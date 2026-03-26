27 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 martie 2026. Iran (V)

Pe 27 martie s-au născut: Romulus, Wilhelm Conrad Röngen, Sir Henry Royce, Gloria Swanson, Michael York, Quentin Tarantino, Pauley Perrette, Ecaterina Nazare.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Matrona din Tessalonic, Prorocul Anania; Filit, Lidia şi fii lor.

Nimic în "Kalendar".

În Orient, la Est de Beirut, dacă nu ai mustață și nu ești dictator, nimeni nu se uită la tine. La fel ca în America Latină! În Iran, dacă ai și barbă, ești un dictator cultural. Toți bărbații, dacă nu au barbă, atunci sunt nerași. Este un semn de spiritualizare. Dar, mai bine să vă fac părtași de un articol, apărut ieri în ”Tehran Times”.

TEHRAN - Un expert juridic și criminolog proeminent a subliniat necesitatea unor acțiuni judiciare împotriva celor responsabili de crimele de război comise împotriva siturilor patrimoniului cultural al Iranului în contextul conflictelor în curs.

Expertul a subliniat importanța colectării de probe solide pentru a susține comportamentul infracțional atât în ​​instanțele interne, cât și în cele internaționale.

Într-un interviu acordat ISNA, Vahid Soltani Paji a condamnat joi atacurile asupra reperelor și siturilor istorice ale Iranului, invocând atacurile militare continue ale Israelului și Statelor Unite. El a menționat că atât legile interne, cât și cele internaționale incriminează distrugerea acestor proprietăți culturale.

Soltani Paji a solicitat depunerea de plângeri oficiale și acuzații penale împotriva persoanelor implicate în distrugerea siturilor istorice din diferite provincii ale Iranului. El a subliniat că astfel de măsuri legale sunt cruciale nu doar pentru urmărirea judiciară, ci și pentru creșterea gradului de conștientizare a publicului, clarificarea amplorii infracțiunilor comise și crearea de măsuri de descurajare atât la nivel național, cât și internațional.

Expertul juridic a făcut referire în continuare la jurisdicția teritorială, afirmând că orice persoană sau grup responsabil pentru acte criminale împotriva patrimoniului cultural al națiunii, în spațiul aerian iranian sau pe teritoriul său, va fi urmărit penal și pedepsit în conformitate cu legislația internă.

Mai mult, conform articolelor de aderare a Iranului la cel de-al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 (privind protejarea bunurilor culturale în caz de conflict armat, ratificat de Parlamentul Iranului în 2001), vizarea și distrugerea bunurilor culturale protejate este considerată o încălcare gravă a protocolului. În temeiul acestei legi, răspunderea penală se extinde dincolo de cei care comit direct actele, aplicându-se și celor care ar fi putut instrui sau asista la comiterea infracțiunilor.

Soltani Paji a explicat că persoanele responsabile de emiterea ordinelor de atacare a siturilor culturale, denumite instigatori, și cele care au efectuat atacurile, identificate drept autori, precum și participanții la operațiuni, vor fi toate trase la răspundere penală.

În plus, cei sau guvernele care au oferit sprijin sau resurse atacatorilor vor fi considerate complici la infracțiuni. El a subliniat că aceste persoane și entități trebuie urmărite penal și pedepsite în cadrul procedurilor judiciare.

Potrivit Ministerului Patrimoniului Cultural, de la începutul agresiunii SUA și Israelului împotriva Iranului, aproximativ 108 clădiri istorice au fost avariate până în prezent. Acest lucru a dus la o îngrijorare semnificativă cu privire la distrugeri suplimentare, ceea ce a determinat notificări către organismele internaționale, inclusiv UNESCO. Ministerul a solicitat măsuri urgente pentru a preveni continuarea atacurilor, evaluări pe teren ale pagubelor și revizuiri ale legilor de protecție.

Iranul este, mai peste tot, plin de relicve istorice. De la Golestan (avariat în bombardamente) la Sadabad, Muzeul sticlăriei antice, Muzeul covoarelor, Marele Bazar, apoi Persepolis, podul Si-o-Se din Isfahan, tot acolo marea Moschee a Șahului, mausoleul lui Omar Khayyam din Nișapur, cel al lui Hafez din Șiraz etc etc. Mie mi-au trebuit patru ani ca să descopăr majoritatea obiectivelor culturale și turistice.

Mandatul meu conținea o păcăleală. Trebuia să mă ocup de vamă. Adică, fiind inginer hidro să desemnez, în vamă, unde se încadrează marfa mea în codicele vamal. O muncă de funcționar, mi-am zis. O să țin o evidență și o să dau explicații. Nu a fost deloc așa.

Cu toate că pe documentele de transport era menționată vama de pasavanare, Shahryar, lângă Teheran, cele 40.000 de tone de echipamente hidro, macarale, stații de beton, camioane basculante și enorm de multe piese de schimb ajungeau în tot Iranul, unde era în acel moment mai puțin aglomerată vama.

Așa că săream într-o Toyota Hilux, condusă de credinciosul Doroskar, care era și interpret și mergeam la dracul cu cărți, Doamne, iartă-mă, ca să pasavanăm marfa la Shahryar. Culmea a fost când s-a trimis din țară un întreg convoi de zece basculante, în regim de TIR, încărcate cu piese de schimb, dar se uitase să se ia șoferilor viza iraniană. Așa că cele zece basculante au rămas în vama turcească, la Dogu Bayazid (Gürbulak, vama iraniană). La o mie de kilometri de Teheran.

Cum m-am descurcat o să vă spun altădată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

O zi favorabilă, în care anturajul se poartă foarte frumos cu tine şi îţi îndeplineşte dorinţele, pentru că, ori este ziua ta de naştere, ori ai uitat de încăpăţânara ta proverbială!

Sorţii zilei de astăzi stelele le dedicată studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Vreo bursă sau o perfecţionare, eventual la Paris sau la Viena, este tot ceea ce îţi doreşti. Asta daca nu trebuie să dai niste examene. Ai noroc astăzi, este o zi bună pentru examene, de orice fel ar fi, chiar pentru carnetul de conducere. De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergari prin parcuri şi multă... foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans.

TAUR

Dimineaţa este densă, dar cu toate că ai mult de muncă şi totul pare monoton, pe la prânz, s-ar putea să primeşti o veste care îţi oferă o nouă perspectivă, un nou orizont de vederi.

Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chair dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate cele 24 de ore ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă. Există un procent dintre nativi care nu sunt Tauri ci Boi. Lor, boilor, toată poveste asta cu autoanaliza le pare a fi la fel de bună ca o căpiţă de fân putrezit. Materialismul funciar nu le permite să vadă mai departe de inelul din nas.

GEMENI

Astăzi simţi nevoia să te izolezi şi bine faci (dacă poţi). Dar, trebuie să fii energic, dinamic, ca să poţi rezolva satisfăcător problemele de la serviciu şi/sau de acasă. Oboseşti repede!

În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!

RAC

O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană.

Este bine, poate unde este ziua în creştere, sau te descurgi bine unde îţi petreci dimineţile. După ora 14, cu o conjunctură astrală favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, patroana ta astrologica, te sprijină să obţii mai multă stabilitate la serviciu sau in anturaj, chiar dacă face nişte aspecte nefavorabile. Nu uita că duşmanul tău este caldura excesivă sau curentul cel pervers. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber. Dar nici nu sta închis în casă! Există un drum de mijloc, cumpătarea, care evită excesul şi abuzul. Trebuie să urmezi acel drum.

LEU

Zi optimă pentru orice inspiraţie subită. Azi poţi să-ţi permiţi, după program, o raită prin magazine şi cumpărături ad-hoc, poate o telenovelă, nu se supără nimeni, dar te simţi bine!

Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi. In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele iţi sortesc o zi excelenta, nu te mai doare nimic, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară. Fii deosebit de clar în discuţii mai ales în familie. Zi de cumpărături săptămânale de vineri, pentru un procent dintre Leoaice.

FECIOARĂ

Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung.

O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atent(ă), s-ar putea să pierzi din vedere, să uiţi ceva. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi de 27 martie. Pentru că tu faci lucrurile „invers pe invers” şi îţi ies întotdeaună, pentru că hărnicia şi precizia sunt aliatele tale. Ziua de 27 martie te gaseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect, idee, pla. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la vremea când transpirăcioasă, când rece şi la inccidente în locuri aglomerate!

BALANŢĂ

Conjunctura indică o perioadă favorabilă, dar, atenţie ce cumperi şi cât cheltuieşti. Moderaţie la efort, mai ales la efortul fizic. Amână ce nu poţi rezolva, e o metodă verificată!

Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau şi mai bine îţi poţi cumpăra sau închiria propria bicicletă. Poţi să faci o mulţime de lucruri. Şi dacă nu le faci tu, le fac ceilalţi nativi din zodie! Mai multe planete (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc tot „planete”) şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Pe seară profită de toanele bune ale sferelor celeste şi du-te la un spectacol. De când nu ai mai fost la operetă, de exemplu?

SCORPION

Eşti în mare formă, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Eşti dinamic şi decis şi doreşti ca cei din jurul tău să te urmeze în cruciadele tale. Trebuie să oferi argumente!

Ameninţările crizelor şi ale politizării excesive pot arunca în aer preţurile, în continuare şi sărbătorile pascale sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Ai pofta de ceva bun si esti chiar dispus sa pregăteşti atmosfera potrivită pentru o întâlnire tandră. Rafinamentul tău este răsplătit.

SĂGETĂTOR

Astăzi este una dintre puţinele zile în care nu te deranjează nimeni. Drept pentru care poţi să aranjezi o ieşire în oraş, cu prietenii, la un spectacol nou, ceva relaxant! Nu pleca la drum!

Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva din familie, sau din jurul tău, de la care vrei să obţii aprobarea şi ceva important. Ţi-ai planificat destul de bine treburile. Cineva apropiat iţi vine în ajutor într-o problema urgentă, pentru care ai ceva emoţii. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie în afaceri, fie la piaţă, fie în dragoste. O zi bună, deci, mai ales în ceea ce priveşte dragostea.

CAPRICORN

Pe total, te simţi bine în pielea ta! Eşti gata să înfrunţi problemele de vineri şi să te pregăteşti pentru un weekend plăcut şi relaxant. Nu promite nimic, mai ales celor din jurul tău!

Nu te mai gandi la nimic. Oricum viata merge inainte si fara sa-ti faci tu griji si probleme care oricum, sunt inutile. Influentele benefice planetare si ale stelelor fixe te ajuta astazi sa eviti cu abilitate un conflict ce mocnea încă de anul trecut. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi dar şi, probabil dacă nu sigur şi în relaţiile cu familia ta. Pentru unii dintre Capricorni este o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să se evite graba şi nerăbdarea!

VĂRSĂTOR

Astăzi eşti rafinat in opţiuni. Numai că în jurul tău atmosfera e cam tensionată, neplăcută! Termină programul, serviciul, fiind atent şi precaut şi oferă-ţi o seară de vineri cu ceva bun!

Horoscopul tău te sfatuieşte să ceri sfatul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalţi să se prinda că nu ştii să te descurci. Familia te sprijină, prietenii te ajută, la serviciu este linişte. Astăzi ai noroc! Ai mai puţin de muncă şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Poate fi vorba despre un termen sau un prag. Dacă este vorba de ceva important, poate o întâlnire, atunci astăzi este ziua. Poţi folosi prilejul ca să o organizezi o seară festivă plăcută în familie, aşa aparent fără nici un motiv!

PEŞTI

Ai multe treburi neterminate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci şi inspiraţie. Nu sta pe gânduri, lucrează cu spor, este pentru tine!

Cumpărăturile, in general, si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata, in special, sunt favorizate astazi de configuratia planetelor. Mare atenţie, însă la termenul de valabilitate, la garanţii şi mai ales la preţ. Cât despre ţara de origine, toate sunt făcute în China, aşa că nu ai de ales. Unul din planurile tale de viitor poate deveni uşor incert datorită unor obstacole ce pot aparea incepand de astazi. O mica pauză de la grijile cotidiene te va ajuta să te relaxezi, aşa că azi amâna toate intâlnirile "importante" si problemele "urgente". Vorbe mari... paroles, paroles!