarte specifice, cum ar fi situații de urgență, momente de suferință sau când este nevoie de confort imediat. În toate celelalte cazuri, mesajele text sunt opțiunea preferată. Motivul nu este lenea: comunicarea scrisă - mesaje text, note vocale sau mesaje directe pe TikTok Snapchat și Instagram - oferă o relație complet diferită cu timpul, emoțiile și autocontrolul.

A ridica telefonul înseamnă a fi disponibil aici și acum, fără plasă de siguranță și fără întârzieri. Pentru mulți adolescenți, această imediatitate este percepută ca fiind stresantă, o pierdere a controlului. Nu există timp să te gândești la ceea ce vrei să spui. S-ar putea să te bâlbâi, să spui prea mult sau prea puțin, să te exprimi prost sau să fii luat prin surprindere.

Comunicarea scrisă, prin contrast, permite un control mai mare, oferind opțiuni precum redactarea, ștergerea și rescrierea, amânarea și uniformizarea informațiilor. Este mai ușor să comunici eficient atunci când poți mai întâi să păstrezi tăcerea.

Dorința de a controla timpul, cuvintele și emoțiile nu este doar un capriciu adolescentin. Reflectă o modalitate mai amplă de a naviga în relațiile sociale prin intermediul ecranelor, una în care fiecare individ își acordă dreptul de a alege când, cum și cât de intens să se conecteze.

În acest context, telefoanele devin o interfață flexibilă care se conectează și protejează. Oferă conexiuni cu posibile rute de siguranță.

„Când văd «Tata mobil» apărând pe ecran, îl las să sune. Nu am energie să răspund la o avalanșă de întrebări. Prefer să-i trimit un mesaj după ce închide”, spune Mehdi, în vârstă de 16 ani.

Acest tip de reacție nu implică neapărat respingere sau indiferență: este vorba mai degrabă despre nevoia de spațiu, amânarea schimbului, gestionarea acestuia în funcție de propriile resurse emoționale din momentul respectiv.

În mod ironic, telefoanele au devenit instrumente pentru a evita vorbitul. Sau, mai precis, instrumente pentru a decide când și cum să lași vocea să se audă – totul în numele menținerii echilibrului în relații.

Dreptul de a păstra tăcerea

A nu răspunde nu mai este considerat nepoliticos și a devenit o alegere: o modalitate deliberată de a stabili limite într-o lume hiperconectată în care se așteaptă ca toată lumea să fie accesibilă – oricând și prin tot felul de canale.

Pentru mulți adolescenți, a nu răspunde, fie imediat, fie deloc, face parte dintr-o strategie deliberată de deconectare, ceea ce este văzut ca un drept care merită apărat .

„Uneori îmi las telefonul pe modul silențios intenționat. În felul acesta, pot avea puțină liniște”, spune Elsa, în vârstă de 17 ani.

Această strategie reflectă dorința de a recâștiga controlul asupra propriului timp și atenție. Dacă generațiile anterioare ar fi putut vedea telefonul ca pe o promisiune de conexiune și apropiere, adolescenții de astăzi îl percep uneori ca pe o sursă de presiune.

În această nouă modalitate de gestionare a disponibilității, tăcerea este o formă de comunicare în sine. Nu semnalează neapărat o respingere: mai degrabă, pare o normă implicită în care disponibilitatea nu mai este presupusă. Trebuie solicitată, negociată și construită.

După cum explică Lucas, în vârstă de 16 ani: „Prietenii mei știu că nu răspund imediat. Îmi trimit mai întâi un Snap, de genul «ești disponibil pentru un apel?». Dacă nu, las-o baltă.”

Acest ritual evidențiază o schimbare de atitudine. A suna pe cineva pe neașteptate poate părea o încălcare a etichetei digitale. Prin contrast, așteptarea momentului potrivit și verificarea situației înainte de a suna se dovedesc a fi semne de respect.

Asta înseamnă că telefonul nu mai este doar un instrument de comunicare. Devine un spațiu pentru construirea de relații, unde tăcerea, departe de a fi un vid, este văzută ca o gură de aer proaspăt necesară, o pauză în flux și un drept la intimitate, la gestionarea timpului propriu.

Politețe 2.0: e timpul pentru o actualizare

„Oare apelurile vocale sunt considerate acum nepoliticoase?”, se întreabă un tată. Pentru mulți adulți, absența unui răspuns vocal este văzută ca un afront și o încălcare a regulilor de bază de comunicare. Din punctul de vedere al unui adolescent, însă, a nu răspunde nu înseamnă respingere: pur și simplu evidențiază apariția unor noi coduri de conduită.

Aceste coduri redefinesc contururile a ceea ce s-ar putea numi „politețe digitală”. Dacă odinioară un apel telefonic era văzut ca un gest de grijă, acum poate fi perceput ca intruziv. Între timp, răspunsul prin mesaj oferă structură, timp de gândire și o șansă de exprimare mai clară, precum și opțiunea de a amâna sau de a evita acțiunea fără a provoca un conflict deschis.

Nu este vorba că adolescenților le lipsește empatia. Pur și simplu o exprimă diferit, în moduri mai subtile, asincrone. Cu colegii lor, împărtășesc ritualuri nerostite, cum ar fi trimiterea de mesaje text înainte de a suna, trimiterea de emoji-uri pentru a exprima starea de spirit sau disponibilitatea și reguli implicite despre momentul potrivit pentru a vorbi. Ceea ce unii adulți interpretează drept răceală, dezinteres, sau distanță este, de fapt, o altă formă de atenție.

Atâta timp cât suntem dispuși să acceptăm aceste noi perspective și să le discutăm fără prejudecată, este posibil să privim această transformare nu în termenii unei ruperi a legăturilor sociale, ci ca o reinventare subtilă a modului în care ne raportăm unii la alții.

Reinventarea conexiunilor

În loc să privim această tăcere la telefon ca pe o criză în comunicare, poate ar trebui să o vedem ca pe o oportunitate de a reinventa modul în care vorbim unii cu alții. Tensiunile pot fi dezamorsate și se poate construi o formă mai calmă de comunicare cu adolescenții, dacă adulții recunosc că regulile s-au schimbat și că acest lucru nu este o problemă majoră.

Ar putea începe cu o conversație simplă și sinceră despre preferințe: unii adolescenți preferă mesajele text pentru informații practice, mesajele vocale pentru a-și împărtăși emoțiile (de exemplu, pentru a spune că se gândesc la ei) și apelurile telefonice doar în situații de urgență. Punerea în cuvinte a acestor preferințe și obiceiuri și acordul asupra lor este deja o modalitate de conectare și de construire a încrederii.

Înainte de a suna, ar putea fi necesar să trimiteți un mesaj rapid întrebând dacă persoana este liberă să vorbească, îndepărtându-se de o logică de comandă și control și trecând la cea a disponibilității comune.

Este la fel de important să învățăm să acceptăm tăcerea. Faptul că nu răspundem imediat (sau deloc) nu este neapărat un semn de respingere, sau dezinteres. Uneori este doar o modalitate de a respira, de a te concentra din nou și de a-ți proteja spațiul mental. Este o formă de respect de sine.

În cele din urmă, merită să reflectăm și asupra propriilor noastre obiceiuri: ce-ar fi dacă noi, ca adulți, am explora noi modalități de a arăta că ne pasă – modalități care nu implică neapărat efectuarea unui apel telefonic? Un emoji, o fotografie sau un mesaj scurt sau întârziat pot fi la fel de semnificative. Atenția nu trebuie să vină întotdeauna sub forma unui ton de apel.

Eliminarea decalajului între generații nu înseamnă revenirea la telefoanele fixe, ci mai degrabă învățarea de a înțelege codurile, dorințele și rutinele celuilalt. La urma urmei, ceea ce ne cer adolescenții nu este să comunicăm mai puțin, ci să comunicăm mai bine.

Este părerea Luciei Caballero, cea care semnează articolul. Părerea mea este pe undeva împărțită. Este bine că adolescenții resping intruziunea în spațiul și timpul propriu, dar ar trebui să facă o excepție pentru membrii familiei apropiate, pentru cei ”de același sânge”. În definitiv este vorba de o apartenență la un grup social special, familia. Cred că nu le cer prea mult…

Dar mâine va fi o altă zi călduroasă şi poate şi furtunoasă, ploioasă, o zi de vară, să ne mai bucurăm cât putem şi suntem încă aici și acum, cu subiectele noastre cotidiene, atât de infantile şi inofensive, că îmi vine să râd şi să plâng, şi nu doar până mâine, când inevitabil, ca lama ghilotinei, vine o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 august 2025

BERBEC Dimineaţa trebuie să-ţi temperezi entuziasmul ca să faci faţă unor comandamente sociale. Conjunctura indică mici succese, realizări minore. Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Dar stelele spun că în domeniul sentimental trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus.

TAUR Astăzi, nimic notabil nu pare că se întâmplă. O zi liniştită în care şi evenimentele parcă s-au topit de căldură. Dar, lucrurile pot să evolueze, în viitorul apropiat, foarte interesant! Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile mediului social. Nebunia verii se strecoară şi în sufletul tau - vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică pasiune trecatore, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Trebuie să analizezi, să depistezi, cine, sau ce, te împiedică. Posibil conflict dintre sentimente şi logică. Dar, nu forţa găsirea unei soluţii, nu lua decizii importante. Nu promite nimic! Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat de anturajul tău. Dacă eşti solo, atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC Ziua pare bună, din orice punct de vedere. Nu foarte bună, doar bună! Norocul nu te ocoleşte, oriunde a fi şi orice ai face. Trebuie să-ţi echilibrezi viaţa personală, să deţii controlul! Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu, în duo adică: atentie, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri şi scandaluri neplăcute.

LEU Astăzi nu pune accentul pe trecut. Eşti curajos! Adică ai, ca de obicei, gura mare, ar spune detractorii tăi! Laudă-ţi şeful şi colegii, dacă eşti la serviciu, dar taci din gură, în vacanţă! Ai o perioadă bunicică şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Veşti de departe, consultă-ţi e-mail-ul, reţeaua de socializare, sau mai prozaica cutie de scrisori. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată!

FECIOARĂ Ai unele dubii, eşti nehotărât. Cere un sfat, pentru ce există familia? Sau prietenii? Ia mai multe informaţii, mai multe păreri, înainte să te apuci de ceva. Poate nu trebuie să faci nimic? Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate, asta spune şi vorba din bătrâni. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes în domeniul emoţional! Aşa trebuie, nu mai cere explicaţii!

BALANŢĂ Astăzi nu trebuie să faci confidenţe! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu intri în jocul lor şi apoi să faci dezvăluiri indiscrete. Ascultă, însă, cu mare atenţie... Spiritul de echilibru care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de partener, dacă eşti în duo. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, se pare că este o veste bună. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, e cam patetic, ce mai, de-a dreptul jalnic - căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, mai ales dacă eşti solo!

SCORPION Solo, sau în duo, trebuie să-ţi laşi emoţiile să iasă la suprafaţă. Nu crede cu ochii închişi tot ce ţi se spune, toate veştile primite. Fii vigilent, pentru că situaţia nu e clară deloc! Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parfum franţuzesc. Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tău sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă!

SĂGETĂTOR Nu trebuie să demonstrezi nimic, nu trebuie să te justifici în faţa nimănui! Vezi-ţi de treburile tale şi sfătuieşte-i pe cei din jurul tău să facă la fel. Cooperează, nu crea conflicte! Totusi intri puţin în viteză şi lasă lenea... altor zodii, sau pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochiţă sau de o cămaşe calcată... pentru seara de vineri. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! De fapt, nici nu îţi făceai, doar îţi ascuţeai săgeţile!

CAPRICORN Vacanţa s-a terminat, sau abia începe... depinde de unghiul de vedere! Astăzi dai dovadă de realism şi îţi creionezi bine scopurile, atât în viaţa profesională cât şi în cea sentimentală. Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea! Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de aer conditionat ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubitul a plecat iar în... Spania, sau undeva unde sunt castele – iată o gamă largă de trăiri caracteristice!

VĂRSĂTOR Astăzi, dacă ai de luat decizii, bazează-te pe instinct, pe intuiţie. În general, informaţiile de pe piaţă sunt polarizate şi reprezintă interese străine ţie. Fă ceea ce e cinstit, corect! Zâmbeşte şi totul se poate rezolvă! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă cu ştaif. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Cel puţin astăzi!

PEŞTI Ai o atitudine de rebel fie solo, fie duo. Sfidezi şi îţi face plăcere. Daca eşti solo poţi să te dai mare şi tare în faţa pisicii! Dar dacă eşti în duo şi partenerul nu are nervii buni... Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi, mai ales dimineaţa, la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai provizie pentru un an de zile!