Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 februarie 2025. Statistici

28 februarie

Pe 28 februarie s-au născut Rene Reaumur, Mario Andretti, Vincent Minelli, Cristofer Kraft, Brian Jones, Dino Zoff, Gh. Şincai, Gh. Marinescu, Gheza Vida, Virgil Almăşanu.

În calendarul creştin-ortodox pomenim pe Cuv. Gherman, născut aici, în Sciţia Minor, adică în nordul Dobrogei. Să ştiţi că poporul este mereu acelaşi, doar cuceritorii, invadatorii, se schimbă şi atunci, uneori, se impun unele obiceiuri şi câteva cuvinte noi. O nouă zi de muncă în calendarul arhaic al nostru, al dacilor. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 28 februarie 1972 – Poliţia franceză şi elemente din Deuxieme Bureau (Serviciul Secret) fac cea mai mare captură din toate timpurile în portul Marseilles: aproape două tone de heroină pură. Operaţiunea a fost la baza scenariului filmului „The French Connection”.

28 februarie 1988 – Poliţia din Miami a constat un caz de crimă: un proaspăt ginere de 80 de ani i-a dat cu ciocanul în cap miresei lui de 76 de ani, în urma unei certe aprige despre cum aveau să-şi petreacă luna de miere. ”Tineri” pasionali și nechibzuiți!

”Stars and Stripes” raportează că, într-un nefericit accident, luni, 24 februarie, un copilaș de doi ani și-a împușcat mortal propria mamă. Americanii încep să împuște, în medie, de la 22 de luni spune organul DOD. Într-un articol din ”MIC”, mai demult, am văzut un anunț, un slogan al ”Brady Campaign to Prevent Gun Violence”. Suna cam așa: "Guns don't kill people. Toddlers kill people." Adică, aproximativ, armele nu ucid, preșcolarii ucid! ”Toddler” desemnează un copil până la 36 de luni, adică chestiile alea care în general se deplasează, în patru labe, fulgerător, sau chiar în două piciorușe, iar când nu ești atent, răscolesc toate sertarele și apoi râd cât pot uitânu-se la tine prin cătarea unui Colt Python încărcat.

Mai ai câteva secunde de viață și atunci regreți că nu ai ascuns revolverul mai bine! De mai mulți ani de zile, toddlerii ucid cel puțin odată pe săptămână, spune statistica federală.

Am rugat o finuță de a mea, care este în echipa procurorului de Virginia, ”forensic”, să mă lămurească cum ajung copiii așa de mici în posesia armelor. A trecut ceva timp, dar am primit informațiile.

În State sunt împușcate mortal puțin peste 30.000 de persoane pe an. Un oraș întreg. Cifra este aproape constantă de vreo jumătate de secol, raportată la populația totală, dar anul trecut, 2019, a întrecut numărul de decese prin accidente auto. Nu a crescut numărul de împușcați letal, ci a scăzut foarte mult numărul accidentelor auto mortale. O statistică arată că dacă în anul 1950 se trăgeau trei gloanțe pentru un decedat, în prezent, în anul 2025, sunt necesare 17 cartușe. Nu cred că este vorba de trăgători proști, americanii se antrenează mereu la tir, prin mall-uri, de exemplu, școli, universități etc ci de aparația armelor automate cu cadență foarte mare. Nici nu ai atins bine trăgaciul și ai și slobozit 10-20 de gloanțe!

Toddlerii, chestiile alea iresponsabile care merg de-a bușilea, sunt înregistrați cu câte cel puțin o împușcătură mortală pe săptămână. În general mama, sau tata, dar poate fi și bunica sau bunicul. Pe femei le împușcă, statistic, în burtă, iar pe bărbați în bijuteriile de familie. De jos, de pe podea, de unde sunt, nu reușesc să ridice arma mai sus. Pentru fiecare împușcătură mortală mai sunt vreo trei-patru, la picioare și vreo zece care nu-și ating ținta. În general, după împușcătură și reculul inevitabil toddlerii, scuzați, pardon, se scapă pe ei și urlă cât pot.

Rareori se împușcă pe ei însăși, procentul este de 0,3%, un pshilog cam dus cu pluta susține că toddlerii consideră că își arată dragostea prin împușcături, se joacă cum au văzut la televizor, la desenele animate. Dus bine cu pluta, nu cred că chestiile alea gândesc la ceva nici când fac caca! Cățelușele mele sunt muuult mai inteligente și nu trag cu pistolul, sau revolverul! Nici nu mușcă, doar latră de te doare capul! Comunică.

Finuța mea îmi răspunde cum ajung copilașii aceia la armele de foc. Conform legislației federale, armele de foc trebuie ținute într-un loc bine încuiat, descărcate, iar muniția în alt loc, de preferință într-o cutie metalică, bine încuiată, cu lacăt. Americanii au sute de milioane de arme. De la praștia mongolă la tanc Sherman. Bun, 365 de milioane sunt armele de foc, nu cred că a socotit cineva și praștiile, arbaletele și arcurile cu săgeți, tomahawk-urile, katanele, macetele, generic vorbind, armele albe, în general.

În State, armele de foc sunt cumpărat pentru autoapărare, sau vânătoare. Respectarea legii federale anulează conceptul de autoapărare. Dacă auzi un geam spart la parter, trebuie să ieși repede cu revolverul, sau cu riot gun-ul înainte ca negr… pardon, răufăcătorii să fugă cu argintăria și televizorul.

Așa că mai toți americanii își țin armele în noptieră, iar pe cele lungi, sub pat. Încărcate, sigur că da.

Personal am fost întotdeauna pentru dreptul unei femei, sau al unui bărbat, să apere cu arma în mână copiii, familia, proprietatea, o terță persoană în pericol, în spiritul celui de al doilea Amendament.

Știți câte furturi din locuințe au fost dejucate pentru că proprietarul a tras aiurea, sau în propriul tavan, cu riot-gun-ul ca să-i sperie pe hoți? 1.256.854, numai anul trecut! Mai ales în statele din Sud Poliția este depășită de numărul mare de furturi la care sunt solicitați. Mexi... pardon, infractorii, parcă își coordonează acțiunile. De exemplu, au fost în Dallas, Texas, în același timp, 67 de infracțiuni de furt din locuință. Cine a avut armă și a folosit-o, trăgând aiurea, făcând zgomot, a scăpat, hoții s-au speriat și au fugit, cine s-a ascuns și a chemat Poliția la 911, cum i s-a spus să facă, a rămas cu buza umflată și casa vandalizată, Poliția nu avea atâtea mașini în patrulare, să acopere toate locațiile infracțiunilor!

Ce-i de făcut cu toddlerii, cu chestiile alea care împușcă letal cel puțin odată pe săptămână? Ne-o spune tot Brady Campaign, într-o parodie: "We need to lock them up. Not the guns — that's just un-American. The toddlers. Round them up. Deport them. Get them out of our country. And keep them away from our guns!"

România are cel mai strict regim al armelor din UE. Gradul de liberalizare al armelor și munițiilor este direct proporțional cu democrația și libertățile cetățenești. Dictaturile interzic armele, chiar și o amărâtă de arbaletă, sau o jucărie de armă cu aer comprimat. Ca să obții un permis nenorocit de port armă neletală, în România, îți trebuie atâta timp și birocrație, că mai bine emigrezi în America! Cu toate acestea în România sunt peste o sută de mii de posesori de arme letale, nu este vorba de jucării. Este ceva ce nu se potrivește!

Înainte, numai boierii, nobilii, puteau să poarte arme! Nu cumva s-a oploșit o monstruoasă coaliție securisto-comunisto-capitalistă, care are pretenții, pentru că are arme? Bună întrebare.

”Alinierea planetelor”, ”marea paradă” și alte gogomănii jurnalistice. Ceea ce se întâmplă pe 28 februarie, la o oră după apusul Soarelui nu are nicio conotație astrologică, planetele sunt în cinci zodii, nu se pot ”alinia”. Este o iluzie optică și atât. O altă minciună cosmică. Doar nu o să fiți proști să vă uitați, noaptea, pe ger, după stele care nu spun nimic.

Acum vă rog să mă iertați dragi lupi, padawani și hobbiți sunt, din nou, insistent, chemat pe Dimineața Astrologilor, tocmai din Australia. Ce să fie, ce să fie? O fi mentorul meu, Derek Parker? O să aflu, negreșit și dacă este interesant vă spun și domniilor voastre, pentru aceea este mereu, în definitiv, mâine, o altă zi!

BERBEC Atenția și informațiile bune îţi permit să depistezi o ocazie, oportunitate şi apoi să aştepţi momentul favorabil. Evită amestecul celor din jur, chiar bine intenţionaţi, în treburile tale. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa sau de la birou. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Un procent dintre Berbeci este într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi in special alimentatia.

TAUR Astăzi, dacă nu înţelegi ceva, la serviciu sau acasă, mai bine cere precizări decât să faci o confuzie, o greșeală, care poate te costă şi bani. Nu risca, decât la jocurile de noroc! Poate fi doar jumătatea ta care uita să ia pâine şi întârzie cu băieţii. Sau poate că este altceva, Astrologia nu este o ştiinţă precisă ca să dea nume, adrese şi numere de telefon. Aşa că este bine sa dai un tur de telefoane pe la rude şi prieteni ca sa vezi cui ii tremură şi îi suna fals vocea sau iți raspunde cu subînţeles.

GEMENI Termină ceea ce ai de făcut, doar este sfârşitul lunii. Cere ajutor, dar finalizează! Pune punct și de la capăt. Folosește-ți ironia ca să ții la distanță, să descurajezi, potențialii ostili! Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, (oare nu este Zodia Gemenilor cea mai vocala?), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Taurului şi ale Leului, vei gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

RAC Nu exagera, afacerile personale sunt bine aspectate, cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori! Cineva aşteaptă un răspuns de la tine, dar astăzi nu trebuie să te grăbeşti. Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari.

LEU Zi obositoare, densă. Nu este cazul să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Discuții pe teme diverse în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul tău de vedere! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Şi pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai pune banii la bancă – investeşte! Bogaţi vor fi mai bogaţi şi săracii mai săraci, via bancă. Legea concentrării capitalului. Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează.

FECIOARĂ Ziua e favorabilă pentru începerea unor proiecte noi, numai după ce te interesezi de înţelegerile făcute. Lumea uită! Determină, prin ajustări succesive, ca partenerii să fie de accord. Astăzi ai câteva ore bune de aspecte favorabile. Totul este posibil, dar nu orice este permis, după cum spune filosoful tibetan ! Mai multă obiectivitate şi răbadare, pentru ca cel ce nu are răbdare nu are nici o filozofie. Sănătatea este bună dar atentie la varaiaţiile de temperatură şi la umiditate, banii sunt şi ei bine aspectaţi, adică atenţie cum îi cheltuieşti.

BALANŢĂ Cum stai cu superstițiile? În orice caz, astăzi ajungi seara târziu acasă. Dacă este aşa, atunci distracție să fie, sau la bal, sau la spital! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. "More maiorum" - dupa obiceiul stramoşilor, este deviza veche a zodiei! Ia lucrurile uşor şi cu mult calm.

SCORPION Chiar dacă ai dreptate şi spui numai adevarul, parcă nu este bine să faci remarci mai acide despre colegii, sau prietenii tăi! Nu te mai repezi să “înțepi”, fii serviabil şi cooperant! Dezamăgirea pe care o simţi pe plan sentimental este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situaţia şi persoana in cauza! Planifică, poate în weekend, o clarificare a priorităţilor. Ori la bal, ori la spital! În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni. Probabil la serviciu sau unde îţi petreci dimineţile. Din nou ai impresia aceea ciudată că discuţia voastra este o terapie de grup, nu un dialog intre oameni normali.

SĂGETĂTOR Aspecte favorabile deciziilor importante, la muncă. De asemenea, o zi aproape relaxantă, ba chiar interesantă sub aspectul relaţiilor umane. Dar, nu promite nimic, mai ales la serviciu! Configuraţia stelelor de azi indică o posibilă veste bună, sau o comunicare importanta pentru proiectele tale personale din viitorul apropiat. Proiecte care sunt pe un drum critic, dar să ştii că viitorul îţi surâde şi totul o să fie bine. O problema cu o factura. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problema, pune-o lângă celelalte neachitate – dar să le ţii în ordine!

CAPRICORN Cooperezi bine cu cei dragi. Vitalitatea ta urmează oscilațiile empatiei, nu ești gata să-ți asumi mari proiecte, efort susținut. Caută calmul și liniștea ca să-ți încarci bateriile! O dimineaţă foarte dinamică în jurul cafelei, cu multe vorbe. Se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebuie să-ţi temperezi gama reacţiilor, nu te enerva degeaba, pentru că orice ai face tot acolo o să ajungi. Eşti prins în angrenajul cotidian ca şi Charlie Chaplin în acel celebru film mut. Astăzi ar trebui să înveţi să spui: nu! Multe lucruri îţi otrăvesc viaţa şi sufletul. Alege-te pe tine!

VĂRSĂTOR Probabil că se apropie primăvara! O simți cu fiecare fibră a ta și dorești soare, flori și căldură. Frecventează prietenii care te fac să te simţi bine, te aprobă şi chiar te răsfaţă. Pentru ca esti considerat un adept al ştiintei şi tehnologiei astazi colegii iti cer sprijinul pentru că nu mai merge filtrul de cafea! Sau în orice caz ceva maşinărie care nu merge cum ar trebui. Sau în registrul sentimental ceva nu merge cum ar trebui ? Analizează cum trebuie şi lasă iluziile şi utopiile. Nimeni nu a reuşit vreodată să facă pe partener să fie „mai bun”. Doar un fel de dresură superficială, dresură de pisici, care cade patetic la cel mai mic conflict.

PEŞTI Planurile făcute în sfera personală pot aduce în viitor rezultate bune. Dar, o dispoziţie repede schimbătoare îţi poate influenţa ziua. Cei mai buni aliaţi îţi sunt cei dragi, cei apropiaţi. Astăzi este ziua noutăţilor, a veştilor, unele, dacă nu majoritatea, chiar bune. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme pe viitor.