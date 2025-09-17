Horoscopul lui Dom’ Profesor,  18 septembrie 2025. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 septembrie 2025

18 septembrie

Pe 18 septembrie s-au născut împăratul Traian, Greta Garbo, Cesare Borgia, Leon Foucault, Kwame Nkrumah, Maria Şindilaru, Dumitru Pasima, Andrei Oişteanu.

Nimic în „kalendar” şi mai nimic în calendarul creştin. Dar mint, este ziua în care îl pomenim pe Sf. Mc. Eumenie care a părăsit poziţie înaltă şi bogăţii nemăsurate ca să-L afle şi să-L dobândească pe Hristos. „A trecut prin strâmtoarea sărăciei şi a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăţie”. (Vieţile Sfinţilor)

De aceea l-au făcut sfânt, ceea ce nu o să se întâmple niciodată cu vreun vlădică din ziua de astăzi, care nu ţine canonul sărăciei!

Am primit multă corespondenţă, vă interesați de cum o mai duc. Mulţumesc mult, aveţi suflet, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Domnul să fie cu voi!

Dar, uni tineri mă îndeamnă să mai spun ceea ce mai ştiu. Iată, încă o poveste adevărată:

Lumea medicală a fost şocată, acum câţiva ani, de rezultatele cercetărilor publicate de către şeful catedrei de medicină de la Universitatea americană Baylor. Într-un limbaj foarte pretenţios (de aceea nici nu a fost mediatizat) Doctorul Lawrance E. Lamb demonstrează că funcţional omul poate trăi între 1.500 şi 2.000 de ani, iar psihic, un număr nelimitat de ani.

Aceasta, bineînţeles, excluzând accidentele. Zvonurile spun că studiul profesorului Lamb, eliberat de limbajul de lemn ştiinţific, ar fi stat la baza conceptului creativ al „Nemuritorului”, eroul carismatic, justiţiar şi metafizic al mai multor cărţi, filme şi seriale de televiziune.

După cum se ştie, preocupări pentru viaţă fără de moarte şi tinereţe fără de bătrâneţe au existat, începând din antichitate. Nu au lipsit nici şarlatanii, de fapt au fost şi sunt încă din belşug. De exemplu cei care se dădeau drept conţi de StGermain şi celebrul Cagliostro şi care susţineau că deţin secretul nemuririi. Mulţi nobili şi capete încoronate au plătit adevărate averi, asta în plin secol al XVIII-lea, în Europa, pentru "ceaiuri de viaţă lungă".

Cu o singură excepţie, notarul alchimist Nicolas Flamel şi a sa soţie Pernelle! Oameni de onoare şi de bune moravuri au întâlnit, în diverse ţări, în ultimii şapte sute de ani pe nemuritoarea pereche. Mărturiile lor sunt mai presus de orice bănuială. Nicolas şi Pernelle trăiesc o poveste de dragoste superbă, care iată, a supravieţuit erelor. Trăiesc modest şi frumos, dragostea şi călătoriile sunt totul pentru ei! Dar de unde au bani? Simplu, alchimistul Nicolas Flamel ştie să transmute metalele...

Să fie oare dragostea elixirul tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte?

„Elixirul tinereţii” a fost una dintre cele mai profitabile afaceri la bâlciuri şi târguri. Pasta care scoate coşurile de pe faţă şi elixirul tinereţii au fost cele mai vândute mărfuri ale negustorilor ambulanţi. Negustori, speculanţi dar şi ultimii romantici printre oamenii de afaceri. Mulţi au spus că cei care vindeau elixirul tinereţii erau nişte escroci care profitau de prostia mulţimilor. Oare, aşa să fie?

Mai curând credem că este vorba de o convenţie stabilită. Iluzia era importantă, spectacolul care se producea, evenimentul care avea loc şi care în sfârşit, se producea şi în satul sau orăşelul lor. Nimeni nu credea cu adevărat în valorile terapeutice ale elixirului tinereţii, dar îl cumpărau ca preţ al biletului de participare la spectacol şi mai ales ca o chirie simbolică pentru speranţă, o investiţie pentru o viitoare minune.

Minunea era să se întâmple! În anul 1953 prestigiosul Institut Pasteur din Paris a anunţat că este pe cale de a produce, în sfârşit, elixirul tinereţii. Procedeul, care a fost inspirat de savantul rus Alexandr Bogomoleţ, consta în preluarea de măduvă osoasă de la un subiect tânăr şi sănătos şi injectat apoi în sistemul circulatoriu al unui…cal. Apoi, printr-un procedeu rămas secret, pornind de la plasma calului în cauză se obţinea „serul ortobiotic”. "Omul este de vârsta ţesutului său conjunctiv" spunea Bogomoleţ, iar serul ortobiotic reda, teoretic, tinereţea tocmai ţesutului conjunctiv. La început rezultatele au fost foarte spectaculoase, dar, vai, s-a constatat că reîntoarcerea tinereţii nu dura decât puțin timp.

"Oare cum se poate îmbutelia tinereţea într-un flacon, pentru uzul general, când corpurile noastre, ca indivizi, diferă încă mai mult decât amprentele degetelor ? Aceasta nu înseamnă, însă, că nu putem trăi două, trei sute de ani, poate chiar o mie. Tinereţea poate fi prelungită prin prevenirea disfuncţiilor organice care generează degenerarea senilă" - arăta doctorul Maurice Ernest, într-un număr recent din "Sunday Pictorial".

Din nefericire, sau din fericire pentru specia umană, medicii sunt nişte profesionişti extrem de specializaţi. Unul întinereşte ţesutul conjunctiv, altul face scamatorii cu hormoni, în timp ce al treilea inventează Viagra. Ultima bombă este ingineria genetică; un savant de la nu ştiu care universitate, dar neapărat americană, pretinde că dacă aranjează el cu laserul a şasea pereche de cromozomi, gata cu bătrâneţea!

Niciunul, însă, nu a considerat holistic, adică fenomenul în întregul său, luînd notă atît de aspectele medicale anatomice şi funcţionale, cât şi (mai ales) de regimul alimentar, de condiţiile de viaţă, de mediul socio-politic, de aşezarea geografică şi chiar de eresurile paranormale care circulă. De exemplu, şi vom reveni altă dată asupra acestei probleme, se spune că există zone pe suprafaţa Terrei dintre care unele sunt benefice, iar altele malefice (există o mulţime de explicaţii aproape ştiinţifice despre radiaţiile telurice, anomalii gravitaţionale şi amprente energetice).

Poate nu chiar de nemurire este vorba… de fapt ar fi extrem de plictisitor şi de la un moment dat neinteresant, să trăieşti o veşnicie. Dar o viaţă de vreo două sute de ani, fără durerile şi limitările bătrâneţii, cu o viaţă sexuală normală şi mintea limpede, cu muşchii tari şi pielea netedă… ar fi interesant, nu ?! Ei bine, oameni buni, se poate !

Se povesteşte, seara, la foc, prin văile armene din Munţii Caucaz un mit creştin apocrif, adică care nu a mai apucat să intre în Sfintele Scripturi. Spune legenda, pe care am auzit-o acum patruzeci de ani la Karakelissa, aproape de Bazarghan, că fiecare din cei doisprăzece ucenici ai Mîntuitorului era născut în altă Zodie. Iar că la Cina cea de Taină Iisus a dezvăluit fiecăruia dintre Apostoli o taină dumnezeiască, potrivit cu zodia fiecăruia şi cu misiunea pe care Le-a dat-o.

Unul dintre cei care-L urmau pe Învăţător dintre cei 70 se numea Ştefan. După ce Iisus se Înalţă, Ştefan pleacă spre Caucaz ca să ducă vestea cea bună. După unsprezece ani de drumeţie, timp în care nu a contenit să răspândească Învăţătura lui Iisus, ajunge într-o vale din Caucaz. A fost imediat impresionat de blîndeţea văii, de rîuleţul sprinten, de iarba verde şi de florile frumoase. Apoi într-o lumină mare I s-a înfăţişat chiar Hristosul. "Doamne, Tu, aici?" a întrebat Ştefan, uimit. "Aici şi pretutindeni ! Ştefane, Ştefane, ai albit şi nu mai eşti tânăr. Nu ai nici acoperiş deasupra capului, cum nici Eu nu am !" a spus Iisus şi zâmbind cu dragoste şi înţelepciune S-a făcut din nou Lumină.

Ştefan a rămas în acea vale, s-a gândit, s-a socotit, iar în anul 44 ridică primul altar creştin de pe Pământ. Altarul care a fost şi martorul ridicării la Ceruri, ca martir, a Sfîntului Ştefan, mai apoi s-a transformat în mândră mânăstire. Călugării de la Mânăstirea Karakelissa (vezi fotografia din titlu) sunt nişte armeni falnici coborâţi parcă din picturile cu isprăvile vitejilor regelui Tigran. Nici un călugăr de la Biserica Neagră, (aşa s-ar traduce), nu trece la cele drepte, la mai puţin de o sută de ani. Pentru că, dintre toate secretele, transmise de Apostoli, lui Ştefan i-a revenit taina vieţii lungi. Cu mare trudă şi rugăminţi am aflat de la stareţul Onig o parte din secretul vieţii fără de moarte şi al tinereţei fără de bătrâneţe. Dar, am fost pus să fac jurăminte înfricoşate!

Ar mai fi multe de spus, dar deocamdată experimentez pe propria persoană. Dacă merge, o să public şi restul peste, să zicem… două sute de ani! Doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Ca să faci faţă situaţiilor apelezi la intuiţia ta, care astăzi, ca deobicei, nu te înşeală! Poţi să descurajezi cu multă abilitate pe cei care îţi invadează spaţiul vital sau psihic! Astăzi eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil.

TAUR Situaţia ta se îmbunătăţeşte, calitatea vieţii creşte! Mulţumită unor persoane din jurul tău care au încredere în tine, în capacitatea ta şi te ajută! Seară plăcută împreună cu cei dragi! Trebuie să începi să faci unele cerneri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie.

GEMENI Eşti pus în faţa unei structuri complexe, care nu funcţionează bine! Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul. Ai idei şi imaginaţie, până seara o să rezolvi cu siguranţă! Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel!

RAC Astăzi ai un surâs dezarmant care îi pune în modul „mute” pe potenţialii ostili. Dar, poţi fi criticat de cei dragi, care „îţi vor binele”! Fă-i să înţeleagă că armonia este ceea ce contează! Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei! Nu ar fi rau sa vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru, pentru că nu ai bani suficienţi să cumperi „exponatele”!

LEUL Afişezi o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Te-ai hotărât ca azi să fii optimist şi cooperant şi aşa poţi să atingi obiectivele tactice, imediate, pe care ţi le propui! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încercă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor.

FECIOARĂ Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. De exemplu, în timpul zilei îţi schimbi de câteva ori opiniile, părerile despre cei din jur, sau despre evenimente şi idei! Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz.

BALANŢĂ Astăzi dispui o energie puţin obişnuită şi te comporţi ca atare. Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! De fapt aşa e, dedică ziua cu multă plăcere familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

SCORPION O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu te jenează. Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător. Nicio provocare, niciun scandal, o zi liniştită şi paşnică! Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le controlezi, sau măcar să ştii de ele!

SĂGETĂTOR Dimineaţa eşti o adevărată forţă a naturii. Vrei să schimbi mai tot ce nu-ţi convine. Această schimbare necesară se poate face numai cu paşi mici, dialogând, la masa tratativelor! Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii când aspecte favorabile te avantajează, din nou. Partea negativă a horoscopului este în domeniul riscului. Din cauza energiei amplificate pe care o ai, cam întreci măsura...

CAPRICORN Agresivitatea nu îţi place şi nu te caracterizează. Faţă de un climat violent ai o justificată reţinere şi delimitare. Ai de rezolvat unele probleme conflictuale, la serviciu şi acasă! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie, tata, mama!

VĂRSĂTOR Conjunctura îţi este favorabilă, ai un climat armonios, atât la serviciu cât şi acasă. Lucrurile îţi par mai clare, abordabile, ai mai multe idei şi nici în domeniul sentimental nu stai rău! Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile conjunctura planetară astrologică îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz, nu le vor goli!

PEŞTI O zi în “dinţi de fierăstrău”! Începi bine, apoi situaţiile şi stările prin care treci devin oscilante ca un seismograf din Japonia. Bine că ţine doar o zi, efortul şi uzura sunt foarte mari! Evita, mai ales în cursul dimineţii, discutiile cu membrii familiei sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună, oscilaţiile de stare consumă vitalitatea!