Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 octombrie 2025. O senzație neplăcută 

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 octombrie 2025

27 octombrie

Pe 27 octombrie s-au născut Nicolo Paganini, Theodore Roosevelt, Brigitte Engerer, Costin Murgescu, Sanda Toma, Romeo Vanica, Dumitru Furdui, Mihaela Mihai, Romulus Bărbulescu.

Pe 27 octombrie, sărbătoare mare în Bucureşti, „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală” după cum precizează Calendarul Creştin-Ortodox pe 2025. În „Vieţile Sfinţilor” pagina 95 îl pomenim pe preacuviosul, părintele nostru, Dimitrie cel nou din Basarabi.

Dar ce mai este, tradiţional, pe 27 octombrie? Ei bine, Filip Şchiopul, vechiul nostru prieten, Lupul Şchiop! Dumitru sau Dimitrie Basarabov este Filip Şchiopul! Se zice ca acesta a călcat un pui şi, pentru o asemenea greşeală, şi-a pedepsit piciorul vinovat să suporte numai el greutatea trupului timp de un an, mergând şchiop (Speranţia). Sătenii au făcut imediat legătura cu Filipul Şchiop, Lupul Şchiop.

Se povesteşte că Sfântul a găsit nişte câini, ai nimănui, şi i-a adus acasa la el. Căţeii erau în număr de şapte. Ca să-i mulţumească sfântului pentru bunătate, în fiecare zi a săpătămânii, câte un căţel se facea servitor şi facea toate muncile, cât ar fi fost de grele. Dacă venea un om şi-l ruga să-l facă sănătos, sfântul, cu ajutorul unui căţel îl făcea sănătos. Unii dintre câinii sfântului prindeau diavolii şi îi aduceau la Sumedru. Căţeii aveau puterea să se ducă şi în iad, unde diavolii se temeau de ei. De atuncea diavolii au făcut o poartă mare de fier la iad, dar Filipul Şchiop tot trece prin ea!

Câinii Sf. Dumitru sunt lupii Sf. Petru şi ai Sf. Andrei. (Speranţia, Olteanu).

Vedeţi, este creştineşte şi româneşte să adopţi căţeii, nu să-i omori! Doar musulmanii duşmănesc de moarte căţeii, de altfel este binecunoscută calificarea din cronici „câine de ghiaur” cu care era categorisit câte un biet creştin. România, prin legislaţia ei incalificabilă privind căţeii se aliniază statelor musulmane gen Irak sau Indonezia.

Cei doi sfinţi, Sf. Dumitru şi Sf. Dumitru Basarabov tind, în conştiinţa populară, să se contopească.

Basarabovul fiind şi protectorul Bucureştilor, cronicarul zice că: "...apăi în ziua de 27 octombrie, prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului...". Nimic nou sub soare!

În timp ce la noi „prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului” din spaţiu, suntem observaţi! O senzație neplăcută...

Concluzia că Pământul este observat cu atenţie, nu este nouă. Dar, acum, după cum spune omul de ştiinţă, inginerul Ronny White, din Connecticut, SUA, specializat în telecomunicaţii spaţiale, colaborator la NASA – ei bine, avem dovada!

Acum ar trebui să urmeaze o dizertaţie ştiinţifică despre lungimi de undă, deplasare către roşu şi efectul Doppler-Fizeau, amănunte savante de care o să vă scutesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Haideţi să o luăm mai ca în filmele cu Bond, James Bond! Superspionul britanic ştia că este ascultat la telefon, nu erau mobile pe timpul acela, din cauza unui „ecou” specific. Asemenea „ecouri”, spune inginerul White, s-au înregistrat aleatoriu în cazul radiotelescoapelor, sau a convorbirilor radio dintre baza de la Houston şi echipaje de astronauţi aflate pe orbită circumterestră sau pe Lună. Nu este vorba de radiaţii cosmice obişnuite, care interferează cu comunicaţiile pământene, ci de... altceva!

Mai mult, predilecţia celor care „ne ascultă” a fost pentru echipajele ajunse pe Lună. Un tehnician de la „control desk” din Houston a declarat, sub protecţia anonimatului, că, deseori, aceste „ascultări” îl enervau îngrozitor, pentru că, nu se ştie cum, reduceau puterea semnalului emis de pe Lună. „Nu se ştie cum”, nu există o explicaţie posibilă dată de fizica pământească, dar extratereştrii „furau” din semnal! Bun, erau ascultaţi de ruşi, chinezi, francezi şi poate şi de japonezi, dar asta se ştia, nu pierdeau din intensitatea semnalului!

Ca să nu vă mai fierb, suntem ascultaţi, observaţi, cercetaţi, înregistraţi! De mult timp!

Inginerul de la MIT (Massachusetts Institute of Tehnology) afirmă sus şi tare că „observatorii” sunt situaţi în Sistemul Solar, cel mai probabil în centura de asteroizi, sau pe lunile lui Jupiter, sau Saturn! Poate or fi pe Marte, mă întreb. Uitându-mă la demonstraţiile ştiinţifice, la triangulaţii şi periodicitatea interceptărilor, m-a trecut un fior. Totul este foarte bine documentat, este adevărat! Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă ai fi spionat, observat, cercetat, ţi s-ar intercepta convorbirile – nu te-ai întreba... de ce, cu ce scop?!

Revin cu recomandările mele, cu o carte dragă mie. ”Cercul Mincinoșilor. Cele mai frumoase povești filozofice din lumea întreagă” Apărută la Editura Humanitas în anul 2013. Un volum frumos, bine legat și copertat, de 427 de pagini. Este genul de povești pe care aș fi dorit să le scriu eu. Dar, mi-a luat-o Jean-Claude Carriere, înainte!

Așa că aștept viitorul sub forma zilei de mâine, doar este, cu certitudine, o altă zi !

BERBEC Fiind mai calm şi senin decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate, sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, refuză politicos, dar ferm! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante profesionale. Iti pot veni unele idei interesante. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt cele care trebuie folosite.

TAUR Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu cei din jur. O veste te impresionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales.

GEMENI Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Eşti tensionat în continuare. Mintea ta întoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta se prelungeste şi te poate afecta. O zi placută, în primul rând pentru ca ziua încă este lungă şi promisiunile toamnei, fructele şi legumele, încă nu s-au sfârşit.

RAC Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape! Dacă nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Sigur, dacă vrei să te complici, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează. Şi te face să te simţi bine, împlinit, realizat, puternic. Pe plan emoţional, cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros.

LEU Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. In jungla de beton ai luptat bine până acum, deci eşti dispus să continui! Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de anturaj daca dai dovada de abilitate si nu vorbesti prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri.

FECIOARĂ O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată.Trebuie să dai dovadă de calm pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Totuşi, o seară distractivă şi plăcută! Zâmbeşte celor din jur! Sunt mulţi care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte. Responsbilitatea îţi pare foarte grea, vei constata în cursul dimineţii. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională.

BALANŢĂ Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Asta este toată filosofia, poţi să te duci la un film nou! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută, de faci eforturi mari să-ţi aminteşti despre ce era vorba.

SCORPION Este zi densă şi care pare obositoare. Dar, relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. Seară plăcută, poate ieşi în oraş la un film nou! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite mai ales spre sfârşitul zilei de astăzi. Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului ca sa obtii ce vrei. Stelele iti recomanda sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Săgetătorului, în general, cu semne de foc.

SĂGETĂTOR Un alt semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada, ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică o zi favorabilă sentimental, statistic vorbind! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei.

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. E de bine, „no news, good news”. Pluton cel mic, dar misterios, aflat de o veşnicie în zodie, te ajută să faci bani, să prevalezi, să intri în rândul plutocraţilor! Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă în doi!

VĂRSĂTOR La muncă, normal! O perioadă favorabilă pentru reuniunile de familie, sau o seară plăcută, în doi. După program atmosfera de vară indiană te trage la distraţie, dans şi... mult somn! Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iti recomanda un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau un tratament de întreţinere, masaj, poate. Şi de ce nu, să mergi să dansezi undeva, cumva...

PEŞTI Eşti sub influenţa unui Mercur supărat. Timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu poţi să stabileşti ceea ce doreai de fapt şi te enervezi inutil. Mai mult calm, nu strică! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă iţi place genul... Nu uita că în dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile făcute!