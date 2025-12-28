Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 decembrie 2025. Mari personalități, mari băutori

29 decembrie

Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Andrew Johnson, Emil Fuchs, Charles Macintosh, Charles Goodyear, Jon Voight, Regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

Nimic în "Kalendar", anul nou al dacilor a fost acum o lună, iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii evrei spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată, cum sunt multe “minuni” prin scrierile lor. Probabil - atunci lumea era mică şi erau puţini oameni, nu cred că, acum două mii de ani, existau în tot Orientul Apropiat şi Mijlociu 14.000 de prunci în acelaşi moment!

Diferenţa de câteva zile dintre Crăciun şi Anul Nou ne duce cu gândul la „epagomene”, cele cinci zile de la sfârşitul anului Iulian în care greco-romanii sărbătoreau şi petreceau, fiind, după cum spune Plutarch, „furate de la Zei”, în orice caz, ieşite din tiparul cotidian. În Roma antică, de exemplu, se bea mult, se cânta pe străzi, ce mai, petrecere fără reguli, fără constrângeri, timp de cinci zile!

Din nefericire, circa 80% din ceea ce se bea în aceste zile de sărbătoare sunt băuturi toxice. Unele şi contrafăcute altele doar toxice. În ceea ce priveşte marii băutori de alcooluri, personalităţi, oameni celebri, Sean Braswell, senior writer la „Ozy” menţionează următoarea listă, eu cred că într-o ordine întâmplătoare nimeni nu a stat să măsoare cât bea unul sau altul dintre oamenii celebri.

Probabil că o să mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce beau. Nimic, mai nimic. Rar, rar de tot, poate la câteva săptămâni, numai dacă menu-ul cere, un pahar de “Retsina”, vin alb grecesc sec, de producător, făcut cu răşină, poate cel mai vechi vin din lume, făcut şi trimis de Costas, prietenul meu din Alexandropolis. Sigur, de Crăciun şi de Sfintele Paşti mai beau şi un păharel de ţuică de Văleni, adevărată, de la prietenul mea Idris şi poate şi un pahar din vinul din Moldova, Purcari, 1827. În amintirea excepționalei și regretatei mele soții beau câte un paharel de ”Dubonnet”, băutura ei preferată. Cam atât. Haideţi acum să vedem ce beau personalităţile, mari oameni, mari băutori:

Zvonurile spun că regretata mamă a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Irlandei de Nord, etc, bunica regelui Charles al III-lea, regina mamă, care a încetat din viaţă la 101 ani, avea obiceiul să consume o sticlă de 0,5 litri de gin, neapărat britanic de la ţară, diluat cu apă tonică. Acest obicei nu a oprit-o să-şi îndeplinească toate datoriile la care o obliga protocolul. Fără să arate o clipă ginul din interiorul ei. A rămas de pomină felul cum cerea ea, însoţitorilor ei, formaţi în marea majoritate din gay pe care regina mamă îi găsea mai inteligenţi, mai curaţi şi mai culturali. Ei bine, jocul de cuvinte este intraductibil aşa că iată cum cerea regina mamă o duşcă de gin: „When one of you old queens has finished, can you bring this old queen a drink?”

Marele scriitor american, de asemenea, bea distilate. Avea şi o vorbă: “civilization begins with distillation”. Nu era numai o vorbă, Faulkner bea zilnic cantităţi impresionante de „hot toddies”. Ce este un „hot toddy”? O băutură muntenească, scoţiană, foarte folositoare când vremea este rece şi ceţoasă. Tell me, când, în Scoţia, vremea nu este rece şi ceţoasă?!! Reţeta lui Faulkner cuprindea whiskey scoţian din cel mai bun, 50-100 ml., o ceşcuţă de ceai de Ceylon, cam 100 ml. concentrat, foarte fierbinte, o lingură de miere de tei, un baton de scorţişoară, ca să arate mai bine (există varianta şi cu scorţişoara bine râşnită, dar parcă nu este Faulkner!) şi o felie de lămâie verde. Marele scriitor nu se oprea la această băutură pe care scoţienii spun că le-o prescrie doctorul, doctor tot scoţian, din clanul Campbell, cu siguranţă. “I usually write at night. I always keep my whiskey within reach.” a declarat marele scriitor.

Una dintre divele Holywoodului, care a domnit cu autoritate, şapte decade, filmul american, obişnuia, în timpul filmărilor, un cocktail cu ceva foetaje. Cam atât, diva ţinea la siluetă! Dar, pe măsură ce înainta în vârstă, diva cunoscută pentru caracterul ei puternic şi ieşirile fără menajamente şi-a mărit şi numărul de cocktailuri. Unul după prima ţigare, al doilea după masa de prânz, obişnuitul cocktail cu foetaje, apoi cel de la ora cinci, apoi, oare la al câtelea rămăsesem? Nici ea, marea Bette Davis, nu ştiu dacă mai ţinea cont! Dar ce cocktailuri bea? Multe şi diverse, de la “Margarita” şi “Daiquri” la “Bloody Mary” şi clasicul “Martini”. Nu ştiu dacă există un cocktail cu numele ei, ar fi trebuit să existe, nu?

Nu este pe lista lui Braswell, l-a ratat! Stalin, ca orice dictator, avea fobiile şi ideile lui fixe. Se temea că cineva, cumva, o să-l omoare cu otravă pusă în băutură. Aşa că bea numai un vin de la el de acasă, din Georgia, vin excelent, să fim drepţi, adus de rudele lui apropiate, în mare taină şi fereală. Pe măsură ce grijile şi necazurile l-au marcat, a trecut la vodcă, din ce în ce mai tare. În timpul ultimului război mondial, deie Domnul ultimul să fie, avea un ritual, o ultimă probă la care supunea un general, sau un politician, înainte să-i acorde încrederea sa, sau o misiune importantă.

Îl invita în cabinetul lui şi scotea din partea stângă a biroului lui masiv făcut din stejar din Siberia, două păhăruţe din cristal de stâncă. Două bijuterii! Turna vodcă, din cea mai tare, în cele două pahare, cam 75-100 de ml. Generalul, sau omul politic, era obligat să strige: “În sănătatea dumneavoastră, Iosif Visarionovici!” Şi să bea dintr-o înghiţitură, tot paharul. Stalin umplea paharul de patru-cinci ori. Dacă “invitatul” putea să se mai ridice de la masă, să salute reglementar şi să părăsescă biroul, era bun! Acum, nu mai ştiu, Stalin a murit de comă alcoolică, sau l-a sufocat Beria cu perna?

Sean Braswell îl pune pe marele macedonean pe lista marilor băutori pentru simplul fapt că sursele istorice susţin că cel care a cucerit lumea cunoscută, în secolul IV, înainte de Iisus, bea zilnic cam o amforă de vin tare, macedonean. Braswell ca orice american naiv şi fără cultura istoriei, spune că bea “trei sticle de vin” pe zi. O amforă cu vin avea cam trei litri jumătate, sticlele s-au inventat mult mai târziu! Pe de altă parte autorul american poate nu ştie că mai toată lumea, în antichitate bea vin, sau bere şi aproape deloc apă care era, de cele mai multe ori, infectată. Alexandru mai bea şi hidromel, băutura zeilor, obţinută prin fermentarea mierii de albine.

Orgii lui erau ceva obişnuit în antichitate, dar poate scandaliza, astăzi, pe un spirit protestant, pe un baptist, de exemplu. Braswll îl învinuieşte pe Alexandru că ar fi ucis un macedonean, la furie, fiind băut. Tell me, câţi a ucis în acelaşi condiţii Sfântul Ştefan cel Mare şi câte mii de ruşi a ucis Stalin la băutură? Cred că Alexandru cel Mare nu are ce căuta pe listă, decât dintr-un singur motiiv, pe care o să-l spun la sfârşit!

Supranumit “baritonul bourbonului”, băiatul minune cu ochii albaştri era un mare amator de “Jack Daniels”. Atât de mare, încât famlia lui chiar l-a înmormântat cu o sticluţă din băutura menţionată în buzunar! Băutura nu l-a împiedicat pe Sinatra să devină The Godfather, şeful necontestat al industriei filmului şi a muzicii din State. Nimic nu se făcea fără aprobarea sa, de obicei un gest cu mâna stângă în care ţinea, mereu, paharul de cristal cu bourbon sau scotch.

Marele scriitor american bea mult, bea orice. Pentru el nu băteau niciodată clopotele! La fel ca şi compatriotul lui, Faulkner, avea o vorbă despre băutură: “A man does not exist until he is drunk.” În 1939 a avut probleme serioase cu inima şi doctorul i-a interzis să mai bea mult. Hemingway a înţeles că o cam încurcase şi a încercat să se limiteze la trei scotch whiskey înainte de cină. Dar, nu a reuşit să renunţe la micul dejun cu ceai şi gin şi masa de prânz cu absint, vodcă şi vin roşu. Aici trebuie să risipim un mit.

Hemingway nu s-a sinucis pentru că era beat mort. Nici vorbă! La începutul anului 1961 a fost diagnosticat cu hemocromatoză, o bolală genetică metabolică care se manifestă prin reţinerea fierului în organsim peste limitele normale cu efecte devastatoare asupra sănătăţii. Nedorind să rămână o legumă sau un paralitic într-un cărucior, Ernst Hemingway, simţind cum boala avnsează, şi-a zburat creierii în dimineaţa zilei de 2 iulie 1961, cu câteva zile înainte de ziua lui de naştere. Atât tatăl lui, cât şi sora şi fratele au ales acelaşi mod hotărât, voluntar şi curajos de a rezolva problemele nerezolvabile.

O femeie fină, subţire, micuţă şi frumoasă. Poetă prolifică, cu multe volume scrise. În anii prohibiţiei, în State, era recunoscută drept cea mai mare băutoare a tuturor timpurilor. A participat la sute de întreceri la băutură, pe care le-a câştigat pe toate, ba mai bea încă două-trei pahare după ce-şi băga concurentul sub masă. Episodul cu întrecerea la băutură din filmul cu Indiana Jones, “Raiders of the Lost Ark” este inspirat din viaţa şi opera poetei Dotty Parker. Doctorii spun că avea în plus o enzimă, alţii spun că nu avea o enzimă, ceea ce îi permitea să bea cantităţi enorme de alcooluri tari fără să simtă efectele. Este considerată de mulţi autori cel, sau cea mai mare băutoare din toate timpurile!

Ceea ce doream să subliniez neapărat este că aceşti oameni celebri nu erau nişte beţivi, nişte stâlpi de cărciumă. Erau conducători şi creatori, două “meserii” care înseamnă solitudine, efort intelectual, invidii, duşmănii de moarte, eşecuri răsunătoare, necazuri şi frustrări. Gloria este rară, recunoştiinţa un mit! Alcoolul le oferea acestor oameni de excepţie un moment de euforie, poate uitarea şi un impuls pentru creaţie, pentru idei noi şi bune. Sigur, unii exagerau, dar cine nu exagerează! Alexandru cel Mare, de exemplu, care a cucerit toată lumea cunoscută pe vremea lui.

Dacă ar fi să mă refer şi la marii oameni, mari băutori, din istorie sau din România modernă şi contemporană probabil că nu mi-ar ajunge o carte de telefon. Un sfat, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, oricum se apropie Revelionul cu băuturile lui: beţi băuturi curate, de producător, de la ţară, de la rude, prieteni, cu sursa şi conţinutul sigur şi ştiut. Puţin, dar bun şi sănătos!

Şi iată şi horoscopul pe zodii, calculat şi interpretat pentru coordonatele României, zodiac tropic, case egale, cheile papei Urban, după metoda astrologie creştine a cardinalului Pierre d'Ailly, cu convingerea fermă că mâine este o altă șansă, o altă zi !

BERBEC

Nu ai chef de nimic. Explicabil! Consumul exagerat poate să-ţi dea dureri de cap, dar şi mizantropie! Poţi reface, convenabil, proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Astăzi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi frigul şi lapoviţa, zăpada şi gheaţa!

Eşti vesel şi bucuros, eşti primit cu zâmbetul pe buze de cei din jur, familie, prieteni. Cu toate că eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, trebuie să continui cu eforturile. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Caragiale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă cumva lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri!

Atitudinea şi comportamentul îţi convin de minune. Ale tale şi ale celor din jur. Ai un horoscop bun, o conjunctură favorabilă. Nu-l strica! Astăzi, mai totul este un prilej de bucurie. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam "uita obligaţiile" ! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci!

Dă curs sărbătorilor, simte-te bine şi fii plăcut cu cei din jur! Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul post Crăciun. Fii isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă banii pe care îi mai ai. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Chestii de vacanţă de iarnă!

Evadează din cotidian, rupe obişnuitul. Ai nevoie de o resetare psihică, de o bornă clară între ce a fost şi ce o să fie. Pentru asta sunt sărbătorile de iarnă, bucură-te, fă parte din ele! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului - asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei!

O greutate pare că te apasă astăzi, ceva imposibil de definit. Nu eşti mulţumit? Ce faci cu viaţa ta? Dar cu viitorul tău? Este doar o impresie, aşa că lasă grijile deoparte şi zâmbeşte. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă cu ceea ce a mai rămas de la Crăciun, poate în doi.

Mâine, mâine ce va fi? Tocmai azi, pe o conjunctură complexă, nu trebuie să te întrebi! Distrează-te cu familia, prietenii, fă o vizită, du-te la un film, nu te gândi la nimic important! Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, totul este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

Îţi faci planuri, vrei să ai mai multă libertate personală. Să faci ce îţi place, nu ceea ce trebuie! Eşti detaşat, relaxat, orizontul tău se limpezeşte şi ţi se uşureaza sufletul! E bine... Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

Astăzi vrei să stai cu ai tăi, cu familia şi/sau cu prietenii buni, să... tăceţi împreună! Să zâmbiţi unor gânduri frumoase. Şi să te bucuri de linişte, iubire şi pace. Ce plăcere rară! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară.

Ce a fost greu, a trecut, începi să găseşti soluţii pentru probleme! Pentru strategiile tale de viaţă. În perioada sărbătorilor de iarnă nu mai eşti confiscat de cotidian, ai timp pentru tine! Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii... Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu - nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii...

Astăzi, luni, eşti vulnerabil la capricii. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. O întâlnire, o veste neaşteptată! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi... în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor!

Calculează riscurile înainte de a te arunca cu capul înainte într-o excursie dificilă, sau un drum lung şi primejdios. Iarna nu-i ca vara, a spus-o un "clasic în viaţă". Şi are dreptate! O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, excursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atenţie la un Leu sau Leoiacă din jurul tău!