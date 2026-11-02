Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 noiembrie 2026

3 noiembrie

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima (sper să-l fi scris corect), un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Trece vremea, trece...

Am primit o ilustrată de la un prieten francez. Din insula Mayotte. Arhipelagul Comores, undeva, în Oceanul Indian, pe lângă Madagascar. La dracu’ cu cărţi, Doamne, iartă-mă! Aşa că am intrat pe net cu Conrad (este din Strasbourg, probabil că părinţii lui vorbeau nemţeşte) şi l-am întrebat ce l-a apucat de s-a dus tocmai acolo. Cu afaceri. Investiţii. Conrad mi-a zâmbit şi mi-a spus că nu a părăsit teritoriul Franţei, insula, de fapt un amărât de arhipelag, face parte din Franţa, este al 41-lea departament. Ca monedă are euro şi sifoneză cu mult sârg fonduri europene.

Conrad a luat mobilul şi s-a plimbat un pic pe acolo arătându-mi peisaje excepţionale. Un vis, un paradis tropical. Plaje pustii, junglă demnă de un Tarzan, animăluţe exotice. Şi ce vrei să faci, îl întreb? Turism, îmi răspunde, nu poţi să crezi, dar anul trecut au fost numai douzeci de mii de turişti. Nu sunt hoteluri, întreb? Conrad mută camera smartului şi îmi pică figura: un hotel să înebuneşti, cred că de patru-cinci stele, curat, frumos, dar...gol. Mai sunt şapte la fel, făcute cu bani europeni, spune francezul.

Bun, spun, dar de ce nu vine lumea? Ştii, îmi răspune alsacianul, cam trist, toţi de pe aici sunt musulmani... şi nimeni nu poate să facă plajă decât în palton, în orice caz fără să se vadă carnea. Ce bikinii, ce topless! Bun şi care este ideea ta? Să-i aduc pe musulmanii din Franţa aici, o să le placă!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi Europa nu se termină niciodată. Are frontiere foarte flexibile. De exemplu „Eurovision” o competiţie EUROPEANA de compus melodii de muzică uşoară. De când Israelul, Australia şi Azerbaidjanul sunt în Europa, întrebarea asta mă depăşeşte!

Mai mult, metropolele, foste state colonialiste, şi-au păstrat nişte teritorii peste mări şi ţări care sunt considerate că ţin de ţara respectivă, de Europa. Şi folosesc din plin fonduri europene pentru suprastructură, dezvoltare, iniţiative, învăţâmânt etc etc etc .

De exemplu, Marea Britanie, perfidul Albion, chiar dacă nu mai este în UE, are în Atlantic (o să respect denumirile originale) Saint Helena (cea cu Napoleon), Tristan da Cuhna, Ascension Island, Falkland Islands, South Georgia, South Sandwich Islands, Bermuda, Cayman Islands, British Virgin Islands, Turks and Caios Islands; în Oceanul Indian, British Ocean Indian Territory, iar în Oceanu Pacific numai insula Pitcairn. Franţa are şi ea destul teritorii peste mări, cel puţin cât Regatul Unit, până şi mica Portugalie, fostă mare putere maritimă, mai are Azores şi Madeira. Spania, numai insulele Canare. Până şi Danemarca şi-a păstrat Groenlanda.

Ceea ce mă supără este că, sfidând convenţiile internaţionale, Marea Britanie şi Franţa şi-au tras câte o felie generoasă din continentul de rezervă, Antarctica. Care trebuia să rămână o zonă liberă de lăcomia umană. Dar, te pui cu colonialiştii? Nu au dispărut niciodată, doar şi-au schimbat denumirile şi metodele!

Dar, din Praga de Aur, Vít Pohanka raportează:

Doi foști directori ai Televiziunii Cehe, Ivo Mathé și Petr Dvořák, spun că taxele de licență rămân cea mai bună modalitate de finanțare a posturilor publice de radio și televiziune cehe. Vorbind duminică la emisiunea online a lui Václav Moravec, aceștia au susținut că sistemul este eficient și menține o legătură directă cu publicul. Coaliția de guvernare a avansat o legislație care înlocuiește taxele cu finanțare de stat, ceea ce ar reduce veniturile anuale ale Televiziunii Cehe cu un miliard de coroane și ale Radiodifuziunii Cehe cu 400 de milioane. Ambii foști directori au pus la îndoială schimbarea propusă și i-au îndemnat pe actualii șefi ai posturilor să acționeze împreună. Proiectul de lege urmează să fie în a doua lectură în ianuarie, pe fondul opoziției și al apelurilor la greve ale angajaților.

Un nou sondaj arată o divizare puternică între alegătorii guvernamentali și cei din opoziție în ceea ce privește modificările propuse privind finanțarea Televiziunii Cehe și a Radiodifuziunii Cehe. Conform sondajului NMS pentru Novinky.cz, trei sferturi dintre susținătorii guvernului sunt în favoarea reducerii bugetelor radiodifuzorilor după eliminarea taxelor de licență, în timp ce 71% dintre alegătorii din opoziție resping reducerile. Guvernul a propus înlocuirea taxelor cu finanțare de stat, ceea ce ar putea reduce venitul anual combinat al radiodifuzorilor cu aproximativ 1,4 miliarde de coroane. Întrebați dacă reforma își propune să crească influența guvernului asupra radiodifuziunii, 44% au fost de acord, iar 42% nu au fost de acord. Sondajul a fost realizat pe 26 și 27 octombrie.

Aproape jumătate dintre chiriașii cehi au înregistrat o creștere a chiriei în ultimul an, potrivit unui sondaj Generali Investments realizat pe mai mult de 1.000 de respondenți. Patru din zece se așteaptă la creșteri suplimentare, în timp ce un sfert spun că nu își permit să plătească mai mult. Costurile în creștere au forțat unul din șapte chiriași să se mute în locuințe mai mici în ultimii trei ani. În Praga, o chirie lunară de 20.000 de coroane asigură acum, de obicei, un apartament de 43 de metri pătrați, comparativ cu 83 de metri pătrați în urmă cu cinci ani. Aproape o treime dintre chiriași ar lua în considerare mutarea din nou dacă chiriile ar continua să crească.

Guvernul ceh urmează să examineze, săptămâna aceasta, o strategie actualizată pentru dezvoltarea forțelor armate până în 2040. Documentul prioritizează finalizarea unei brigăzi mecanizate grele, modernizarea unei brigăzi medii și consolidarea sistemelor de apărare și comandă aeriană ca răspuns la riscurile de securitate tot mai mari, în special din partea Rusiei. Acesta ridică obiectivul pentru soldați profesioniști la cel puțin 32.000 până în 2030. Cu toate acestea, conform propunerii, constrângerile bugetare vor limita dezvoltarea de noi capabilități, majoritatea finanțării până în 2030 fiind alocată contractelor existente. Strategia prevede creșterea treptată a cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2035.

Ministrul ceh al sportului, Boris Šťastný (Șoferi), intenționează să discute revenirea Rusiei la hocheiul pe gheață pe gheață pe plan internațional cu ministrul de externe Petr Macinka (Șoferi), ministrul de interne Lubomír Metnar (ANO) și oficiali ai hocheiului. Discuțiile au loc în urma unei hotărâri a Curții de Arbitraj Sportiv care permite echipelor ruse să concureze din nou, eventual la Campionatul Mondial din 2027 din Germania. Šťastný a protestat oficial față de decizie și spune că sportivii ruși ar trebui, cel puțin, să concureze fără steagul sau imnul național, ca la Jocurile Olimpice. Cu toate acestea, el a recunoscut că guvernul nu poate împiedica jucătorii cehi să participe și că organismele sportive trebuie să decidă cum să răspundă.

Ninsoare a căzut pe cele mai înalte lanțuri muntoase din Cehia sâmbătă și în noaptea de duminică spre luni, cele mai abundente ninsori fiind înregistrate în munții Jeseníky, Krkonoše (Uriașul) și Šumava. Potrivit Institutului Hidrometeorologic Ceh, Praděd din munții Jeseníky a primit 15 centimetri de zăpadă, în timp ce Luční bouda din Krkonoše a raportat 12 centimetri, iar Sněžka, cel mai înalt vârf al țării, zece centimetri. Se așteaptă ca ninsori ușoare sau averse mixte de ploaie și ninsoare să continue la altitudini mai mari în prima jumătate a săptămânii viitoare, în mare parte peste 900 de metri. Temperaturile în Cehia sunt prognozate să varieze între cinci și zece grade Celsius, fiind posibil îngheț peste noapte.

În Prahova submontană fac focul, într-o singură sobă, cam de o săptămână. Duminică a nins un pic, ca în filmele SF, numai pe un loc bine determinat, de câțiva metri pătrați. S-a topit imediat, pământul este încă cald.

Când a trecut vara? Cu gândul la această întrebare stupidă să nu uităm că mâine este, obligatoriu și inevitabil, o altă zi!

O zi liniştită în care te gândeşti la iarnă. Adică la cheltuielile pentru sărbători, la cizme, la cojocele, la costul încălzirii. Déjà vu! Şi totuşi, ciclicitatea vieţii iţi dă siguranţă! Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Este o zi fastă, dar evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon!

TAUR

Nu da crezare celor care vor să-ti strice ziua cu veşti proaste. Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. Ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe legume şi fructe. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi.

Astăzi ai mai multă încredere în competenţele tale. Nu că ai fi timid, dar uneori te laşi amăgit de labirintul vieţii. Faci proiecte de succes, dar le schimbi mereu. Mai multă stabilitate! Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa, atenţie să nu răceşti. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc! Dacă nu ai căţeluş, îţi dau eu unul! Glumeam, sigur că da…

RAC

Analizează unde nu ai dat atenţie detaliilor si convoacă familia. Puteţi stabili împreună unele lucruri minore şi poţi aduce vorba şi dspre problemele tale. Unde-s mulţi, puterea creşte! Horoscopul tău este aproximativ favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Deci, protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci.

Ziua de astăzi poate fi plină de veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te mai mult! Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi că nu reuşeşti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

FECIOARĂ

Cineva din anturaj te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune. Ar fi cazul să dai nişte telefoane şi să lămureşti lucrurile înainte să ajungi subiect de tabloid! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

Intri într-o periodă foarte aglomerată care nu este deloc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă sa delegi competenţele, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi umorul! Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele şi Marte ghideză acţiunile tale în sensul cel bun.

SCORPION

Dacă repari ceva în casă, trebuie să suprveghezi lucrările, ca să nu ai surprize. Pe seară, ai nevoie de aer, dar nu ştii ce să faci. Ieşi la plimbare şi filosofeză cu cine are chef de tine! O zi bună pentru că regăseşti un obiect sau o relaţie care s-a pierdut sau s-a eclipsat. Cu o conjunctură îndoielnică, nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică.

Astăzi, ai noroc! Fie că este vorba despre serviciu, profesie, meserie sau domeniul sentimental, ai multe şanse să îndeplineşti ce ţi-ai propus. Sigur, să fie legal, moral şi să nu îngraşe! Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

CAPRICORN

Ai o dispoziţie de marţi, trei ceasuri rele! Şi o posibilă migrenă. Remediul: ia-ţi familia, sau prietenii şi ieşiti la aer. Trebuie neapărat să-ţi schimbi aerul acesta de tragedie antică! Siguranţa pentru propria persoană este principala ta preocupare, dar această grijă permanentă se extinde şi la părinţi, copii, soţ, soţie, partener de viaţă, căţeluş şi pisoi. Este foarte bine, acest lucru te ţine alert şi te motivează, dar nu trebuie să exagerezi. Iar astăzi nu trebuie să exagerezi!

Ai muncit mult, ai adunat multe frustrări, dar împrăştierea şi lipsa de efort concentrat te fac să te învârteşti în cerc. Astăzi ai nevoie de o bună orientare. A minţii şi a trupului! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care poţi să le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la teatru? Dar la un cabaret bun, de tip parizian? Bun, în România nu o să găseşti ceva ca lumea, dar nu lăsa viaţă să treacă, lasă motivul că nu ai bani, de fapt nu vrei!

PEŞTI

Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda şi fă ordine, vei găsi şi oameni de bună-credinţă, la care nu te-ai gândit până acum! Amintirile te emoţionează dar, mai ales, te motivează. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment, sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii negative, tragediile din presă. Nu sunt ale tale!