Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 ianuarie 2026. Poveste de iarnă

26 ianuarie

Pe 26 ianuarie s-au născut Paul Newman, Douglas MacArthur, Angela Davis, Roger Vadim, Nicolae Ceauşescu, Ion Cristinoiu, Iuliu Merca, Nicolae Balotă.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan.

În „Kalendar” este a doua zi a Filipilor de iarnă, 26 ianuarie, care se serbează mai ales de tâmplari, dulgheri, tăietori de lemne. Se ţine de la miezul zilei pentru sănătate şi ca uneltele tăietoare să nu producă accidente. De astăzi şi până pe 7 februrie nu se împrumută nimic din casă. Nerespectarea interdicţiei atrage boală (bubele) şi pagubă.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi multe sunt poveştile pe care le-am auzit în Orient, pe Drumul Mătăsii sau pe alte drumuri, nu aşa de celebre, dar poate mai misterioase şi mai periculoase.

Unul din drumurile mele, mergeam spre Tibet, m-a dus în Bahagavni Junction, o depresiune uitată de vremuri, de unde se despărţeau drumurile din India, către Pakistanul de Est, sau Bangladesh şi către statele de pe Acoperişul Lumii: Tibet, Nepal şi Bhutan.

Acolo se fac ultimile cumpărături de către nebunii care vor să călătorească pe cont propriu în Tibet. În micul bazar din prăfuitul oraşel pe care nimeni nu mai ştia cum îl cheamă. Eram unul dintre acei nebuni, aşa că făceam cumpărături: conserve, pături, dispozitive de încălzit, butelii de oxigen. Când, uitându-mă în sus, ca reacţie la un preţ prea mare – ce-mi văd ochii! Pe o colină nu prea îndepărtată, un templu al focului, cum mai sunt în Persia şi nordul Indiei. Dar acolo, la porţile marei Chine? Am rămas cu ochii în depărtare. Negustorul a ieşit din spatele tarabei, pe care avea cele mai bune mănuşi din lume, ca să vadă la ce mă uitam fix.

M-a întrebat de ce mă uit şi i-am răspuns că am multe în comun cu zoroastrienii, ba chiar, în Iran, mă primiseră în comunitatea lor, iniţiindu-mă prin gustarea celor trei seminţe rituale, sacre. „Abuta!” a exclamat în dialectul lui indo-chinez, semn de mare mirare, pentru că şi el era zoroastrian. Şi m-a invitat în „magazin” care era şi casa lui şi dar şi coteţul unor găini pitice, dar frumoase-frumoase. A pus pe foc un ceainic, care cu siguranţă nu mai fusese spălat de pe vremea britanicilor, dar m-a servit cu cel mai bun ceai pe care l-am băut în India. Şi, mi-a spus o poveste.

Se spune că la naştere, pruncul Zoroastru a rîs, a rîs în hohote, mai multe minute în şir. Semn de mare mirare, care indica, fără îndoială, un Mare Preot dintr-un şir lung de sacerdoţi. Crescut cu mare grijă şi învăţătură, la 29 de ani, Zoroastru dispare în deşert.

De fapt, după cum arată analele, pleacă într-o lungă călătorie, mai întîi în est, în India şi China şi apoi în Ta-Kemet, adică în Egipt. Se întoarce din deşert la vîrsta de 33 de ani; aducea cu el o nouă organizare a lumii, care cu adaptările de rigoare se practică şi astăzi. Statul centralizat, religie monoteistă. Dar mai aducea cu el rodul a patru ani de cercetări şi studiu: "Bozorgh-e-Koss", despre care Pius al V-lea spunea: "cartea secretă, cartea blestemată, dezgustătoare, revoltător de murdară, interzisă, arsă şi rearsă, a cărei nume imund nu a fost pronunţat de aproape două mii de ani".

De ce atîta înverşunare împotriva cărţii lui Zoroastru? Pentru că trata despre putere, despre marea politică. Din nefericire, sau mai bine, din fericire, ultimul exemplar din manuscrisul persan a fost distrus în secolul al XII-lea. Așa se crede.

Totuşi, tradiţia iniţiatică arată că Zoroastru, întemeietor de religie, a fost şi primul inventator al reprobabilelor tehnici de condiţionare a psihicului uman, de stăpînire şi conducere a mari mase de oameni, de disimulare inteligentă şi crearea de pretexte politice, de motivaţii şi imagini. Se spune că lucrarea sa conţinea cele 11 semne ale conducătorului de popoare, elemente de magia vorbei şi a gestului, scenarii de compromitere, intrigi, comploturi şi lovituri de stat, tehnologia asasinatului politic, folosirea spionilor şi a femeilor, utilizarea religiei şi a legendelor în scopuri politice, sfaturi inuman de crude privind soarta celor invinşi, modul de impunere în ţările cucerite, tipuri şi structuri de state şi imperii. Într-o epocă în care Grecia încă mai experimenta democraţia militară, iar Roma încă nu conta, Zoroastru vorbea despre un fel de "republică aristocratică" foarte asemănătoare cu organizarea politică a Statelor Unite de astăzi.

"Puterea se bazează pe ordine; ordinea provine din violenţă; violenţa este creată de omul de rînd care îşi ia responsabilitatea de a considera siguranţa şi bunăstarea statului ca o problemă personală" – aşa grăit-a Zoroastru!

Nu vrei să iei tu „Bozorgh-e-Koss”, m-a îmbiat negustorul, la sfârşit. Aici este cel mai estic templu al focului şi aici s-a refugiat vechea comunitate de adoratori ai lui Ahura Mazda, fugind de musulmani şi de budişti. Aici este un ultim exemplar al cărţii sfinte a lui Zoroastru. Noi o să murim aici, nu avem încotro, aici toată lumea ne-a uitat, toţi trec, nimeni rămâne - dar tu ai ceva, ai „baraka” am văzut de la început. Ia cartea!

Oare, am luat cu mine „Bozorgh-e-Koss”, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Ce ziceți ? Sau, ca în „Fahrenheit 451” suntem cărţi, fiecare devenim, cu trecerea anilor, o carte. Sau, cei mai favorizați de soartă, câteva cărţi!

Să nu uităm ceea ce vă spun în fiecare zi, de patrusprezece ani de zile: mâine este o nouă șansă, speranța unei zile noi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 ianuarie 2026

Dimineaţa e mai densă, dar seara pare prietenoasă şi distractivă. Nu pierde din vedere propriile interese, chiar dacă eşti înconjurat de persoane competitive, cu obiective foarte interesante. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe.

Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi primi unele informaţii de excepţie. Foloseşte-le! Promisiunea succesului îţi dă aripi, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Taur econom, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de resursele pe care le ai de la părinţi, fraţi surori... Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult - “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

Veşti bune, cel puţin din horoscop. Nu mai sta, nu mai te gândi, acţionează cu îndrăzneală, pentru că astăzi ai multe şanse de succes. Ai o mare oportunitate, nu o pierde, nu fii superficial! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că noua ta iubire te foloseşte drept bancomat! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci

Astăzi, la serviciu, ai o mare dorinţă să te faci remarcat. În registrul benefic, desigur. Dar, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Fii mai zen! Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu anturajul. O veste te interesează ceva mai mult, decât laşi să se vadă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Fii liniştit, totul o să fie bine!

Mai aşteaptă, mai ai răbdare, situaţiile se pot rezolva de la sine, pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii! Analizează cu multă sinceritate cauzele care te-au adus în starea aceasta. O zi care pare bună, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici escapade la un film, concert sau spectacol. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

Simţi nevoia de mai multă claritate, de lumină, în viaţa ta. Sunt mai multe lucruri încurcate, altele blocate, proiecte începute şi neterminate, dar care ţin în mică măsură de voinţa ta. Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. Stelele zic să continui neabătut, fie că eşti la serviciu, fie ca ai ajuns acasă! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

Cei din jurul tău îţi dau dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul, că ştii să argumentezi şi că experienţa contează! Domeniul sentimental este bine aspectat, viaţa de familie. “Age before beauty” - vârsta şi ceea ce ştii prevalează! Dar, fii atent la o posibilă păcăleală. Propunerea de colaborare pe care o primeşti, poate muncă în străinătate, înseamnă: tu cu munca şi alţii cu banii. Adică muncă multă, sărăcia omului! Armonia şi bunăvoinţa sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile.

Dimineaţa te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală, la serviciu. Pierzi timpul. Dar, seară bună, cu cineva care îţi face plăcere. Ai tendinţa să-i faci pe alţii răspunzători pentru eşecurile tale. Asta merge odată, de două ori, nu poţi să faci din asta o regulă. Mai bine ai analiza cauzele reale ale nerealizărilor! Domeniul sentimental este avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu şi cu cei de acasă! Nu uita că generozitatea este una dintre calităţile tale. Poate, mai rară! Astăzi ai o perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada bună, mai ales in ceea ce priveşte domeniul sentimental dar poate şi profesia şi ascensiunea socială.

O zi dedicată acţiunii, reacţiei, în domeniul sentimental. Acum, astăzi, trebuie să realizezi ce ţi-ai propus, cu tenacitate şi fără să iei în seamă comentariile „comice” ale celor din jur. Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia ta, să te repezi, ca orice semn de foc. Poţi să stai la distanţă? Nu! Adevărul este că nu te poţi schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica, prudenţa altor semne, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau de oricând.

Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă, dispui de o mare rezervă de energie pozitivă. Pluton te protejează! Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Altfel, eşti binedispus! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

Coordonatele zilei de astăzi trebuie să fie fermitatea şi politeţea, fie că eşti la serviciu, acasă, sau cu prietenii. Nu ceda uşor, ai dreptate, stelele ştiu, fă-i şi pe cei din jur să ştie! Astăzi respectă promisiunile făcute. Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social.

Nu te avantajează lucrurile serioase. Nici la serviciu, nici acasă. Astăzi poate fi o zi de carnaval de iarnă, distrează-te, zâmbeşte, spune glume, fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze! Zilele dificile par lăsate în urma ta. Astăzi trebuie să reconsideri unele dintre interesele tale, proiecte strategice lasate în aer din cauza lipsei de suport, de resurse şi de... speranţă! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei ”activităţi susţinute”. Nu este o perioada foarte favorabila calătoriilor sau schimbărilor majore!