Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 26 mai 2025. O altă istorie adevărată







26 mai

Pe 26 mai s-au născut John Wayne, Philip Michael Thomas, Lenny Kravitz, Vintilă Corbul, Radu Păun, Stan Golestan.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70. Averchie şi Elena.

Iar nimic în "Kalendar", după zăbava de ieri, când a fost o sărbătoare dinaintea dacilor. Să ne amintim, sau să ţinem minte, că la daci sărbătorile ţineau, neapărat şi întotdeauna, trei zile!

Dragi lupi, padwani şi hobbiţi de mult nu v-am mai spus o poveste. Şi mereu îmi cereţi! Aşa că o să vă spun o poveste adevărată pe care am auzit-o de la familia din Virginia.

Ia spuneţi-mi dragi lupi, padawani şi hobbiţi, de ce trebuie să stau eu, de o anumită vârstă şi notorietate, şeful tribului, la ora două noapte ca să vorbesc cu partea familiei mele fugită în America? La ei fiind şapte seara! Au venit acasă, au mâncat şi ia să vorbim cu proştii din România! Da, dar la mine, în România este ora două noaptea! Faptul că au fugit în America le dă o aură de învingători, de cei care prevalează, chiar dacă nu sunt milionari. Faptul că sunt slugi la puternicii lumi, cetățeni care au votat cu Trump, îi face şi pe ei să ţină nasul pe sus!

Dar, le înghit purtarea, sunt familia mea şi îi iubesc mult, alta nu o să-mi dea bunul Dumnezeu şi în plus îmi spun o mulţime de bârfe de pe acolo!

S-a făcut mult caz, mi-au spus cei din America, de povestea unei vechi, puternice şi bogate familii din Vest Virginia. Mi-au mai spus să nu caut pe net, sau ziare, nu s-a făcut zarvă publicistică, familia a plătit mult ca povestea să nu apară în presă.

Eu nu am primit niciun dolar, aşa că iată toată poveste aşa cum mi s-a povestit.

La începutul lunii mai a încetat din viaţă o foarte bătrână doamnă. Singura proprietară, de drept şi de fapt, a unei averi impresionante. Vreo douăzeci de mii de hectare, trei ranch-uri, ferme adică, fiecare cu câte o “căsuţă” ca în Tara, ca în “Gone with the Wind”. Două gatere şi o fabrică de mobilă. Un munte şi două mine de argint. Cirezi nenumărate, un abator şi o mezelărie de unde am mâncat cele mai gustoase jerk-uri din lume. Un castel şi vreo zece-douăzeci de case şi apartamente prin oraşele din Vest Virginia. Un hotel în Washington şi două blocuri de birouri în New-York.

Mai multe magazine, o casă de mode şi un doc în Philadelphia. Trei cargoboaturi şi un vas de plăcere. Două avioane personale. Şi alte active, pe care nu le mai pomenesc. A, uitasem, bijuterii cât cuprinde şi un cont curent de vreo opt sute de milioane de dolari.

Moştenitorii bătrânei doamne, hai să-i spune Evelyn, sunt cele două fete şi băiatul ei. Cam de vârsta mea, bătrâna doamnă a încetat din viaţa asta aproape de 90 de ani. Bogaţi şi ei, dar nimic nu se compară cu bogăţia familiei. Şapte generaţii munciseră din greu, încet, cu trudă, dar sigur, durabil, ca să strângă averea aceasta imensă.

Baptişti practicanţi, dar nu ţineau duminica decât jumătate, apoi se duceau din nou la muncă. Se ştie că primele şase generaţii nu au luat niciodată concediu, decât luna de miere, pe care toţi din familie au făcut-o la Paris. În Vest Virgina nimeni nu se joacă cu tradiţiile. Republicani de ai mei, cu convingeri politice şi filosofice bine conturate.

Ei bine, săptămâna trecută s-a deschis testamentul în prezenţa moştenitorilor. Spre marea surpriză a celor prezenţi, mai puţin a notarului, toată averea familiei era lăsată unei doctoriţe americano-chineză, pe nume, hai să-i zicem, Lucy.

O stărpitură de femeie de nici un metru jumătate, tot timpul cu zâmbetul pe buze, îmbrăcată mereu în halat alb şi cu bonetă scrobită de dantelă pe părul negru cu breton. Fusese adusă de una dintre fete, de milă, murea de foame într-un spital de stat pentru săraci, ca să aibă grijă de Evelyn, de bătrâna doamnă. Asta acum şase ani de zile. Lucy primea un salariu mai mult decât bun, şase mii de dolari pe lună, net, casă, masă şi transport, iar anagajatorul ei, una dintre firmele familiei, achita ratele la o asigurare de viaţă de un milion de dolari şi o asigurare medicală, la fel de mare, ca şi cotizaţii generoase la o casă de pensii a personalului medical. Mai bine nu se putea!

Dar în căpşorul de asiatică perversă s-a conturat un plan diabolic, cum să pună mâna pe imensa avere a familiei, estimată la mai mult de cinci miliarde de dolari. A început s-o drogheze pe bătrâna doamnă cu fel de fel de preparate, în care derivatele opiului, codeina, fentanil în special, jucau un rol important, dar şi procaina lui Ana Aslan.

Evident, Lucy locuia tot timpul cu Evelyn. Îi făcea orice capriciu, nu o contrazicea niciodată, era numai zâmbet şi plăcere. Când bătrâna doamnă era vizitată de membrii ai familiei, Lucy o droga pe Evelyn ca să se simtă rău. Astăzi aşa, mâine aşa, până când octogenara o întreabă pe chinezoică: “Nu ai observat că de fiecare dată când vin ai mei mi se face rău?” Lucy a negat cu o hotărâre calculată, ridicolă, proiectată să-i consolideze bănuielile bătrânei doamne.

Chinezoiaca a început să lase la îndemâna venerabilei doamne reviste şi povestiri în care moştenitorii doreau moartea proprietarului, cum altfel, ca să-l moştenească! În capul bătrân şi drogat al doamnei Evelyn concluzia a fost evidentă: se simte rău în prezenţa copiilor ei, ai rudelor, pentru că ei îi doresc moartea. A început să-i evite.

Atunci perfida Lucy a pus în aplicare a doua parte a planului ei. A început un tratament de tip Ana Aslan şi Parhon care o “întinerea” momentan pe octogenară, îi dădea energie şi poftă de viaţă. Concluzia pe care a tras-o Evelyn a fost că Lucy o iubea mult şi îi dorea binele, de aceea se simţea bine în prezenţa ei!

Acum doi ani de zile, în secret, bătrâna doamnă Evelyn şi-a schimbat testamentul în favoarea chinezoaicei Lucy. Au fost prezenţi trei notari şi procurorul de district ca şi un medic de la clinica Mayo care a declarat în scris că bătrâna doamnă este în toate facultăţile mintale şi în deplinătatea puterilor ei.

Dar acest lucru nu a fost suficient pentru mizerabila Lucy. S-a dat singură în judecată la o curte cu juri din Las Vegas, ca să fie obligată să accepte condiţiile testamentului. Martoră, Evelyn. Care a declarat că este practic părăsită de copiii ei, care îi doresc moartea ca s-o moştenească. Şi că singura care o iubeşte şi i-a prelungit cu abnegaţie viaţa este… Lucy. Juraţii au dezbătut zece minute şi au votat în unanimitate ca Lucy să fie obligată prin hotărâre judecătorească să accepte moştenirea. Mai văzuseră sute de cazuri asemănătoare la ei în oraş şi prin filme, în care moştenitori lacomi doresc moartea bătrânilor ca să-i moştenească.

Pe aceste lucruri comune, pe modul de gândire american, şi-a bazat perversa chinezoiacă intriga ei mizerabilă. Care i-a reuşit! Deoarece are deja o hotărâre judecătorescă privind moştenirea, pe care în mod formal a respins-o, dar a fost obligată s-o accepte printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Lucy poate să doarmă liniştită, moştenitorii de drept nu au nicio cale legală de atac.

Da, dar…

Parcă văd că o să mă caute cineva pe la mijlocul nopţii, familie bogată din Vest Virginia, dacă nu ştiu vreun hitman discret şi eficient, un pasdaran, sau vreu hashishim, sau chiar un thug…

Ei glumeam, nu dau eu lecţii unui popor care are patru sute de milioane de arme de foc. Dacă aş fi în locul chinezoaicei aş face rapid o înţelegere cu familia, aş înfăşca vreo treizeci de milioane şi m-aş pierde definitiv în lume, cu identitatea total schimbată, aş fi suedeză blondă, nu chinezoaică brunetă, după operaţiile estetice…

Dar, mai bine, citiţi-mi horoscopul meu pe zodii, nu are catastrofe sau nenorociri, acelea vin singure, neinvitate, nu le poate prevede nimeni... dar, sper, nu mâine, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 mai 2025

BERBEC O zi plină de evenimente, de trăiri, de energie emoţională pentru tine. Profită, rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. Domeniul sentimental e favorizat de conjunctură. Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie, probabil că nu te interesează, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare”. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

TAUR Astăzi e ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii, cu cei de la serviciu.Trebuie sa sprijini, să ajuţi, pe cineva şi acest lucru este bine cotat de cei din jur! Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la o terasă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

GEMENI O zi care pare bună şi relaxantă pentru tine. Iţi prieşte orice discuţie cu cei din jurul tău şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi chiar fără să insişti, să-i baţi la cap! Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Planuri pot să faci! Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Este o perioadă favorabilă celor din zodie care caută un loc de muncă, sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada îți este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ți crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

RAC Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale de moment. Fii calm şi zâmbitor, astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat cu putinţă în situaţia dată. Ai oarecare nesiguranţă, astăzi, neaşteptată şi nerecomandabilă. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aspre şi trebuie neapărat să prevalezi. Supravegheză-ţi regimul alimentar, mai ales dacă ai plecat deja, pe undeva şi eşti în călătorie. Radio Erevan este întrebat: călătorie este şi drumul până la serviciu? Răspuns: depinde dacă te duci sau te întorci!

Se ştie că nu te fereşti de mâncărurile exotice, dar măcar întreabă din ce sunt făcute... Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante.

LEU Astăzi eşti de un umor schimbător, natura ta generoasă şi naivă îţi poate juca o festă. Fii atent la ceea ce se spune şi mai ales la ceea ce nu se spune! O zi cam dubioasă, paroles, mon cher! Conjunctura astrologică îţi este, totuşi, favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage!

Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente.

FECIOARĂ Definitiv, nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri măreţe, iluzorii. Există în tine o urmă de regrete, dar şi aşa este bine! Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Dacă poţi!

BALANŢĂ Ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai e de partea ta, dar ar fi bine să fii mai prudent, mai atent, norocul şi-l face şi omul! Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Balanţe pot realiza ceea ce îşi propun, statistic vorbind. O zi de miercuri în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, învaţă sa spui, nu! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii, cu toate că talentul Balanţelor este să se dea mare ca să placă şi să obţină armonia de care are atâta nevoie…

SCORPION Nu te lua după zvonuri, dar verifică şi controlează. Pe seară vei avea ocazia să verifici o bârfă, un zvon mai vechi, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bataie de cap în trecut. Lasă „înţepăturile” şi laudă-i pe cei din jur, dacă merită, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Domeniul sentimental este astăzi bine aspectat de stele. Configuraţia astrologică îţi indică o energie în creştere. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi voinţa care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes. Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei este pentru îmbrăcăminte.

SĂGETĂTOR Astrele indică veşti noi, interesante. Dar, nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia e complexă. Nu ai linişte pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan! Astăzi ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea anturajului este ca un balsam pentru sufletul tău.

Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Cam de multă vreme duci un fel de viaţă dublă şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni. Mai multa discreţie nu strică!

CAPRICORN Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie paradoxală din care poţi ieşi cu dificultate. Pe seara, ceva nou, o veste sau un film. În ultimul timp întâmplările şi evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără multă gândire. Azi a venit timpul să-ţi faci un plan, să analizezi şi să sintetizezi. Configuratia astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba.

Mergi înainte pe drumul tău însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz...

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată, dar o poţi schimba prin calm şi arborarea permanentă a unui zâmbet. După o dimineaţă densă, seara e momentul să te relaxezi, poate la o cină în doi! Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Mai caută puţin şi vei găsi persoana. Astăzi ai ceva mai mult noroc decât în mod obişnuit. Iar configuraţia astrologică indică că ai noroc în toate domeniile, fie financiar, fie sentimental.

Ai grijă, norocul este înşelător! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încercă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

PEŞTI Astăzi te pot bântui nişte probleme din trecut. Nu ceda regretelor, deciziile luate atunci au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la schimbările de temperatură! Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care înţelegi dragostea. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.