Horoscopul lui Dom’ Profesor,    28-29 iunie 2025. Oriana Fallaci și bulina roșie   

29 iunie

Pe 28 iunie s-au născut Jean-Jacques Rousseau, Peter Paul Rubens, Luigi Pirandello, Mel Brooks, John Cussack, Eric Ambler, Harold Evans, Sergiu Celibidache, Ion D. Berindei, Paul Teodorescu, Paul Urmuzescu, Horia Teodor, Olga Morărescu Mărginean, Leonard Orban, iar pe 29 iunie s-au născut Antoine de Saint-Exupery, Oriana Fallaci, William Mayo, Giacomo Leopardi, Nicolae Bălcescu, Iacob Mureşianu, Paul Enigărescu, Mac Constantinescu.

Sâmbătă, tradiţional, Ajunul Sâm-Petrului este încă un prilej pentru duhurile aerului, în grea bătălie cu cele ale focului, să-şi facă de cap. Dacă nu sunt protejaţi cu usturoi, (sau pelin, în unele regiuni) „Frumoasele” pot sminti călătorii, sau pe cei care dorm afară, sau îi întâlnesc din întâmplare.

Duminică, Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare creştină suprapusă peste străbuna “înfrăţire cu lupii”, reper european din timpul demult apus al dolicocefalilor vânători şi poate şi, uneori, crescători de vite. Superstiţie: pistruiaţii trebuie neapărat să se spele pe faţă cu apă rece, la miezul nopţii, sub ameninţarea că altfel pistruii se vor înmulţi.

Despre Lupul Şchiop şi ai săi şase, ba nu, nouă Lupi de Foc v-am mai povestit, acum un an şi parcă şi acum doi ani, tot pe timpul acesta. De Petru şi Pavel aflaţi de oriunde…

La Mulţi Ani! Celor cu numele, sau derivate, celor mai importanţi continuatori ai Îvăţăturii lui Iisus.

Aşa că m-am hotărât, anul acesta, poate am mai făcut-o, dar repetarea este mama învăţăturii, să vă spun câte ceva despre o personalitate care, dacă mai trăia, ar fi împlinit astăzi, duminică, 29 iunie, 96 de ani. Este vorba despre italianca Oriana Fallaci, despre care mulţi, mai ales în State, susţin că ar fi cea mai importantă jurnalistă a tuturor timpurilor.

O viaţă ca de roman, dar, în orice caz, interviurile Orianei au fost şi sunt încă celebre, cele mai importante care au existat. În anii 60’ şi 70’ puterea jurnalistei era imensă: un zâmbet al ei determina avansarea unui ofiţer şi un articol al ei făcea ca guvernul să cadă a doua zi!

Dar, iată care sunt cei optsprezece oameni din istoria umanităţii pe care Oriana Fallaci ar fi vrut să le ia un interviu, cu propriile ei comentarii:

1,2. ADAM şi EVA. Nu am ezitat să pun în capul listei pe aceştia doi. Totul a pornit de la iresponsabilitatea lor!

3,4,5. IISUS HRISTOS, IUDA şi FECIOARA MARIA. În primul rând aş vrea să-l întreb pe Iisus cum a făcut cu mersul pe apă? Restul minunilor îmi par logice! Iar, Iuda a fost un om inteligent, instruit şi nu avea nevoie de bani… care a fost chestia cu “trădarea”? Iar cu Feciora Maria, aş avea aşa… de discutat de la femeie la femeie, despre problema virginităţii…

ALEXANDRU CEL MARE. De ce Alexandru? Este evident, a fost un nebun periculos! Scăpat cu siguranţă dintr-o clinică psihiatrică. Aş vrea să-l întreb cum a făcut că nu a fost prins de doctori. Şi să-l întreb dacă Hephaestion, generalul, a fost marea lui dragoste, sau au mai existat şi altele…

7,8. HOMER şi SHKESPEARE. Preferaţii mei… împreună cu autorii Bibliei. Se zvoneşte, chiar unii critici literari spun că cei doi nu au existat. În special primul. În interviul meu aş fi întrebat despre certificatele lor de naştere, despre paşapoarte şi carnete de votant! Aş fi demonstrat că au existat! Şi… le-aş fi cerut câteva sfaturi de tehnică a scrisului!

SPARTACUS. Este preferatul meu! Sunt pe aceiaşi baricadă în lupta împotriva asupririi şi înrobirii. Cum să nu-i cer un interviu?

10,11,12. MOISE, SOLOMON şi REGINA din SABA. Pe Moise, primul leguitor aş vrea să-l întreb ce l-a apuct să facă legi, că oricum nimeni nu le respectă, pe Solomon l-aş întreba despre câteva figuri de stil din “Cântarea cântărilor” şi pe Regina din Saba, aşa ca între fete, cum făcea de le răsucea capul la bărbaţii aia atât de deştepţi?

13,14 NAPOLEON şi HITLER. Aş vrea să-i întreb pe cei doi ce este cu ideea unităţii europene? Au susţinut-o ca să aibă mai mulţi oameni de împuşcat? Iar pe Napoleon l-aş întreba cum mama dracului a furat statuile alea etrusce din muzeele iubitei mele Florenţe? A, şi pe Hitler l-aş întreba dacă a fost homosexual!

IOANA D’ARC. Ca feministă aş avea câteva întrebări şi pentru franţuzoaica asta de la ţară. Cum a făcut să aibă asemena talente de strateg militar? De ce a fost proastă şi a crezut în bărbaţii pe care i-a făcut mari şi tari? Cum s-a simţit pe rug?

16,17. LENIN şi MARX. Pe Lenin l-aş întreba despre obiceiurile lui sexuale, ce poziţie, cu lumina aprinsă, în pat, pe podea? Iar pe Marx l-aş întreba ce mama dracului plusvaloarea scotea dacă îşi teroriza soţia şi familia?

EXTRATERESTRU. L-aş întreba dacă este la fel de rău şi pe lumea lui. A, poate că ar trebui să adaug şi un DINOZAUR: Cum au făcut că au scăpat cu toţii de pe lumea asta, deodată?

Interviurile Orianei erau pregătite şi câte şase luni. Erau un amestec savant de erudiţie prin seducţie, agresiune imondă şi partidă de sex – totul făcut în glumă, şăgalnic, cu umor. Nimeni nu-i scăpa Orianei! Nici Ayatolahul Khomeini, în faţa căruia şi-a scos vălul islamic, ceadorul!

Este bine, iar pentru jurnalişti absolut necesar, să citiţi cele două opere capitale ale Orianei: „The Rage and the Pride” şi „The Force of Reason”.

Eu personal, sunt pe aceaşi baricadă cu Oriana. Mi-am petrecut cincisprezece ani de viaţă în spaţiul islamic şi ştiu ce vorbesc. Sunt acolo oameni, majoritatea, de o calitate ce o întrece deseori pe cea din Occident sau State. Dar aceşt musulmani sunt prizonierii de idei ai islamiştilor, nişte ticăloşi care se folosesc de religie pentru bani, bani, bani... Declarând „jihad” sau că pun în aplicare „fatwa” ticăloşii ăia ştiu că „zakhatul” câtimea, care, altfel s-ar fi dat săracilor, de 2,5% din orice sumă, merge către „luptătorii Islamului”. Nişte nefericiţi rudimenari, majoritatea dintre ei, manipulaţi şi ameţiţi cu vorbe mari de şefii lor, care iau banii. Banii, banii, banii sunt adevărata credinţă a islamiştilor!

Lăsaţi Rusia şi Ucraina, singurii şi eternii duşmani sunt islamiştii! Care în aceste momente sunt pierduţi din vedere şi se infiltrează, fac cam tot ce vor! Bine că mai sunt evreii, care nu glumesc când merg la război! Deocamdată au strâns atenția islamiștilor. Să nu ziceţi că nu v-am spus!

Dar altceva voiam să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Teoria conspiraţiei spune că multe blocuri din Bucureşti, din cele cu „bulină roşie” sunt obiectul unei complicate combinaţii imobiliare. O escrocherie bine pusă la punct, în care cei care au imaginat-o, ticăloşi cu bani şi timp la dispoziţe, pot avea profituri imense.

O să vă spun, foarte pe scurt, o istorie adevărată. Am fost acolo, director în Primărie, ştiu ceea ce au văzut ochii mei, iar ceea ce ştiam a fost completat de un fost coleg de şcoală, doctor în arhitectură, care a lucrat la „Proiect Bucureşti” şi un prieten specialist în disciplina în construcţii de la Trustul „Carpaţi”. Ei au avut acces direct şi neîngrădit la rapoartele secrete făcute între anii 1978-1989 cu privire la starea unor clădiri din Bucureşti şi alte oraşe ale ţării, urmare seismului din 4 martie 1977.

Ei bine, pe lista de clădiri compromise s-au pus şi clădiri într-adevăr compromise, dar şi altele care aveau doar nefericirea să fie vizibile în centrul oraşului Bucureşti. Geniul distrugerii al cuplului Ceuşescu s-a manifestat şi în acest domeniu, atât de delicat şi particular al casei, al acoperişului care ne adăposteşte, al căminului nostru. „Fiecare român trebuie să locuiască într-o casă construită de noi!” a declarat dictatorul.

După loviluţie, lista perversă a clădirilor cu bulină roşie s-a perpetuat de la lingăii dictatorului la netrebnicii de astăzi, care au văzut o cale de a face bani, uşor şi fără riscuri.

În ultimii treizeci şi cinci de ani, în România, 67 de clădiri „compromise” au fost dărâmate după ce grupurile de escroci constituite au cumpărat pe nimica toată apartamentele de la proprietarii speriaţi. Acolo s-au construit clădiri moderne: cazinouri, bănci, farmacii, case de pariuri şi bordeluri. Ceea ce îi trebuie românului!

Acum, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi dacă locuiţi într-un bloc cu bulină roşie aveţi doar de reflectat, de gândit, dacă nu sunteţi victima unei cabale imobiliare (şi sunteţi, cu siguranţă)!

Personal, dacă aş locui în centrul oraşului, într-un bloc cu bulină roşie, aş dormi foarte liniştit. În primul rând blocurile acestea, construite între cele două războie, sunt nişte minuni arhitectonice, cu camere mari, plan al apartamentului făcut cu cap. Dacă instalaţiile sunt performante, nimeni nu este nebun să înlocuiască o ţevă de cupru, sau de plumb, cu una de plastic! Iar dacă structura este de beton armat aş şi visa frumos!

Este o vorbă în Orient: „Dacă îţi e dat să mori înecat, nu o să mori în bătălie!” Dacă este să faci infarct, nu o să mori strivit de bloc la cutremur! Sincer, mai îngrijorat aş fi de vilele construite în Nordul Bucureştilor. Sunt inginer constructor de amenajări hidro complexe. Am participat la construcţia a două baraje de beton, unul în dublu arc de 127 metri înălţime, şi mai multe cartiere de locuinţe. Ştiu calitatea, marca betonului, după miros, după zgomotul făcut de betonul turnat. La vilele din Nord, betonul mirosea a pietriş ud, atât. Cred că acum, casele alea bogate se ţin doar în lavabil şi faianţă.

Nu sunt Mafalda, dar la un cutremur de peste 7,2 pe scara Richter, Nordul Bucureştilor poate să fie o ruină. Doar au construit pe mlaştină şi s-au furat materiale cât s-a putut!

Nu este glumă cu clădirile. Sigur, unele sunt prost, ieftin construite. Acelea sunt periculoase. O clădire construită, prost, ieri, poate să se facă praf şi pulbere la un seism catastrofal şi un bloc făcut la începutul betonului armat, prin anii 30’ ai secolului trecut, să reziste cu brio!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, şi „Evenimentul Zilei” a avut bulină roşie. Credeţi că m-am speriat, măcar o secundă să „locuiesc” în el? Daţi-mi un apartament confortabil, într-un bloc cu bulină roşie, mă mut imediat! Sigur, după ce consult lista, cea adevărată!

Fiind weekend, poate vă prinde dorul de ducă. Fiți atenți, doar mâine este o altă zi !

BERBEC Ai impresia că în acest weekend ceva sună fals! Propunerile celor din jur îţi par fade şi lipsite de interes. La mare, la munte? Ce plictisitor! Accentul se pune astăzi pe originalitate!

In acestă zi de sâmbătă, înainte de o scurtă vacanţă conjuncturală, trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile si ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie.

Duminică, primeşti, sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Călătoriile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

TAUR În acest weekend încerci să-ţi urmezi destinul, aşa cum crezi tu că a fost scris. Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, emoţii noi, nuanţe de viaţă, poate şi oameni noi!

Sâmbătă nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi!

Duminică te bucuri pentru că o problemă emoţională, sentimentală, care te obseda pare că se rezolvă, dar realizezi că depinde de altcineva, nu de tine. Din nou o zi liberă favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli.

GEMENI De obicei eşti direct şi chiar ironic. În acest weekend nu prea ai ce să reproşezi, programul se desfăşoară cum l-ai prevăzut. Dar nu exagera în domeniul sentimental, e aspectat mediocru!

În acest sfîrşit de săptămână, sâmbăta, călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place.

Duminică, seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci!

RAC Forţa argumentaţiei tale logice este convingătoare! Luna, patroana ta, te favorizează astăzi cu darul intuiţiei şi al inspiraţiei. Te gândeşti la o posibilă recompensă, eşti aşa de iscusit!

Sâmbătă, sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Cel puţin aşa spun scrierile sfinte. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare.

Duminică ai nevoie de mai multă energie, de mai mult efort. Poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare, dar şi prin odihnă suficientă. Vitaminele şi sportul te pot ajuta, de asemenea.

LEU Un weekend obişnuit, banal, care nu îţi ridică probleme. Dacă activitatea îţi cere să faci ceva muncă, concentrează-te şi termină repede. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să recuperezi!

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant de Sf. Petru şi Pavel.

FECIOARĂ În acest weekend evită neclarităţile, exprimarea incompletă. Exprimă-te clar, propriu, exact, aşa poţi da impresia de competenţă, sinceritate şi profesionalism. Nu pleca la drum lung!

În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Sâmbătă, cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt... importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net!

Duminică este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

BALANŢĂ Dimineaţa eşti cam distrat, dar gata să muţi şi munţii din loc. Un exemplu clar de nepotrivire între voinţă şi putinţă! Concentrează-te, fii alert, azi poate fi o zi importantă pentru tine!

Sâmbătă, raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă la un Rac, Petru sau Pavel care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau onomastica. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta în curent şi este bine să verifici şi să cureţi aerul condiţionat înainte să-l pui în funcţiune.

Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia sa fie justa.

SCORPION Proiectele tale de weekend par să prindă contur, aspectele astrologice sunt favorabile. Nu chiar aşa cum ţi-ai dori, nimic, nimeni, nu e perfect, dar totul pare că se derulează cum trebuie!

Sâmbătă, atenţie la o posibilă dispută în familie, la serviciu sau cu partenerul de viaţa. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă şi rupe contactul, cum se zice in armată. Uneori te inşeli în privinţa oamenilor, pentru că iţi faci păreri preconcepute. Şi, pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai mânca toate prostiile!

Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale.

SĂGETĂTOR Este ziua acţiunii. Tot ceea ce faci în interesul propriu este sprijinit de conjunctură, care te poate ajuta astăzi să faci progrese serioase, mai ales în domeniul relaţiilor de familie.

Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi, dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme.

Duminică nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intâi fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

CAPRICORN Eşti mai puţin vulnerabil. Foloseşte weekend-ul ca să pui la punct unele situaţii sentimentale, în care nu te simţeai confortabil. Se anunţă o schimbare importantă şi trebuie să-i faci faţă!

Sâmbătă, un sfîrşit de săptămână care aduce lucruri bune. Nu trebuie sa risipesti starea placuta de lene si rasfat cu proiecte belicoase despre ordine si curatenie, mai bine gândeşte-te la nişte “pauze”!

Duminică, lenea, comoditatea, este o arta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie si instraineaza, in loc sa atraga! Trebuie doar sa inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

VĂRSĂTOR Trebuie să ai mai mult discernământ! Nu te mai lăsa emoţionat de ştirile negative, care au drept scop doar să-ţi controleze viaţa. Astăzi ocupă-te de ce este bine pentru tine şi familia ta.

Sâmbătă, cu apecte favorabile, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

Duminică, în ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

PEŞTI Te simţi gata să faci faţă oricărei situaţii. Eşti ca peştele în apă şi nu ai niciun complex. În acest weekend poţi rezolva o parte oarecare dintre relaţiile tale sociale suspendate în timp!

Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examene care poate fi şi o apariţie-şoc la o petrecere de Petru şi Pavel – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol.

Duminică este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.