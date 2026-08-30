Horoscopul lui Dom’ Profesor,  31 august 2026

Pe 31 august s-au născut Caligula, James Coburn, Richard Gere, Regina Wilhelmina, Sir Bernard Lovell, Dan Deşliu, Ioan Gyuri-Pascu.

În calendarul creştin-ortodox este Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Sfinţii Andrei, Iraclie, Faust şi Mina.

Nimic în „Kalendar”.

În istorie, statele agresoare întotdeauna au provocat, au înscenat, un eveniment emoţional ca să atragă simpatia opiniei publice şi să justifice actul de agresiune drept un răspuns la forţă, drept represalii justificate.

În cazul WW2, germanii nazişti au produs "incidentul Gleiwitz", în noaptea de 31 august 1939. A doua zi, 1 septembrie, 1939 Hitler a pretins că "teritoriul sfânt al Germaniei" a fost atacat de trupe poloneze care au ocupat staţia de radio de la Gleiwitz, din apropierea frontierei cu Polonia, şi au lansat în eter ameninţări şi provocări.

Totul, extrem de adevărat! Trupe de asalt, de elită, germane, îmbrăcate în uniforme poloneze au executat respectivul atac, vorbind tare şi înjurând în limba poloneză, au luat prizonieri pe cei de la radio, pe care i-au încuiat într-un birou. Apoi s-au retras lăsând unul, sau câţiva morţi, nu mai ţin minte, polonezi adevăraţi, îmbrăcaţi în uniforme de război şi cu o hartă falsă care arăta închipuite planuri de atac împotriva Germaniei.

Cât de pregătită de război era Polonia şi cât dorea acest război s-a dovedit în prima bătălie de la Westerplatte în care mândrii polonezi au atacat tancurile naziste cu cavaleria şi cuirasatele cu pietre!

În istoria mai veche sau mai nouă, Statele Unite ale Americii s-au dovedit, incontestabil, marele maestru, profesorul strategiilor de implicare într-un război. Totul este perfect pus la punct. Din nefericire, istoria se repetă...

Întotdeauna americanii sunt "obligaţi" de o gravă ofensă, sau de un principiu înălţător, de o nerespectare gravă a convenţiilor internaţionale, să dezgroape securea războiului.

Aceiaşi propagandă de război a fost folosită, cu mult succes, acum aproape două mii de ani de către Imperiul Roman. Întotdeauna graniţa imperiului era atacată de hoarde barbare care tăiau capete şi purtau prunci în suliţe. Poporul, furios, se aduna în forum şi cerea răzbunare. Senatul vota repede o lege, iar împăratul îşi freca mâinile şi mai pleca cu vreo două-trei legiuni să mai anexeze o regiune din Europa.

Treburi de imperii!

Am primit, de la unul dintre domniile voastre, cititorii mei dragi, niște extrase din “Sciences et Avenir”. Pe copertă, un titlu interesant: “Astrologie Astronomie. La science face aux croyances”, un dosar de vreo duzină de pagini de revistă de popularizare, cu multe poze şi diagrame colorate.

Cu multe inexactităţi, dar nu o să dau cu piatra pentru că începe cu: “Persoanele născute în martie şi aprilie sunt cel mai atinse de bolile cardio-vasculare. În timp ce afecţiunile respiratorii sunt mult mai frecvente la cei născuţi în noiembrie şi decembrie. Aceste predicţii nu sunt scoase de globul de cristal al unei clarvăzătoare, ci aparţin uneia dintre cele mai mari instituţii ştiinţifice din lume, Universitatea Columbia din New-York, Statele Unite.

În iunie, cercetătorii departamentului de medicină au publicat rezultatul unui sudiu efectuat pe circa 1.800.000 de persoane, născute între anii 1900 şi 2000. Ei au anunţat că luna de naştere, altfel spus, semnul zodiacal, permite să se determine bolile de care persoana în cauză riscă să le aibă în cursul vieţii. Echipa afirmă că a stabilit conexiuni care nu pot fi opera întâmplării.”

Bun, asta se ştia de vreo două mii de ani, de pe vremea lui Claudius Ptolemeu şi chiar cu vreo patru sute de ani, mai înainte.

Nostradamus şi-a dat, de exemplu, în secolul XVI, licenţa în astrologia medicală ca să obţină titlul de doctor în medicină. Recent, prin anii 90’ una dintre colegele mele din grupul pe care l-am ghidat, o vreme, dr. Elena Manea, şi-a dat doctoratul în biologie care atingea şi subiectul corelării statistice dintre zodia de naştere şi apariţia unor afecţiuni hormonale, Elena lucrând la Institutul Parhon. Dr. Irina Predeanu, regretata astronoamă şi astroloagă, a avut mai multe intervenţii, la organisme internaţionale, privind subiecte de astrologie medicală de înaltă clasă. Unul dintre ele, conexiunea dintre momentul conceperii, ziua naşterii şi caracterul persoanei respective, este considerat şi astăzi ca un cap de serie, ca un subiect abordat pentru prima oară.

Dar de ce, acum, aici, într-o revistă de popularizare ştiinţifică? Autoarea, Azar Khalatbari, posesoarea unui doctorat în geofizică, precizează: “ În plină expansiune, astrologia se vrea ştiinţifică şi se concentrează pe definirea potenţialului fiecăruia în funcţie de planete. Conservând zodiacul şi constelaţiile”.

Este de precizat faptul că Azar nu pare a confunda zodiile cu constelaţiile.

Îmi amintesc de declaraţiile făcute de Alain de Chivré, directorul “Institutului de Studii Astrologice” din Nantes, urmare unui sondaj Gallup, care arăta creşterea explozivă a celor care citesc horoscopul sau cer efectuarea unei teme de naştere. Alain spunea că astrologia a ajuns o ştiinţă complexă, cu programe de computer şi calcule complicate, care se concentrează pe determinare potenţialului fiecărui individ şi căile de dezvoltare de succes.

În Wisconsin, Statele Unite, Deborah Gottesman şi Jeffrey Jolton, profesori titulari la Universitatea din Ohio arată că “horoscoapele cu un conţinut pozitiv influenţeză în bine, motivează pe cel care-l consultă”. Ei dau cazul mai multor studenţi care au dat dovadă de curaj, la examen, şi, din această cauză, au abordat corect problemele, au făcut impresie bună examinatorilor. Când au fost întrebaţi de ce s-au comportat astfel, studenţii au spus că horoscopul lor le prezicea succes, în acea zi!

După cum bine spune Arnaud Esquerre, autorul mai multor studii privind astrologia, rolul ei, al astrologiei, nu este cel al “ghicirii viitorului”. Niciodată amatorii de astrologie nu au judecat o prognoză dacă a fost corectă sau falsă, ci dacă le-a făcut bine, sau nu. Dacă, până la urmă, le-a fost utilă! Rolul astrologiei, concluzionează Arnaud, este unul social, de a oferi grijă, îndrumare şi asistenţă în aceste vremuri tulburi, aspre şi haotice. Rolul astrologie este de a face oamenii să se simtă confortabil, să ştie că cineva se ocupă de viaţa şi soarta lor, că nu sunt singuri!

Sondajul Gallup, de care vorbeam, arată o creştere, în ultimii zece ani, cu 6,8% a celor care “consultă adesea” horoscopul şi o creştere cu 4,3% a celor care îl “consultă zilnic”. Mai mult, cei care, în general, consultă horoscopul, au mai mult succes în viaţă, sunt mai mulţumiţi, nu dezvoltă depresii sau tulburări psihice.

Probabil că, în speță, consultarea horoscopului, arată că acest segment al populaţiei mondiale sunt mai interesaţi de soarta lor, au grijă de sănătatea lor şi de oportunităţile care pot să apară în viaţa lor. “Horoscopul îmi face bine, cineva se intereseză de soarta mea, chiar îmi dă unele idei” – a declarat multimiliardarul mexican Carlos Slim. Cred că este adevărat!

Consultaţi horoscopul meu, este făcut cu grijă faţă de domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, încerc să vă fac să vă simţiţi bine, confortabil şi să vă feresc de rele! Cunoscând ca toți astrologii, adevărul absolut, că mâine este o altă zi!

O zi bogată în emoţii şi trăiri, evenimente şi veşti. Trebuie să iei o decizie, este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti, în continuare, foarte mult, pentru bani foarte puţini!

Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. O veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, si astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte in analiza atentă a descrierii faptelor, asa ca analizeaza situatia cu multa atentie.

Astăzi armonia şi puterea verii te ajuta să găseşti unele soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Este o zi în care e bine să nu rişti, să te limitezi la activităţile obişnuite.

O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, sau bunicică. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine!

Vrei să pari mai tare şi mai important decât eşti şi rămâi concentrat pe proiectele tale personale. Nu trebuie să divulgi nimănui resursele şi modalităţile prin care le pui în practică!

Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peste de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sala de forţă, poate sauna.

Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea, o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită şi în gama sentimentală.

O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să fii puţin comunicativ şi doar să asculţi. Vei afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos.

Dimineaţa rămâi prudent, la pândă – ceva neaşteptat pare că o să se întâmple! Poate nu se petrece nimic, dar paza bună trece primejdia rea. Şi nu mai vrei să ai probleme, ai avut destule!

Primeşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperă facturile. O zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După-amiaza asta o poţi petrece făcând ceva sport, bazin sau sauna, ca să te relaxezi, scoţi toxinele si să mai dai din kilograme. O zi plăcută în care totul pare OK, dar totuşi, stai la păndă, e mai bine! Necazurile poate au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul ba mai eşti şi generos!

Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi relaţiilor de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, adică. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani!

Ai o singură oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul! Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ti prelungeşti abonamentul la sala de forţă cu aer condiţionat!

Ai ajuns în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, vezi dacă există soluţii! Dacă nu, nu!

Eşti avantajat dacă cauţi un nou loc de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regăseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine, astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu!

Ai confirmarea, urmare unei informaţii, din presă sau de pe reţea, că ceea ce faci este pe drumul cel bun. Chiar dacă este încă cald, acum eşti motivat, aşa că poţi mări ritmul activităţii.

Pentru unii Scorpioni, o zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de august, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile.

Astăzi ai nevoie de iscusinţă ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un mediu haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite!

Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor. Ofera-ţi o prajitură, sau o îngheţată şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. O zi dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă - daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre.

Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie bine! Ai ceva de rezolvat, ceva de lămurit, dar numai în a doua parte a zilei.

Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cam cu acelaşi salariu. Evită grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior.

Se poate spune că eşti un elefant într-un magazin de porţelanuri. Mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură!

O zi obişnuită in care eşti greoi şi neinspirat şi rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilelel laude pe care poti sa le primesti!

Nesigur şi moale, comportamentul tău este reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi atunci poţi reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi!

Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie. Pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Astăzi nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie, ţine „medicamentele” la indemană.