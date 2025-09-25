Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 septembrie 2025. Atlantida

Pe 26 septembrie s-au născut George Gershwin, Ivan Pavlov, Olivia Newton-John, Ştefan Dobay, Dan Botta, Ion Crăciunescu, Ion M. Dumitru, Adrian Porumboiu.

"Evenimentul Zilei" din 26 septembrie 1956 a fost că Manchester United, acasă, într-o formă pe care nu a mai atins-o de atunci, cu o galerie extaziată, bate pe formidabila Anderlecht cu nu mai puţin de 10-1 într-o rundă preliminară a Cupei Europei, cum se numea pe atunci. Nu cred, nu stiu că s-a mai înregistrat de atunci un astfel de scor, între două echipe de club celebre...

Nimic în calendar dar în "Kalendarul" tradiţional continuă Filipii de toamnă, Berbecarii, până pe 28 septembrie. Un şir de sărbători dedicate lupilor, după cum spuneam altădată, românii au nu mai puţin de 42 de sărbători anuale legate de lupi. Trebuie să însemne ceva…

Primesc multă corespondenţă. Este plăcut, pentru că lumea pare că este de acord cu gândurile mele, mă aprobă, îmi transmite informaţii şi date. Dacă cumva nu v-am răspuns, repetați întrebarea, am probleme, totdeauna emailul meu este 100%.

Dar un mail de acum o săptămână, pe care am avut timp să-l citesc abia acum, m-a emoţionat. Este semnat de trei adolescenţi, trei tineri de la un liceu din București. Nu le-am cerut voie, așa că nu o să le pomenesc numele. Nu, nu este vorba despre iubire, sex, călătorii, droguri uşoare, “ghicirea viitorului”, jocuri, țări străine... Nu, nu o să știți niciodată ce îi preocupă pe cei trei băieţi.

Mă somează să le spun tot ce ştiu despre... Atlantida! Că pentru ei “este important”! Că au întrebat profu’ de istorie şi le-a zis că Atlandida nu a existat, că este o legendă, o poveste. Dar ei nu cred, cum nu cred nici prostiile de pe net. Că eu ştiu, au văzut ei nişte reviste vechi cu nişte articole despre mine.

Aşa că o să vă spun şi domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ceea ce ştiu despre Atlantida:

„Este izbitor sentimentul general al nostalgiei după pierderea unor locuri frumoase, a unei fericite perfecţiuni posedate odată de umanitate. Acest lucru trezeşte ideea că unii dintre noi poartă în subconştientul lor o speranţă de multe ori pe punctul de a se împlini, şi tot de atîtea ori dezamăgită, speranţă că undeva, cândva, poate exista un continent al păcii şi al belşugului, al frumuseţii şi al dreptăţii, acolo unde noi, sărmane fiinţe care suntem, putem fi fericite.”, spune scriitorul L. Sprague de Camp în cartea sa „Lost continents – The Antlantis theme”.

În jurul anului 355 înainte de Hristos, filozoful grec Platon termină de scris două „dialoguri socratice”: „Timaios” şi „Critias”. În aceste opere apare povestea miticei Atlantide. Critias a fost o rudă a lui Platon, iscusit istoric şi poet talentat, dar şi politician versat, conducătorul celor 30 de tirani care au ţinut cu duritate Atena sub ascultare; într-o perioadă de dezordini sociale, ca urmare a înfrîngerii cetăţii-stat de către Sparta în Războiul peloponesiac. „Timaios” (Timeu) începe printr-o discuţie la care iau parte Socrate, Critias, Timaios şi Hermocrates. Convorbirea a avut loc, se pare, în anul 390 înainte de Hristos, cînd Platon era copil, iar Socrate nu împlinise 50 de ani. Critias relatează cum 150 de ani mai înainte, celebrul Solon, legiuitorul, a auzit în Egipt istoria insulei Atlantida.

În timpul şederii în Egipt, Solon a avut mai multe discuţii cu preoţii zeiţei Neith-Isis. Într-una din ele, Solon a încercat să-i impresioneze pe interlocutori aducînd vorba despre tradiţia grecească a Deukalionului, despre misterele de la Delphi şi despre Potop, adică despre Pyrra. Sacerdoţii egipteni au rîs, spunînd că grecii sunt nişte copii şi că nu-şi cunosc propria istorie: „O, Solon, Solon! Voi, elenii aţi fost întotdeauna copii şi nu există un elen bătrîn... Sunteţi toţi tineri cu sufletul. Pentru că nu aveţi în suflet nicio părere veche, care să se sprijine pe o legendă veche şi nici un fel de cunoştiinţe încărunţite de vreme...”.

Cu zece mii de ani mai înainte, au spus egiptenii, Atena fondase un mare imperiu organizat după principiile unui stat perfect, o „republică aristocratică”. După cum avea să arate chiar Platon în dialogul său celebru, „Republica”. O tehnocraţie militară deţinea puterea şi toată lumea era mulţumită, femeile erau credincioase şi frumoase, iar bărbaţii cinstiţi şi curajoşi. De asemene, au continuat povestirea preoţii, exista şi un „Imperiu al Atlantidei”, centrat pe o insulă la vest de coloanele lui Herakles, mai mare decît Africa de Nord şi Asia Minor luate împreună, şi înconjurat de mai multe insule mici. Un arhipelag. Atlanţii au încercat să-şi extindă stăpînirea asupra bazinului Mediteranei. După ce au cucerit Egiptul, atlanţii au intrat în conflict cu grecii.

La distanţă de bazele lor militare şi de aprovizionare, atlanţii nu au reuşit să-i învingă pe greci, într-o primă bătălie, ba grecii au susţinut că ei au fost stăpîni pe cîmpul de luptă, rămînînd scris pentru posteritate că aheii i-au învins pe atlanţi. Cu toate „armele formidabile ale atlanţilor şi tehnica superioară de luptă a generalilor”. Războiul a rămas indecis cînd „într-o singură noapte, insula Atlantida s-a scufundat din cauza unui cutremur groaznic, pedeapsa zeilor pentru că atlanţii se înrăiseră”. Critias spune, apoi, că a stat toată noaptea treaz, încercînd să-şi reamintească „toate amănuntele, care ilustrează perfect teoria lui Socrate”. Socrate însuşi era foarte entuziasmat de faptul că „exemplul nu este fals, ci pur adevăr istoric”.

În următorul dialog, „Critias”, Platon rezumă naraţiunea, arătînd că atunci cînd zeii au împărţit lumea, cetatea Atena i-a revenit zeiţei Atena şi ”zeului tehnologiei” Hephaistos iar Atlantida era sub protecţia puternicului frate al lui Zeus, zeul mărilor, Poseidon. Poseidon a avut ca fii, cu o muritoare, cinci perechi de gemeni, (motiv des întîlnit, în mult religii, al mezalianţei nemuritor-muritoare), ai căror urmaşi formează clasa conducătoare în Atlantida din rîndurile căreia se alegea regele. Mai tîrziu, toţi atlanţii au revendicat ascendenţa divină, adică toţi cetăţenii Atlantidei se trăgeau din zei. Bună strategie, ca imagine publică!

Amănuntele date de Platon asupra Atlantidei, în cele două opere ale sale, sunt surprinzătoare. La prima vedere, cercetătorul ar fi înclinat să creadă că povestea Atlantidei este doar un exemplu, un artificiu, pentru demonstrarea teoriei unui stat organizat politic perfect, după standardele vremii. Adică avînd structura unei „republici aristocratice”, a „unei democraţii militare”, cea mai bună organizare politică de până acum.

Totuşi, anumite detalii se potrivesc prea bine pentru a fi întîmplătoare, iar efortul făcut pentru premeditare ar fi fost imens şi disproporţionat cu rezultatul. Astfel, Platon arată că Atlantida avea capitala, numită tot Atlantida (Posedonia, spun unii) la ţărmul de sud al insulei-continent. Grecii antici nu aveau un termen bine definit pentru continent, iar cînd Platon arată că suprafaţa Atlantidei era cît Libia şi Asia la un loc (nordul Africii şi Asia Mică), ne putem da seama că Atlantida era ceva mai mică decît Europa.

Platon continuă arătînd că solul insulei era foarte fertil şi că se obţineau două recolte pe an. Filozoful grec spune că o suprafaţă de circa 190 pe 530 kilometri era irigată. Precizează că existau baraje, multe canale şi alte lucrări ingenioase hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, pentru dirijarea apei. Irigaţiile erau folosite în antichitate pentru cultivarea porumbului - civilizaţia maya, şi a orezului - civilizaţiile din estul Asiei.

Specialiştii au calculat că pe suprafaţa dată se puteau recolta, anual, în ipoteza a două recolte, cel puţin 15 milioane tone de orez, sau produse echivalente. Produsele alimentare ar fi permis existenţa unei populaţii de 25-30 milioane de locuitori şi ar mai fi fost şi destul pentru export. Numărul populaţiei corespunde statistic cu mărimea armatei atlante, estimată de Platon la 1.200.000 de soldaţi şi 10.000 de care de luptă.

Tot Platon descrie şi „geometria sacră” a capitalei atlante. Atlantida, capitala, avea o formă perfect rotundă cu diametrul de peste 17 kilometri, înconjurată de un canal navigabil şi parcursă, în unghi drept, de două diametre-canale. Adică, este vorba de o cruce înscrisă într-un cerc. Simbolul aminteşte de crucea celtică, dar şi de hieroglifa egipteană Punt, care desemna Paradisul, sfînta euharistie, dar şi ţara Punt de unde se aduceau aur, pietre preţioase şi arme ciudate. Canalul circular poate fi şi reprezentarea lui Uroboros, şarpele primordial, înţelept şi nemuritor. În orice caz, crucea Atlantidei este un binecunoscut simbol esoteric reprezentînd, în Astrologie şi Alchimie – Pământul. Capitala a fost apărată de un imens triplu zid circular, cu patru porţi, în cele patru puncte cardinale.

Anumiţi autori sunt de părere că simbolistica mandalei şi unele mantre încriptează informaţii despre capitala Atlantidei – pot fi doar exagerări, cum de altfel se fac pe seama multor enigme.

„Din cauza mărimii imperiului, multe lucruri se aduceau din ţări îndepărtate, cu toate că solul ţării conţinea majoritatea celor necesare vieţii... Canalele şi portul măreţ erau pline de corăbii şi negustori veniţi din toate colţurile lumii şi care produceau zi şi noapte un zgomot surd şi o rumoare de voci omeneşti.” – spune Platon în „Critias”, (114, 117). Comerţul internaţional naval era, deci, foarte dezvoltat.

O anumită mentalitate se manifestă printre istorici, savanţi, dar şi printre cercetătorii independenţi, în interpretarea unor evenimente, trecute, prezente sau viitoare. Este vorba de ceea ce s-ar putea denumi materialism egocentric în care civilizaţia antică era în mod necesar inferioară. Istoria umanităţii este privită ca un marş triumfal, imposibil de oprit, pe calea evoluţiei şi al progresului. Deci orice aparţine trecutului este inferior , prezentul este foarte bun, iar viitorul superior. Faptele şi evenimentele care nu corespund acestei ideologii vanitoase nu sunt luate în considerare, fiind nesemnificative.

Astfel, se consideră că transferul de informaţii şi tehnologii era foarte redus în antichitate. Nimic mai fals ! Nu este cazul unei dezbateri ex cathedra, trebuie doar să precizăm că oamenii au avut întotdeauna aceleaşi probleme de rezolvat, iar un observator imparţial ar considera societatea contemporană degenerată, vicioasă şi iresponsabilă faţă de Grecia antică şi faţă de clasicism, în general. Informaţiile, tehnologiile, religiile şi ideile au fost răspîndite de bresla celor care-şi făceau din călătorie un scop şi un mod de viaţă: negustorii.

Un alt arhetip din legenda Atlantidei este cel al Muntelui. Platon spune că în mijlocul insulei era un „munte sfînt” foarte înalt, un pilon al cerului. Legiuitorul Solon a auzit, în Egipt, povestea insulei Keftiu. După concepţia egiptenilor despre lume, Keftiu (identificată uneori cu insula Creta), era insula unde se afla unul dintre cei patru piloni pe care se sprijinea Cerul. Platon a preluat istoria lui Solon, a înfrumuseţat-o şi a adaptat-o. De fapt, Solon a auzit istoria Atlantidei citită de pe un papirus de către un bătrîn preot, paznic al unei case a cărţilor de pe lîngă templul zeiţei Neith. Solon i-a spus povestea lui Dropides, care, la rîndul lui i-a relatat-o lui Critias cel Bătrîn. La nouzeci de ani Critias cel Bătrîn îi spune istoria Atlantidei lui Critias cel Tînăr, vărul lui Solon, de la care a aflat-o filozoful clasic.

Cam lung, acest lanţ al slăbiciunilor care se întinde pe 167 de ani. Care o fi adevărul istoric, Dumnezeu ştie ! Astfel, Keftiu devine Atlantida – ţara titanului Atlas, cel care ţinea pe umeri Terra.

Muntele sfânt al Atlantidei era, mai mult ca sigur, de origine vulcanică. Probabil că a fost sursa bogăţiei în metale şi minerale, (să nu uităm de misteriosul oricalc), dar şi cauza nefastă a scufundării într-o singură noapte a unei întregi culturi. Muntele Keftiu sau Atlas a fost modelul pentru simbolistica religioasă de mai târziu. Fiecare religie sau ideologie are muntele ei sacru, amintind de puternica Atlantidă. Zoroastrienii au Muntele Elbruz şi Ararat (vulcani, amândoi). Evreii au Muntele Sinai şi Muntele Sion. Creştinii amintesc de Golgotha şi din nou de Ararat.

Indienii au Muntele Meru (calvar), musulmanii Muntele Keif (craniu). Japonezii au Muntele sfânt Fujiama (alt vulcan). Catharii au Muntele Salvat (din nou craniu), iar grecii au avut Muntele Olimp (muntele centaurilor). Dacă nu exista o formă de relief atunci se construieşte un munte. Piramidele egiptenilor, ale aztecilor, ale incaşilor, cele din China dar şi ziguratele babiloniene şi gopuras hinduse. Muntele este simbolul secretului şi al misterului. Să nu uităm de secta Bătrînului din Munte, cunoscută ca secta asasinilor, dar şi ca aliată a Templierilor, cărora le-a transmis multe cunoştiinţe oculte. Tibetul, Acoperişul Lumii, cu Budismul lui esoteric şi Bönpoba tradiţională, este situat pe un munte.

Mai aproape de noi este Kogaiononul, muntele sfânt al nostru, al dacilor. Loc de iniţiere şi meditaţie, adevăratul amplasament este cunoscut doar de câţiva iniţiaţi. Înainte să dispară, Zamolxe ar fi spus preoţilor săi :”Nu lăsaţi învăţăturile sacre în mîini nepotrivite. Este la fel cum i-ai da unui copil mic o sabie. Ar apuca-o de lamă şi s-ar tăia. Apoi ar tăia şi pe ceilalţi copii. Aveţi grijă de cele sacre, ca de copiii voştri !”. Aşa încît Kogaiononul o să rămână secret şi închis veneticilor şi nedoriţilor. Acolo este sufletul nostru nemuritor, sufletul acestui popor chinuit!

„Muntele sacru” va aminti întotdeauna de Atlantida. Muntele este începutul şi sfîrşitul, viaţa şi moartea, aspiraţia şi renunţarea. Într-o singură formă de relief, piramidală, se regăsesc profundele simboluri ale vieţii!

Nu numai liceeni de la Sf Sava își pun întrebări despre Atlantida (Atlantis). Iată un hit vechi de un deceniu al lui Alan Walker: https://www.youtube.com/watch?v=3Lo8HBwOrQM&list=RD3Lo8HBwOrQM&start_radio=1.

”Este izbitor sentimentul general al nostalgiei după pierderea unor locuri frumoase, a unei fericite perfecţiuni posedate odată de umanitate...” Sprague de Camp are dreptate, așa cum eu am speranța și încrederea că mâine este o altă zi !

BERBEC Dimineaţa relaxează-te, fii calm, tensiunea nu e productivă! Serviciul, unde munceşti sau înveţi, îţi aduce posibile răspunsuri, posibili colaboratori sau aliaţi şi o promisiune de mai bine! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

TAUR O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Dar nu te îndulci, trebuie să dovedeşti că şi meriţi! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele.

GEMENI Vezi care lucruri sunt importante şi care, nu! Nu te încărca cu situaţii complexe, complicate, probleme consumatoare de timp şi fără soluţie. Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Ceea ce NU trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai.

RAC Astăzi eşti şi tandru şi înţelept, şi ai noroc. Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încearcă să te bucuri de ea. Trebuie sa te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur! Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

LEU Ai un plan, un scop, o motivaţie, un drum, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti o investiţie bună! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

FECIOARĂ Astăzi dai impresia unei persoane care are soluţii! Calmul tău e un bun exemplu şi sprijin pentru cei din jur. Stai mai mult in aer liber. Vine iarna grea şi o să regreţi timpul frumos! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu o Balanţă care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

BALANŢĂ Lucrând în echipă, cooperând cu oameni de încredere, poţi să abordezi astăzi probleme şi proiecte dificile. Dar, este evident, că în domeniul sentimental trebuie să te descurci singur! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere!

SCORPION Trebuie să rămâi “în cărţi”. Nu te lăsa împins în afara problemelor, sau minimalizat, stai cu încăpăţânare în fluxul principal al evenimentelor! Aşa ai acces la informaţiile necesare ţie! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

SĂGETĂTOR Simţi nevoia să fii aprobat, să ai alături aliaţi de nădejde şi prieteni loiali. Viaţa este grea şi astăzi ţi se pare şi mai grea! Dar, cineva te iubeşte şi asta este cel mai important! O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar!

CAPRICORN Astăzi nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este... perfectă! Nu încerca să desfaci încâlcite noduri gordiene, Alexandru Macedoneanul a folosit sabia! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

VĂRSĂTOR Dimineaţa crezi că o să te descurci, ai încredere în capacitatea ta de a rezolva problemele din mers. Se pare că ai noroc, conjunctura nu-ţi pregăteşte nicio surpriză neplăcută. O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece!

PEŞTI Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Dacă eşti obligat de meserie să "faci frumos" şi să zâmbeşti tot timpul, astăzi ai o problemă! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii ! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!