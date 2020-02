Paul Newman a fost fără doar și poate printre cei mai apreciați actori hollywoodieni, a cărui privire de azur a rămas până în ziua de azi întipărită în inimile celor care l-au iubit și apreciat.

Prins între două vise

S-a născut pe 6 ianuarie 1925, în orașul Ohio, dar nu a avut cea mai ușoară copilărie, fiind pus în mijlocul a două vise total diferite ale părinților săi, Theresa și Arthur Sigmund Newman. Pe de o parte era dorința tatălui său ca el să preia afacerea familiei, un magazin de articole sportive foarte profitabil, iar de cealaltă parte era visul mamei ca băiatul să urmeze o carieră în cinematografie.

Astfel, în următorii ani, după război, când s-a înrolat în forțele navale ale SUA, undeva prin anul 1949, băiatul cu ochi albaștri a absolvit atât facultatea de teatru, cât și cea de economie, la Kenyon College din orașul său natal, pentru a nu-și dezamăgi niciunul dintre părinți.

S-a însurat cu prima soție

Tot în 1949, imediat după ce a absolvit facultatea, s-a și căsătorit cu prima lui soție, Jackie Witte, de asemenea actriță. Dar, după doar un an de căsătorie, fericirea avea să-i fie umbrită de o tragedie: moartea tatălui său. Atunci a fost momentul în care au început să se nască tot felul de întrebări în mintea lui Paul în legătură cu profesia pe care a ales-o.

A început să se simtă vinovat și a considerat că de atunci încolo datoria lui era să ducă la bun sfârșit visul tatălui său. Astfel, a renunțat la actorie și s-a dedicate în totalitate magazinului sportiv. A fost același an în care soția i-a dăruit primul copil, pe care l-au numit Scott.

Deși părea că are totul pentru a fi împlinit, Newman simțea, undeva în adâncul sufletului său, că și-a închis toate visele într-un sertar și că nu acela era destinul său. Astfel, în anul 1951, și-a luat familia și a plecat în căutarea adevăratului destinul. A ajuns la New York, unde și-a continuat studiile în actorie.

O perioadă, părea că viața lui s-a așezat în sfârșit, Jackie i-a dăruit încă doi copii, două fete, pe Stephanie, care s-a născut în 1951, şi pe Susan, care a venit pe lume doi ani mai târziu, în 1953. Dar, la scurt timp după ce a apărut Susan în viața lor, căsnicia a început să se destrame.

A întâlnit „un înger al lui Botticelli”

Motivul despărțirii celor doi a fost „un înger al lui Botticelli”, cum o numea Paul pe Joanne Woodward, femeia cu care avea să își petreacă 50 de ani din viață.

În următoarea perioadă, Paul a fost remarcat de marile case de producţie și a plecat să cucerească Hollywoodul. Această fugă după success a însemnat, însă, separarea de soţie şi copii, iar în timp, aprofundarea sentimentelor pentru Joanne, care devenise de altfel și o bună prietenă a lui Jackie.

Newman a devenit celebru datorită personajului Rocky din filmul „Somebody Up There Likes Me”, iar de aici încolo a început ascensiunea lui în lumea cinematografiei. În anul 1957 i se propune un nou rol, de data asta în filmul „The Long, Hot Summer”, unde o are ca parteneră de film, pentru a doua oară, pe nimeni alta decât Joanne Woodward, de care se îndrăgostea pe zi ce trecea mai mult.

