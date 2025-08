Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 august 2025. Istoria lui Florian Greyer







4 august

Pe 4 august s-au născut Florian Greyer, Percy Shelley, Sir William Hamilton, Joseph Etienne Lenoir, Cezara Dafinescu, Olga Greceanu.

Pe 4 august sunt Sfinţii: 7 tineri din Efes, Tatuil. Aducerea moaştelor Sf. Evdochia.

Nu despre amintirile mele doresc să vă povestesc. Ci despre nobilul francon Florian Geyer. Dar cine este Florian Geyer? O să mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi... dacă sunteţi etnici germani întrebarea nu-şi are rostul!

Dacă Siegfrid este eroul legendar, fără nicio îndoială Florian Geyer este ceea ce au avut nemţii mai bun, eroul eroilor. Frumos, deştept, puternic, nobil, generos, curajos, diplomat dar şi excelent luptător, Florian Geyer a trăit la începutul frământatului secol al XVI-lea. S-a născut în seara zilei de 4 august 1491 în castelul de la Giebelstadt, în Franconia de Jos, după cum arată nişte documente ale tatălui lui, Dietrich, găsite recent: “În seara zilei de 4 august 1491, aici, la Giebelstadt, iubita şi nepreţuita mea soţie mi-a dăruit un al treilea băiat, pe care îl numesc, după voia mamei sale, Florian. Dumnezeu să ne binecuvânteze!”

Viaţa lui Florian este un roman demn de stilul lui Dan Brown. Să reţinem că ajunge foarte repede în posesia titlului nobiliar şi a unei averi considerabile, prin decesele tatălui lui în 1492 şi apoi şi ale celor doi fraţi mai mari. Fierbinţeli şi încăierări nocturne, lucruri des întâlnite în acele timpuri, ca şi cauză a morţii...

La douăzeci şi unu de ani, în 1512, Florian este oaspetele onorat al excentricului rege Henric al VIII-lea al Angliei care se miră cât de frumos, puternic şi inteligent poate să fie un “teuton”. Mulţumirea regelui nu era împărţită şi de nobilimea Albionului, care era trântită mereu, la propriu, la turniruri şi alte întreceri cavalereşti de către Florian, mereu îmbrăcat în negru, cu armură şi cal tot de aceiaşi culoare. “The Black Knight” a fost Florian Geyer!

Fin diplomat, Florian se întoarce pe continent, după şapte ani în care tăbăceşte toată nobilimea engleză, dar, după ce dă o petecere măreaţă la care învită pe rege, toată curtea şi pe toţi nobilii cu care s-a luptat în turniruri. La sfârşit, luîndu-şi la revedere, pune un genuchi la pământ şi îşi cere cu umilinţă iertare de la cei pe care îi invinsese, spunând că doar tinereţea şi norocul l-au ajutat şi nicidecum o iscusinţă superioară, sau o mai mare îndemânare în ale armelor. Cei prezenţi, luaţi şi de tăria vinului şi de prezenţa frumoaselor nobile britanice, jură ajutor şi sprijin cavaleresc tânărului german.

Ca urmare, Florian părăseşte Anglia cu o scrisore de recomandare din partea regelui Henric la VIII-lea către prinţul Casimir de Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, de care este primit foarte bine şi devine vasalul, aliatul puternicul prinţ, în anul 1519. Observând darurile cu care Dumnezeu L-a binecuvântat pe tânărul Florian, prinţul Casimir îl trimite, în acelaşi ani, ca ajutor al Marelui Maestru al Cavalerilor Teutoni, Albert de Brandenburg-Prussia, fratele lui Casimir. Care avea mari, mari probleme...

Florian Geyer, în anul 1519, îl slujea pe marele Maestru al Cavalerilor Teutoni implicat într-un război crâncen cu polonezii. A devenit el însuşi un cavaler Teuton? Ei bine, nu! Unii autori sunt de părere că făcea parte din “Frăţia de la Camelot” o continuare britanică târzie a Cavalerilor Mesei Rotunde şi că fusese iniţiat de însuşi regele Henric al VIII-lea. S-a scris mult şi bine despre Florian Geyer (aşa se scrie astăzi) dar, din nefericire, nu există nicio traducere în limba română. Sau nu știu eu de ea.

A luptat oare Florian, cu lancea şi sabia, împotriva polonezilor? Nu cred, nu prea cred... probabil că uneori, rareori, arunca din şa câte un campion din şleahta poloneză, aşa, pentru sport! Sunt mărturii că, în luptă, Florian înfășura vîrful lancei în cârpe, ”ca să nu verse nicio picătură din sângele prețios al nobililor polonezi”. În orice caz era foarte preţuit de polonezi şi prin talentele sale diplomatice pune capăt războiului, care epuiza inutil ambele părţi, în anul 1521. A fost singurul negociator acceptat de polonezi. Din, nou, oare Cavalerii Mesei Rotunde?

Între 1521 şi 1523 Florian Geyer călătoreşte mult, mai la toate curţile europene cu importante misiuni diplomatice. Toată Europa era în fierbere. Ideile protestante se fac auzite din ce în ce mai clar şi mai tare.

În 1524 izbucneşte Războiul Ţăranilor. Mici fermieri şi mineri, mai ales din minele de argint, formeză o armată protestantă sub conducerea lui Thomas Müntzer care luptă împotriva lui Luther, pe care îl considera un trădător, a nobililor, dar şi a papei de la Roma.

Florian Geyer are momentul lui astral, care îl va face celebru. Într-o societate foarte ierarhizată, el, un Freiherr, un Cavaler, un baron, se adresează ţăranilor, meşteşugarilor, minerilor, oamenilor de rând, pe care îi consideră egalii lui! Şi scrie pe armele lui: “NULLA CRUX, NULLA CORONA” – nicio cruce, nicio coroană, afirmând lupta armatei lui numai pentru libertate și egalitate!

Cu câţiva nobili mici şi cu ajutor trimis din Anglia el ridică o mică armată! “Wir sind des Geyers schwarzer Haufen” avea să fie cântecul lor, celebru astăzi. “Suntem adunătura neagră de cote-goale a lui Geyer” ar suna într-o adaptare, oarecare. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=bnpyGzSIvrs. “Das Haufen”, adunătura, gaşca, lui Geyer, îmbrăcată în uniforme negre, avea să devină coşmarul inamicilor. Soldaţii pregătiţi sumar de Geyer sunt imbatabili! Oriunde și față de orice inamic, fie că sunt armatele papei sau ale diferitelor facțiuni, militarii îmbrăcați în negru se dovedesc superiori. Sunt învinşi doar prin trădare, după un şir de victorii strălucite.

Florian Geyer este asasinat, tot prin trădare, de doi mercenari tocmiţi chiar de papa de la Roma. În noaptea de 9 spre 10 iunie 1525, undeva, în pădurea Gramschatzer, lângă Würzburg. Avea puţin peste treizeci de ani... o viaţă scurtă trăită la intensitate maximă, dar ce exemplu, ce performanţe!

Florian Geyer a fost eroul stângii germane, Engels a scris despre el. Și al anarhiștilor. Imnul lui este imnul sindicatelor, dar şi al naziştilor. A fost preferatul lui Adolf Hitler, personal. A fost şi este un simbol naţional, al virtuţilor teutone... În WW2, a 8-a Divizie de Cavalerie SS, cavalerie grea, purta numele Florian Geyer. Cu foarte mulți etnici germani din România, din Transilvania în general, din Hermannstadt, în special.

Unii istorici sunt de părere că a fost cea mai bună, elita elitelor, din toată armata germană în al Doilea război mondial. Divizia Florian Geyer lupta, în aceleaşi uniforme negre, unde era mai greu şi nu se retrăgea niciodată. A avut cele mai grele pierderi dintre toate unităţile din război, a terminat războiul doar un efectiv redus, câteva sute de soldați, fără niciun ofițer. Gloria se plăteşte...

Dar este vară, sunt concedii și vacanțe, să ne gândim la distracții și frivolități. Eu continui să văd ”The Avengers” sezonul patru, am ajuns la episodul 20, ”The Danger Makers”. Nicio legătură cu ceea ce am scris mai sus, joc de unul singur ”forrest golf” împreună cu cățelușele, care se distrează grozav, ființe nevinovate și simple, niște jucării vii, dar care se umanizează și înțeleg ceea ce le spun, din ce în ce mai mult. Problema mea este dacă mă înțelegeți domniile voastre, Orientul și-a pus amprenta pe modul meu de comunicare, indirect, cu multe ocolișuri și figuri de stil.

Dar avem timp până mâine, doar este, mereu, o altă speranță o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 august 2025

BERBEC Conjunctura îţi e favorabilă, ziua e plăcută şi ai dreptul la mulţumire şi satisfacţie. Dar, ai o situaţie sentimentală complexă, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar!

TAUR Mereu nu îţi place ceva, sau cineva! Poate fi vorba de afinităţi selective, sau de standardele tale prea ridicate. Totuşi, neplăcerea nu e un mod de viaţă! Încearcă să eviţi, ce nu accepţi! Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună.

GEMENI Ia-o încet, încet, în această zi de luni parcă eşti un zombi! Nu ai energie nici cât să-ţi faci cafea. Aşa că roagă-i frumos pe cei din jurul tău să te lase în pace, astăzi eşti “out of order”! Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Nu trebuie să faci niciun fel de efort, fizic sau mental. Să facem convenţia că astăzi eşti din sticlă de Murano! Evită să te „spargi”!

RAC O zi de luni cam incertă, dar pe total, echilibrată. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lingă prudenţă trebuie să adaugi vigilenţă, tact, foarte multa diplomaţie şi chiar un zâmbet! Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

LEU O veste primita te bucură foarte tare. E o informaţie de la un amic din străinatate şi poţi primi şi o propunere interesanta. Caracterul tău cinstit şi franc te îndeamnă să încerci ceva nou! Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu.

FECIOARĂ O întâlnire mai puţin obişnuită, dar nu poţi spune dacă revederea te-a tulburat, sau nu! Fiind vorba despre niste probleme personale, veştile primite astăzi trebuie analizate cu discreţie. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales.

BALANŢĂ De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv, dar astăzi te calmezi, dispunerea ordonata a zodiacului te ajuta să faci ordine şi să aduci logica carteziană în gândurile tale. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SCORPION Profită şi regăseşte-ţi echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Problemele cu insomnia pot fi rezolvate dacă te relaxezi şi te culci devreme. Şi accepţi căldura! Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare!

SĂGETĂTOR Nu te lasa impresionat de vremuri si perspective tulburi, sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Nu trebuie să simţi niciun frâu, nicio frână, în derularea intereselor tale. Horoscopul tău este favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci, mai ales dacă iei masa în oraş.

CAPRICORN Domeniul sentimental e afectat, aşa că trebuie să fii mai implicat. În iubire nu există pauze, trebuie sa arzi din tot sufletul, nu cu program, cum ţi-ar placea tie, chiar dacă pare obositor! Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu, sau pe plajă, în vacanţă, dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate!

VĂRSĂTOR Cu ajutorul colegilor, prietenilor, familiei, aliaţilor, în general, începi de luni, cum se cade, un proiect, o idee, care te obseda de mai mult timp. Fie o vacanţă deosebită, fie un hobby! Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni probleme mari.

PEŞTI Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta azi să ai succes în domeniul sentimental! În duo eşti aproape de Nirvaña, solo ai o propunere interesantă! Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului. Eşti un peşte din marele banc al celor care au luat împrumuturi, sau leasing...