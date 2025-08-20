Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Sfatul bunului doctor Mercola







Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Pe 21 august s-au născut Kenny Rogers, Count Basie, arhiducele Rudolf, Ilinca Tomoroveanu, Jean Constantin, Paul Călinescu, Toma Caragiu, Constanţa Dogeanu, Eugen Frunză.

Nimic în „Kalendar”. În calendarul creştin e puţină înghesuială, sunt mai mulți sfinţişori, Sfinții Tadeu, Vasa cu fii ei, Donat diaconul, Silvan și Venust.

O menţiune specială despre marele artist Toma Caragiu, pe care-l pomenim astăzi! Nu ştiu de ce, dar mereu mi-l amintesc, mereu şi mereu, jucând în "Threepenny Opera" în regia celebrului Liviu Ciulei, alături de Margareta Pâslaru, Clody Bertola, Victor Rebengiuc, Rodica Tapalaga, George Maruţă şi alţii, pe care nu mi-i amintesc acum. Un regal imposibil în ziua de astăzi!

Am văzut piesa lui Brecht de unsprezece ori! De fiecare dată era altceva, altă şotie, altă interpretare, alte insinuări politice. Actorii erau, la acea vreme, dizidenţii de serviciu, care duceau vorba, de pe scenă în sală, cu multe înţelesuri... sau, aveau voie?

"Rechinul poartă dinţii, drept în faţă, de temut..."

Cu tot respectul, nu mai sunt în ziua de astăzi actori de talia lui Tomiţă!

Să mă ierţi, Florine, prietene, pe tine te-au blestemat fetele frumoase să trăieşti veşnic, aşa că tu ieşi din discuţie, eşti nemuritor din viaţă!

Dar vă promisesem, ieri, să vă relatez ce spune doctorul Joseph Mercola, în fotografia din titlu. Ei, bine:

Poluarea cu plastic nu mai este doar o problemă de mediu - a devenit una biologică. Îl mănânci, îl bei și îl respiri. Și, deși aceste particule sunt prea mici pentru a fi văzute, nu sunt prea mici pentru a-ți afecta sănătatea. Ficatul este unul dintre primele locuri unde ajung aceste materiale plastice microscopice, iar aceasta este o problemă.

Acest organ este responsabil pentru descompunerea toxinelor, reglarea glicemiei, producerea de proteine vitale și ajutarea organismului să proceseze grăsimile. Atunci când este supus unui atac constant, tot ce se întâmplă în aval, de la digestie la hormoni, începe să sufere. S-ar putea să nu simți încă acest lucru. Expunerea la microplastice nu declanșează imediat simptome evidente.

Dar, în culise, deteriorează chiar structurile de care corpul tău se bazează pentru energie și reparații. Aceste daune încep la nivel celular, în interiorul mitocondriilor - motoarele microscopice care te mențin în viață și în funcțiune. Când acestea se deconectează, totul urmează, spre rău.

Haideți să explorăm noi cercetări care dezvăluie cum microplasticele comune interferează cu energia celulară, deteriorează echilibrul intern al ficatului și declanșează un răspuns la stres cu care corpul tău nu poate ține pasul.

Într-un studiu publicat în Particle and Fiber Toxicology, cercetătorii au analizat modul în care două tipuri comune de microplastice - polietilena (PE) și tereftalatul de polietilenă (PET) - afectează celulele hepatice umane pe parcursul a trei zile.

Acestea nu erau bile fabricate în laborator. Erau particule reale extrase din obiecte de plastic de zi cu zi, cum ar fi sticlele de apă, măcinate în bucăți minuscule suficient de mici pentru a pătrunde în celule. Scopul a fost de a simula tipul de expunere la plastic pe care îl ai în viața reală și de a vedea ce efect are asupra corpului tău la nivel celular.

În loc să moară, celulele hepatice au început să se înmulțească prea repede —Când celulele hepatice au intrat în contact cu particulele de plastic, acestea nu s-au oprit. De fapt, au început să crească mai repede. Sună inofensiv sau chiar bine, dar nu este. Creșterea necontrolată a celulelor este un semnal de alarmă.

Este un semn că celulele sunt supuse stresului și nu funcționează normal. Acest tip de răspuns duce la probleme precum creșterea anormală a țesuturilor sau chiar cancer, dacă continuă pe termen lung. Și acest lucru s-a întâmplat la doze foarte mici - niveluri de microplastic care ar putea apărea cu ușurință în apa sau alimentele pe care le consumați zilnic.

Celulele au prezentat semne de stres oxidativ ridicat - odată ce particulele de plastic au pătruns în celule, acestea au declanșat o creștere bruscă a speciilor reactive de oxigen (ROS). Gândiți-vă la ROS ca la scântei care zboară în interiorul corpului. Prea multe scântei deteriorează părți importante ale celulelor, inclusiv membranele și ADN-ul. În acest studiu, celulele hepatice expuse la plastic au afișat semne de avertizare - o dovadă clară că se aflau într-o stare de inflamație și stres intern.

odată ce particulele de plastic au pătruns în celule, acestea au declanșat o creștere bruscă a speciilor reactive de oxigen (ROS). Gândiți-vă la ROS ca la scântei care zboară în interiorul corpului. Prea multe scântei deteriorează părți importante ale celulelor, inclusiv membranele și ADN-ul. În acest studiu, celulele hepatice expuse la plastic au afișat semne de avertizare - o dovadă clară că se aflau într-o stare de inflamație și stres intern. Sistemul lor de producție a energiei s-a defectat — mitocondriile sunt minusculele centrale electrice din fiecare celulă. Ele creează energia de care aveți nevoie pentru a gândi, a vă mișca și a funcționa. Dar în celulele expuse la microplastice, acest sistem energetic a început să cedeze. Cercetătorii au folosit un colorant care arată cât de puternică este producția de energie a mitocondriilor. Rezultatul? O scădere majoră. Aceste celule se chinuiau să mențină lumina aprinsă, încercând în același timp să facă față deteriorării provocate de plastic.

mitocondriile sunt minusculele centrale electrice din fiecare celulă. Ele creează energia de care aveți nevoie pentru a gândi, a vă mișca și a funcționa. Dar în celulele expuse la microplastice, acest sistem energetic a început să cedeze. Cercetătorii au folosit un colorant care arată cât de puternică este producția de energie a mitocondriilor. Rezultatul? O scădere majoră. Aceste celule se chinuiau să mențină lumina aprinsă, încercând în același timp să facă față deteriorării provocate de plastic. Chiar și ADN-ul mitocondriilor a fost deteriorat — mitocondriileau propriul lor ADN unic, care le ajută să funcționeze eficient. În celulele hepatice expuse la plastic, acel ADN a început să se descompună. Acesta a fost un semn clar că cel mai important mecanism al celulei se destrama. Fără ADN mitocondrial intact, celulele nu pot produce energie, nu se pot repara sau nu pot îndeplini funcții de bază. Este ca și cum ai încerca să conduci o fabrică fără curent și cu un manual de instrucțiuni defect.

În mod normal, când celulele detectează daune, acestea inițiază un proces numit autofagie. Aceasta este echipa internă de curățare a corpului. Găsește și descompune părțile deteriorate, astfel încât să se poată crea altele noi. Dar în acest caz, sistemul s-a blocat. Deși semnalele de curățare s-au activat, pasul final de descompunere a deșeurilor nu a avut loc. Asta înseamnă că celulele s-au umplut cu tot mai mult material deteriorat, ceea ce a îngreunat recuperarea.

Blocarea sistemului de curățare a înrăutățit lucrurile — Pentru a testa dacă procesul de curățare defect ajuta sau dăuna, oamenii de știință l-au blocat complet. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost semnificativ: markerii de deteriorare au crescut și mai mult. Aceasta a confirmat că autofagia fusese activată, dar nu își finaliza treaba. Este ca și cum ai porni un ciclu de spălare a mașinii de spălat vase care nu se scurge niciodată. Apa murdară se acumulează pur și simplu.

Pentru a testa dacă procesul de curățare defect ajuta sau dăuna, oamenii de știință l-au blocat complet. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost semnificativ: markerii de deteriorare au crescut și mai mult. Aceasta a confirmat că autofagia fusese activată, dar nu își finaliza treaba. Este ca și cum ai porni un ciclu de spălare a mașinii de spălat vase care nu se scurge niciodată. Apa murdară se acumulează pur și simplu. Imaginile la microscop au relevat o dezordine vizuală în interiorul celulelor — Folosind markeri fluorescenți, cercetătorii au putut vedea literalmente cum se acumulează daunele. Celulele tratate cu plastic străluceau mai puternic decât cele sănătoase — o dovadă că veziculele de curățare se acumulau și nu plecau nicăieri. În timp, această harababură internă duce la și mai mult stres, funcționare defectuoasă și pierderea controlului în interiorul celulei.

Folosind markeri fluorescenți, cercetătorii au putut vedea literalmente cum se acumulează daunele. Celulele tratate cu plastic străluceau mai puternic decât cele sănătoase — o dovadă că veziculele de curățare se acumulau și nu plecau nicăieri. În timp, această harababură internă duce la și mai mult stres, funcționare defectuoasă și pierderea controlului în interiorul celulei. Plasticul din surse reale a cauzat mai multe daune decât mărgelele sintetice — Spre deosebire de alte studii care au folosit particule de plastic perfect rotunde, realizate în laboratoare, acesta a folosit fragmente neregulate din sticle PET folosite. Aceste bucăți erau mai zimțate, oxidate și reactive chimic, la fel ca plasticul la care ești expus în apa îmbuteliată, praful de menaj și ambalajele alimentare . Acest lucru le-a făcut și mai perturbatoare odată ce au intrat în organism.

Spre deosebire de alte studii care au folosit particule de plastic perfect rotunde, realizate în laboratoare, acesta a folosit fragmente neregulate din sticle PET folosite. Aceste bucăți erau mai zimțate, oxidate și reactive chimic, la fel ca plasticul la care ești expus în apa îmbuteliată, praful de menaj și . Acest lucru le-a făcut și mai perturbatoare odată ce au intrat în organism. Mai multe probleme au lovit celulele simultan — Studiul a arătat o reacție în lanț de deteriorare: stresul oxidativ a declanșat degradarea mitocondriilor, ceea ce a dus apoi la deteriorarea ADN-ului, la întreruperi de energie și la un proces de curățare blocat. Celula era atacată din toate unghiurile, fără timp să se recupereze sau să se repare. Pentru un organ precum ficatul, care lucrează constant pentru a detoxifia organismul, acest tip de stres nu este sustenabil.

Studiul a arătat o reacție în lanț de deteriorare: stresul oxidativ a declanșat degradarea mitocondriilor, ceea ce a dus apoi la deteriorarea ADN-ului, la întreruperi de energie și la un proces de curățare blocat. Celula era atacată din toate unghiurile, fără timp să se recupereze sau să se repare. Pentru un organ precum ficatul, care lucrează constant pentru a detoxifia organismul, acest tip de stres nu este sustenabil. Expunerea zilnică la plastic are consecințe biologice reale -acestea nu au fost expuneri la doze mari sau substanțe chimice exotice. Materialele plasticeutilizate în acest studiu se află deja în apa, alimentele și mediul înconjurător. Aceasta înseamnă că ficatul se confruntă probabil cu acest tip de daune în mod regulat. Și, așa cum arată acest studiu, chiar și expuneri mici, repetate, sunt suficiente pentru a împinge celulele în disfuncții, inflamații și degradare pe termen lung.

Studiile analizează acum strategii care să ajute corpul uman să filtreze, să capteze și să elimine microplasticele înainte ca acestea să se poată răspândi în celelalte sisteme. Aceste metode oferă o abordare multilaterală pentru a ajuta la reducerea încărcăturii interne de plastic și pentru a susține sănătatea generală. Recent, am scris o lucrare care discută în detaliu aceste metode și, deși este încă în curs de evaluare inter pares, am prezentat mai jos principalele concluzii.

Psylliumul reticulat ar putea ajuta la eliminarea microplasticelor —Un sistem cheie care joacă un rol în eliminarea microplasticelor din organism este intestinul. Un studiu din 2024 a arătat că psylliumul reticulat cu acrilamidă (PLP-AM) a eliminat peste 92% din tipurile comune de plastic, cum ar fi polistirenul, clorura de polivinil (PVC) și tereftalatul de polietilenă (PET), din apă.

Datorită capacității sale ridicate de umflare și texturii lipicioase, asemănătoare gelului, psylliumul reticulat ar putea fi adaptat pentru a acționa în interiorul intestinului, unde poate capta particulele de plastic înainte ca acestea să fie absorbite în organism. Deși studiul a fost realizat într-un mediu de tratare a apei, rezultatele sunt promițătoare și pentru sănătatea umană.3

Chitosanul, o fibră naturală derivată din crustacee, se dovedește, de asemenea, promițătoare pentru eliminarea microplasticelor din organism -Un studiu recent pe animale, publicat în Scientific Reports, a constatat că șobolanii cărora li s-a administrat o dietă îmbogățită cu chitosan au reușit să elimine aproximativ 115% din microplasticele de polietilenă pe care le-au fost administrate, comparativ cu doar 84% în grupul de control.

Acest lucru sugerează că chitosanul nu numai că ajută la legarea și eliminarea particulelor de plastic noi, dar ar putea chiar ajuta la extragerea celor deja absorbite. Cu toate acestea, deși este în general considerat sigur și deja utilizat în suplimente, persoanele cu alergii la crustacee sunt sfătuite să îl evite .

Psylliumul și chitosanul acționează prin adsorbție fizică, unde forțele hidrofobe (care resping apa) și electrostatice lipesc particulele de microplastic de fibră, împiedicându-le să fie absorbite. Cu toate acestea, un dezavantaj al acestor lianți este că pot absorbi și nutrienți dacă nu sunt utilizați cu atenție. Prin urmare, trebuie utilizați strategic pentru a oferi cele mai mari beneficii, cum ar fi ingerarea lor cu alimente procesate sau ambalate, care sunt mai susceptibile de a conține materiale plastice.

Anumite tulpini de bacterii benefice pot ajuta la eliminarea microplasticelor din intestin -un studiu pe animale din 2025 a descoperit că două tulpini specifice, Lacticaseibacillus paracasei DT66 și Lactiplantibacillus plantarum DT88, au fost capabile să se lege de particule minuscule de polistiren și să le elimine în testele de laborator.

Aceste probiotice funcționează prin formarea de biofilme protectoare care captează particulele de plastic, facilitând eliminarea lor.5 Atunci când sunt combinate cu fibre alimentare precum psyllium și chitosan, rezultatul ar putea fi o modalitate mai eficientă și mai naturală de a elimina microplasticele din intestin înainte de a fi absorbite.

Ficatul joacă, de asemenea, un rol esențial în eliminarea microplasticelor din fluxul sanguin —Celulele imune specializate din ficat, cunoscute sub numele de celule Kupffer, ajută la captarea acestor particule străine și la direcționarea lor în bilă pentru eliminare prin intestine. Cu toate acestea, deși această metodă poate funcționa și în cazul materialelor plastice mai mici, cele mai mari pot persista și se pot acumula, mai ales dacă funcția hepatică este compromisă.

Pentru a susține această cale naturală de detoxifiere, cercetătorii studiază utilizarea unor compuși precum acidul ursodeoxicolic (UDCA) și varianta sa, acidul tauroursodeoxicolic (TUDCA), care stimulează producția de bilă și îmbunătățesc fluxul de particule din ficat.

Cercetătorii analizează, de asemenea, strategii pentru a spori autofagia în vederea eliminării microplasticelor —autofagia este sistemul natural de reciclare celulară al organismului. Cercetătorii analizează compuși care pot ajuta la promovarea acestui sistem, în principal rapamicina și spermidina.

Rapamicina funcționează prin inhibarea căii mTOR, un mecanism de detectare a nutrienților care în mod normal suprimă autofagia. Când mTOR este oprit, celulele își intensifică eforturile de curățare, formând membrane care pot colecta și izola particulele de plastic pentru descompunere sau îndepărtare.

Între timp, spermidina este o poliamină naturală care se găsește în alimente și care sporește rezistența celulară și susține eliminarea substanțelor toxice. În studiile de laborator și pe animale, combinația de spermidină și rapamicină a ajutat la inversarea disfuncției mitocondriale și la reducerea stresului oxidativ cauzat de microplastice.

Dacă microplasticele îți deteriorează deja celulele hepatice la nivel celular, atunci nu este suficient să aștepți ca autoritățile de reglementare să repare mediul. Trebuie să începi chiar astăzi să elimini sursa de expunere și să întărești apărarea organismului. Acești pași nu sunt despre trucuri de detoxifiere - ci despre restaurarea sistemelor energetice interne de care depinde sănătatea ta. Gândește-te la ficat ca la menajerul zilnic al corpului tău. Dacă este suprasolicitat, nimic altceva nu rămâne curat.

Nu trebuie să fii perfect. Trebuie doar să faci alegeri inteligente în mod constant. Dacă bei apă îmbuteliată zilnic sau gătești cu materiale plastice, acest lucru este deosebit de urgent. Acești pași sunt concepuți pentru a reduce expunerea și a restabili funcția mitocondrială, astfel încât celulele tale să înceapă să funcționeze așa cum au fost concepute. Iată ce îți recomand să începi să faci chiar acum:

1.Opriți ingerarea microplasticelor acasă schimbând modul în care depozitați, încălziți și consumați alimentele — Încălzirea plasticului, inclusiv atunci când încălziți resturile la microunde sau lăsați apa îmbuteliată într-o mașină fierbinte, face ca microplasticele să se infiltreze în mâncare și băutură. Aruncați recipientele de plastic și sticlele de apă.

Treceți la sticlă, oțel inoxidabil sau ceramică pentru tot ce încălziți, beți sau depozitați alimente. Dacă folosiți un aparat de cafea din plastic, luați în considerare trecerea la o presă franceză sau un percolator din sticlă sau oțel inoxidabil. Această singură schimbare vă va reduce semnificativ expunerea zilnică.

2.Filtrați apa cu un sistem care elimină microplasticele și contaminanții chimici — Apa de la robinet, apa îmbuteliată și chiar multe surse „purificate” sunt deja testate pozitiv pentru particule de microplastic. Folosiți un sistem de filtrare a apei de înaltă calitate care elimină particulele până la nivel de microni. Căutați un sistem care filtrează și substanțele chimice permanente PFAS și metalele grele, ambele agravând stresul mitocondrial .

Pentru cei care închiriază sau călătoresc, un filtru de blat de înaltă calitate este mult mai bun decât să nu faci nimic. Dacă apa este dură, fierberea ei înainte de utilizare reduce dramatic microplasticele. 6

3.Întărește-ți mitocondriile eliminând uleiurile vegetale — Dacă vrei ca mitocondriile tale să se refacă după deteriorarea cauzată de microplastice, nu le mai hrănești cu toxine. Cele mai periculoase sunt uleiurile vegetale precum cele de canola, soia, porumb, floarea-soarelui, șofrănel și toate amestecurile de „uleiuri vegetale”.

Aceste uleiuri sunt bogate în acid linoleic (AL) , o grăsime polinesaturată care distruge mitocondriile și face celulele mai vulnerabile la stres. Înlocuiește-le cu seu, ghee sau unt de la animale hrănite cu iarbă. Dacă gătești acasă, această singură înlocuire ar putea reduce semnificativ aportul de AL.

4.Nu mai purta și nu mai găti cu plastic pentru a reduce expunerea generală — Dacă încă folosești tocătoare, ustensile de gătit din plastic sau porți materiale sintetice precum poliester, nailon sau acrilic, îți adaugi zilnic încărcătura de microplastic. Aceste tocătoare introduce particule de plastic în mâncare, iar hainele sintetice eliberează fibre în casă și în mașina de spălat. Înlocuiește tocătoarele de plastic cu lemn sau sticlă și alege ustensile din oțel inoxidabil.

Când vine vorba de haine, optează pentru bumbac organic, in sau lână. Pentru articolele sintetice pe care le deții deja, spală-le mai rar, usucă-le pe sârmă atunci când este posibil și folosește un sac de rufe din microfibră care reține fibrele libere. Acești pași mici împiedică plasticul să ajungă în alimente, în fluxul sanguin și în rezerva de apă.

5.Luați în considerare progesteronul natural pentru a contracara efectele hormonale ale expunerii la plastic — Multe materiale plastice acționează ca estrogenul în organism, perturbând echilibrul hormonal și îngreunând funcționarea normală a celulelor. Dacă vă confruntați cu simptome precum schimbări de dispoziție, creștere în greutate sau oboseală cronică, ați putea avea de-a face cu dominanța estrogenului .

Progesteronul natural ajută la restabilirea echilibrului. Acționează ca un contracar direct al efectului estrogenic al materialelor plastice și ajută organismul să-și recapete un ritm hormonal mai sănătos.

Bunul doctor Mercola are dreptate. Dar, ca și alți alergeni, plasticul nu atacă în mod egal și similar. O persoană se îmbolnăvește, alta, în aceleași condiții de expunere la plastic, nu. Încă nu s-a reușit să se determine cauzele pentru care unele persoane sunt imune la intoxicarea cu plastic. Dar, o să trăim și o să vedem, doar mâine este în definitiv o altă zi !

BERBEC Azi simţi că situaţia scapă de sub control şi încerci să găseşti cauzele prin analiză. Eşti surprins de o întâmplare, veste sau eveniment neaşteptat. Încerci să evaluezi cât te influenţează. Astăzi trebuie să analizezi ultimele evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Se pare că ai de suferit din cauza timpului prea călduros, dar şi din cauza unor situaţii obiective.

TAUR O zi mai dificilă, enervantă! Nu te băga în treburile personale ale altora! Nu-ţi oferi ajutorul, neinvitat. Încearcă să vorbeşti puţin şi să zâmbeşti mult. Fii mai „zen” şi o să treci ziua! Realitatea de astăzi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea anturajului, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, în douo sau cu prietenii, la o cină veselă şi sănătoasă.

GEMENI Ai o dispoziţie către vorbărie, zici multe, dar nu spui nimic. Din partea ta e o reacţie naturală zodiacală, aşa eşti tu, dar poate fi şi o strategie să vezi unde o iau valurile vieţii... Dimineaţa este favorabilă lucrurilor şi lucrărilor profesionale importante, sau punerii lor pe un drum critic. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Nu te implica în domeniul financiar. Nu te speti cu munca spre gloria altora! Decât dacă este şi pe drumul intereselor tale. Sau... dacă eşti foarte bine plătit!

RAC Realizezi că se cam abuzează de bunele tale intenţii. Şi nu te linişteşti până nu găseşti răspunsul la întrebarea care te obsedează: cei din jurul tău ţin la tine, sau doar se folosesc de tine? La serviciu o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important. Trebuie să dai mare atenţie felului cum te adresezi şi cum formulezi replicile tale. Mai toată lumea este „cu capsa pusă şi fitilul aprins”. Sunt restructurări, nu se plătesc salariile? Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial.

LEU Ţi se pare că întâlneşti obstacole artificiale, capcane de fapt. Poate aşa este, dar prima reacţie este să vezi cui foloseşte. În afaceri, dar mai ales în dragoste, nimic nu e întâmplător! Veste despre răsplata unor eforturi trecute şi a facerii de bine. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine, cu multă mişcare, cu sport. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte prospectări, solo fiind!

FECIOARĂ O zi plină de probleme, dar şi de energie pe măsură! Sentimentele, emoţiile, trăirile, pasiunile sunt surse inepuizabile de energie psihică! Cu Mercur în zodie, negustoriile sunt avantajate! Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi. In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare capul nici la propriu, nici la figurat, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară.

BALANŢĂ Trebuie să te încredinţezi intuiţiei, instinctului, fie că este vorba de serviciu, sau de pasiunile tale. De bine, de rău, încerci să-ţi respecţi toate promisiunile şi angajamentele! Căutarea permanentă a adevărului absolut şi a perfecţiunii armonioase te fac să pari din altă lume. Atenţie la gafe şi neînţelegeri, colegii tăi sunt mult mai rudimentari decât credeai. Trebuie să-ţi găseşti cuvintele potrivite, pentru că anturajult tău pare confuz şi distrat. Toată lumea pare că aşteaptă ceva!

SCORPION Regulile generale nu sunt pentru tine! Tu ai propriul sistem legislativ, dar vezi să fie şi legal! Fie că este vorba de afaceri cu multe zerouri, de circulaţia din oraş, sau de dragoste. La prînz, posibilă schimbare de program care se pare ca nu iţi place de loc. Pluteşte un aer de dezastru proaspăt, de aventură neaşteptată şi abruptă – de tragedie aeronautică - reflectezi cinic că te prăbuşeşti şi tu împreună cu toată ţara. De fapt nu este chiar aşa, dar ţie îţi place să exagerezi!

SĂGETĂTOR Se pare că problemele s-au rezolvat, sau au devenit o obişnuinţă! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Încearcă să ignori pe cei care te provoacă, păstrează-ţi calmul! Ceva sună fals în concertul exterior ţie. Ceva nu este cum ar trebui să fie. Parcă vezi textura digitală a lumii acesteia false, ca în Matrix. Poate din cauză că vine toamna şi gata, a mai trecut un an, toată lumea se grăbeşte şi pare robotizată. Ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul favorabil să te gândeşti la un curs nou.

CAPRICORN O veste te interesează. Pare a fi o ocazie pe care o aşteptai de mult timp, aşa că eşti optimist şi motivat! Eşti receptiv la gesturile şi faptele agreabile ale celor din jurul tău. În negocieri, tratative, discuţii – foarte puţini pot să-ţi ţină piept astăzi! Eşti avantajat atât la vânzări cât şi la cumpărături fie în domeniul material al mărfurilor, fie în cel al informaţiilor. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celor dragi. Pe seară, o alternanţă rapidă de optimism şi pesimism în domeniul relaţiilor sentimentale nu face decât să confere mai multe condimente vieţii tale emoţionale.

VĂRSĂTOR Încerci să-ţi valorifici relaţiile sociale şi să tragi foloasele respective. Eşti drăguţ, politicos şi vorbeşti frumos, sperând să te faci simpatic şi util. Normal, o să ceri ceva în schimb! Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Este o perioada buna să-ti anunţi şefii, patronii, superiorii, pe Dumnezeu daca eşti mare vlădică că tu, cu umilinţa si respect ... vrei sa fi lăsat în pace! Numai pentru durata zilei de astăzi. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este?

PEŞTI Dacă nu ai fost în formă în ultimul timp, să ştii că a fost până azi! O veste bună, un eveniment, ceva, îţi schimbă starea de spirit şi te avantajează. Dar nu te grăbi, nu exagera, nu abuza! Cu calm şi nu prea multe ţigari, reuşeşti să rezolvi aproape totul. Meriţi o seara frumoasă. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!