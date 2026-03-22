Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)

Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii, o mulţime: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. 200! 300 au fost spartanii, să nu-i încurcăm!

„Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – Statul Tennessee interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” este şi un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, ca toate filmele bune. Cu Spencer Tracy. Undeva îl am, pe un DVD. După ce termin dialogul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită!

Este o măsurătoare arbitrară a timpului, proprie spaţiului iudeo-creştin. Sursa este Biblia, Geneza 5 şi 11 şi Regi. Nicăieri în Biblie nu este pomenită o dată, o vârstă a lumii, a Pământului, a Universului. Un episcop, de fapt arhiepiscop, pe nume James Ussher, a calculat, în secolul XVII, pe baza indiciilor biblice şi a vârstei personajelor enunţate în capitolele menţionate, numărul de ani de la Facerea Lumii până la Naşterea lui Iisus. Calculul lui a dat că Adam a fost creat cu 4004 ani îninte de naşterea lui Iisus. În Bizanţ s-au luat alte baze de calcul, în special vârsta personajelor biblice diferă foarte mult, în sursele septuaginte, masoretice sau samariane şi s-a ajuns la cifra de 5508 ani.

În general există părerea că Adam nu a fost plămădit mai departe decât acum circa 8000, minim 6000 de ani şi că toată umanitatea este urmaşă lui Adam şi Eva. Pe aproape, nu este chiar aşa! Toată umanitatea este urmaşa lui Noah, cel puţin aşa afirmă Biblia. Potopul universal nu l-a cruţat decât pe el şi familia lui, se pare că unsprezece persoane, trei femei şi opt bărbaţi. Cât s-a stabilt că provin markerii originari ai ADN-ului întregii populaţii a lumii: de la trei femei şi opt bărbaţi. Cât erau numărul zeilor în multe mitologii antice!

Un mare savant creştin, un teolog, mi-a mărturisit odată, mizantrop şi resemnat: „Cred că fac o mare prostie, un mare păcat, dar nu pot să nu văd că marea majoritate a oamenilor e viscerală şi animalică, că oamenii nici acum şi nici acum două mii de ani nu au avut şi nu au nimic sfânt, care să-i legitimeze că au fost plămădiţi de Dumnezeu şi că nu sunt urmaşii vreunei maimuţe schizofrenice!”

În decursul istoriei umane aproape nimic nu a fost stabilit, ca fiind adevărat, ca să nu fie corectat sau chiar contrazis mai târziu, pentru că întotdeauna, mâine este o nouă zi!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi sunt mai multe ameninţări colective, dar nu se face niciun efort în direcţia rezolvării problemelor într-adevăr importante pentru întreaga omenire.

Aş enunţa cinci: intoleranţa religioasă, uscăciunea informatizării, ameninţarea războiului, suspiciunea organismelor mutate genetic, bomba cu ceas a suprapopulării.

Sunt ameninţări evidente, vizibile ca un elefant într-un magazin de porţelanuri, dar nimeni nu face nimic, nimic, nimic!

Cred că adevărul este mult mai simplu: pe unii, puţini, doi la număr, poate unsprezece, i-a făcut Dumnezeu, într-o clipă veselă de optimism, apoi S-a plictisit şi i-a lăst pe toţi ceilalţi să se tragă din maimuţă!

Am ajuns la Teheran în seara zilei de 4 august 1983. Eram însoțit de domnul Șerbănescu, șeful șantierului, Mitu (aka italianul) inginerul-șef și Jenică (Ion) șeful topometriștilor de la TCH (Trustul de Construcții Hidrotehnice). Dat cu mare părere de rău de directorul general adjunct Druță, un mare om și inginer de mare clasă. L-a dat numai pentru că Jenică l-a rugat să-i dea drumul cu mine, în Iran, să vadă și el lumea și să pună ceva dolari deoparte.

Stătusem o săptămână în Grecia, pe ”full accomodation” dat de Iran Air. Nu a fost o excursie, ci o ședință de producție. În fiecare seară discutam soluțiile tehnice și detaliile contractului. De atunci, de la început, domnul Șerbănescu a avut îndoieli că se poate respecta durata contractului. Dar asta este o altă poveste.

Țin minte că nici ambasadorul nostru la Teheran, Nicolae Ștefan, un om extraordinar, decanul Corpului Diplomatic, nu știa ce cuprinde mandatul meu. M-a chemat la el, între patru ochi și microfoanele din biroul său și mi-a spus că a primit ordin să mă ajute. Cu ce să mă ajute? Am zâmbit și am spus că să mă ajute când o să-i cer ajutorul. A pufnit pe nas și m-a întrebat cine m-a învățat. Corneliu Mănescu, a fost răspunsul meu. A pufnit pe nas și mai tare și a început să râdă. A fost începutul unei prietenii frumoase, vorba filmului, ambasadorul Nicolae Ștefan m-a ajutat foarte mult. Îi port o amintire frumoasă și multă recunoștiință.

Experiența mea în Iran se întinde pe mai mulți ani. M-am simțit bine acolo, nivelul de trai era superior celui din România, oamenii amabili. Cu toate că Iranul era în război, cu Irakul, de fapt cu SUA și multe alte state. Am stat câteva săptămâni in Teheran, și nu prea aveam ce să facem, beneficiarul TRWB (Tehran Regional Water Board) nu reușise să exproprieze terenurile necesare pentru începerea lucrărilor. Am uitat să vă spun că trebuia să executăm un baraj din beton, în dublu arc, înalt de 127 metri. Proiectul fusese făcut mai demult prin anii 70 de către ISPH-București (Institutul de Proiecte Hidro), așa că ”Inginerul”, consultantul lucrării, era Romconsult-București. Faptul că se putea comunica în limba română a fost un avantaj pentru șantier.

A fost un imperiu și încă păstrează obligațiile unui imperiu. Așa se explică grija și ajutorul pe care îl oferă populațiilor șiite din afara granițelor. Este ceva normal din punct de vedere persan. Iranienii sunt indo-europeni, a nu se confunda niciodată cu arabii. Nu sunt arabi! Persanii autentici mai pot fi zăriți în regiunea Fars. Oameni cu pielea albă, înalți și cu părul adesea roșcat. Ochi albaștri sau verzi. Sunt extrem de primitori. Dar sunt scandalagii și nesupuși.

Nu îmi pun problema că Iranul poate rezista mult timp unui război în toată regula, terestru, cu SUA și Israel. Rămâne de văzut dacă SUA este dispusă să plătească prețul, estimat la mai multe zeci de mii de KIA. SUA are un trist record al ”friendly fire” și al ”accidentelor” în rândul militarilor. Acum se pare că se gândește la o primă rotație a personalului combatant și probabil că se fac planuri pentru ocuparea insulei Keshm și acelor trei insulițe din jur, absolut necesare pentru controlul Strâmtorii Ormuz. Am fost acolo și pe Insula Kish. Nu o să fie o treabă ușoară.

Vedeți, Donald Trump a mizat pe o ridicare în masă a iranienilor contra actualului regim. Ceea ce nu s-a întâmplat. Lipsesc studenții. Cei 300.000 de studenți care nu au ieșit pe străzi. Cu ei se fac revoluțiile, nu cu agenți provocatori israeliți și tembeli care au atact cazărmile și secțiile de poliție. Mai există și soluția restaurației. Larg susținută pe YouTube. Dacă iranienii pun botul, o să se păcălească rău de tot!

O să continuăm mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

