Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 februarie 2026. Despre Astrologie (LI)

26 februarie

Pe 26 februarie s-au născut Victor Hugo, Honore Daumier, Buffalo Bill Cody, Johnny Cash, Camille Flamarion, Michael Bolton, Sandie Shaw, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Repan, Sanda Toma, Elena Cârstea, Jean Negulesco.

Pe 26 februarie, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Porfirie, Fotini şi Teodor.

Nimic în ”Kalendar”. Mai mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce încep horoscopul meu cu sfinții creștini. Simplu, este o localizare în timp și o legătură cu folclorul. Să vedem ce au făcut, unii și alții, cu timpul! Episcopii creștini au suprapus destul de des sărbătorile creștine peste vechi repere europene, vechi de mii de ani.

După articolele mele despre astrologie, s-a ridicat de către domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți întrebarea ”dacă astrologia funcționează și pe planeta Marte”.

Ei bine, să ne amintim, cu ce se ocupă Astrologia? Cel mai bun răspuns l-au dat cei care au alcătuit Catehismul, paragraful 2116 şi Enciclopedia Catolică, condamnând, de fapt: “…astrologia se ocupă cu studiul timpului, cu încercarea de a controla timpul şi oamenii şi prin aceasta, controlul istoriei!”.

Istoria? Sigur că da! Astrologul era, mii de ani, sfetnicul de taină al regelui, împăratului, generalului etc. Astrologia însemna politică şi încă la vârf. Bun, la sfârşitul secolului XX, după ce s-a vulgarizat şi a fost compromisă de impostori şi şarlatance, astrologia şi-a pierdut prestigiul, a fost exilată în ”partea carnală”, frivolă, a paginilor mondene ale revistelor pentru femei. Dar, mai sunt astrologi adevăraţi pe Pământ și am această certitudine aproape în fiecare zi, când intru pe Dimineața Astrologilor!

Astrologia a dat oamenilor controlul asupra timpului. Calendarul, anul, luna, săptămâna au fost stabilite pe criterii astrologice. De exemplu săptămâna poartă nume astrologice: Luni, ziua Lunii, Marţi ziua lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi este ziua puternicului Jupiter, vineri a preafrumoasei Venus, sâmbătă a lui Saturn şi bineînţeles, duminică, ziua Soarelui.

Lunile au fost stabilite “lunar”, după fazele Lunii. Ziua are douăsprezece ore, după cum douăsprezece sunt zodiile şi noaptea are la fel, 12 ore. Ora, minutul, secunda au fost stabilite prin metode astrologice. V-aţi pus vreodată problema de ce avem 60 de minute, 60 de secunde şi nu 100 de minute şi 100 de secunde? Din motive astrologice! Zodiacul are 360, de 12 ori 30 de grade, gradul are 60 de minute, minutul de arc are 60 de secunde!

Astronomia s-a desprins din astrologie în Renaştere, la jumătatea secolului XVI, odată cu apariţia raţionalismului ateu. Tot atunci s-a desprins chimia din alchimie şi multe alte ştiinţe raţionaliste, atee, care nu mai acceptau latura spirituală, sau statistic-socială.

Este evident ”caracterul pământesc” al astrologiei, cea pe care o practic eu, științifică, probabil cea mai veche, creștinată, de fapt, simplificată prin înlăturarea influențelor altor religii. Fiecare mare cultură, civilizație, de pe Pământ, a avut propria astrologie, fără contaminare reciprocă.

Principiul de bază al oricărei astrologii, de pe Pământ sau din Alfa Orionis, pornește de la faptul că orice face parte din Univers și dintr-un anume timp. Momentul nașterii, al producerii evenimentului, timpul unei mari transformări. Dar și locul, este foarte important. Fără aceste două date, timpul exact și locul, nu se poate întocmi harta astrală, tema de interpretat. În hărțile de pe Pământ locul central îl ocupă Pământul, nu pentru că ar fi centrul Universului sau al Sistemului Solar, astrologii știau din secolul I înainte de Hristos că Pământul este rotund și se învârtește în jurul Soarelui. Pământul ocupă locul central pentru că așa se vede cerul proiectat, de pe Pământ.

Mi-am pus întotdeauna problema, dacă nu cumva, ar trebui luate în calcul și aspectele Pământului cu Soarele, Luna și celelalte corpuri celeste. Adică o astrologie solcentrică, nu geocentrică. Am ridicat problema pe Dimineața Astrologilor și am trezit mirări, dar și critici. Adică eu, un conservator, care practică astrologia creștină, doresc să revoluționez astrologia? Nu prea, mărturisesc…

Cum și dacă o să funcționeze astrologia pe Marte? Sunt ferm convins că astrologia poate funcționa oriunde și oricând, dar poate îmbrăca aspecte diferite. Astrologia este o știință socială și statistică. Se bazează pe observarea, timp de peste 900 de ani, a diferitelor tipuri de oameni și pe edificarea unor grupe, zodiile, în funcție de ziua de naștere. Nu știu dacă astrologia o să fie exportată pe Marte. Societatea de acolo o să fie autarhică, iar conducătorul va avea puteri depline, un patriarh.

Dacă acest conducător va fi Elon Musk, astrologia nu va fi în bagajele primei mii de coloniști. El nu consideră astrologia ceva serios, sau științific, cu toate că mama lui, regina frumuseții, are un titlu de Dipl.Astrol. Poate, de aceea!

Cum, dom’ profesor, îl ajutați pe Elon Musk să ajungă pe Marte și el nu crede în astrologie, o să exclamați, probabil! Sunt lucruri mai importante ca astrologia și colonizarea planetei Marte este unul dintre ele. În viață trebuie să ai o scară a valorilor, nu ochelari de cal! Cu toate că Elon Musk a renunțat la Marte. Este o întreprindere prea mare chiar și pentru el. Se pare că o să se îndrepte către Lună. Tehnologia actuală nu permite transportul pe Marte a numărului suficient de coloniști, și nici nu este sigur că s-ar găsi suficientă apă pe Marte. Oricum costurile ar fi enorme și nici chiar Elon Musk nu are atâția bani!

Astrologia, pe Marte va întâmpina multe obstacole și dificultăți. Se poate face horoscopul unui colonist de pe Marte, dar născut pe Pământ? Eu cred că da, dar punând Marte în centrul temei, folosind efemeride marțiene. O temă de interpretare bazându-se mai mult pe unghiuri, pe aspecte și pe pozițiile planetelor în zodii și case. Iar Luna trebuie înlocuită cu… două luni. Trebuie date calități, lunilor. Cred că Jupiter, fiind foarte aproape, trebuie să aibă o interpretare privilegiată în temele marțiene.

Problema adevărată începe cu primii născuți pe Marte. Este necesar, ca prin observații statistice de mulți ani să se depisteze, câte zodii sunt pe Marte, câte tipuri de oameni se pot identifica după data nașterii. O să fie mai puține, sau mai multe zodii, decât pe Pământ? Să ne amintim, că pe Pământ, într-un an de zile poate fi o singură zodie, horoscopul chinezesc, 12 zodii, după cel european, sau 20 de zodii după cel aztec. Depinde de filosofia de viață! Și de influența celor două luni, Deimos și Phobos. Dacă o zi pe Marte este puțin mai lungă decât ziua de pe Terra, cu 1,029, anul este dublu, 687 de zile terestre. Sunt evidente problemele de edificare a unei astrologii marțiene, dar nu m-aș da înapoi să fac calculele și să prelucrez datele.

Probabil că până în anul 2297 când are loc o apropiere istorică, între Marte și Terra, s-ar putea raporta că există o astrologie marțiană. Sau, poate marțienii vor fi total liberi în dictatura lor, paradoxal, dar așa este, nu vor avea nicio frică și nici nevoie de proteze, de religii, psihologii și astrologii! Poate vor fi asemenea zeilor! Zeii aveau astrologie? Ba, bine că nu, sigur că da, de unde a adus-o Prometeu sau îngerii căzuți pe Pământ? Au fost zeii niște ”extratereștrii”? Bune întrebări!

Ieri am discutat pe Dimineața Astrologilor despre ce se întâmplă în lume. Și am primit două vizite. Să știți că protocolul meu este fix, cafea după rețeta marelui serdar, sau espresso, sau ceai Darjeeling și fursecuri de la cofetăria din Văleni, uneori fondante. Ce vreți, economie de pustnic în rodaj, care mai are și cinci botișoare de hrănit.

De la un timp, nu mai vin în pustnicia mea ca să-mi ceară horoscoape, sau sfaturi, vin pur și simplu ca să mă verifice dacă exist, dacă ceea ce scriu despre pustnicia mea este adevărat, dacă am lăsat totul, bani, străinătate, televizor, CEO, costume Rive Gauche și mașini scumpe și m-am pustnicit în sărăcie și mizerie, în asceză și abstinență athonite, ca să caut înălțarea.

O cuconiță chiar mi-a numărat cățelușele. Nu-i ieșeau la socoteală, pentru că Brenda și Momo, fine cunoscătoare ale sufletului omenesc, se băgaseră sub pat!

Au venit să mă ”verifice” mulți din țară, dar și din Germania, Franța, Austria, Italia, Marea Britanie chiar și din Malta. Dar cei mai mulți au fost din Moldova, din republică. Nu știu de ce, dar mai ales ei mi-au rămas la inimă. Dar, din ce în ce mai des, ceea ce spun vizitatorii mei îmi sună fals, străin și ciudat. Își fac legende de acoperire, dar nu au talent.

Cine sunt acești ”vizitatori” neanunțați, mereu câte doi, mereu în mașini scumpe, mereu cu ochii în toate părțile, cu zâmbetul pe buze și cu vorbe mieroase și excesiv de politicoși? Se uită la mine cu niște ochi… admirație, respect, sigur că da, dar și altceva, invidie, da, acesta este cuvântul. Nu, nu sunt ”Men in Black”, pentru singurul motiv că nu sunt îmbrăcați la costum corporatist!

Cine știe ce am făcut pe Fața Cealaltă, în visul meu cu Vineri, pe cine am stârnit în astral, sau pur și simplu sunt ultimii dintr-o veche guildă, care vor să vadă pe unul de al lor, dar altfel, Astrologul care a câștigat 18 dueluri psihice și încă mai este în viață. O să mă ocup și de asta într-o zi, cu siguranță ați auzit de Bătrânul din Munte și de Secta Asasinilor. Trecutul nu iartă pe nimeni!

Din trecut vine și Rudolf Steiner, o să răsfoiesc câteva pagini, este istorie, lucrurile descrise de el au evoluat mult, ”de mirabilis”.

Mă obsedează o melodie veche și bună care rezonează cu starea mea psihică de astăzi : https://www.youtube.com/watch?v=Il8onDs9yLw

Nu vă fie frică, mereu avem o nouă șansă, speranța nu moare niciodată, cât mâine o să fie, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

O zi obişnuită şi dacă nu ar fi vremea cenuşie, te-ai simţi chiar bine. Eşti receptiv la micile dovezi de tandreţe, iubire, pe care ţi le oferă cei dragi. Nu da, sau nu lua, bani cu împrumut! Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Cu Marte care pompează energie şi te face nerăbdător, ai toate şansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte, greşeşte!

Zi de cumpărături, decretează stelele! Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te va bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi te face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

Îţi place să fii lăudat şi să te afli în centrul atenţiei. Azi ai un prilej să atragi interesul şi preţuirea celor din jur. Mici scene de menaj, în familie sau în duo, dar mai mult comice! Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din anturajul tău apropiat. Nu da din mână vrabia pentru cioara de pe gard. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi un scop filosofic. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic!

Astăzi fă-ţi o imagine publică, pune-ţi o mască, care să corespundă preferinţelor celor din jurul tău. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur, să menţii armonia! Spiritul armonios, uneori de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Raci o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te şi distrezi să te relaxezi. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Se profilează, sunt veşti despre, o realizare care te poate bucura în mod deosebit.

Îţi multiplici eforturile ca să găseşti o soluţie, să ai mai mulţi bani. Ai de făcut o alegere. Ar trebui să fie înţeleaptă. Oricum şi orice ai face, dacă ai noroc, viaţa nu te refuză! Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte. Atenţie la alergii! Se poate să primiţi scurte vesti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

Crezi că te poţi face util, că ajutorul tău este necesar celor din jurul tău, celor dragi, în special. Foarte bine, este un demers bun pentru sufletul tău, pentru că bine faci, bine găseşti! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decât când este absolut necesar. Aşa o sa eviţi refuzurile şi decepţiile.

Ziua de azi seamănă cu cea de ieri şi are un aer ciudat de "déjà vu"! Eşti prea obosit, ai ajuns la urzeală, senzorii tăi nu mai recepţionează diferenţele fine. Lasă cafeaua şi odihneşte-te! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate.

O zi dinamică, în care încerci să controlezi timpul, să prevezi şi să planifici. Aşa lucrurile şi evenimentele nu te mai surprind, îţi păstrezi calmul şi seninătatea, cheile sănătăţii! Cu patronul tău Marte cel tare mişcându-se convenţional prin zodia Berbecului ai noroc în afacerile cu bani puţini şi muncă multă, sau cu banii altora, sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important.

Începi să înţelegi că adaptarea rapidă la realitate, la situaţiile în permanentă schimbare, te poate sluji foarte mult în scopurile tale. Dar, nu amesteca plăcutul cu utilul, ai răbdare! Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru tine familia este patria cea mică, iar patria este familia cea mare. Este vremea descoperirilor de parade de modă şi de ţinute deosebite. Asta ca să echilibrezi cu vreme tristă de afară!

Fă în aşa fel ca să nu te laşi invadat de grijile şi neliniştile celor din jur. Astăzi eşti mai empatic şi, deci, mai vulnerabil. Nu spune nici da, nici nu, amână tot ce poţi şi zâmbeşte! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Seducţia ta începe să convingă, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să mai stai la o bârfă la mobil...

Trebuie să rămâi pe fluxul principal, să adopţi auritul drum de mijloc. E cea mai bună metodă ca să depistezi şi să profiţi de oportunităţi. Azi dechide bine ochii, ai un prilej de afirmare! Nu încerca să suceşti ceva capete, la propriu sau la figurat, când Mercur este în Pești, pentru că o să provoci doar scandaluri, decepţii şi gafe. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte buna!

Curiozitatea ta înăscută pare că este satisfăcută. Afli nişte amănunte picante despre un coleg, prieten, poate cineva din jurul tău, sau de la serviciu. Nu duce vorba, păstrează pentru tine! Eşti într-o perioadă… bună. Poate că este ziua ta de naştere. Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu, la muncă sau la şcoala dar… te simţi asa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de pregătiri vesele, poate pentru ziua ta de naştere!