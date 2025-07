Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 iulie 2025. Despre Astrologie (XXXVI)







24 iulie

Pe 24 iulie s-au născut Simon Bolivar, Amelia Earhart, Alexandre Dumas-tatăl, Mireille Mathieu, Jennifer Lopez, Traian Lalescu, Vasile Dâba.

Nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar astăzi îl pomenim pe Sf. Mc. Ermoghen care "s-a săvârşit dezrădăcinându-i-se toţi dinţii" după cum arată "Mineiele", XI, pagina 296 şi "Vieţile Sfinţilor" pagina 457. Săracul Sfânt, probabil de sărăcie şi prigoană, de lipsă de vitamine şi hrană proapătă, a făcut scorbut!

"Evenimentul Zilei" din 24 iulie 1933 a fost propoziţia rostită de Preşedintele Franklin D. Roosevelt, în legătură cu „First New Deal”: „Democraţia fără un trai decent este un banc prost.”

Se pare că mulți, majoritatea românilor trăiesc, zi de zi, într-un "banc prost"...

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mă întreabă de când datează astrologia în România. Nu, nu este o modă adusă după loviluţie, după cum spun câţiva dintre cei foarte tineri!

Pe teritoriul României primele manifestări, atestate în scris, ale astrologiei se situează în secolul VI înainte de Hristos.: “Astfel se spune că un oarecare get numit Zamolxis a fost ucenicul, sau chiar sclavul lui Pythagoras. De la filozof a obţinut oarecare informaţii despre fenomenele cereşti, iar altele de la egipteni, deoarece în peregrinările sale ajunsese chiar şi în Egipt. Întors în patrie, Zamolxis a dobîndit respectul cîrmuitorilor şi al poporului, ca tălmăcitor al fenomenelor cereşti. În cele din urmă a izbutit să-l convingă pe rege să şi-l facă asociat, ca pe un om având însuşirea de a dezvălui voinţa zeilor.

La început i s-a încredinţat doar funcţia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor, iar apoi, l-au proclamat zeu pe el însuşi. Zamolxis şi-a ales o anume peşteră, inaccesibilă tuturor celorlarţi, şi acolo îşi petrecea viaţa, întîlnindu-se rar cu oamenii, afară de rege şi de dregătorii lui” (Strabon, Geografia VII, 3, 5).

Mărturia interesului pe care îl aveau dacii pentru observarea cerului se poate vedea şi astăzi la Sarmizegetusa. Ansamblul de sanctuare (patru cu coloane, două circulare şi aşa-numita piatră a soarelui), similar într-un fel cu alte asemenea amplasamente megalitice. Dintre care cel mai celebru este, fără îndoială, cel de la Stonehenge. Ansamblul de la Sarmizegetusa este deci un loc dedicat ritualului legat de “tălmăcirea fenomenelor cereşti”. Dar şi alte multe locuri din Carpaţi sau din câmpie, ştiute de iniţiaţi.

Pentru amatorii de ipoteze deosebite, pline de imaginaţie, recomandăm lucrarea lui Ioan Rodean, “Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa” apărută în anul 1984 la Editura Albatros, Bucureşti, care, în cele 321 de pagini ale cărţii, încearcă să găsească explicaţii şi apropieri, utilizînd cercetarea deductivă, pentru vestigiile din Munţii Orăştiei.

Trebuie însă să menţionăm că pentru acea perioadă îndepărtată ca şi pentru secolele următoare, deocamdată lipsesc izvoarele istorice, scrise, documentare, privind astrologia. Doar legende... dar ce este legenda decât un adevăr povestit frumos!

Probabil că în epoca Daciei Felix, anumiţi funcţionari şi demnitari romani (şi mai ales soţiile lor) au adus în teritoriul delimitat de Dunăre, Tisa şi Nistru obiceiul de a face preziceri astrologice, obicei care era foarte “la modă” în Roma imperială.

Apoi urmează o perioadă lungă de “tăcere istorică”. Nu sunt izvoare, nimic scris, nimic, decât legende.

Abia începînd din secolul al XVII-lea, au circulat la noi, în copii manuscrise, traduceri de cărţi astrologice şi divinatorii; în general prin intermediul unor versiuni sârbeşti ale unor originale din literatura bizantină, dar cu vechi rădăcini (în Asiria, Caldeea şi Egipt).

Acestea au fost Rojdanicele sau Zodiacurile. Cel mai vechi Rojdanic ni s-a păstrat în copia din 1620 al preotului Ion Românul, în Codex Neagoeanus şi conţine prevestiri pentru patru luni: răpciune (raptio uvae = culesul viilor, septembrie, lună cu care începea anul în calendarul vechi bizantin, bisericesc), brumariu (octombrie), brumariu mare (noiembrie) şi îndrele (decembrie, de la Sf. Andrei, adică Îndrea, data de 30 noiembrie, cînd începe iarna şi se sfîrşeşte anul magic, anul dacic).

Un Gromovnic (preziceri observînd zodia în care cade trăsnetul) şi un Trepetnic (interpretarea fenomenelor palmosomatice, mişcarea muşchilor, tresărirea lor) s-au tipărit în1639 cu litere aduse din Ţara Românească la Mitropolia din Bălgrad, ceea ce înseamnă că Biserica din Transilvania nu era ostilă acestor cărţi.

Între anii 1667 şi 1669, Staico, grămăticul Bisercii domneşti din Tîrgovişte, traducea din slavoneşte un indice de cărţi care erau oprite poporului. Puteau fi consultate doar de marii boieri: “Astrologul, Cartea Gromovnicul, Fulgearnicul; Luna cu cearcăn. Colindătorul. Metania. Mîslenicul. Socotitorul de vise”.

Totuşi, Biserica ortodoxă n-a împiedicat răspîndirea aşa-numitei “literaturi frânce”, ci mai degrabă a încurajat-o. Nici în "Catehismul Ortodox" a Sf. Filaret astrologia nu este condamnată. În acele timpuri astrologia nu era cunoscută de popor, nu conta, nu era la dispoziţia gloatei, a marei mase amorfe, care poate înţelege greşit, ci era doar pentru vlădici, voievozi şi boieri.

De altfel, oameni culţi, ca stolnicul Constantin Cantacuzino şi domnitorul Constantin Brîncoveanu consultau în mod curent cărţile de astrologie. Un slujitor al curţii, Ioan Romanul sau de la Roma (Ioan Frâncul), poate italian de origine, căpătase sarcina de a compila anual calendare străine cu preziceri. Ne-au parvenit astfel de calendare pentru anii 1639, 1694, 1695, 1699, 1700, 1703 şi 1704. Pe margini, poartă comentariile scrise de mîna domnitorului: “S-a adeverit!”, sau: “Minte!”, sau: “Aşa fost-a!” şi chiar “Mi-a fost de ajutor!”

Sursele lui Ioan Frâncul erau astrologii Chiaravalle şi Fruniol, precum şi diverse publicaţii periodice veneţiene de genul: "La tartana degle influssi del gran Pescatore di Dorsodura, Pallade Veneta, Vaticinio delle stelle, Burlevole e ridicoloso lunario, Lo Astrologo grottesco".

Întîiul "calendar astrologic" se subintitulizează "Foletul novel" şi a fost tradus din italieneşte numai pentru perierghia (curiozitatea) domnitorului. Stanţele sunt, trebuie să recunoaştem, cu un înţeles cam obscur. Personal, am cam râs, când le-am citit prima oară... numai astrologie nu era!

În anul 1698 apăreau la Augsburg, în limba germană, două prognoze "Das muscowittische Prognosticon" şi "Ottomanisches Prognosticon", scrise de Stanislav Reinhard Acxtelmeier, în care se prezicea pieirea turcilor prin intervenţia ţarului Petru I şi a împăratului Leopold.

Constantin Brîncoveanu, interesat de asemene lucrări a dispus traducerea la Bucureşti a primei, în greceşte.

Apropo, de Petru cel Mare: acesta avea la curtea sa pe astrologul său personal, un anume Petru Şafirov, care-i traducea calendarele matematicianului şi astronomului suedez Iohann Heinrich Vogt, sau ale polonezului Stanislav Slovacovici, ale germanului Pavel Halk şi ale lui Wolfgang H. Adelung din Hamburg.

Se pare că şi Dimitrie Cantemir a avut cunoştinţe profunde de astrologie, învăţate la Istanbul, de "Zaoirajah" descrisă de Al-Sabati - sistemul simbolic astrologic arab folosit de savanţii iniţiaţi turci, deoarece notaţia muzicală era în strînsă legătură cu “muzica sferelor cereşti”.

Miron Costin, marele cronicar, s-a ocupat de astrologie şi de alte mantici divinatorii - ecouri se regăsesc în poemul său "Viaţa lumii".

Cu toate că izvoarele istorice sînt incerte, sînt multe de spus despre dezvoltarea astrologiei pe teritoriul locuit de români în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Dar aceasta poate constitui subiectul unei cercetări aparte volumul fiind foarte mare. Se estimează la circa trei sute volumele scrise sau traduse în acele două secole, cu circulaţie în ţările româneşti, mai ales în Transilvania. Dar şi în Moldova.

În secolul XX, mai ales în deceniul al treilea, apar o seamă de lucrări în domeniul astrologiei. Mai cunoscute astăzi au rămas: “Cer şi destin” a lui Armand G. Constantinescu. Și “Astre şi glande” datorată lui Constantin Eratostene. Simpluţe, faţă de ceea ce se făcea la aceaşi dată în Occident. Sigur, mai existau atunci multe alte lucrări, unele superioare, dar nu au fost pe placul maselor care nu au înţeles complexitatea lor.

Un om bine intenţionat trebuie să se oprească cu analiza la cel puţin două-trei generaţii, la cel puţin cincizeci de ani de momentul prezent. Dacă continuă, nu mai este istorie, ci politică şi interese partizane!

Acum citiţi-mi horoscopul, după atâta istorie şi date, poate aveţi nevoie de un sfat...

Am primit multă corespondență, ceea ce mă încântă. Totuși destul de puțini au dat un nume prietenului lui Betelgeuse, cum v-am rugat. Deocamdată se numește Betelgeuse beta. Apoi am dat de ştire în toată lumea, după vestea scurtă cu ciuma bubonică s-a aşternut o tăcere suspectă. Chinezii au pus batista pe ţambal! Un experiment scăpat de sub control? Altul… Aţi citit "Inferno", cartea lui Dan Brown? Ceva se întâmplă, dar poate aflu mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 iulie 2025

BERBEC Evită să te expui, să te pui singur în situaţii dificile. Nu te enerva din lucruri de nimic, fii constructiv. Astăzi, nu lua hotărâri când eşti iritat, tensionat, mai bine amână lucrurile! Ziua de astăzi este, pentru tine, o perioadă plăcută şi complicată, în acelaşi timp. Poate fi chiar o perioadă numai plăcută, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine. Nu te grăbi, nu fii rapid cum obişnuieşti şi când trebuie, dar şi când nu trebuie!

TAUR Eşti mai sigur pe tine, ai încredere în forţele proprii, de aceea şi lucrurile merg mai bine. Ai o impresie, o bănuială, dar trebuie să iei mai multe informaţii înainte de o concluzie! Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada zilei de astăzi. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sentimente, emoţii, dragoste, sex...

GEMENI Dimineaţa acţionezi şi vorbeşti la o intensitate prea mare şi îi deranjezi pe cei din jurul tău, care nu mai au loc de tine. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase! Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Cel mai bine ar fi să fii plecat în călătorie... Cu certitudine ai de facut un drum, dacă nu astăzi, atunci zilele următoare!

RAC Lumea este diversă, fiecare înţelege în felul lui. Astăzi trebuie să-ţi ajustezi conversaţia după fiecare partener. Într-un fel vorbeşti cu un savant şi în altul cu un copil de cinci ani! Astăzi, ziua de care vorbim, te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Ziua este uşor nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi mai favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată!

LEU Noutăţi neliniştitoare îţi ameninţă vacanţa sau liniştea, la serviciu. Trebuie să clarifici urgent! Şi în viaţa sentimentală. Dar, Soarele conjunct cu Jupiter, în zodie, te avantajează! Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii, cu şefii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată, de la periuţa de dinţi la F-18 Super Hornet, după voinţă şi putinţă!

FECIOARĂ Cine arată bine, o duce bine, azi poţi să verifici vorba cam frivolă, dar adevărată. Eşti în plină formă şi reuşeşti să convingi fără mari dificultăţi. Dar, nu exagera, nu abuza de situaţie! Astăzi, mai ales dimineaţa, trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului tău, fii liniştit!

BALANŢA S-a terminat! Ai pus punct şi nu mai vrei să te gândeşti la trecut. Foarte bine, ai îmbinat în mod fericit destinul cu liberul arbitru! Asta trebuia să faci demult, să te hotărăşti odată! Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. Totuşi, un aspect te zgârie şi nu-ţi dă pace. E prea linişte! O fi liniştea dinaintea furtunii?

SCORPION Astăzi, legăturile tale amoroase, sentimentale, sunt mai solide decât oricând şi interesele tale personale şi profesionale par că se derulează spre direcţia dorită. Pe total: o zi bună! Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună, mai pe seară! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi.

SĂGETĂTOR Eşti pe calea cea bună! Astăzi, mai multe lucruri sunt în favoarea ta. Dar nu te repezi, ai răbdare, ca să poţi să-ţi joci atuurile la momentul potrivit şi atenţie la durerile de spate! O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem, în ultima perioadă. Este timpul schimbării! A schimbării echilibrate, raţionale! Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială.

CAPRICORN Natura ta perfecţionistă, prudentă, dar nervoasă, nu îţi înlezneşte contactele sociale. Trebuie să găseşti o interfaţă, un intermediar, sau să-ţi faci stereotipuri plăcute de conversaţie! Poţi incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte şi astăzi pare a fi o zi potrivită în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, câteva zile, cât ţine conjunctura favorabilă a Soarelui, din Leu.

VĂRSĂTOR Ca să te simţi bine, trebuie să ai fi sănătos şi să ai spiritul liber. Azi încercă, pentru binele tău, să faci un triaj responsabil. Care sunt problemele tale şi care sunt ale celorlalţi! Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine! Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare de soi, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta... Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună!

PEŞTI Evită azi tot ceea ce e neplăcut, tragic, enervant, toxicitatea psihică! Evadează din celula strâmtă în care ai fost atâta timp condamnat şi începe să trăieşti cu adevărat! Dacă vrei, poţi! Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea Poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Foloseşte acest armistiţiu cu timpul ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine!