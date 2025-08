Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2-3 august 2025. Maimuţa albă







Pe 2 august s-au născut Peter O’Toole, Jack L. Warner, Myrna Loy, Alfred Alessandrescu, Marcel Iureş, Mihail Jora, Valeria Seciu, Cornel Dinu, Nicuţă Tănase, Simion Tatu. Pe 3 august s-au născut P.D. James, Leon Uris, Stanley Baldwin, James Hetfield, Dana Dogaru.

Pe 2 august este Aducerea moaştelor Sf. Întâiului Mucenic şi Arhid. Ştefan. Dreptul Gamaliel şi Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare. În calendarul creştin-ortodox, pe 3 august, sunt Sfinţii: Isaachie, Dalmat şi Faust, Salomeea şi Teodora din Tesalonic. Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 3 august 1936 a fost că atletul negru, afro-american, cum se spune astăzi politic corect, Jesse Owens a câştigat medalia Olimpică de Aur la săritura în lungime la Olimpiada de la Berlin. Apoi, până pe 5 august, Owens ia aurul la 100 şi 200 metri.

Acest lucru contrazicea superioritatea albă ariană, teorie atât de dragă naziştilor la putere, pe atunci, în Germania. Ştiţi ce a născocit Joseph Goebbles, Ministrul Propagandei? Ei bine, naziştii au susţinut că negrul nu era chiar negru, stând atâta timp între albi, dar imita foarte bine ceea ce văzuse la colegii lui albi, americani şi că având picioare mai lungi, semn de atavism şi inferioritate rasială, a reuşit să câştige. În definitiv, spunea Goebbles, negroteiul este doar o mare maimuţă care imită!

Bunul Jesse Owens a plecat zâmbind larg de pe aeroportul din Berlin. Avea agăţate de gât toate medaliile de aur şi în braţe o mare şi drăguţă maimuţă de pluş de culoare... albă!

Discriminarea pe baze rasiale este o prostie. O întrece doar discriminarea religioasă. Sigur, rasele există, este o evidenţă şi Contele Arthur de Gobineau avea dreptate. Dar, după părerea mea, nu se poate face un clasament, o clasificare să spui de exemplu că europenii sunt mai deştepţi decât chinezii! Bine şi chiar dacă este aşa, la ce le foloseşte, vorba bancului! Rasele, oamenii sunt diferiţi, doar!

Dar toţi, toţi oamenii, dacă îi întrebi, doresc cam acelaşi lucruri: pace, confort, sănătate, o viaţă frumoasă şi bunăstare, o slujbă bună şi o activitate care să aducă satisfacţii, prieteni buni, copii frumoşi şi inteligenţi, o familie iubitoare şi unită, călătorii plăcute...

Nu suntem chiar aşa de diferiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Şi aşa vă răspund la una dintre întrebările domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: de ce nu explic problemele legate de islam, doar am fost atâţia ani acolo, ba am mai şi studiat istoria islamului. Aveţi dreptate, sunt luări de poziţie de tot râsul în această problemă, dar trebuie să vă spun, de la început, că adevărul nu o să vă placă. Aţi fost învăţaţi prea mult timp cu minciunile!

În noaptea de 3 spre 4 august 1983 am ajuns în Iran. M-a întâmpinat multimiliardarul Molavi cu o limuzină albă, un Cadillac cum numai în filme văzusem. În noaptea aceea am dormit la el acasă, aveam unele lucruri de stabilit, într-un lux sofisticat, decent şi spartan totodată, expresia celei mai mari bogăţii posibile. M-am despărţit de tovarăşii mei de călătorie, şeful de şantier, şeful serviciului tehnic şi topometristul principal al lucrării. Eram derulatorul de contract, gestionarul fondurilor în valută, supravegheam și operațiunile vamale. Mai aveam un mandat secret, verbal, dat de Gheorghe Oprea. Când i-am spus lui Corneliu Mănescu, s-a schimbat la față: ”Prostuțule, ți-au desenat o țintă pe piept. Fii atent, fii foarte atent!” Am fost...

A doua zi, în timp ce mi se duceau bagajele la hotelul „Nader” un hotel mic şi plăcut în centrul Teheranului, unde fuseseră cazaţi colegii mei, am fost întrebat ce vreau să vizitez în Teheran. "Librăriile!" am spus repede! Molavi a zâmbit, cum numai el ştia, cu ochii şi înălţându-se pe vârfuri m-a strâns în braţe. Şoferul lui m-a depus în faţa librăriei Hachette pe Kharim Khan-e-Zand. Am intrat. Imensă! Două ore m-am plimbat prin ea şi nu ajunsesem la etaj. Apoi, cam la două zile vizitam librăria, am constata că era doar la câteva blocuri distanță de sediul firmei lui Molavi.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, o să mă gândesc la un concept care să pună laolată "Star Wars" "Lord of the Rings" şi "Gone withe the Wind"! Credeţi că este imposibil? Nu, toate vorbesc despre dreptate, nobleţe şi proprietate – la scopuri înalte, corecte şi cinstite la care se poate ajunge numai prin curaj şi sacrificiu!

Îmi este foarte uşor să vorbesc, să analizez situaţiile din Orient. Am fost acolo. Ştiu. Am surse. Vedeţi, informaţiile din presă despre Orient sunt de genul asasinatelor din State. „Vine un tip cu o mitralieră şi împuşcă douăzeci de persoane!” Punct. De ce a venit omul ăla cu puşca, ce motive a avut, de ce i-a împuşcat tocmai pe oamenii ăia? Haide-haide nu toţi sunt nebuni, sau drogaţi! De fapt, nebunii sau drogaţii nu trag precis cu o armă, nu prea fac victime, este confirmat de experţi! Cam aşa sunt şi informaţiile agenţiilor de ştiri şi analizele din presă despre Orient şi Islam!

Poate o să abordez temele pe care le-aţi menţionat, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Doar scriu un pamflet astrologic, o poveste cu zodii, nimic important, nimic politic, nimic de relaţii internaţionale. Doar, să vă simțiți bine, istorii cu pilde, poveşti şi eu sunt un Nastratin Hogea şi asta nu numai până mâine, când o-bli-ga-to-riu este o altă zi, ci mereu, cât mă va ţine Domnul!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2-3 august 2025

BERBEC În weekend Venus îţi conferă carismă şi putere de seducţie. Solo fiind, poţi să faci noi cuceriri, iar duo, partenerul îţi aprobă dorinţele. O perioadă în care prevalezi, te simţi bine! Sâmbătă, mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale, neatenţie care este exprimarea exterioară a gândurilor tale, a furtunii din mental. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Oferă-ţi, duminică, relaxare şi odihnă şi nu încerca să-ţi depăşeşti punctul de oboseală. Nu pleca la drum, pe seară!

TAUR Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă propriu zodiei lui Venus. Nu-ţi fie teamă, în weekend nu sunt de aşteptat schimbări majore! Dar, gospodăreşte bine banii, nu-i arunca! Sâmbătă realizezi că sezonul foarte călduros, secetos, face să-ţi crească energia de tipul electric, electrostatic, mai precis, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Semnul de pământ al Taurului „rodeşte” când este cald, chiar dacă nativului nu îi face mare plăcere şi mormăie tot timpul. Duminică seara se poate să ai de luat o decizie pentru săptămâna următoare, urmare unei convorbiti la mobil, o veste, în orice caz.

GEMENI Din cauza căldurii nu îţi mai găseşti locul. Neastâmpărul tău poate avea şi o latură pozitivă, dacă încerci să întorci unele situaţii în favoarea ta. Ideile bune nu îţi lipsesc în weekend! Sâmbătă, fiind vorba despre niste probleme personale, veştile primite nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. Duminică, o veste primită spre sfarşitul zilei te bucură foarte tare. Weekend-ul acesta te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. Este, evident, weekendul veştilor iar dintre ele una te influenţează mai mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil te poţi distra convenabil şi fără griji!

RAC Aspecte bune pe semnele de apă, aşa că tragi un oarecare folos! În weekend ai unele oportunităţi, indicate de Jupiter şi poţi să deblochezi anumite situaţii aflate de ceva timp în criză. Sâmbătă informaţiile contradictorii creează neînţelegeri. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine! Cu dragostea stai bine dar, dacă eşti solo, iar crezi că nu poţi să-ţi găseşti perechea, iar în duo poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, gesturi, vorbe, emoţii îţi arată că viaţa este frumoasă şi interesantă. Pe total aproximativ doua zile bune!

LEU Un weekend plăcut, în care legendara ta capacitate de a place, râsul tău puternic, seducţia ta - toate acestea te fac de neînlocuit pe plajă, la jocuri sportive, de societate, la pic-nic. Sâmbătă, planetele nu iţi recomandă să pleci la drum pentru că pot apărea câteva incidente mai mult sau mai puţin grave. Şi te avertizeaza ca nu toti din anturajul tau sunt bine intentionati. Duminică, ziua îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la căldura toridă şi la soarele arzător, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie cât se poate de bine!

FECIOARĂ Sâmbătă eşti avantajat în domeniul sentimental. Duminică eşti mai dornic de distracţie, decât de obicei şi nu ţi-e capul la lucruri importante, serioase! Pe total, un weekend plăcut! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Dar duminică nu exagera cu destăinurile, nu vorbi mult!

BALANŢĂ Cuadraturile arată că în weekend nu menajezi pe nimeni, ostili sau prieteni! Armonia şi blândeţea te caracterizează, dar nu şi când alţii se folosesc de tine şi nici măcar nu mulţumesc! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, solo o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, iar în duo o nouă confidentă sau confident ca să te ai cui plânge de partener(ă)!

SCORPION În weekend ai darul vorbirii, al discursului inspirat. Sâmbătă eşti optimist şi binevoitor, cu intelectul în formă! Duminică favorabilă, deci, concentrează-te pe interesele tale imediate! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii din presă. Cobitul, văietatul, doina de jale, la români, sunt elemente de artă naţională!

SĂGETĂTOR Eşti foarte zâmbitor în weekend, dar şi distrat. În vara asta ţi-ai propus o multime de lucruri de făcut şi iată, a început luna august! Timpul pare că nu mai ajunge, trebuie să te grăbeşti! Sâmbătă, aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e favorizat! Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta şi oricum este zi liberă şi trebuie să te relaxezi. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu sunt foarte puţini! Sâmbătă, probabil una, sau două surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge sâmbătă spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor şi a familiei. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fără sa faci, aparent, prea mult efort.

VĂRSĂTOR Sâmbătă ţi-e greu să găseşti echilibrul afectiv. Ai tendinţa să nu tolerezi nimic. Foarte bine, dacă nici tu nu ai nimic să-ţi reproşezi. Duminică realizezi că trebuie să accepţi un compromis! Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi să vină turma de aspiratoare din junglă să facă curat în locul tău!

PEŞTI Weekendul îţi aduce o apreciere corectă, fără iluzii a vieţii tale sentimentale. Solo, încerci din nou în agenda mobilului, în duo încerci să implici mai mult partenerul în problemele comune! Sâmbătă găseşti că este inutil să fii raţional pe căldură, la malul mării... sau oriunde te afli! Eşti sensibil la imaginea ta şi crezi că eşti... perfect! Credinţa mută munţii! Eşti la munte? Dacă eşti în Bucegi vrei să fii aşa de amabil şi să muţi un pic muntele ca să aibă nepricepuţii ăia de drumari loc să facă reparaţii? Nu... Ei, glumeam şi eu! De fapt unde să fie un Peşte decât la mare! Sau unde vrea el, numai bine să se simtă!

Duminică ai o încredere în tine amplificată, exponenţială, dar nu trebuie să faci pe "profesionistul" la volan, sau cu motocicleta (donatorii de organe) şi în general nu risca când nu trebuie. Şi, în cazul tău, nu trebuie niciodată!