Monden

Zodiile și zilele lor norocoase în prima săptămână a lunii noiembrie

Zodiile și zilele lor norocoase în prima săptămână a lunii noiembrieHoroscop.
Săptămâna 3-9 noiembrie 2025 aduce mișcări astrologice importante care pot influența diverse aspecte ale vieții fiecărei zodii, potrivit Yourtango.

Marte va intra în Săgetător marți, 4 noiembrie, marcând o perioadă de căutare a noilor oportunități și transformări personale.

Energia acestei planete poate stimula începuturi noi, în timp ce Venus va trece în Scorpion joi, 6 noiembrie, încurajând fiecare zodie să exploreze dorințele profunde.

Potrivit specialiștilor în astrologie, săptămâna este benefică pentru manifestarea dorințelor, însă ritmul lent și atenția la detalii sunt esențiale, mai ales odată cu apariția Superlunei în Taur miercuri, 5 noiembrie.

Această Lună plină, cea mai strălucitoare a anului, poate amplifica capacitatea fiecăruia de a atrage ceea ce își dorește.

Berbecul și Venus în Scorpion

Pentru nativii din Berbec, ziua cea mai norocoasă a săptămânii este joi, 6 noiembrie.

„Nu vă încăpățânați pe loc, pentru că Venus în Scorpion permite să profitați de noi începuturi și oportunități financiare," explică astrologii.

Această perioadă solicită deschidere către schimbare și încredere în planul divin, permițând Berbecilor să lase în urmă îndoielile trecutului.

Taur și revenirea lui Uranus

Taurii vor avea vineri, 7 noiembrie, cea mai norocoasă zi.

„Recunoașteți tot ceea ce ați învățat și ceea ce nu mai sunteți dispuși să acceptați," notează sursele.

Revenirea retrogradă a lui Uranus în Taur marchează o fază de consolidare a eforturilor și materializarea unor schimbări personale și profesionale importante.

Gemeni și Superluna în Taur

Pentru Gemeni, ziua norocoasă este miercuri, 5 noiembrie.

„Nu ignorați semnalele divine; ele vă ghidează către oportunități de dezvoltare personală și financiară," se arată în surse astrologice.

gemeni / sursa foto: dreamstime.com

Energia Taurului ajută la materializarea ideilor și proiectelor importante.

Rac, Leu și echilibrul profesional

Racii vor avea joi, 6 noiembrie, ziua favorabilă, iar Leii vineri, 7 noiembrie.

Astrologii precizează că pentru ambele semne este recomandat să exploreze proiectele care aduc bucurie și să fie deschiși la schimbările din viața profesională.

Fecioară și casa personală

Ziua norocoasă pentru Fecioară este marți, 4 noiembrie. În această perioadă, „energiei lui Marte se va concentra asupra vieții personale, asupra casei și a relațiilor apropiate," notează sursele.

Aceasta poate include investiții în locuință sau timp petrecut cu familia.

Balanță și Mercur retrograd

Pentru Balanță, duminică, 9 noiembrie, este ziua cea mai favorabilă.

Retrogradul lui Mercur în Săgetător poate aduce momente de reflecție, ajutând nativii să ia decizii mai bune și să se adapteze la oportunități noi.

Scorpion și Săgetător - perioada introspecției

Scorpionii vor avea joi, 6 noiembrie, ziua norocoasă, când Venus le va crește atractivitatea și le va facilita transformările dorite.

sagetator / sursa foto: dreamstime.com

Săgetătorii vor beneficia miercuri, 5 noiembrie, de oportunități de introspecție și reevaluare a dorințelor personale, potrivit surselor.

Capricorn, Vărsător și Pești

Capricornii vor avea vineri, 7 noiembrie, ziua norocoasă, odată cu revenirea lui Uranus în Taur, marcând o etapă de împlinire personală și profesională.

Vărsătorii și Peștii vor beneficia joi, 6 noiembrie, respectiv marți, 4 noiembrie, de momente favorabile pentru schimbări de curs în carieră și investiții în sine.

Pe parcursul săptămânii, experții recomandă atenție la ritm, reflecție și răbdare, întrucât combinația dintre Superlună, tranzitele lui Venus și Uranus și retrogradul lui Mercur poate aduce atât oportunități, cât și nevoia de ajustare.

