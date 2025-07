Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 iulie 2025. Intrăm în zodia Leului







22 iulie

Pe 22 iulie s-au născut Alexandru cel Mare, Gregor Mendel, Petre Roman, Licia Albanese, Georgeta Cernat, Mihaela Peneş, Leon Rotman, George Ivaşcu.

În calendarul creştin-ortodox fix se aminteşte de Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena. Şi Sf.Cuv. Marcela.

Începe zodia Leului, pe la mijlocul zilei.

În "Kalendar" este a treia zi a sărbătorii lui Dabatopeios pe care o împărţea cu cabirul, probabil, Sabadius, Sabazios, zeul vegetaţiei, al recoltei bogate şi prin aceasta şi al fecundităţii, al sexualităţii. Zeul şerpilor, unul dintre Marii Zei din Eleusis, cel adorat de marea iniţiată Olimpia, mama lui Alexandru cel Mare, femeia care dormea cu şerpii, reptilele care o apărau de asasini. Patronul marii uniuni de triburi geto-dacice din estul ţării, care aveau drept totem Şarpele cel Înţelept.

Ecourile sărbărilor tinerilor daci în cinstea lui Dabatopeios nu s-au stins încă. Să menţionăm festivalul de pe Muntele Găina şi alte obiceiuri, foarte, foarte interesante. Nimic nu se pierde, totul se transformă!

Elementul foc este din nou pe primul plan, de fapt stăpâneşte întreaga perioadă dintre solstiţiul de vară şi echinocţiul de toamnă.

"Evenimentul Zilei" din 22 iulie 1284 a fost faptul, relatat de legendă, că un vrăjitor a luat copiii din burgul Hamelin, Braunschweig, Saxonia de Jos (Inferioară) şi i-a condus tocmai în Transilvania. "Flautul fermecat" din care a cântat vrăjitorul a fost folosit mai întâi ca să scoată şobolanii şi şoarecii din oraş. Apoi primarul şi cetăţenii nu au mai vrut să plătescă, să-şi respecte partea de contract. Aşa că vrăjitorul le-a luat copiii şi a format colonia germană a celor Şapte Oraşe!

Aşa se povesteşte, aşa este istoria pentru copii, aşa stă scris în „Book of Days”, pagina 367.

În secolul XIII viaţa germanilor era mizerabilă. Burgurile erau nişte cocine, focare de infecţii şi boli, fermele erau prădate mereu de briganzi, mânăstirile şi castelele erau mereu distruse. Războaiele, persecuţiile religioase, foamea au împins germanii către „Ostsiedlung”, cucerirea Estului.

Ei, nu trebuia nimeni să-i împingă, germanii au fost mereu nişte războinici redutabili, nişte prădători fără milă, nişte cuceritori mereu cu ochii la teritoriile vecinilor. Oare nu ei au declanşat două războaie mondiale şi îl pregătesc şi pe al treilea?

În secolul al XIII-lea, înaintemergătorii cuceririrlor germane erau ordinele cavalereşti religioase. Cavalerii Teutoni au ajuns în Transilvania prin anul 1211, în ţara Bârsei. Aveau propria agendă, independentă de interesele ungurilor. Saxonii au fost aduşi de cavaleri pentru construcţia de castele fortificate, mai întâi din lemn, apoi din piatră. Încet-încet vestea despre bogăţiile şi clima Transilvaniei s-a răspândit în Saxonia şi Bavaria.

În a doua jumătate a secolului XIII, cu toată ameninţarea cumanilor, Transilvania devenise pentru germani un fel de Americă. Mulţi germani au emigrat în ultima parte a secolului al XIII-lea, în Transilvania, cam când se petrece legenda cu flautul fermecat.

Saxonii din Transilvania au fost mereu un corp străin, care nu s-a integrat nici spre modelul unguresc, cu atât mai puţin către cel românesc. Decimaţi în al Doilea război mondial, (de exemplu, divizia a 8-a de cavalerie grea SS „Florian Geyer” de peste douăzeci de mii de militari, majoritatea etnici germani, saxoni din Transilvania, a terminat războiul cu numai şase sute de militari, fără ofiţeri) saxonii (sacşii, saxii, saşii) din Transilvania au dorit să emigreze în RFG, după război. Au fost lăsaţi, chiar încurajaţi, de către comunişti.

Există părerea preconcepută, superstiţia, că saxonii sunt partizanii lucrului bine făcut. Greoi şi obtuzi, dar îngâmfaţi şi agresivi, saxonii, cei pe care îi cunosc, cel puţin, să nu generalizăm, au într-adevăr cultul lucrului bine făcut. Pentru ei, doar!

Dar, ziua de 22 iulie este ziua, prin excelenţă, a Sf. Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena. Multe legende ştiu, dar ar trebui "zi de vară până-n seară" ca să le spun pe toate. Poate chiar trei zile...

Totuşi, în legătură cu Maria Magdalena, Maria din oraşul Magdal, în raport cu "Codul lui Da Vinci", "Îngeri şi Demoni" etc, ei bine, opinia mea este că acestea din urmă sunt nişte opere necesare care conduc un public confuz şi apatic către educaţie şi evanghelizare.

Aşa cum eu am început să studiez cu interes şi metodă istoria Imperiului Roman, după ce am văzut superproducţiile americane "Ben Hur", "Roma în flăcări", "Quo Vadis", "Căderea Romei" etc, etc.

Bun, unii sunt de părere că, din contră, astfel de „opere” produc confuzie şi haos printre credincioşi, pregătesc asasinarea creştinismului şi înlocuirea lui cu islamul. Vom vedea, cât bordeie, atâtea obiceiuri...

Dar, să vă spun o poveste despre Alexandru Macedoneanul, cel născut în acestă zi, sau acum două zile. De ce această nepotrivire? Ei bine o să vă spun altă dată cum s-au înghesuit cele 365 şi un sfert zile ale anului solar în cele 360 grade ale zodiacului. Ori, se ştie din însemnările istoriei că Alexandru cel Mare a fost născut „la trecerea Soarelui din Cancer în Leo”.

Alexandru Macedoneanul, numit mai târziu cel Mare, a fost şi un iscusit om de afaceri, nu numai un general genial. Unificarea Greciei, care i-a luat mai mult timp decât cucerirea restului lumii cunoscute, a fost doar o anexare economică făcută prin vectorul militar şi politic. Alexandru dispunea de o piaţă autosuficientă cu surse de venituri şi consumatori cunoscuţi şi cu o mentalitate accesibilă a omului de rând. Faptul că lui Alexandru i-a luat mai mulţi ani cucerirea unei peninsule pe care poţi s-o străbaţi în fugă, în două zile, s-a datorat faptului că era în concurenţă şi confruntare cu verii săi, cu prietenii săi buni, cu membrii ai familie sale.

Alexandru a realizat, poate primul în istorie, că mărimea unei pieţe economice si sociale este direct proporţională cu nivelul tehnologic şi cu regimul politic impus. Or, piaţa macedo-grecească nu permitea, din punct de vedere economic şi militar, dezvoltarea unui număr mare de centre de putere. Pentru că până la urmă, economic, financiar, politic, militar, informatic sau parapsihologic – vorbim despre acelaşi lucru, despre Putere, ca despre o vrajă, o magie puternică care face ca un anumit om să devină conducătorul celorlalţi!

După ce a cucerit Lumea, o să vă povestesc altă dată cum, Alexandru era singuratic şi mizantrop. Bunul şi singurul său prieten, învăţătorul lui, filozoful Aristotel, cel care a "inventat" gândirea europeană, logica, murise de bătrâneţe de mult. Marea lui pasiune, Hefestion, murise de febră tifoidă, Alexandru era bisexual. Toţi celor care le dăduse încrederea îl dezamăgiseră. Stătuse cu ei, glumise şi suferiseră împreună, le dăduse aur şi putere, ţări şi femei prefrumoase. Toţi îl părăsiseră, toţi îl trădaseră. Poate că nu am făcut bine că i-am ţinut aşa de aproape? – se întreba uneori Alexandru. La nici 33 de ani, Alexandru era îmbătrânit, trist şi dezgustat.

Când, până la urmă, un complot i-a pus capăt vieţii, legenda persană spune că Alexandru, simţind la un banchet efectul plăcut, dar mortal al otrăvii regilor Persiei, opiul, a spus ultimile sale cuvinte uitându-se la giumbuşlucurile pe care le făceau câteva maimuţici aduse din îndepăratat Indie : „Omul este o maimuţică perversă !”.

Tinere lup, padawan, sau hobbit, nu renunţa niciodată la felul tău de a fi, nu te lăsa subjugat de obiecte şi nu te lăsa impresionat de opulenţa şi bijuteriile scumpe promovate de unii "bogaţi". Adevărata bogăţie este cea simplă şi clară, fără zorzoane şi diaree de valori şi evenimente fără rost. Bijuteriile, ceasuri Rollex şi lanţurile de aur, sunt proteze, aduc valoare unui individ care nu are valoare proprie, ci trebuie să recurgă la una împrumutată. Am cunoscut oameni bogaţi, foarte bogaţi, care nu aveau nici ceas la mână, dar impuneau prin ceea ce ştiau, ceea ce erau ei, nu prin ceea ce purtau. „Nu haina face călugărul!” spune un vechi proverb din sudul Franţei, care se referea la minoriţi, la catari. Libertatea personală nelimitată este singurul dividend al adevăratei bogăţii!

Dar, m-am cam lungit, tineri lupi, padawani şi hobbiţi şi orice Putere aş avea nu pot să fac ziua mai lungă, dar cum Forţa este întotdeauna cu noi, atâta vreme cât suntem drepţi şi cinstiţi, mâine avem şansa să fie o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 iulie 2025

BERBEC Astăzi stai liniştit, nu exagera! Jupiter şi Venus indică relaţii armonice, bune, în domeniul sentimental, cu cei născuţi în semne de foc şi aer şi nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tau de activitate, cât mai ales, in relaţiile tale sentimentale. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai aproape sigur şi chiar o asteptai. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale, îţi sunt confirmate bănuielile.

TAUR Venus îţi este favorabilă. Ai rapoarte bune cu cei din jur şi profiţi de o oportunitate socială. Este o zi activă, te repezi în toate direcţiile, încercând să rezolvi bine problemele! Activitatea ta de astăzi, fie că eşti la serviciu sau rămâi acasă, ori te afli în vacanţă pe litoral sau la munte - se îndreaptă către rezolvarea unor probleme din trecut, rămase în suspensie. Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Oferă-ţi satisfacţii, capricii, amintiri... dar să fie în bugetul tău!

GEMENI Astăzi trebuie să-ţi reprimi partea spectaculoasă şi teatrală a caracterului. Este nevoie de mai multă seriozitate şi motivaţie în ceea ce faci. Ai răbdare, vine şi momentul tău de glorie! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali. Însă, foarte bune oportunitati la serviciu, sau pe malul marii - mai ales de cooperare, aşa incat poti scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care lucrezi în echipă.

RAC Pe fondul unei conjuncturi complexe şi a Lunii în creştere, ziua de azi este un prilej să pui la punct detalii ale vieţii tale, în special în domeniul personal, al sentimentelor, al familiei. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, sau eşti în vcanţă!

LEU Ai unele momente contradictorii. Dar Soarele, bine aspectat, îţi indică ce atitudine să ai şi ce întrebări să pui. Trebuie să fii cooperant şi să încerci să ajuţi pe cei din jur. Totusi, un avertisment: fereşte-te să comentezi cu multă plăcere ultimele insuccese ale şefului, pentru ca s-ar putea că acesta să afle. Întotdeauna se găseşte un „binevoitor” de felul lui Iago. După configuraţia stelelor pare o stabilire a sarcinilor fiecăruia: cine, ce, cum face! Fie că este vorba de serviciu, de campingul de vacanta sau de propriul cămin - distribuţia activităţii trebuie făcută clar şi foarte limpede!

FECIOARĂ Ziua nu aduce nicio clarificare, nicio noutate. Din fericire eşti bine dispus şi iei situaţia aproape în glumă. Fii pe fază şi foloseşte-ţi geniul detaliului pentru calmarea spiritelor! O bună parte dintre Fecioare au o mică problemă cu familia, cu copii, în special. Poate că harnicii nativi au primt lista de cumpărături, cadouri pe care le doresc micuţii pentru vacanţa de vara. Cei mici nu ştiu de criză, de austeritate şi şomaj. Şi nici nu trebuie să ştie. Poate că ei, copiii, vor să apuce vremuri mai bune!

BALANŢĂ Nu e chiar cum ţi-ai dorit! Bucurii şi necazuri se succed rapid azi. Nu intra la uzură, lasă-te purtat de valurile vieţii, de capricii şi obligaţii. O relaţie, mai veche, iese la suprafaţă! Astăzi configuraţia astrala iti ofera un prilej sa închei unele lucrari ramase suspendate în timp si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Sau să tranşezi o situaţie din familie - sau cu prietenii. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază.

SCORPION Azi ai tendinţa să crezi prima persoană care îţi şopteşte lucruri plăcute la ureche. Nu te lăsa hipnotizat de lucrurile care îţi convin, verifică, ca să nu ai mai târziu surprize neplăcute! Prudenta, vigilenta si retinerea trebuie sa fie caracteristicile tale pentru ziua de azi. Daca eşti pe malul marii atentie la inghetata si la ce ronţăi pe plaja. Daca stai acasă atenţie la aparatura electrocasnică. Atentie şi la mobil, deoarece in a doua parte a zilei poţi sa afli o informatie interesantă despre activitatea ta curentă.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă. Trebuie, totuşi, să dai curs unei simplităţi eficiente şi să laşi planurile grandioase şi complicate pentru mai târziu, să te adaptezi rapid noilor condiţii din viaţa ta! Un proverb oriental spune că oamenii cu adevărat bogaţi sunt slabi, se îmbracă în alb şi au puţine lucruri, dar foarte valoroase. Dacă îndeplineşti condiţiile este foarte bine, dacă nu, de ce să te iei după orientali? Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

CAPRICORN Tensiunile par inevitabile, pentru că agresivitatea ta poate perturba chiar conversaţii banale. Totuşi, spiritul tău de autoconservare te apără de neplăceri pentru că nu te lasă să exgerezi! Nu ai bani de vacanţă! Întreabă întâi familia. Poate te împrumută până în toamna, la reîntoarcerea din vacanţă. Sănătatea, ei bine, măcar sănătatea este bună! Aşa că dacă eşti sănătos ai cea mai mare bogăţie din lume. În orice caz, nu te împrumuta la banci sau la cine ştie ce "cooperative" de credit, la cămătari!

VĂRSĂTOR Noul şi vechiul, trecutul şi prezentul, se amestecă interesant, astăzi. Din această dialectică temporală şi calitativă se pot naşte idei, concepte şi proiecte noi pentru interesela tale. O scrisoare, e-mail, o informaţie pe FB sau o convorbire telefonică îţi aduce o veste bună, pe care nu credeai că o s-o mai auzi, pentru că se referă la o situaţie aproape uitata. O anumită configuraţie Marte-Saturn şi poziţia unei stele fixe, indică o anumită tensiune, o stare incomodă, pe care poţi să o contracarezi cu succes prin detaşare şi chiar puţin umor.

PEŞTI Eşti ambiţios şi conjunctura îţi permite să prevalezi, să ai întâietate. Dorinţa de a fi admirat şi aprobat îţi este satisfăcută astăzi. O zi favorabilă, cu mai multe momente plăcute! Vremea este foarte caldă, toridă, dar respectul de sine întreţine flacăra din sufletul tău. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. O parte dintre Peşti trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel.