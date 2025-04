Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 aprilie 2025. Păpăluhara. Balaurul din noi







Astăzi sunt avantajate zodiile Berbec, Taur, Leu, Capricorn.

Pe 23 aprilie s-au născut William Shakespeare, Caterina de Medici, Max Planck, Joseph Turner, Serghei Prokofiev, Vladimir Nabokov, Shirley Temple, Gib Mihăiescu, Edmond Deda, Geo Constantiniu.

În calendarul creştin-ortodox fix este Sf.M.Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă şi Sf. Valerie. Sărbătoare mare, reper agricol şi pastoral.

La Mulți Ani, cu sănătate, viață lungă și frumoasă! Celor care poartă numele de Gheorghe, Georgete și alte derivate.

Era mare sărbătoare în ţinuturile noastre acum două mii de ani şi mai mult, poate chiar trei mii. După "Mănicătoarea" urma „Păpăluhara” o sărbătoare direct din neolitic, în care strămoşii noştru cereau zeilor ploaie, noroc şi pace!

Şi astăzi sunt obiceiuri populare cu/din Păpăluhară şi Goţoi sau Burduhoasa.

Păpăluhara era întruchipat de un fecior holtei care se acoperea numai de frunze de fag, îşi făcea un veşmânt special, inclusiv mască, din frunze. Un alt băiat care nu cunoscuse femeia se îmbrăca într-un „costum” din coajă de tei. Era şi el mascat şi se numea Goţoi. Uneori teiul era înlocuit cu cireşul.

Apăreau amândoi în sat pe la ora mesei de dimineaţă a boierilor, adică ora opt, nouă, şi începeau să vorbească între ei în „limba copacilor”. Apoi începeau să meargă pe uliţele satului, însoţiţi de muzicanţi şi alţi flăcăi, dansând şi cântând cât puteau de tare. Oamenii îi întâmpinau cu bucurie şi îi udau. Cele două spirite ale copacilor se scuturau cât puteau, stropind mai ales pe fete şi femei ca să aibă noroc, să rămână grele şi să nască uşor.

Un gospodar mai înstărit se oferea să găzduiască Păpăluhara. Cei doi flăcăi lăsau în ograda omului veşmintele şi măştile lor, pentru că se spunea că gospodăria aceea va fi îmbelşugată şi toţi ai casei vor avea noroc. Începea ospăţul şi petrecerea, care era jumătate oferită de gospodar, jumătate de flăcăi, din banii şi băutura primită prin sat.

Un obicei vechi de când lumea, care avea şi o componentă masculină de iniţiere, probabil în tehnica vânătorii şi/sau a războiului.

De aici a fost uşor ca să se calchieze ziua în care îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

Creştinismul a avut şi are cel mai perfect sistem de misionariat şi de propagandă. Dacă la început ţinta convertirii au fost femeile, femeile bogate (vezi pe Elena, împărăteasa, mama lui Constantin cel Mare, cel care a făcut creştinismul religie de stat) ei bine, sub presiunea cultului lui Mithra, larg răspândit în marile unităţi militare romane, episcopii creştini au propus spre sanctificare militari.

E bine să fii Sfânt, nu? Vorba lui Mel Brooks. Militarii au primit o ofertă care nu a putut să fie refuzată! Sigur, se poate vorbi mult şi fără rost de identitatea mitului comisului Gheorghe cu cel al lui Perseu. Nu contează... Nimic nu este nou sub Soare. Iar ce a fost, o să mai fie!

Dar mă duce gândul că pilda cu omorârea balaurului de către curajosul comis are şi o parte simbolică. Balaurul este în noi! Se numeşte lăcomie, desfrânare, hoţie, minciună, cruzime, prostie, ignoranţă, răutate... toate relele din noi! Omorâţi-vă balaurul din voi!

Să revenim, însă, la teritoriul nostru, locuit de români. Se spune că ne tragem din daci şi romani. Şi că avem un suflet. "Cute, but wrong"! Suntem daci şi suntem suflete, care avem corpuri!

Vedeţi, eu ceea ce vă spun acum am aflat de la oameni pe care îi chema Daicoviciu, Nistor, Oţetea, Plopşor, Giurăscu şi mulţi alţii. Copil fiind am stat pe genuchii lor, i-am ascultat, apoi adolescent, le puneam întrebări tâmpite. Dar, din nou, i-am ascultat cu atenţie!

Am fost veri întregi la săpături arheologice la Ripiceni, la Bratei dar şi la Histria. Istoria adevărată nu este cea pe care o învăţaţi la şcoală, sau la universităţi, acea este istoria scrisă, politizată, cea oficială. Istoria adevărată este povestită de un mare profesor, la un foc de tabără, sau la o cafea, când timpul nu mai contează şi nimeni nu gândeşte de rău.

Şi mai mult decât oricui îi datoresc cunoaşterea, alta decât se ştie, a istoriei neamului, tatălui meu, Liviu Ştefănescu, istoric şi muzeograf, arhivar şi profesor, al cincilea din spiţa noastră în această aventură a cunoaşterii, din moștenirea marelui serdar Dimitrie Ştefănescu. Mulţumesc, tată! Ştiu că roboteşti în biblioteca lui Dumnezeu la cine ştie ce istorie a îngerilor...

Apoi multele drumuri pe care le-am făcut timp de peste cincisprezece ani, mai ales în Orient. Acolo sunt surse nepreţuite de istorie adevărată şi înţelepciune. Acolo sunt informaţii fabuloase, care nu au fost "pieptănate" de interese diverse, în decursul sutelor de ani, cum s-a întâmplat în Europa.

Dar să revenim la obiceiurile noastre vechi. Ne fac bine, ne dau energie şi ne simţim la noi acasă. Redescoperiţi-le, redeveniţi cine sunteţi cu adevărat, pentru că numai așa o să o ducem bine.

Până să nu răsară soarele, oamenii se scaldă într-o apă curgătoare, ca să le fie viaţa lungă şi să fie sănătoşi. În dimineaţa zilei fetele se spală cu rouă pe faţă ca să fie frumoase şi să întâlnească dragostea.

Ca să atragă ploile, gospodarul udă toată ograda, cu prima găleată scoasă din puţ în dimineaţa de Păpăluhara. Se împodobesc cu flori şi verdeaţă casele şi grajdurile, dar şi unele animale, mai ales vacile de lapte.

Se dă de pomană la oamenii mai săraci lapte şi smântână.

Şi o ultimă remarcă oraculară: dacă în ziua de Păpăluhara, Sf. Gheorghe, este ceaţă şi umezeală, chiar plouă, va fi o recoltă bună. Dacă va fi soare, recolta va fi slabă şi multe necazuri ne aşteaptă!

Dar am avut o avarie de curent de mai multe ore, în Prahova submontană, ca în timpul lui Ceauşescu, se vede că ne apropiem de alegeri! Ce legătură au înrăutăţirea nivelului de trai cu alegerile şi cu cel de al Patrulea Reich, asta mâine, acum citiţi horoscopul, oricum, nu scăpaţi aşa uşor, mâine este, absolut sigur, o altă zi!

BERBEC Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumperi şi cât cheltuieşti. Moderaţie la regimul alimentar şi la băuturile reci, poate la petrecerea de Sf. Gheorghe! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividende foarte frumoase.

TAUR Ai ceva de sărbătorit, poate e ziua ta, sau te cheamă Gheorghe! Stelele sunt astăzi bune cu tine, aşa că s-au hotărât să te îndrume, pe seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ziua ta de naştere şi/sau onomastica este un prilej social de adunare a anturajului si de verificare a prieteniilor mai vechi si mai noi. La multi ani! Cu sănătate, belşug si pace sufleteasca! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influenței Lunii.

GEMENI Dimineaţă densă, atenţie să nu uiţi „ceva, undeva”. Domeniul favorizat e cel sentimental, aşa că uită-te bine, poate întâlneşti pe „cineva, cumva”! Pe seară la o petrecere de Sf. Gheorghe! Cu toate că zodia ta este încă departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine!

RAC Atenţie la vremea schimbătoare, dar şi la alergii şi la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua onomastică, poţi primi mici „cadouri” de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Adesea, si astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte in analiza atentă a descrierii faptelor! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct, sau pe monitor!

LEU Conjunctura şi în special poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite. Poate fi o alianţă de Gete şi Georgei care organizează o sărbătorire surpriză, cu atât mai reuşită! Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l!

FECIOARĂ Lumea de azi este superficială aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine. Este indicat, dacă nu obligatoriu, sa te îngrijeşti şi să te îmbraci bine pentru petrecerea de Sf. Gheorghe! Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi. Proiectele începute în această zi vor aduce rezultate excelente.

BALANŢĂ Capacitatea ta de concentrare pe termen scurt te ajută astăzi să faci faţă problemelor cotidiene, probabil alegerea cadourilor de Sf. Gheorghe. Configuraţia astrologică îţi aduce noroc bun. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total.

SCORPION Dimineaţa amână ce nu poţi rezolva, dar distrează-te la petrecere cu Gigeii şi Georgetele! Mai ales dacă e vorba despre relaţii de serviciu sau personale, sentimentale, cam încordate! Veşti de departe, consulta e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Nu da curs unor invitaţii pentru alte petreceri decât cele prilejuite de onomastica de Sf. Gheorghe.

SĂGETĂTOR Azi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, dar nu uita să feliciţi pe cei care au onomastica azi. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

CAPRICORN Capricornii sunt conservatori şi foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru când faci cunoştiinţe noi la petrecerea de Sf. Gheorghe. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza o calatorie. Pregateste-te!

VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă e avantajat de conjunctura astrologică, aşa că poţi profita ca să stabileşti unele lucruri în duo. Poate la o mică petrecere de Sf. Gheorghe! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Luna bine aspectata îţi oferă prilejul unor trăiri puternice.

PEŞTI La serviciu treburile s-au aglomerat şi este mult de lucru. dar, o mică pauză pentru Sf. Gheorge! Dacă este să accepţi noi raspunderi şi „sarcini multiple” asigură-te că este pe termen scurt! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată!