Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21-22 martie 2026. Ultima glumă a lui Chuck Norris

Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia. Pe 22 martie s-au născut: Maximilian I, Anthonis van Dyck, Marcel Marceau, Robert Andrew Milikan, Leonard „Chico” Marx, Wiliam Shatner, Mariah Carey, Tora Vasilescu, Virgil Gheorghiu.

În calendarul creştin-ortodox, sâmbătă 21 martie, sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Pomenirea morţilor.

Duminică, 22 martie sunt Sfinţii: Vasile din Ancira şi Drosida, fiica împăratului Traian. Nu este foarte clar cum o fată de împărat roman a devenit complice într-o afacere cu moaşte de martiri creştini. Şi asta la începutul secolului II când creştinii nu erau nici 5%. Adolf vor Harnack, savantul german care le ştia pe toate în materie de istorie creştină veche, mare specialist în Noul Testament, spune că moştele nu erau chiar moaşte ci nişte odoare de aur cu nestemate. Aşa, da! Femeile, coţofane adevărate, când este vorba de sclipiciuri preţioase parcă pierd şi puţina minte pe care o au, spunea Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, propaganda creştină din vremea sacralizării Drosidei era focalizată pe femeile aristocrate. E bine să fii sfântă, nu?

„Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, plânge în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un adulter. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş. În câteva zile procentajul în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct la televizor, măcar o dată! Pentru procente...

Interesantă, fabuloasă, întorsătură a vieţii! Cum a devenit acest texan tare un superman în viaţă, un model şi o legendă vie? Cum au apărut acele "Chuck Norris Facts"? Nu ştiţi ce sunt? Mici glumiţe, exagerări adorabile, iată o duzină dintre ele:

- Chuck Norris a numărat până la infinit... De două ori!

- Unii pot umbla pe apă, Chuck Norris poate înota pe pământ!

- Teama de păianjeni se numeşte arahnofobie, teama de spaţii mici, claustrofobie, teama de Chuck Norris se numeşte... logică!

- Când Alexander Bell a inventat telefonul, avea deja trei apeluri de la Chuck Norris.

- Chuck Norris a fost pe Marte. De aceea nu sunt semne de viaţă acolo...

- Chuck Norris are în dormitor, pe jos, o blană de urs grizzly. Ursul nu este mort, dar îi este frică să se mişte!

- Nu există nicio teorie a evoluţiei! Doar o listă de animale pe care Chuck Norris le-a lăsat în viaţă!

- Chuck Norris nu are nevoie de ceas. El decide cât este ora!

- Chuck Norris nu are vise şi dorinţe, el are planuri!

- Titlul original al filmului “Predator versus Alien” a fost “Predator and Alien versus Chuck Norris”. Filmul nu a fost produs, pentru că dura 15 secunde. Atât i-a trebuit lui Chuk Norris să extermine cele două specii!

- Când Chuck Norris joacă “Monopoly” afectează toată economia mondială!

- Trăim într-un Univers în expansiune. Pentru că toţi fug de Chuck Norris!

Şi dacă vreţi să faceţi o experienţă, ca să vedeţi amploarea şi profunzimea fenomenului Chuck Norris, puneţi pe motorul de căutare “Google”: “where is Chuck Norris”... şi deschideţi Google Search. Răspunsul este: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he finds you.

Your search - Chuck Norris - did not match any documents.

Suggestions:

Run, before he finds you.

Try a different person.

Try someone less dangerous.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Chuck Norris este adevărat, un texan republican creştin şi patriot, are cinci copii, îţi inspiră încredere, poţi să contezi pe el. Aş vrea să fii fost prietenul meu. Aşa cum este în film, a fost şi în realitate! Puţin fanfaron, bravează, dar te poți baza pe el și are umor! Vezi https://www.youtube.com/watch?v=feZB6eWSk_w. Nu ar fi rău să vă uitați și la https://www.youtube.com/watch?v=ZrHmcpRAZNs.

Carlos Ray “Chuck" Norris este o legendă vie urbană. Întreaga lui viaţă este un exemplu de “homo americanus", o ilustrare a bărbatului dur cu suflet de aur, cu umor, a americanului tipic, a pionierului din vest. Provenit dintr-o familie irlandeză şi cu un strămoş piele roşie, Chuck Norris, veteran din războiul Coreei, este unul dintre cei mai de succes practicanţi ai artelor marţiale, ieşind din viaţa competiţională de karate cu un fantastic scor 185-10-2. A jucat în aproape o sută de filme şi seriale în care avea rolul justiţiarului, al celui care aducea dreptatea, protejându-i pe cei slabi. Este cunoscut pentru vederile lui conservatoare, fiind un creştin practicant, cu mai multe cărţi pe domeniu, adresate în special tineretului. Este un mare filantrop şi luptător împotriva drogurilor şi a devianţelor sexuale. Este Republican şi Texan!

Din toamna anului 2005 pe spaţiul virtual al internetului au început să circule o mulţime de “bancuri" numite “Facts about Chuck Norris". De exemplu : “Când intră în apă Chuck Norris nu se udă, apa se Chuck Norris!". Am pomenit o duzină dintre ele mai sus.

Sociologii au studiat acest fenomen. Din păcate cele publicate sunt foarte plate şi neinspirate, de parcă s-ar fi tăiat masiv din articole. Probabil, de frica lui Chuck! Unul dintre articole spune că Chuck Norris este o imagine a lui Superman. Dar Chuck Norris s-a întrecut odată cu Superman. Învinsul trebuia să poarte chiloţii peste pantaloni…

Totuşi, de ce Chuck Norris! De ce nu “Terminatorul", Arnold Schwarzenegger , “Rambo", Sylvester Stallone, sau greul de ucis Bruce Willis. Pentru că cei trei menţionaţi sunt nişte actori, formidabili de buni, dar “doar" nişte actori. Pe de altă parte Schwarzy şi-a jucat cartea politică şi a câştigat, a fost guvernator și nu a fost cel mai prost. Chuck Norris, însă, este adevărat, (ca şi Bruce Lee) și-a jucat propriul rol. Lumea are nevoie din ce în ce mai mult de adevăr, de adevăratele valori şi începe să respingă politicianismul şi cameleonii, politicul corect.

Şi mai este ceva. În casele, din Virginia, până în Alaska, deasupra patului multor băieţi şi fete din cele o sută de mii de orăşele care constituie Statele Unite, dar și pe biroul unor CEO de corporaţii stă o listă. Codul onoarei, al vieţii, lui Chuck Norris :

O să mă dezvolt la cât pot atinge, la maximum, în toate direcţiile, dacă nu contravin regulilor legale, etice şi religioase. Voi uita greşelile trecutului şi mă voi concentra pe planurile benefice de viitor. Stabilesc că dragostea, fericirea şi loialitatea sunt valorile familiei mele şi voi veghea continuu la respectarea lor. Trebuie să găsesc binele din orice persoană şi să-i fac pe cei din jurul meu să se simtă confortabil. Dacă nu am nimic bun să spun despre cineva, trebuie să tac din gură. Voi fi la fel de entuziast pentru succesele celor din jur, ca şi când ar fi ale mele. Trebuie să fiu receptiv la nou, să am un orizont deschis de vederi, dar nu tot ce este nou este şi mai bun. O să respect autorităţile, valorile adevărate şi demonstrate, în orice domeniu al vieţii. Rămân pentru eternitate loial lui Dumnezeu, ţării mele, familiei şi prietenilor.

10.Voi rămâne toată viaţa credincios convingerilor mele, atitudinii pozitive, pentru ajutorarea şi apărarea celor mai slabi, deoarece aceasta ajută familiei mele, ţării mele şi mie însumi.

O lecţie pentru mulţi politicieni, şi nu numai – vorba ticului verbal la modă.

Aș propune ca, cine viseaza la Cotroceni, ca să fie preşedinte, sa-şi faca şi testul de mai sus, cu semnul întrebării. Daca este capabil sa raspundă pozitiv la toate întrebările, atunci să se înscrie în cursa următoare, daca nu, ei bine, NU, pentru că mă tem că românii nu mai rabdă, sunt prea disperați, prea triști…

„Cu inima îndurerată, familia noastră vă anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață (joi dimineața, în Hawai). Deși dorim să păstrăm confidențialitatea circumstanțelor, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace.

Pentru lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre.

Și-a trăit viața cu credință, cu un scop bine definit și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de neșters asupra vieților a atâtor oameni.

Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut norocul să le împărtășim cu el. Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat foarte mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta. Pentru el, voi nu ați fost doar fani, ați fost prietenii lui.

Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recentă sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați trimis.

În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că l-ați iubit alături de noi.

Cu dragoste,

Familia Norris”

Fanii au inundat netul cu replici despre dispariția actorului, între care „Lumea nu l-a pierdut pe Chuck Norris, doar a câștigat un apărător la cel mai înalt nivel” și „Chuck Norris nu moare – a plecat doar să bată moartea!” sau „Moartea a trebuit să-l ia în somn, pentru că dacă Chuck ar fi fost treaz, ar fi fost o luptă, iar moartea ar fi pierdut”.

Dar cel mai bun ”fact” a fost scris de însuși Chuck Norris, când a împlinit 86 de ani, pe 10 martie:

„Eu nu îmbătrânesc. Eu progresez.

Azi am 86 de ani! Nimic nu se compară cu o acțiune plăcută într-o zi însorită pentru a te face să te simți tânăr. Sunt recunoscator pentru înca un an, o sănătate bună și șansa de a continua să fac ceea ce îmi place. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat mai mult pentru mine decât veți ști vreodată.

Dumnezeu să vă Binecuvânteze, Chuck Norris”

Dumnezeu să-l odihnească pe Chuck Norris, la loc bun, la loc cu verdeață!

Vă rog să înțelegeți că sunt foarte trist, s-a mai săvârșit din viață un simbol al vieții mele. O să continuăm seria despre Iran, nu am uitat, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

BERBEC Se pare că eşti prea repezit şi prea încăpăţânat în weekend. Cel puţin în opinia celor din jurul tău. Nu te lăsa distras de la scopurile tale, pregăteşte-te pentru un efort de lungă durată.

Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine si oricând. Adică este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică viaţa nu este un joc de noroc. Adică să rişte mai puţin. Adică... mai multa diplomaţie şi prudenţă! În weekendul de 21 şi 22 martie a anului 2026 de la naşterea Hristosului şi 7534 de la Facerea Lumii, deie Domnul să nu fie ultimul, cei născuţi începând cu echinocţiul de primăvară, adică din nou zodia Berbecului, sunt tare înclinaţi să se implice in mici bârfe delicioase sau în intrigi de harem.

TAUR

Apari a fi mult mai dedicat scopurilor weekendului: odihnă, relaxare, distracţie! Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este efort, mai ales efort fizic. Şi ce dacă nu faci curăţenie?!

Fii atent(ă) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi sau familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. Duminică, o decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare şi neinteresante. Rabdă!

GEMENI

Ai oarecare nesiguranţă, în tot weekendul, parcă nu-ţi sunt boii acasă! Trebuie să treci peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aspre şi nu prea ştii cine e prieten bun!

Perioada acestui weekend este un calup de timp în care toate planetele par că au ceva cu zodia ta. Nu neapărat în registrul cererilor de socoteală, dar mai ales se bagă în soarta ta neinvitate, fie că au treabă fie că nu. Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante. Poţi să fii sigur(ă) că până la urmă totul este plicticos şi greţos. Rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung. Oricum, pe termen lung Destinul tău este bun, pentru că Kung-Fu-ul tău este mai bun!

RAC

Luna, patroana ta, te avantajează în domeniul sentimental, dar nu este de niciun folos în relaţiile cu părinţii, sau cu soacra! Trebuie să fii diplomat, să fii politicos şi să nu contrazici!

Mai tot ce faci în această perioadă a weekendului este fructos şi duce direct la un rezultat, ca un silogism cristalizat. Este o perioadă materialistă, ca un produs scos din filozofia lui Hegel. Ziua de astăzi, perioada în chestiune este materializarea eforturilor spirituale trecute. Configuraţia şi mai ales tranzitele lui Jupiter şi Saturn arată clar că perioada în discuţie este mai mare decât o singură zi, ocupând, probabil, toată săptămâna viitoare. Sănătatea nu este excelent aspectată, evită elementul aer, adică curentul, aerul condiţionat şi bineînţeles, fumatul excesiv. Fumatul trebuie să fie o plăcere, rară, nu un obicei nevrotic. Vrei să cheltuieşti mult şi fără să-ţi pese, şi vrei să te stâpâneşti, dar ce placere regală este să arunci cu banii!

LEU

Eşti mai optimist şi pari a fi într-o formă excelentă. Dar atenţie, să nu-ţi depăşeşti limitele să nu oboseşti prea mult până la sfârşitul weekendului. Fii cumpătat cu forţele proprii!

Weekendul poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi capricioasă de primăvară, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre indicatorii astrologici arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru confort şi evenimente plăcute. Duminică ai o mică complicaţie de ordin sentimental: ceva cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Îţi trebuie un film sau o carte buna! Ai nevoie de efectul liniştitor al lucrurilor de calitate facute aşa cum trebuie! Dacă te hotărăşti să mergi la sală sau la bazin, cea mai buna perioadă este după ora 23 când acolo vin toţi fiţoşii, inclusiv stelele politice. Care nu sunt încă la puşcărie!

FECIOARĂ

Poţi apăsa pe acceleratorul vieţii. Conjunctura favorabilă te ajută se rezolvi rapid şi bine mai multe situaţii. Azi ai şi energie şi noroc, profită şi promovează-ţi interesele sentimentale.

Sâmbătă limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi fumează ţigări bune, şi evită orice discuţie care poate degenera. Duminică o distribuţie inegală a stelelor fixe te dezavantajează şi, conform teoriei haosului, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Sufletul tău bun şi generos poate suferi o decepţie. Aspectele lui Venus şi al lui Marte, foarte bune, arată o situaţie de amor, în anturajul tau apropiat, în familie. Situaţie care se pare că este producătoare de cheltuieli din partea ta.

BALANŢĂ

Târăşti după tine proiecte inutile, iubiri pierdute şi amintiri nefaste. În weekend trebuie să faci curăţenie în gândurile, sufletul şi imaginea ta. Timpul nu aşteaptă să uiţi şi să ierţi!

Regruparea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine! Ai impresia că ceea ce faci, adică tu hotărăşti! Oare ?! Nu eşti cumva marioneta momentului ?! Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci, urmând un şablon uneori păgubos?! Ai uitat de tine, dragă prietene, ai uitat de visele tale bune şi ţelurile nobile, ai uitat de onoare, curaj, patriotism, loialitate şi stelele sancţioneză acest lucru... dar nu este prea târziu să faci ceea ce este drept şi cinstit, renunţând la ceea ce este uşor şi profitabil! Filosofii de weekend...

SCORPION

Domeniul caracterului, casa I şi casa sentimentelor sunt avantajate în weekend. Pot apare anumite schimbări în registrul afinităţilor selective, ale preferinţelor tale. Nu pleca la drum lung!

Problemele tale par că se rezolvă singure. Tu ai, insa, tendinta sa vorbesti şi mai mult, să cauti solutii permanente la problemele si incertitudinile tale. Chiar dacă problemele se rezolvă. Pe de altă parte perioada weekendului este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur slab aspectat eşti mai sensibil(ă) la comunicare şi mai abil(ă) în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare, principii negative. Odihneşte-te şi relaxează-te, pentru asta ai două zile libere. Fii sincer cu tine, gaseşte-ti motivele de enervare si vezi daca poţi să le rezolvi singur. Dacă nu... uită!

SĂGETĂTOR

Ori problema cu care te confrunţi azi e foarte complexă, ori, din cauza echinocţiului de primăvară, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp!

Mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. Prima parte a weekendului, sâmbătă, este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu Mercur afectat, cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei, duminică, trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin hărnicia ta, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Relaţiile sociale sunt bine aspectate, la fel şi călătoriile. Apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau „ceva sentimental”. O problemă în familie, repede rezolvată. Jupiter spune că este cazul să te pregăteşti pentru o vizită, poate un spectacol, duminică seară.

CAPRICORN

Conjunctura astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită Racii, Scorpionii şi Peştii!

Mişcarea planetelor îţi indică că o schimbare are loc. Sâmbătă, 21 martie este o perioadă de timp pe care am putea-o numi cea a schimbărilor fortuite. Planetele sunt dispuse complex, planetele personale sunt înşirate după Soare, cum altfel, sugerând că ai de ales între mai multe alternative. Dar la o analiza mai atentă rezultă că eşti obligat(ă) să iei o anumită decizie. Luna parcurge un arc de cerc în zodiac şi trece declanşând mici crize şi schimbări de situaţie. Saturn, paronul tău, cam afectat, te sprijină cât se poate, dar anunţă şi el o perioadă de schimbări. Duminică, din nou ţi se cere ajutorul. O împăcare stă sub semnul unei întrebări. Toată perioada se află sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră strategică, cu rezultate pe termen lung.

VĂRSĂTOR

Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi weekendul e nimerit să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, ce îţi place şi ce nu, filozofia dragostei!

Sâmbătă eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. Duminică o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată - după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Nu neglija sursele alternative de venituri!

PEŞTI

Tot ceea ce începi în weekend este avantajat de conjunctură. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă, de familie, dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă.

Weekendul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul familiei şi al relaţiilor cu prietenii. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări!