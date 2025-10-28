Horoscopul lui Dom’  Profesor,  29 octombrie 2025. ”Horoscop 2026” de Claire Comstock-Gay

29 octombrie

Pe 29 octombrie s-au născut Edmund Halley, ducele de Alba, Richard Dreyfuss, Paul Joseph Gobbels, Jean Giraudoux, Franz von Papen, Silvia Dumitrescu-Timică, Radu Cosaşu, Alexandru Bena, Jean Alexandru Steriade, Doru Covrig, Alexandru Chira.

Nimic în în "Kalendar"... şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar sfinţii, cuvioşii, Anastasia Romana şi Avramie. Anastasia, ce nume frumos şi vechi! Dacă îmi aduc aminte bine, în greaca veche însemna „reînviere” – ce poate fi mai potrivit pentru un nume creştin!

Este evident că ceea ce citiţi este un pamflet astrologic, o modalitate de a ne descreţi frunţile, cu un pic de umor şi a spune că nu este dracul chiar aşa de negru! Sau... este?!

Astăzi actorul american Richard Dreyfuss împlineşte 78 de ani. Să-i spunem: La Mulţi Ani!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aţi văzut "Întâlnire de gradul trei"? Un film vechi şi bun, un SF din anul 1977, fără efecte nemaipomenite, dar luminos, făcut pe peliculă, un film al lui Steven Spielberg, o capodoperă despre oameni, dorinţa de a cunoaşte şi despre... dragoste! Un film așa de bun, că până şi Chuck Norris, căruia nu-I plac SF-urile, a spus: "Not bad, not bad..." Vi-l recomand, vizionare plăcută.

Dar, vă recomand și o carte. De actualitate. ”Horoscop 2026” de Claire Comstock-Gay. De la Editura ”Meteor Press” o traducere bună de Mădălina Constantin. Luni am comandat cartea la ”Libris” din Ploiești și marți dimineața am primit-o prin curier. ”Libris” știe să se poarte cu clienții. Coletul este de fapt o mapă, care se poate refolosi, pe lângă cartea comandată primesc întotdeauna unu-două semne de carte și câteva autoadezive hazlii. Plus o scrisorică, ca să te facă să te simți mai bine.

”Horoscop 2026” de Claire Comstock-Gay este o carte necesară, corect astrologic și bine întocmită. Previziunile sunt lunare, pentru toate cele douăsprezece zodii. Sunt furnizate și informații esențiale. Previziuni generale pentru anul 2026, eclipsele și mișcările retrograde ale planetelor, influența planetelor care guverneză fiecare zodie, zilele cu Lună Nouă și Lună Plină și efectele acestora.

La sfârșitul cărții sunt câteva zeci de pagini, aparținând lui Kim Rogers-Callagher cu principiile și teoria de bază a astrologiei. Foarte corecte, fără nebuneala cu ascendentul, lecții și karme.

Dacă nu aș fi făcut propriul horoscop pentru anul 2026, l-aș fi folosit pe acesta. Are gradul de generalizare potrivit așa că diferența mare de fuse orare între România și SUA nu are nicio importanță. Acestea, fusele orare, devin importante numai la horoscopul zilnic. Totuși redacția precizează că trebuie să luăm în vedere diferența de fus orar, când poate exista deferența de o zi între interpretările punctuale, zilnice. Foarte bine !

Acum vă rog să mă scuzați, o să mă cufund în lectură, dar să nu uităm că mâine este, în definitiv, o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 octombrie 2025

BERBEC Ultima zi de miercuri din octombrie este foarte agitată şi plină, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi, trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi graba şi nerăbdarea! Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la vremea capricioasă, la curentul de aer, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejează-ţi capul şi fruntea de frig şi totul o să fie bine!

TAUR Astăzi eşti lipsit de inițiativă, ceea ce nu te caracterizează. Poate e oboseala, poate vremea neplăcută, frigul venit prea devreme, dar nu îţi poţi permite să faci greşeli. Amână ce este important! Proiectele începute în această perioadă par că nu vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere, sau casa, cu tehnologie. De oricare fel, de la un tirbuşon la casa inteligentă!

GEMENI Miercuri e ziua lui Mercur, protectorul tău, astăzi este nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Încet-încet te faci de neînlocuit, fie în profesie, muncă, fie în relaţiile amoroase! În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut.

RAC Fii sincer şi recunoaşte, că, majoritatea problemelor pe care le ai se datoreşte dorinţei tale de pace şi armonie. Cedezi ca să fie mulţumiţi cei din jur, dar, paradoxal, eşti şi posesiv! Astăzi nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Bine faci!

LEU Astăzi te împiedici în mici obstacole ale vieţii şi te enervezi disproporţionat... Încearcă să nu mai dai sfaturi (ordine) cui are şi cui nu are nevoie! Concentrează-te pe interesele tale! Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Că, fii sincer şi recunoaşte, când îţi place ceva, fie că îţi trebuie, fie nu, tu cumperi, nu te gândeşti! Cât despre inamicul care te pândeşte, ori ragi tare la el odată, ori îl aştepţi... la cotitură! Îţi vine şi ţie rândul...

FECIOARĂ Cineva, din jurul tău, are o proastă influenţă asupra ta. Cel puţin aşa susţin cei care ţin la tine. S-ar putea să aibă dreptate, analizează obiectiv şi poţi să descoperi pe cel în cauză! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un spectacol sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te astăzi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

BALANŢĂ În cea mai bună dintre lumi, astrele îţi rezervă o surpriză. În dragoste, sau meserie? E surpriză, parol, mon cher! Plăcută sau... nu? Se pare că înţelegi greu şi uiţi repede: e o surpriză! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine!

SCORPION Eşti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Numai o şansă din treizeci, aşa că mai curând, poate fi doar oboseala cronică! Sigur că la un procent din Scorpioni este ziua de naştere, absolut corect şi natural. Dar mai toţi din zodie, conform curbei statistice, primesc ceva ce poate fi considerat un dar! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar, aceasta pe plan profesional.

SĂGETĂTOR Eşti de încredere, ţi se fac unele confidenţe, la serviciu. Şi ai timp liber! Situaţia te bucură pentru ca ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile tale pasiuni. Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat de multa vreme.

CAPRICORN Eşti mulţumit că trece timpul, fără mari necazuri şi aşa poţi să o iei pe drumul bun! Astăzi ai o zi cam amestecată, poate faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Ai realizat ceva, poate chiar te-ai hotărât să-ţi iei soarta în propriile mâini, să începi ceva pe cont propriu. Foarte bine! Nu trebuie să ai ezitări din cauza caracteristicii zodiei care pune siguranţa personală pe primul plan. Cine nu riscă, nu câştigă!

VĂRSĂTOR Îţi pui o mulţime de întrebări şi probleme despre viitorul tău! Nu-ţi mai chinui creieraşul, “che seara, sera” mai bine munceşte în interesul tău şi gândeşte-te la cele mai bune scenarii! Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Dacă nu poţi, ia ca aliat un nativ de Fecioră - „regele detaliului”. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale.

PEŞTI Ești puţin neatent şi uşor depresiv, probabil din cauza vremii neplăcute, a iernii timpurii. Problemele din ultimul timp te-au făcut să-i neglijezi pe cei din jur, astăzi poţi să recuperezi! Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.