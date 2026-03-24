Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 martie 2026. Iran (IV)

25 martie

Pe 25 martie s-au născut Bela Bartok, Sir Elton John, Aretha Franklin, Simone Signoret, Cezar Bolliac, Henry Mălineanu, Mateiu Caragiale, George Lesnea, Ana Blandiana.

În vechime, într-adevăr, o sărbătoare importantă în calendarul ţăranului român. Pe 25 martie se termina negocierea înţelegerilor privind pământul. Se arenda, se stabilea unde se duc stupii, se angajau oameni la câmp şi la pază. Se terminau certurile, gâlcevile, poate chiar necazuri şi ciomăgeli. Era o veste bună.

Urmare schimbării zilei de naştere a Mântuitorului care a fost stabilită la 25 decembrie ca să acopere vechea sărbătoare romană a lui Sol Invictus şi deocheatele Saturnalii, prin calcul, s-a stabilit ziua Bunei Vestiri pe 25 martie. Zi de veselie printre prietenii mei greci. Rudele soţiei mele din Brăila şi prietenii mei palicari sărbătoresc ziua Naţională a Greciei. Cei care au scris "Un grec, doi greci, trei greci...Brăila!" O carte a inimosului savant Cândea cel care a scos şi operele complete ale celui pe care îl preţuiesc infinit, Nae Ionescu. Grecii mei au fost întotdeauna pe partea dreaptă! Chronia Pola, Psihi Mu!

Undeva, în sudul sărac, sau într-o insulă albă şi modestă. Şi aş mânca în fiecare zi suflaki sau fructe de mare şi salată grecească cu brânză de capră. Iar pe 25 martie, şi de 1 decembrie, zilele naţionale ale Greciei şi României aş face cinste tuturor celor din tavernaki cu înmiresmata mastică de Chios.

De fapt am făcut aceste lucruri când stăteam în Glyfada şi mă sfătuiam cu doctorul Focşeneanu din Atena despre lucruri de mare taină. Sau în lunile în care am fost oaspetele lui George în hotelaşul lui de lângă piaţa Sintagma.

Nu ştiu cum să vă spun dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, lumea era mai rară şi mai darnică în tinereţea mea. Să găzduieşti un prieten străin câteva luni, nu era o problemă. Şi familia mea a găzduit două familii de cehi în august 1968, după invazia ruşilor în Cehoslovacia. Au stat la noi două luni de zile, cât şi-au aranjat intrarea legală în Austria. Am rămas prieteni câţiva ani, apoi nu am primit scrisorile lor, probabil că se schimbase politica şi le intercepta securitatea.

Ieri rămăsesem la programul meu de la Teheran, în primele zile când am fost liber, pentru că beneficiarul nu îndeplinise condiția de a expropria terenurile necesare șantierului.

După ce plecam de la sediu mă urcam într-un taxi colectiv, sau într-un autobuz și mergeam până la Ambasada RFG, aproape de Manucheri și de strada Istanbul. Pe strada Istanbul, erau, unul lângă altul mai multe magazine de cafea și delicatese ale armenilor, cam șapte-opt. În fiecare zi intram în altul. Cum mă zăreau armenii îmi ziceau bună dimineața și puneau o cafea cu hell la fiert. Așa îmi luam în fiecare dimineață cafeaua, cea de la hotel era sub orice critică, iranienii beau ceai, nu cafea. Ceai tare în păhăruțe foarte mici, cu o bucățică de zahăr candel în obraz, nu în ceșcuță. La ”șerkate” la companie, eram serviți cu așa ceva cam la două ore, ”băiatul cu ceaiul” era nelipsit din orice listă de personal.

La magazinele de stat se găseau mai multe sorturi de ceai, toate în același fel de cutie, de un kilogram, cu același desen, doar culorile erau diferite. Verde, pentru ceaiul verde, roșu pentru Earl Gray, negru pentru ceaiul negru foarte tare și galben pentru Darjeeling. Costau doar câțiva tumani. Tumanul este o denumire populară, a monedei naționale, rialul. Zece riali fac un tuman.

Iranul, la fel că multe state din Orient, a fost este și va fi o dictatură. La început, în imperiu, dictatura imperială, apoi dictatura regală a șahului și în prezent dictatura religioasă, cu o vopsea foarte subțire de democrație. Numai așa se pot ține în frâu năvalnicele popoare care constituie Iranul de astăzi. Este anecdotică replica șahului Reza Pahlavi Aryamer care, contrazis cu multă delicatețe de un ministru, pentru că porunca lui contrazice legea a replicat: ”Care lege, dă-mi un stilou să o anulez!”

Am ajuns în Iran în plin război cu Irakul. Se transmitea în direct la televizor. Am fost oripilat când băieți adolescenți fugeau de acasă ca să intre în câmpurile de mine irakiene ca să facă drum soldaților. Nu unul, sute. Iar familiile lor îi încurajau și aplaudau cu bucurie. Am văzut cu ochii mei, nu la televizor. Între toate popoarele care constituie Iranul există o veche mândrie imperială, care nu va păli niciodată.

Vă spun toate acestea ca să vă asigur că dacă România nu va escalada ajutorul dat SUA, nu există o amenințare serioasă din partea Iranului. România s-a bucurat de un nume bun în Iran. Le-am construit Fabrica de tractoare de la Tabriz, care și astăzi produce U-650, un tractor puternic și simplu, i-am ajutat cu ameliorarea agriculturii, cu construcții de porturi, linii electrice, cartiere și hidro, cu extragerea și rafinarea petrolului, cu stingerea de sonde în flăcări, etc.

Dar, o să trăim și o să vedem, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Astăzi nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre. Zâmbeşte, dă curs sufletului tău bun, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească!

Ziua de astăzi este favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

Este momentul să îndrepţi o eroare din trecut, ceva ce poate nu a fost sub controlul tău. Niciodată nu este prea târziu să faci ceva bun. În primul rând pentru sufletul tău nemuritor!

Nu pleca la drum! O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel.

Astăzi urmează-ţi intuiţia. Ai un deosebit talent la comunicare, dar astăzi poţi şi convinge, pentru că parcă ghiceşti gândurile. Şitii ce să spui, când să spui şi mai ales, cui să-i spui!

Astăzi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumpări materiale noi pentru finisajele, sau reabilitarea casei tale. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului.

Nu pierde timpul, nu construi castele în Spania şi nici nu te lua la bătaie cu morile de vânt. Fii realist şi înainte de a face promisiuni, gândeşte-te bine la consecinţe, la obligaţii.

Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru vizite la prieteni, după orele de program. Poţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri din vacanţe! Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi, dar poţi să te simţi bine! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent,

Eşti bine dispus azi, nemotivat. În ciuda oboselii, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate.

Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! Primeşti şi nişte veşti care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

O zi dedicată acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentarii, de orice fel ar fi!

Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Astăzi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va prăbuşi sub rata inflaţională produsă de creşterea preţurilor, din cauza războaielor şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

Astăzi, dacă nu poţi rezolva ceva, amână. Sigur, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii!

E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încercă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

Nu te împiedica de convenienţe şi prejudecăţi. Eşti într-o formă excelentă, nu mai ezită şi nu mai face planuri. Pune lucrurile la punct cu cinste şi onoare, dar şi cu duritatea zodiei!

Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular!

Pierzi un timp preţios cu deşărtăciuni. Nu mai dramatiza inutil şi păgubos. Dacă te-ai uita în oglindă ai vedea că ai, ca toţi românii, o figură tristă şi disperată! Asta doreşti de la viaţă?

Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbind, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

Dacă ai schimba un pic atmosfera, obiceiurille cotidiene? Drumul spre casă, locul de cumpărături, ţinuta office? Natura se înoieşte, de ce să nu profiţi şi tu de posibilităţile primăverii!

Comunicarea este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

Eşti sigur că ai dreptate, că drumul tău duce în direcţia pe care o doreşti. Astăzi, te rog eu frumos, mai verifică, mai vezi ce se întâmplă, nu uita că, lumea şi lucrurile se mai schimbă!

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să se anuleze unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

Lasă-te azi în grija stelelor. Îţi sunt favorabile! Ziua se derulează fără iluzii şi griji. Auritul drum de mijloc poate fi plictisitor, liniştea te deranjează, dar, nu fii maimuţă isterică!

Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi... rară în aceste timpuri! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de afaceri strategice sau plăţile cu numerar.