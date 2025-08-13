Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 august 2025. Punctum, un corp cosmic misterios







14 august

Pe 14 august s-au născut John Galsworthy, “Magic” Earvin Johnson, Sara Brightman, Andrei Finţi, Răzvan Vasilescu, Grigore Bărgăuanu, Petre Andreescu.

Pe 14 august sunt Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului şi Sf. Prooroc Miheia.

Astăzi, tradiţional, în ”Kalendar” sunt Cercurile Sf. Mării.

Demult, când oamenii erau puţini şi cu adevărat credincioşi, de astăzi începeau, timp de trei zile (mereu în antichitate, la greci, traci, daci, celţi, franci, picţi - evenimentele importante ţineau trei zile) serbările, misterele Marii Zeiţe Hera-Junona.

Misterele serbărilor feminine din antichitate au fost mult mai strajnic păzite. Femeile nu au vorbit, precum guralivii bărbaţi care la un riton de hidromel, de vin tare dacic, sau la berea cea vikingă începeau să aibă gura slobodă şi spuneau mai mult decât trebuie!

Oare câţi mai ştiu astăzi de Marea Zeiţă Hera? Şi de misterele ei dedicate fecundităţii, sexualităţii, maternităţii, familiei şi copiilor? Din fericire creştinismul a calchiat mâine Adormirea Fecioarei, a Maicii Domnului, peste serbarea Reginei zeilor şi a oamenilor, soţia lui Zeus.

Tradiţional, în "Kalendar" astăzi sunt Cercurile Sf. Marii, ţinute cu mare grijă mai ales de femeile însărcinate. Ca să aibă naştere uşoară şi copii frumoşi şi deştepţi! Decurgând din una dintre îndatoririle Marii zeiţe Hera, maternitatea.

Am întrebat în dreapta şi în stânga. Nicio femeie din Prahova şi Vrancea, se părea, nu ştia de serbările vechi. Doar câteva aveau o sclipire şăgalnică în ochii lor frumoşi: uite şi pe moşul ăsta cum se bagă în treburile noastre, ale femeilor, treburi vechi de cinci mii de ani!

Bravo, fetelor, ţineţi bine secretele că nici eu nu o să le dezvălui aşa cum mi-au fost povestite de stareţa Singlitichia, Dumnezeu s-o odihnească în loc frumos şi plin de verdeaţă! Că după ce a trecut la dreapta Domnului, Sf. Mânăstire Suzana nu mai este, ce a fost! Păcat, mare păcat!

Sunt taine care trebuie să rămână la locul lor, altfel îşi bat joc de ele coprofagii, neica-nimeni, şi alte arătări nerecomandabile.

Dar, în compensaţie, să vă spun câte ceva despre “Postul Sântă-Măriei”, care nu trebuie confundat cu Postul Maicii Domnului. Acest post, dacă se păzeşte, aduce împlinirea tuturor dorinţelor.

“Fără a fi mânios pe cineva sau supărat pentru vreun lucru, gospodarul şi mai ales gospodina, începe să postească ziua de luni toată ziua, până a doua zi dimineaţa. În săptămâna următoare se posteşte ziua de marţi şi tot astfel mai departe, zilele următoare, în curgere de şapte săptămâni. Candela, în tot timpul acesta trebuie să ardă fără curmare.” Tudor Pamfile, “Sărbătorile la români”, 1997, pgina 163.

Sunt întrebat cu insistenţă pe e-mail-ul personal, acela cu”dom.profesor”: ce părere am despre cutare, sau cutare de la televizor. Vă repet pentru încă o dată şi o să repet mereu: nu mă uit la tv, nu am tv, nu dau consultaţii oricât mi-aţi oferi, nu iau ucenici, nu am cabinet, nu răspund imediat la corespondenţă, neori deloc, nu sunt prezent pe Cartea cu Mutre sau altă reţea “socială”. Şi că să pun lucrurile la punct puţin mai dur, o să-l parafrazez pe împăratul Aurelian: "nobilii vorbesc despre idei şi filozofii, militarii despre fapte, prostimea ce a văzut în forum... în cazul nostru la televizor!"

Tare mi-ar place să se declanşeze odată impulsul ăla electromagnetic global, furtuna electromagnetică finală, cu care tot suntem amăgiţi. Atunci chiar vom fi în faţa unei lumi noi, fără televizoare, fără mobile, fără net, fără tablete, fără bani electronici în cont, fără nimic electronic. Resetarea necesară a umanităţii! Un start nou, la egalitate de şanse!

Ştiu câteva comunităţi în State care se pregătesc serios pentru acest eveniment. Fac provizii de cărţi!

Şi eu împachetez cărţi, ajutat de o vecină în vacanță, ca să le trimit într-o mare capitală europeană, unde sunt mai mult de o sută de mii de români. La rugămintea unui preot evlavios, cu har şi ştiutor ale multora, care a făcut pe lângă sfânta lui biserică şi o şcoală şi o bibliotecă. “Aşa nu se sălbăticesc românii!” a spus bunul preot. O să trimit cam zece mii de cărţi. Am mai trimis în Basarabia şi în judeţele românești din Ucraina cam alte douăzeci de mii. Acum mai mult de treizeci de ani, ce aventură...

Biblioteca mea scade, în schimb ştiu că multe lume o să gândească de bine despre mine, chiar dacă nu mă ştie pe nume. Asta contează!

Dar impulsul electromagnetic nu se va produce astăzi sau mâine, cel puţin aşa spun stelele, astăzi este o altă zi obişnuită de august, desprinsă din filele lui Caragiale, căldură mare, dom'le!

Oamenii de știință, se pare că, au descoperit un nou obiect spațial puternic: „Nu se încadrează confortabil în nicio categorie cunoscută”

„Când îl pui în context, Punctum este uimitor de strălucitor.”

Un obiect misterios, uluitor de puternic, descoperit într-o galaxie apropiată și vizibil până acum doar în lungimi de undă radio milimetrice, ar putea fi un obiect astrofizic complet nou, diferit de orice au mai văzut astronomii până acum.

Obiectul a fost numit „Punctum”, derivat din latinescul pūnctum care înseamnă „punct”, de o echipă de astronomi condusă de Elena Shablovinskaia de la Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales din Chile. Shablovinskaia l-a descoperit folosind ALMA , Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.

„În afara domeniului găurilor negre supermasive , Punctum este cu adevărat puternică”, a declarat Shablovinskaia pentru Space.com.

Astronomii nu știu încă ce este - doar că este compactă, are un câmp magnetic surprinzător de structurat și, în esență, este un obiect care radiază cantități intense de energie.

„Dacă o pui în context, Punctum este uimitor de strălucitoare - de 10.000 până la 100.000 de ori mai luminoasă decât magnetarii tipici, de aproximativ 100 de ori mai strălucitoare decât microquasarii și de 10 până la 100 de ori mai strălucitoare decât aproape toate supernovele cunoscute , doar Nebuloasa Crabului o depășește, vezi fotografia din titlu, printre sursele legate de stele din galaxia noastră ”, a spus Shablovinskaia.

Punctum se află în galaxia activă NGC 4945, o vecină destul de apropiată a galaxiei noastre Calea Lactee , situată la 11 milioane de ani-lumină distanță. Aceasta se află puțin dincolo de limitele Grupului Local. Totuși, în ciuda acestei proximități, nu poate fi văzută în lumină optică sau de raze X, ci doar la lungimi de undă radio milimetrice. Acest lucru nu a făcut decât să adâncească misterul, deși Telescopul Spațial James Webb (JWST) nu a analizat încă obiectul în lungimi de undă în infraroșu apropiat și mediu.

Ce ar putea fi Punctum?

Luminozitatea sa a rămas aceeași pe parcursul mai multor observații efectuate în 2023, ceea ce înseamnă că nu este o erupție sau un alt tip de fenomen tranzitoriu. Radiația cu unde milimetrice provine de obicei de la obiecte reci, cum ar fi discurile protoplanetare tinere și norii moleculari interstelari. Cu toate acestea, fenomene foarte energetice, cum ar fi quasarii și pulsarii , pot produce, de asemenea, unde radio prin radiație sincrotronică, în care particulele încărcate care se mișcă cu o viteză apropiată de cea a luminii se rotesc în spirală în jurul liniilor câmpului magnetic și radiază unde radio.

Ceea ce știm despre Punctum este că, având în vedere cât de puternic polarizată este lumina sa milimetrică, aceasta trebuie să posede un câmp magnetic extrem de structurat. Prin urmare, Shablovinskaia consideră că ceea ce vedem de la Punctum este radiație sincrotronică. Obiectele cu polarizare puternică tind să fie obiecte compacte, deoarece obiectele mai mari au câmpuri magnetice dezordonate care elimină orice polarizare.

Echipa consideră că radiația sincrotronică este alimentată de un magnetar, care este un pulsar cu un grad ridicat de magnetism . Cu toate acestea, deși câmpul magnetic ordonat al unui magnetar se potrivește cerințelor, magnetarii (și pulsarii obișnuiți, de altfel) sunt mult mai slabi la lungimi de undă milimetrice decât Punctum.

Rămășițele supernovelor, cum ar fi Nebuloasa Crabului, care reprezintă interiorul dezordonat proiectat în spațiu al unei stele care a explodat în anul 1054, sunt strălucitoare la lungimi de undă milimetrice. Problema este că rămășițele supernovelor sunt destul de mari - Nebuloasa Crabului în sine are un diametru de aproximativ 11 ani-lumină - în timp ce Punctum este în mod clar un obiect mult mai mic și compact.

„În acest moment, Punctum iese cu adevărat în evidență - nu se încadrează confortabil în nicio categorie cunoscută”, a spus Shablovinskaia. „Și, sincer, nimic asemănător nu a apărut în niciun studiu milimetric anterior, în mare parte pentru că, până de curând, nu aveam nimic la fel de sensibil și de rezoluție înaltă precum ALMA.”

Există avertismentul că Punctum ar putea fi doar o excepție: o versiune extremă a unui obiect altfel familiar, cum ar fi un magnetar într-un mediu neobișnuit sau o rămășiță de supernovă care interacționează cu un material dens. Deocamdată, însă, acestea sunt doar presupuneri lipsite de dovezi. Este foarte posibil ca Punctum să fie într-adevăr primul dintr-un nou tip de obiect astrofizic pe care nu l-am mai văzut până acum, pur și simplu pentru că doar ALMA le poate detecta.

În cazul lui Punctum, acesta este de 100 de ori mai slab decât nucleul activ al lui NGC 4945, care este alimentat de o gaură neagră supermasivă care se hrănește cu materia care cade în ea.

Probabil că Punctum nu ar fi fost observat deloc în datele ALMA dacă nu ar fi avut polarizarea sa excepțional de puternică.

Observațiile ulterioare cu ALMA vor ajuta cu siguranță la clarificarea tipului de obiect Punctum. Observațiile care au condus la descoperirea Punctum s-au concentrat de fapt pe nucleul activ și luminos al NGC 4945; a fost pur și simplu o întâmplare că Punctum a fost observat în câmpul vizual.

Viitoarele observații ALMA care vizează Punctum ar putea atinge niveluri de zgomot mult mai scăzute fără a se îngrijora de supraexpunerea nucleului luminos al galaxiei și ar putea fi observat și pe diferite frecvențe.

Cel mai mare ajutor ar putea veni de la JWST. Dacă poate vedea omologul său în infraroșu, atunci rezoluția sa mai mare ar putea ajuta la identificarea a ceea ce este Punctum.

„Rezoluția clară și gama spectrală largă a JWST ar putea ajuta la dezvăluirea dacă emisia lui Punctum este pur sincrotronică sau implică praf sau linii de emisie”, a spus Shablovinskaia.

Deocamdată, totul este o enigmă, iar tot ce putem spune cu siguranță este că astronomii au un adevărat mister în mâinile lor, care până acum i-a lăsat nedumeriți.

„În orice caz”, a concluzionat Shablovinskaia, „Punctum ne arată că mai sunt multe de descoperit pe cerul milimetric.”

O lucrare care descrie descoperirea lui Punctum a fost acceptată de revista Astronomy & Astrophysics, iar o pre-print este disponibilă pe astro.ph .

Pe DOA s-a discutat mult despre Punctum, doar majoritatea de acolo o formează acum astronomii, unii de renume. Însă s-a stabilit, în unanimitate, că pentru interpretare astrologică nu are nicio semnificație, nicio importanță. Prea departe, prea mic, prea slab…

Eu, personal, sunt dezamăgit de Perseide. Nu am văzut niciuna. Cer înorat și lumina prea puternică a Lunii. Poate și beteșugurile bătrâneții, numai am ochii clari ca acum cincizeci de ani când vedem cu ușurință Alcor din oiștea Carului Mare, lângă Mizar.

Dar sper că nu a trecut timpul degeaba, măcar am descoperit ceea ce mereu spun domniilor voastre, mai avem mereu o speranță, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 august 2025

BERBEC O zi ceva mai aspră pentru tine. Astăzi te invadează îndoiala şi nesiguranţa, lucru rar la tine, dar, păstrează-ţi calmul şi umorul, salvează aparenţele, mai ales în familie, în duo! Astăzi asta ai simţăminte pastelate. Asta înseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul mai în vârstă.

TAUR Este dificil să ai o minte calmă, rece, pe căldura asta. În plus astăzi ai de calmat şi de risipit geloziile partenerului(ei), dacă eşti în duo. Pe căldură asta infernală toată lumea ia foc! Cu Mercur afectat ai toate sansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Astăzi nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

GEMENI Trebuie să încerci să rezolvi situaţiile de azi cât mai simplu posibil, fără multă transpiraţie şi efort. Stai la umbră, la propriu şi figurat, nu te expune mai mult decât e absolut necesar! Renunţă la cei care te copleşesc cu sfaturi de la tv, ziare, net, reţele şi gândeşte cu capul tău, în interesul tău. Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii.

RAC Reflectezi că aşa au căzut lucrurile, aşa a vrut destinul! Dar poţi îmbunătăţi situaţia prin deciziile tale de astăzi! Este doar un moment neplăcut, care trece repede, fii fără grijă! Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii, sau la trafic, în general. Trebuie să treci prin această zi densă, te simţi apt pentru orice fel de confruntare, pe care nu o poţi evita! Este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabilă!

LEU Astăzi adună lângă tine persoane competente şi bine intenţionate. Sigur, dacă ai de unde să alegi! Conjunctura te învită la precauţie şi prudenţă! Stai pe poziţiile tale, la umbră şi pândeşte! Sub lumina puternică a Soarelui, protectorul tău, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva, dacă nu-ţi place cu adevărat!

FECIOARĂ Căldura te face mai dur şi nesuferit. Încercă să nu vorbeşti mult, zâmbeşte doar şi lasă “adevărurile” tale să stea la frigider. Nimeni nu vrea lucruri neplăcute, mai ales pe căldura asta! Activităţile legate de speculaţiile comerciale sau comertul cu amanuntul sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie.

BALANŢĂ De obicei eşti armonios şi descurcăreţ. Astăzi, se pare că abilităţile tale s-au topit de căldură. Evită efortul fizic, dar şi băuturile foarte reci, cu multă gheaţă. Nu pleca la drum lung! Atenţie mărită la convorbirile la mobil sau pe reţea, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare!

SCORPION Ai nevoie de un succes, de confirmarea valorii tale atât faţă de tine, dar, mai ales, de către cei dragi. Trebuie să-ţi focalizezi atenţia către domenii care pot aduce rezultate imediate! Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decât cand este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile si deceptiile. Nu acceptaţi discuţii cu necunoscuţii, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte. Concentrează-te pe interesele tale!

SĂGETĂTOR Se pare că partenerul(a) îţi face probleme, consideri că e influenţat(ă) negativ de familia ei, de prieteni. Încearcă să lămureşti situaţia cu blândeţe şi iubire, dar cât mai curând posibil! Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul celor din jurul tău – trebuie să te descurci singur! Spiritul de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie rapidă! Vezi tu mai târziu dacă a fost inspirată!

CAPRICORN Cu un Jupiter protector poţi face paşi hotărâtori în carieră, să intri şi tu în rândul plutocraţilor! Banii sunt bine aspectaţi, ocupă-te de situaţiile financiare! Cineva aşteaptă un răspuns, lasă-l să aştepte! O zi explicită, directă, clară, aşa că fii atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Până la urmă ziua de astăzi îţi poate aduce surprize plăcute!

VĂRSĂTOR Cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori faţă de interesele tale strategice, dar verifică exgerările în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de ajutor şi cooperare! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, la cei din jurul tău, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi.

PEŞTI Starea de bine te cuprinde şi nu mai simţi atât de tare rigorile verii, căldura toridă. În duo sau solo, azi preţuieşti şi practici loialitatea şi iubirea! Fii mai echilibrat, mai “zen”! Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu sau în vacanţă, la norma de distracţie, dar… te simti aşa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele!