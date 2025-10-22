Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2024. Generalul de Gaulle a avut dreptate!

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2025

23 octombrie

Pe 23 octombrie s-au născut Pelé, Michael Crichton, Pierre Larousse, Ioan Alexandrescu, Nicolae Minovici, Bucur Mitrea.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Iacob, ruda Domnului, Ignatie Patriarhul Constantinopolului şi Petroniu.

Nimic în “Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 23 octombrie 1956 a fost începutul Revoluţiei de la Budapesta. Demonstranţii cereau retragerea trupelor sovietice şi independenţa Ungariei.

Ai mei s-au strâns, atunci, în 1956, în jurul radioului cu lămpi „Pacific”, ascultam noaptea VOA, pe 24 de metri, unde scurte, acolo nu era bruiaj, iar bunicul meu, dom’ Pascale Americanul îşi freca mâinile de bucurie: „...tataie, au început! În două săptămâni americanii sunt la Bucureşti!” Săracul bunic, i-a aşteptat o viaţă pe americani şi a murit de frig şi lipsuri în iarna lui 1986! Nu uit, nu iert, am multe de poliţe de familie de plătit!

Dar dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pot să spun că am plătit poliţele, aşa cum ştiu şi am învăţat în Orient. Dar, alte amintiri...

A sunat prelung alarma unui mobil pe care l-a avut, un timp, soţia mea, Dumnezeu s-o odihnească, probabil în timpul celor şase ani petrecuţi la Paris. Vechiturile mi le dădea mie. Îi amintea să-l felicite, de ziua lui, pe Titi. Titi, cel cu restaurantul „Doina” de la Paris.

Eu îmi amintesc Parisul anilor 70’. Nu doresc să mai vizitez Franţa, în general. Mi-ar face o impresie neplăcută, cu musulmani, cu negrii peste tot, aducând cu ei modul lor de viaţă, pe care nu-l accept. Am fost în Orient destul ca să cunosc islamul şi pe musulmani mai bine decât zece academii, care nu au fost acolo. Sunt prieten cu mulţi musulmani, dar nu am invitat pe niciunul să migreze în România. Nici nu vor, de fapt! Ţinta invaziei musulmane este locomotiva Europei, Germania.

Dacă vrei să jefuieşti trenul, opreşti mai întâi locomotiva, am văzut în westernuri. Amestecurile sunt periculoase. Nu este praful de puşcă un amestec? Aşa că fiecare să stea la el acasă, nu noi le-am declarat război. De fapt toate statele musulmane, în special fostele colonii britanice, au frontierele trasate ca dracul, făcute special ca să provoace conflicte interne. De exemplu, în Siria, sunt vreo patru părţi, etern în conflict, nu de acum. Acum şi-a băgat drăguţul coada, cu ajutorul „agenturilor” vorba lui Ceauşescu.

A circulat pe net un discurs al lui de Gaulle. Nu este un discurs, este un citat din cartea, în trei volume, a lui Alain Peyrefitte, diplomat, om politic, ministru, senator şi academician, un apropiat al generalului. Cartea se numeşte „C’était de Gaulle” şi a apărut postum, între 1989 şi 1994 la Editura Fallois/Fayard. Citatul este din volumul I, pagina 52 şi reproduce o opinie a generalului Charles de Gaulle din 5 martie 1959, urmare evenimentelor din Algeria şi a propunerilor ca Algeria să se integreze, să devină o regiune, un arondisment al Franţei. Iată ce a spus de Gaulle, acum 66 de ani:

“C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoires ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leur djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français ! Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille.

Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées !”

Într-o traducere aproximativă, limba lui Voltaire şi Moliere are farmecul ei intraductibil, dar, totuşi, iată:

„E foarte bine că exista francezi galbeni, negri sau tuciurii. Arata ca Franta e deschisa tuturor raselor si ca are o vocatie universala.Dar, cu conditia ca ei sa ramina o mica minoritate. Daca nu, Franţa nu va mai fi Franţa. Suntem totusi, inainte de toate un popor european de rasa alba, de cultura greacă şi latina si de religie crestina. Sa nu veniti sa povestiti basme. Musulmanii? V-ati dus sa-i vedeti? I-ati privit cu turbanele si djelada-urile lor? Vedeti bine ca nu sunt francezi! Cei care propovaduiesc integrarea au un creier de colibri, chiar daca sunt foarte savanti. Incercati sa integrati uleiul si otetul, agitati sticla si dupa o vreme se vor separa din nou. Arabii sunt arabi, francezii-francezi. Credeti ca populatia Frantei ar putea absorbi 10 milioane de musulmani, care miine vor fi 20 şi poimîine 40? Daca noi facem integrarea, daca toti arabii si berberii din Algeria vor fi considerati francezi, cum ii vom impiedica noi sa nu vina in Franta continentala cind nivelul vietii e mult mai elevat? Satul in care m-am nascut eu nu se va mai chema „Colombey-doua biserici” ci „Colombey-doua moschei”.

Am făcut multe horoscoape oamenilor politici, preşedinţi, regi. Întotdeauna m-a animat dorinţa să descoper ceea ce îi făcea pe aceşti potentaţi să fie în vârf, iar unii dintre ei să rămână în istorie. Nu am descoperit nicio lege astrologică, aproape nimic nu îi leagă. Nici măcar nu pot să spun că semnele de foc şi de apă predomină, cum se spune. Nu este aşa!

Recitind opinia generalului de Gaule, Scorpion de ultimul grad, trebuie, totuşi, să afirm că există o calitate a celor care rămân în istorie: au o viziune corectă!

Și pentru că am vorbit despre Franța, recomandarea mea de astăzi este un film istoric despre francezi. ”Arde, Parisul?” un film clasic din anul 1966, alb-negru, cu Leslie Caron, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Kirk Douglas, Charles Boyer, Orson Welles, Yves Montand, Simone Signoret, Glenn Ford și multe alte stele din acel timp. Vizionare plăcută !

Dar, să nu uităm speranța, doar mai avem o șansă, în definitiv mâine este o altă zi !

BERBEC Astăzi ai ceva probleme sentimentale, subliniate de o conjunctură complexă, grea. Ai nevoie de certitudini, de mai multă stabilitate, bazează-te pe cei dragi, pe părinţi, pe familie. Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult.

TAUR Poţi să rezolvi problemele de la serviciu, sau cele din domeniul sentimental, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul celor din jur, pentru că azi ai o mare putere de concentrare. Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat de cei din jurul tău.

GEMENI Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi planul relaţiilor umane, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Adică, cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi.

RAC Fii mai modest în pretenţii şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie mai bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă! Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile.

LEU Astăzi e o zi de reflecţie în care e bine să te limitezi la activităţile obişnuite. Armonia şi puterea toamnei, te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calităţile. Dimineaţa este favorabilă tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă cumpărăturilor de vineri, vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere.

FECIOARĂ Tot ceea ce se întîmplă în afara domeniul sentimental nu te intersează astăzi. Doreşti mai multă armonie şi înţelegere din parte celor care îţi sunt dragi, dar nu ştii care e calea de urmat! Nu trage toata activitatea pe umerii tai şi nu-ţi atribui toate sarcinile – până la urmă o să ratezi! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată. Sanatatea este chiar bună. Banii sunt în toane capricioase, oricum se ştie că eşti mai strâns la pungă, ceea ce este foarte bine!

BALANŢĂ Cu Soarele plecat din zodia ta, ziua de astăzi îţi este favorabilă în domeniul profesional şi pe planul relaţiilor sociale. Atenţie la deciziile importante, reflectează suficient. Ai timp! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă.

SCORPION Ai nevoie de sprijin din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung până la sfârşitul lunii. Totuşi, o veste de la nişte prieteni. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla şi ceea ce mai doreşti!

SĂGETĂTOR Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă, cu lipsa totală de acţiune. Situaţia la serviciu, acasă, pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi un zâmbet! Perioada zilei de astăzi este în general benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare şi prin portofel, aşa că pune-ţi capul la contribuţie cum sa faci urgent rost de bani, pentru că ai de plătit rata la bancă, chiria şi întreţinerea!

CAPRICORN E timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, e să iei hotărârile la momentul potrivit. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, nu pierde timpul! Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară!

VĂRSĂTOR Mici ambiţii personale, nişte achiziţii, dar care te obsedau, pot fi satisfacute astăzi spre mulţumirea ta. Evită conflictele şi atunci activitatea ta poate fi aducătoare de mulţumire. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară, la un suc. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri!

PEŞTI În general şi astăzi în special, nu îţi plac "bisericuţele" şi comploturile de culoar. Dacă oferi adevăr şi sinceritate, cere celor din jurul tău să procedeze la fel! Seara, poate la un film! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină!