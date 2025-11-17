Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 noiembrie 2025. Despre Astrologie (XL)

Pe 18 noiembrie s-au născut Carl Maria von Weber, Colin Campbell Mitchell, Alan Shepard, Kim Wilde, Mihai Pop, Corneliu Baba, Cornel Todea.

Nimic în “Kalendar” dacii se pregăteau de Anul Nou, iar în calendarul creștin-ortodox, Platon, Roman şi Zaheu.

”Mercur retrograd este cunoscut pentru haosul pe care îl provoacă adesea, dar luna aceasta, chiar funcționează în registrul benefic pentru aceste semne astrologice.

În ciuda reputației lui Mercur, retrograd, de a provoca mai mult rău decât bine, de data aceasta energia lui Mercur retrograd din noiembrie 2025 este manipulată în favoarea câtorva semne zodiacale norocoase.

În timp ce alții se confruntă cu defecțiuni tehnologice, potențiale despărțiri și neînțelegeri, „aceste patru zodii sunt pe cale să-și recâștige puterea din trecut”, a explicat astrologul Camila Regina într-un videoclip , adăugând că vor avea șansa „să se reconecteze cu vechea iubire și să descopere adevăruri care schimbă totul în viața lor”.

Deși s-ar putea să fi fost într-o situație dificilă în ultima vreme, așteaptă-te ca norocul să fie de partea ta, pe viitor, deoarece acest Mercur retrograd este pe cale să înceapă să se simtă ca o răsturnare de situație în toată regula, dintr-un film.

Scorpion, norocul este de partea ta în timpul acestei perioade retrograde cu Mercur, care „este un remix karmic al vieții tale amoroase”, a explicat Regina. Nu numai că vei avea a doua șansă în dragoste, dar vei privi adânc în inima ta și te vei deschide mai mult . Deși poate fi inconfortabil la început, conversația pe care ți-ai dorit-o de mult timp are loc în sfârșit.

„Aceasta va fi permisiunea ta de a revizui, revedea și reimagina orice ți-ai dorit de ceva vreme”, a spus Regina și, cu noroc de partea ta, te poți aștepta să obții tot ce ți-ai dorit vreodată, inclusiv o renaștere neașteptată a relației voastre.

Săgetător, dacă te-ai simțit pierdut în ultima vreme, nu-ți face prea multe griji. Conform Reginei, acest Mercur retrograd „este despre identitatea ta, despre modul în care te prezinți pe tine și întreaga ta viață”.

Va fi dificil, dar universul te cheamă să te dezbraci până la adevăratul tău sine. Chiar dacă asta înseamnă să devii mai direct, „adevărul va ieși la suprafață ca lava”, a spus Regina.

Acestea fiind spuse, pe 20 noiembrie va avea loc un Cazimi. Așadar, dacă vrei să profiți la maximum de noiembrie, fii cu ochii pe această dată, deoarece norocul va fi cu siguranță de partea ta acum mai mult ca niciodată.

Berbec, în trecut, s-ar putea să te fi simțit confuz sau fără direcție. Cu toate acestea, Mercur retrograd este trucat în favoarea ta luna aceasta, „deschizând un portal pentru tine pe care nu l-ai mai deschis niciodată”, a explicat Regina.

În acest moment, intuiția și puterile tale de manifestare sunt mai puternice ca niciodată, potrivit Reginei, așa că îți va fi mult mai ușor nu doar să-ți imaginezi, ci să creezi cu adevărat viața visurilor tale . Ceea ce era în ceață înainte devine mult mai clar. Așadar, dacă ai pierdut mult în ultima vreme, fii pregătit să fii în sfârșit de partea câștigătoare.

Leu, viața nu a fost cea mai ușoară pentru tine în ultima vreme. Cu toate acestea, în timpul retrogradării lui Mercur din noiembrie, te vei vindeca în moduri neașteptate. De la vindecarea rănilor din copilărie până la reconectarea cu membrii familiei, așteaptă-te să te eliberezi de orice răni emoționale care te-au apăsat, deoarece „Jupiter se va asigura că ești binecuvântat și îngrijit în timpul acestei retrogradări cu Mercur”, a spus Regina.

Și, fără să-ți dai seama, vei primi claritate și înțelepciune cum nu ai mai făcut-o niciodată. Așadar, dacă vrei să profiți la maximum de această perioadă, asigură-te că scrii în jurnal, te reconectezi și îți deschizi inima.”

Marielisa Reyes este autoarea textului de mai sus, publicat în ”YourTango” un site american pentru femei, o sursă destul de frecventă în jurnalistica noastră astrologică. Marielisa are o licență de psihologie și citează în stilul propriu pe o astroloagă, Camila Regina. Din nefericire la o analiză serioasă nimic din cele afirmate nu este adevărat, nu se susține prin analiza temei astrologice.

Nicio o problemă, lumea ese mulțumită, se ”vorbește de bine” textul este plin de ”energii”, ”karme” și chiar un ”Cazimi”. Pe când un ”Syzygy” ? Textul este dinamic, ți se adresează direct, la vocativ, trebuie să fii mulțumit, nu? Bună întrebare...

Este un exemplu de ceea ce nu este astrologie, ci psihologie cu unii termeni astrologici. Sigur, intenția este lăudabilă, în această lume depresivă ți se oferă speranța influențelor binevoitoare ale planetelor. Măcar Universul să fie binevoitor, dacă oamenii... Dar Mercur, retrograd, din Săgetător, nu aduce nimic bun, pentru nicio zodie. Nu mai este mult, Mercur revine la mișcarea directă, pe 29 noiembrie, în Scorpion.

Până atunci să avem speranță, doar mâine este o altă zi !

Consultă-te cu cei din jur, cu familia, prietenii, să vezi şi părerile, dorinţele lor. Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru săptămâna aceasta! Sinceritatea te salvează astăzi în cursul dimineţii. Nu încerca să oferi motive şi explicaţii „politic corecte” ci relateză exact şi adevărat cum stau lucrurile. Sfârşitul zilei, adică seara, te gaseşte construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect, ceva legat de săptămâna care abia a început.

Contează! Sigur că contează părerea ta, atitudinea ta! Dimineaţa trebuie să rezolvi unele probleme, unele importante, lăsate de săptămâna trecută. Dar nu te bloca prin prea mult efort! Clima mai ciudată iti trezeste durerile acelea de cap. Probabil că este vorba doar de variaţia presiunii atmosferice, dar nu lăsa ca ceva, cumva să-ţi afecteze sănătatea.

Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, de trecut un prag, aceasta este ziua! Eşti norocos, convingător şi abil iar conjunctura stelelor indică succes. Timpul relaxarii şi al distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei. Astăzi ai o mare putere de convingere. De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergări în aer liber şi multă... foame.

O zi de marţi fără cele trei ceasuri rele, aproape favorabilă, pentru că ai lucrurile sub ochii tăi, sub control! La serviciu ai nevoie de o mai bună organizare, timpul pare că nu-ţi ajunge! Poate esti cu lucrările la zi, sau te descurgi bine, în general, unde activezi. Astăzi, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, în mai multe domenii, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, patroana ta astrologica, este favorabilă şi te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

Azi trebuie să faci un program saptămânal iscusit al timpului tău, să modulezi şi să stabileşti o ierarhie a priorităţilor. Toate problemele sunt „importante şi urgente”, chiar aşa să fie? Evită orice decizie luată în stare emotivă. Este momentul să faci puţină ordine şi disciplină printre hârtiile tale administrative, legale, contractuale şi să vezi dacă nu ai uitat ceva important. Încrederea pe care o ai în forţele proprii este în creştere aşa că poţi tranşa o problemă în cuplu, în familie.

Dimineaţa, iarăşi ai obsesia "adevărului" şi a ajutorării celor din jur, chiar împotriva voinţei lor! La serviciu trebuie să eviţi să discuţi mult. Acasă trebuie să fii zâmbitor şi plăcut! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – poţi rezolva uşor (mai usor) problemele sentimentale. Pentru că eşti într-un punct mort şi cu anturajul şi cu relaţiile sentimentale... Nu este o idee rea să incerci să lamureşti lucrurile, măcar parţial. Vorbe spuse aiurea, la suparare, chiar fără rautate, pot face chiar mai rau unei relatii de dragoste decat o soacra rau intenţionată!

Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de serviciu. Nu pierde timpul! Pe seară, o posibilă veste bună. Nu amesteca lucrurile, utilul cu plăcutul, distracţia cu munca! Vigilenta si prudenta trebuie sa fie cuvintele si comportamentul cotidian, asta pentru ca sa eviti pierderile prezise de stele. Nu mai spera sa primesti ceea ce meriti. Nimeni dintre sefii tai nu este cu adevarat atent la ceea ce faci. Parca ai fi invizibil! Totuşi, nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes!

Astăzi trebuie să fii... furnică, nu scorpion! Munceşte, adună, strânge, fă economie, colaborează cu celelalte furnici, pentru tine şi familie! Asta însemnă înţelepciune pe termen lung! Posibile tensiuni neasteptate ca urmare a unor vesti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Tine numai azi. Maine o sa uiti! Stelele fixe si vremea capricioasa, dar puternica in schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi!

Eşti neliniştit, îngrijorat ce ceva care ţi-a fost impus, independent de voinţa ta. Timpul zboară şi gândurile nu te lăsă să te relaxezi. Fă puţin sport, du-te la sală, sau la masaj! Eşti tensionat şi nervos, ca mai toată lumea şi îţi sare ţandăra imediat. Trebuie să-ţi acorzi un răgaz. Chiar merită să te enervezi? Sigur că nu! Sfatul meu este să cauţi societatea prietenilor buni şi veseli aşa te vei simţi bine şi aşa poţi gestiona energia ta în sensul bun.

Realizezi că nu e atât de complicat şi de greu să-ţi realizezi visele şi proiectele. E o zi în care trecutul este important, te spiritualizezi şi înţelegi că totul are legătură şi un sens! Totuşi, nu e o zi tocmai uşoara pentru tine. Ca de obicei. Astazi poate scapi mai usor, te ajuta mai mult cei din jur si le esti chiar recunoscator. Perioada îţi este favorabilă. Primeşti un cadou neaşteptat sau este vorba de o întâlnire neanunţată cu o personă dragă.

Astăzi ai o încredere în forţele proprii şi o stăpânire de invidiat! Trebuie, însă, să fii mai diplomat în relaţiile de cuplu, să eviţi conflictele, inutile, de altfel, să cooperezi! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Configuratia complexa a Cosmosului face sa ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Când un entuziasm contagios, când în borcanul cu melancolie!

Dă telefoane, vorbeşte cu rudele, prietenii. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că este un timp favorabil lucrului bine făcut! Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii, jocuri şi sporturi. Nu că ar fi bănoase, dar sunt nostime. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje.