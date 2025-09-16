Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 septembrie 2025. Cele șapte reguli de aur ale jurnalistului

17 septembrie

Pe 17 septembrie s-au născut Konstantin Eduardovici Ţiolkoski, Chaim Herzog, Stirling Moss, Anne Bancroft, George Bacovia, Valentin Teodosiu, Gica Iuteş, Alexandru Cosmovici, Nicolae Ioana.

În calendarul creştin-ortodox, pe 17 septembrie, este pomenită Sf. Sofia (Înțelepciunea), cu ale ei trei fete: Pistis (Credința), Agapi (Dragostea) şi Elpis (Speranța). Și Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail.

În "Kalendar": "Dacă păsările călătoare nu se duc înainte de Sf. Sofia, atunci iarna va fi caldă înaintea Crăciunului” (A.Olteanu, după Mangiuca). Este vorba de "mica vară a Sf. Martin" de care ne-am bucurat şi în decembrie 1989.

Îmi lipseşte călugărul Cristian, astăzi stareț la lavra lui, care, sfătos cum îl ştiţi, mi-a spus odată: „dom’ profesor ştiţi că dacă nu există viaţa de apoi şi tot ce scrie în Biblie, aţi încurcat-o? Aţi renunţat la averi şi onoruri, sunteţi mai sărac ca mine şi căutăţi înălţarea. Dacă nu există?” Apoi şi-a făcut trei cruci mari şi uitându-se în cer a spus: „Doamne, iartă-mă, dar şi Toma se îndoia şi tare mă întristez când văd că netrebnicii se îmbogăţesc şi oamenii buni sărăcesc şi se pustnicesc!”

L-am asigurat că din câte ştiu şi am văzut în toate colţurile Pământului, averea, banul, strică omul, îi schimonoseşte caracterul, îl face neom. Nu numai pentru că aşa a spus Iisus. Este o realitatea obiectivă. Bogatul nu are milă şi nu crede săracului. Pentru că un bogat sărăceşte zeci de mii de oameni. Pe o piaţă, într-o ţară, de exemplu, suma valorilor, a banilor, este constantă şi limitată. Depinde cum sunt distribuite, valorile. La noi, foarte puţini au foarte mult, foarte mulţi au foarte puţin.

Dar nu despre teoria bogatului care nu poate trece printr-o bortă de ac doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am primit un frumos eseu de la un fost coleg de la „Le Figaro”, Pierre, astăzi pensionar și el. Se referă la cele şapte porunci, regulile de aur, ale scriitorului, ale jurnalistului, ale autorului. Prieteneul meu îmi spune că sunt adaptări ale poruncilor scriitorului de excepţie care a fost Roald Dahl, cel sărbătorit pe 13 septembrie.

Roald Dahl, celebrul pilot britanic de vânătoare în WW2, Wing Commander, autor citit de peste un sfert de miliard de oameni are o cugetare, în versuri, care mi-a plăcut mult: “So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your tv set away, and in its place you can install, a lovely bookcase on the wall.” Ceea ce eu am făcut de mult, toată viaţa, de fapt!

Ei bine, scriitorul britanic care a scris scenariul lui “Willy Wonka & the Chocolate Factory” a enunţat cele şapte comandamente, porunci, reguli de aur, ale autorului, scriitorului, jurnalistului:

Să ai o imaginaţie debordantă, dar să nu te laşi cuprins de fantasme. Imaginaţia este absolut necesară scriitorului de romane de ficţiune, dar şi jurnalistului de la ştiri. Vizualul este bun, dar ce gândesc oamenii pe care nu-i vezi? Trebuie să enunți adevărul, dincolo de orice interes.

Să scrii bine. Roald Dahl spune că ai, sau nu, darul acesta. Se numeşte talent. Nicio Universitate, nicio bibliotecă nu ţi-l poate da. Îl ai, sau nu! Dacă nu-l ai, mimează-l!

Să ai rezistenţă. Trebuie să înduri, să accepţi, să faci de milioane de ori acelaşi lucru şi totuşi să-ţi păstrezi prospeţimea şi capacitatea de inovare. Trebuie să-ţi placă ceea ce faci şi să rezişti săptămâni, luni, ani, zeci de ani.

Să fii perfecţionist. Roald Dahl spune că nu trebuie să fii niciodată mulţumit de ceea ce scrii. Trebuie să-ţi perfecţionezi neîncetat stilul, metaforele, sursele de informaţii şi de inspiraţie, să scrii astăzi, mai bine decât ieri şi mai prost decât mâine.

5. Să ai o mare disciplină personală. Autorul de romane, poetul, jurnalistul, sunt creatori care lucrează singuri, nu sunt în serviciul nimănui. Sigur, îşi vând produsele, scrisul, ca şi ţăranii cartofii. Dar, la fel ca şi ţăranii, autorul trebuie să respecte munca, un orar precis, calendarul impus de ziar, sau de editură.

Să ai umor. Într-o lume tristă, constipată, conflictuală şi profund nefericită, autorul, mai ales jurnalistul, trebuie să dea dovadă de umor de bună calitate. Poate, în ultima frază. Să dea curaj şi un zâmbet celor care îl citesc.

Să dea dovadă de umilinţă. Autorul care crede că tot ceea ce a scris este grozav şi minunat, de obicei se înşeală. Jurnalistul, scriitorul, nu este nici Ioana d’Arc, nici Nero, este un muritor care face multe greşeli, un om obişnuit, nu un semizeu.

Prietenul meu mă întreabă ce fac şi când ne mai întâlnim la Paris, la un petit blanc, la restaurantul lui Titi, ”Doina”. Ce să fac, încerc să respect regulile lui Roald Dahl, cât despre Paris, în niciun caz. Nu am bani și nici echilibru, abia merg şi apoi cu cine să le las pe cele cinci cățelușe? Nu mă plâng, nu mă supăr, bun canon mi-a dat bunul Dumnezeu, în pustnicia mea!

Este miercuri, ziua lui Mercur, atenţie, sunt destule necazuri, nu ne mai trebuie altele, gândiţi-vă că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 septembrie 2025

BERBEC Cheltuieli neprevăzute pentru cerinţele şcolii. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în educaţie aduce întotdeauna profit! Continuă pe drumul ales. Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, ziua de astăzi este un început bun. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din familie, dar pe total ziua iţi este favorabilă. Totuşi, un avertisment: fereşte-te să comentezi cu multa placere ultimele insuccese ale şefului, pentru ca s-ar putea că acesta să afle! Întotdeauna se găseşte un „binevoitor” de felul lui Iago!

TAUR O zi în care configuraţia astrologică pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar e bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, au un alt unghi de vedere! Activitatea ta de astăzi, fie că eşti la serviciu, sau rămâi acasă, ori te afli pe un drum - se îndreaptă către rezolvarea unor probleme din trecut, rămase în suspensie. Anumite evenimente de care afli în a doua parte a zilei şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali.

GEMENI Nu eşti dispus să porţi discuţii, să vorbeşti mult, cu toate că este una dintre abilităţile tale. Nu te mai interesează! Ai alte priorităţi şi te gândeşti la alte domenii, la alte lucruri! Altfel, eşti binedispus! Excelente oportunitati la serviciu, acasă, în piaţă sau la şcoală - mai ales de cooperare, aşa încat poţi scurta consistent durata de execuţie a unui proiect sau altceva la care lucrezi în echipă. La fel daca te ocupi de camin.

RAC O pauză în viaţa ta socială te poate ajuta să reîncepi de unde îţi convine. S-au acumulat o mulţime de obligaţii care nu-ţi fac nicio plăcere şi de fapt, sunt numai forme, fără conţinut! Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. O parte dintre Racii cei prevăzuţi cu cleşti şi cu simţul frumosului, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel.

LEU Ziua ţi se pare interminabilă. Ai o singură dorinţă: să ajungi acasă, în patul tău! Evită să te încarci cu problemele altora. Azi înţelegi pe deplin noţiunea de efort, cam tragi de tine! Un procent dintre nativi s-ar putea, chiar, să aiba de mediat între două persoane din anturaj. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, aşa suporţi situaţia cu plăcere chiar dacă eşti foarte obosit. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

FECIOARĂ O zi favorabilă. Îţi este solicitată opinia în diferite probleme. Limitează-te, însă, la domeniile cunoscute, pe care le stăpâneşti. Atenţie la vremuri şi la vreme, îmbracă-te corespunzător! Prudenta, vigilenta si retinerea trebuie sa fie caracteristicile tale pentru ziua de azi. Daca ai început şcoala atentie la inghetata si la ce ronţăi în pauze. Daca stai acasă atenţie la aparatura electrocasnică. Atentie şi la mobil, deoarece in a doua parte a zilei o sa afli o informatie capitala despre proiectul pe care esti gata să-l finalizezi. Pentru majoritatea Fecioarelor este o zi plină de griji, pentru un procent grija pentru cei care au deja probleme la şcoala.

BALANŢĂ Eşti foarte mulţumit pentru că ţi se acordă încredere şi colegii, prietenii, se bazează pe tine. Astăzi promovează proiectele, cele de termen lung, interesele tale care pot fi sprijinite. Trebuie să ajuţi pe cineva neapărat, chiar dacă nu este necesar, adesea. Simtul umorului nu este unul dintre atributele tari ale tale, dar ziua de astăzi îţi oferă mai multe prilejuri de râs. Nu ca să te faci de râs ci situaţii comice în care intri fără să vrei. Uneori viaţa este o mare comedie!

SCORPION Astăzi ai toate şansele să te simţi bine atât fizic cât şi psihic. Te simţi mai în formă, ca să abordezi unele probleme pe care le amânai, le rostogoleai de azi pe mâine. Nu pleca la drum lung! O bună parte dintre nativii din Scorpion au o mică sau mai mare problemă cu familia, cu copiii, în special. A început şcoala de o săptămână şi ei, copiii, au o mulţime de nevoi şi dorinţe. Copiii nu ştiu de criză şi de clasă politică care ne-a sărăcit. Şi nici nu trebuie să ştie. Poate că ei, copiii, vor să apuce vremuri mai bune!

SĂGETĂTOR Eşti solicitat astăzi, atât pe plan profesional cât sentimental. Trebuie să renunţi la obiceiurile proaste şi să aderi la regulile unei alimentaţii sănătoase şi a o unei vieţi de calitate. Ai o poftă teribilă de lucruri bune şi frumoase. De cand nu ai mai fost intr-un muzeu, poate chiar unul de arta contemporana ? Dar ce zici de un pranz libanez si vin algerian? Nu costa mult, dar uneori satisfacerea propriilor capricii nu are preţ. Vremea este capricioasă, dar respectul de sine întreţine flacăra din sufletul tău.

CAPRICORN Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru când planifici drumurile pentru cumpărăturile de toamnă. Amână ce nu poţi rezolva, cere un sfat, nu strică! Un proverb oriental spune că oamenii bogaţi sunt slabi, se îmbracă în alb şi au puţine lucruri, dar foarte valoroase. O scrisoare, e-mail, reţeaua de socializare, sau o convorbire telefonică îţi aduce o veste bună, pe care nu credeai că o s-o mai auzi, pentru că se referă la o situaţie aproape uitata. În concluzie, prognoza pe ziua în discuţie este bună, singurele pericole par a fi plictiseala şi indiscreţia.

VĂRSĂTOR Astăzi eviţi orice confruntare, orice discuţie în contradictoriu, te izolezi şi te gândeşti cum să te descurci în continuare cu problemele tale. Soluţia este aproape, concentrează-te un pic! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că noua, sau vechea ta iubire te foloseşte drept bancomat! Astăzi configuratia astrala iti ofera un prilej sa inchei unele lucrari ramase suspendate si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Sau să tranşezi o situaţie din familie - sau cu prietenii.

PEŞTI Te distanţezi de anumite probleme şi de anumite persoane. E atât spre binele tău, cât şi al lor! Nu oricine se potriveşte cu oricine, afinităţile selective sunt un joc complicat, fără logică! „Dragostea este un lucru foarte mare”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tau de activitate, cat mai ales, in relatiile tale sentimentale. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai aproape sigur şi chiar o aşteptai.