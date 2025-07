Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 iulie 2025. Din Cehia, cu drag







17 iulie

Pe 17 iulie s-au născut John Jacob Astor, James Cagney, Earl Staley Gardner, Donald Sutherland, Juan Antonio Samaranch, Ion Alexandrescu, Nicolae Neagoe.

"Evenimentul Zilei" din 17 iulie 1793 a fost execuţia Charlottei Corday, condamnată pentru asasinarea marelui revoluţionar Marat. Prilej, asasinarea adică, pentru mai multe tablouri celebre, vreo două lieduri, o operă şi parcă o piesă de teatru.

Ei bine, revenind în 1793, execuţia publică se derulează, lama ghilotinei cade şi capul nefericitei se rostogoleşte în coşul de răchită. Dar, călăul, din fervoare revoluţionară, face un gest scârbos: ridică capul Charlottei ca să-l vadă mulţimea şi îi dă o palmă.

Un murmur de surpriză se ridică din mulţime: obrazul capului fără corp se înroşeşte, ochii joacă în orbite şi toată expresia feţei arată indignare şi furie. Capul mai trăia încă!

Toate acestea sunt mai presus de orice dubiu, deoarece au fost menţionate în raportul său de un medic legist, doctor în medicină, care asista execuţia.

Vedeţi, posibilităţile corpului uman sunt surprinzătoare!

Tradiţional în „Kalendar”, Circovii de vară continuă cu Sf. Mare Mucenică Marina, motiv creştin suprapus peste vechea sărbătoare a femeilor, care ţinea trei zile, astăzi probabil iniţierea secretă în confreriile feminine. ”Sătenii nu ştiu în ce zi cade şi din trei zile, doar s-o nimeri una”, (Speranţia). Secretul "surorilor" era şi este bine păstrat. Poate că mai ştiu "toate vorbele şi toţi paşii" unele femei şi le transmit din mamă în fică, dar le este frică să le spună.

Strict interzis femeilor şi mai ales femeilor însărcinate să lucreze după prânz, sub aspre pedepse, să nu fie „mărinite”. Se dă de pomană.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, din Praga, Guillaume Narguet raportează, cu drag :

Forțele armate americane pentru Ucraina: Republica Cehă nu va participa la achiziție

Republica Cehă nu va participa la achiziționarea de echipamente militare americane pentru armata ucraineană, a anunțat prim-ministrul Petr Fiala (ODS), care a explicat că guvernul său se concentrează pe alte modalități de a ajuta țara aflată în război cu Rusia.

Declarația vine după anunțul făcut luni de președintele american Donald Trump, conform căruia Statele Unite vor vinde arme avansate aliaților europeni din NATO, responsabilă de coordonarea livrărilor acestora către Ucraina.

„Republica Cehă se concentrează pe alte proiecte și modalități de a ajuta Ucraina, de exemplu, în cadrul inițiativei privind munițiile. Prin urmare, în prezent nu luăm în considerare aderarea la acest proiect”, a declarat Petr Fiala, spre deosebire de țări precum Germania, Regatul Unit, Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda și Canada.

Cu cea de-a 22-a ediție a evenimentului Culori, până sâmbătă seara, inima orașului Ostrava bate din nou în ritmul muzicii.

Cel mai mare eveniment muzical de vară din Republica Cehă de mai mulți ani, festivalul Colours of Ostrava, a început miercuri după-amiază în marele oraș moravio-silezian, pe fostul sit industrial Dolní Vítkovice. Concertele susținute de Sting și cântărețul jamaican Shaggy, care au avut loc miercuri seara, sunt cele două puncte forte ale primei zile.

Aproximativ 120 de cântăreți și formații din întreaga lume sunt prezente în programul acestei a 22-a ediții, care se va încheia sâmbătă seara și, ca în fiecare an, va primi un public numeros. Anul trecut, cotidianul britanic The Guardian a clasat Colours of Ostrava printre cele mai bune treizeci și cinci de festivaluri de muzică organizate în Europa.

Societate: În Lány, Petr Pavel a primit în jur de șaizeci de tineri implicați

Aproximativ șaizeci de tineri din întreaga Republică Cehă au fost primiți marți la Castelul Lány de către președintele Petr Pavel și soția sa, Eva. Recepția a avut loc pentru a le mulțumi acestor tineri dedicați, proveniți din medii diverse, pentru contribuțiile lor la voluntariat, educație, viață comunitară, precum și pentru eforturile și inițiativele lor, cum ar fi protecția mediului.

„Sunt foarte sensibil la faptul că cineva decide să facă ceva care are o semnificație pentru el și, în același timp, îi ajută pe ceilalți. Acest lucru nu numai că face țara noastră mai frumoasă, mai bună și mai plăcută de trăit, dar arată clar și că suntem o țară care poate fi optimistă, care poate reuși, care poate fi unită, care știe să joace în echipă”, le-a explicat participanților Petr Pavel.

Petr Pavel în Japonia săptămâna viitoare

Președintele ceh va călători în Japonia săptămâna viitoare, unde va participa la deschiderea Zilei Naționale a Cehiei la Expo 2025 de la Osaka și va vizita Memorialul Păcii de la Hiroshima pentru a aduce un omagiu, optzeci de ani mai târziu, victimelor exploziei primei bombe atomice din 6 august 1945. Monumentul este opera arhitectului ceh Jan Letzel.

Petr Pavel, care va fi însoțit de o delegație de afaceri pentru această ocazie și va pleca lunea viitoare, va fi primit și de împăratul Nuruhito și se va întâlni cu prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba. Informația a fost anunțată miercuri de Castelul Praga.

Ultima vizită a unui șef de stat ceh în Japonia a avut loc în anul 2008.

Știri normale și logice, dintr-o țară normală. Și să ne fie de exemplu ! Nu ar fi frumos ca președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela, să invite la o masă pe olimpicii români? Așa, ca între olimpici… În România lucrurile bune, benefice, optimiste nu sunt răsplătite. De ce? Bună întrebare!

Dar ştiţi deja că mai întâi trebuie să-mi citiţi horoscopul şi să aşteptaţi până mâine, pentru că, nu este nicio grabă, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 iulie 2025

BERBEC Determinarea şi energia ta încep să-şi arate rezultatele. Însă, astăzi nu trebuie să te repezi ca berbecul, nu pune întrebări indiscrete care deranjează pe cei din jurul tău, familia. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare şi usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti.

TAUR Sunt unele zile când chiar îţi face plăcere să-i întâlneşti pe cei din jurul tău. Ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi foloseşte-te de conjunctura favorabilă în social! Ca în toate dimineţile, dacă te duci la serviciu, atunci oboseşti. Normal, ca într-un banc cu Bulă! Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un film bun, la modă, poate în parc cu prietenii şi căţeii. Nu ai căţel? Vai, ce ruşine!

GEMENI Trebuie să pui linii de demarcaţie, să înalţi garduri la propriu şi figurat, ca să nu fii invadat în viaţa ta personală de oportunişti şi mitocani. Fii politicos, dar nu te lăsa intimidat! Din nou ţi se cere ajutorul, în familie. Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică, o operaţiune "de cadastru" de stabilire de frontiere spirituale.

RAC Te preocupă, nejustificat, unele detalii. Astăzi te simţi singur în mijlocul mulţimii. Faptul că nu găseşti un suflet-pereche te apasă mai mult. Pierzi când renunţi, nu înceta să cauţi! Dacă eşti celibatar impresia de împovărare şi solitudine te ajunge şi acasă. Dacă nu, adică eşti în duo, ai o şansă să fii pus la punct, adică că nu eşti tu chiar aşa de tare şi mare: eşti trimis să arunci gunoiul şi să cumperi pâine de unde ştii, proaspătă să fie, că ai uitat, cuprins de probleme psihologice!

LEU Unele amănunte scapă celorlalţi, dar nu ţie! Sunt zvonuri, se şopteşte... Atmosfera la serviciu este tensionată, dar tu îţi păstrezi azi sângele rece de vânător. Leul nu vânează... furnici! Cu Venus bine aspectată, lucrurile par să stea mai bine, eşti avantajat. Şi nu numai în dragoste, Venus, în astrologie este "micul benefic" care aduce avantaje şi îndulceşte necazurile, în general. Evită să aduci acasă problemele de la serviciu, lasă tensiunea şi frustrarea pe pragul căminului tău.

FECIOARĂ Domeniul sentimental e avantajat, ziua, dar şi noaptea sunt promiţătoare! Azi poţi afla unele amănunte picante sau tulburătoare despre ierarhie, colegi sau rude. Foloseşte-le când trebuie! De mult ritmul cotidian general a întrecut limita până la care lucrurile se puteau face bine şi solid. Viteza cu orice preţ duce la superficialitate şi derizoriu. Iar pe şosea, la amendă, sau accident! Ai ocazia să aflii nişte informaţii confidenţiale. Sper că nu eşti dus cu plută să le spui în gura mare!

BALANŢĂ Pui mult suflet în ceea ce faci! Dar, treci printr-o perioadă în care îţi găseşti cuvintele mai greu şi eşti mereu obosit. Spune-le celor din jur că "ai o conjunctură nefastă", dar trece! Spiritul de competiţie fără reguli care domneşte în jurul tău nu este pe placul tău, te tulbură şi de scandalizează, îţi lasă un gust amar şi un sentiment de nedreptate socială. Cauţi echilibrul, ca orice Balanţă. Trebuie să-l realizezi treptat, în etape, ca la acomodarea cu marile înălţimi, pe munte.

SCORPION Cei din jur nu pot să-ţi citească gândurile! Din fericire, că dacă ar putea, ar fi o nenorocire! Încearcă, astăzi, să explici cu calm ceea ce vrei de la ei, fără să-i "înţepi" prea mult! Ai tendinţă să-ţi reprimi sentimentele ca să te arăţi mai dur şi mai tare decât eşti în realitate. Pentru cine nu te cunoaşte, merge! Dar pentru ceilalţi, cei dragi, familia, prietenii buni, lasă să-ţi cadă armura, exoscheletul tău de Scorpion veninos şi arată-ţi sufletul bun şi caracterul senzual. Nu poţi să stai tot timpul cu sabia scoasă! Mai mult, cine scoate sabia, de sabie va pieri! Încercă un sistem de alianţe şi prietenii de convenienţă!

SĂGETĂTOR Mai mult calm şi discreţie! De asemenea, nu dezvălui amănunte ceva mai particulare, din viaţa ta privată, date personale! Problemele sentimentale lasă-le pentru mai pe seară. Poate plouă! Ai o dimineaţa ceva mai densă în care trebuie "să muşti şi să fugi"! Cu tot respectul, dar comparaţia canină se potriveşte foarte bine, nu ai timp de explicaţii şi politeţuri orientale. Veni, vidi, vinci! În varianta ta trebuie să convingi repede şi complet, pregăteşte-ţi tot ce trebuie. Rămâi vigilent şi atent la orice zvon sau intrigă de culoar.

CAPRICORN Se pare că ai atins obiectivele pe care le aveai în vedere. Nu a fost uşor, dar spiritul tău perfecţionist şi prudenţa te-au ajutat. Te îngrijorează unele probleme cu un membru al familiei. O intuiţie, un simţământ, accelerează activitatea în direcţia intereselor tale. Ai ghicit bine! Comunicare nu este pe culmi, nu are volum, dar are calitate. Se pare că oamenii de succes sunt cumpătaţi la vorbe. Ia exemplu de la ei. Ai o mare capacitate de concentrare, nu te deranjează deloc bruiajul cotidian!

VĂRSĂTOR Şeful tău este mulţumit şi poate să-ţi propună un nou proiect, o nouă perspectivă. Nu te încânta, nu îţi dă şi bani mai mulţi... Astăzi bazează-te pe logică, intuiţia este în vacanţă! Totuşi, o zi ceva mai dificilă, dar care pote trece repede şi în linişte dacă vorbeşti puţin şi nu ieşi din rutină. Mai ales nu propune ceva şefilor şi nu lua cuvântul la vreo întâlnire, conferinţă, briefing. Femeile din jurul tău, de orice sex ai fi, îţi fac probleme astăzi. Fie gelozii de pisici răsfăţate, fie încercări de genul "corect sau greşit", adică îţi pun întrebări la care ştiu deja răspunsul, dar testează sinceritatea ta. Un balamuc întreg...

PEŞTI Trebuie să faci faţă unor probleme diverse, mari şi mici. Fă ordine, ast[zi situaţiile urgente de serviciu, apoi interesele tale! Doreşti mai mult echilibru, să te sprijini pe oameni siguri! O zi rezervată lucrurilor obişnuite, programului cotidian. Un proiect al familiei, poate o construcţie, poate o mică afacere, solicită atenţia ta imediată. Trebuie să precizezi unele lucruri, dar mai înainte cere şi părerea familiei, chiar dacă unii dintre ei, din familie, nu se pricep. Fă-i să participe, să se simtă bine în familia ta, ca membrii importanţi cărora li se solicită sfatul. Poţi continua cu succes, dar cu sprijinul celor din jurul tău, a întregii familii!