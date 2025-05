Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 mai 2025. Despre Astrologie (XXIV)







12 mai

Pe 12 mai s-au născut: Florance Nightingale, Katherine Hepburn, Gabriel Faure, Emilio Estevez, Aurelian Andreescu, Dumitru Fărcaş, Jolt Kerestley, Constantin Ciopraga.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan Valahul, Epifanie al Ciprului şi Gherman, patriarhul Constantinopolului.

Tradiţional, 12 mai este “sărbătoarea uitată”, Harmanul Viermilor. Sf. Gherman, divinitate complexă, patron al grindinei, al ploilor mari, distructive, al animalelor mici, al gângăniilor şi al viermuitoarelor – trebuie cinstit cum se cuvine. Altfel… o să vedeţi voi!

Sunt un om blând, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi o să răspund fiecăruia dintre domniile voastre, în parte. Mulți mă întreabă precum personajul lui Caragiale ”da’ io cu cine votez!”. Am urmărit prestațiile celor doi finaliști, pline de inexactități.

Despre inexactităţi o să mai vorbim în continuare, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Este vorba despre a 13-a zodie. Ca orice prostie, are viaţă lungă, moare greu!

Ani întregi am obosit explicând că acendentul NU este mai important ca zodia, că Pluton este Pluton, zeul infernului, Hades la greci, nu Pluto, căţelul lui Mickey Mouse! Că zodiile nu trebuie confundate cu constelaţiile, că sunt numai 12, NU 13, sau 14 zodii!

Periodic se găseşte cineva care să reia erezia celei de a 13-a zodii! Poate, dacă o să vă spun cum a fost inventată şi a cui operă este o să fiţi mai reticenţi în a accepta orice escrocherie.

Să ştiţi că am depus un jurământ, cel al lui Hermes Trismegistus, în care se spune la fel ca la jurământul lui Hipocrate să nu-mi vorbesc colegii de rău, sau să atac interpretările lor astrologice.

Numai că astrologi sunt puţini, „astrologi” sunt câtă frunză şi iarbă. Nu am nicio obligaţie către impostori, escroci şi vânători de glorie şi bani.

„Inventatorul” celei de a 13-a zodie, Ophiccus, Purtătorul de Şarpe, se numeşte Walter Berg. Pe nume adevărat Barry Parkinson. Şi aici fac o paranteză, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Când cineva, care nu este autor literar, se ascunde sub un pseudonim, înseamnă că este o problemă. De cele mai multe ori este o escrocherie, ceva de care îi este, în subconştient, ruşine, şi îşi protejează numele cu care s-a născut. O să ziceţi, uite cine vorbeşte şi tu, dom’ profesor, ţi-ai luat un pseudonim! Nu este aşa, deloc. Eu semnez horoscopul şi articolele cu numele meu, aşa cum trebuie, rubrica este “Horoscopul lui Dom’ Profesor” o poreclă a mea, aka, nu este un pseudonim.

Așa mi s-a spus când predam astrologie la casa Studenților și la Facultatea de Fizică de la Măgurele. Tot ”dom’ profesor” mi s-a spus când predam comerț exterior și relații internaționale la ASE. Așa că la Matinalul cu Uscat și Trofim, tot ”dom’ profesor” mi s-a spus, făceam un duo delicios cu Mama Natură, gen frumoasa și bestia. Nu știu dacă eu eram frumoasa, sau bestia… Mi se spune dom’ profesor datorită stilului pisălog şi livresc al meu şi că nu las omul niciodată să vorbească, îl reduc la tăcere cu multele conexiuni, paranteze, stilul “ex cathedra”, profesoral. Ce mai, sunt un tip neplăcut, ştiu…

Dar cu a 13-a zodie am dreptate! Unde rămăsesem? A, la stimabilul Walter Berg. M-am hotărât că nu trebuie să mai scriu despre el. Îi dau prea multă importanţă şi asta şi urmăreşte, atragerea atenţiei. Este foarte bun în asta, s-a şi îmbogăţit vânzând minciuni astrologice în Japonia cu a 13 zodie inventată de el. Pe scurt şi cu asta termin cu Walter Berg, pe numele adevărat Barry Parkinson. Ei bine, tipul ăsta dacă trăia în America secolului XIX, ar fi avut o căruţă, un waggon şi ar fi cutreierat oraşele de frontieră vânzând “elixirul tinereţii” şi “crema de coşuri şi pistrui”. Ăsta este omul, un escroc cu pretenţii, atât. Punct.

Adevărul despre zodii şi constelaţii l-am spus de mai multe ori. Îl mai spun odată. La începutul istoriei omenirii, în Sumer, acum şase mii de ani, astrologia era prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă. Preoţii observau cerul şi interpretau conjunctura astrologică ca fiind voinţa zeilor, interpretare pe care o comunicau regilor şi poporului. Planetele vizibile, Soarele şi Luna, erau considerate zeii respectivi, alteori, doar ochii zeilor, mai târziu reprezentarea zeilor respectivi.

Astrologia era și este un factor de putere. A fost cel mai important factor politic şi administrativ. Amănunte găsiţi în celebrul volum, tradus în limba română, “La început a fost Sumerul”, autor Vojtech Zamarovský. Astrologia a dat calendarul, împărţirea timpului în luni-zodii, 12 la număr, zile de 12 ore şi nopţi tot de 12 ore, ora, minutul...

Timp de nouă sute de ani preoţii sumerieni, akkadieni şi babilonieni au studiat caracterul, felul oamenilor. Ca să lege timpul de conducerea oamenilor, să ştie calităţile şi slăbiciunile lor, în funcţie de data naşterii. Au ajuns la concluzia că omenirea se poate împărţi în 12 tipuri de oameni. Unii rapizi, alţii calculaţi, unii vorbăreţi, alţii tăcuţi, unii uşor de convins, alţii mai greu...

Au observat că anotimpurile, momentul naşterii oamenilor era foarte important. Savanţii-preoţi au observat că, în cursul unui an calanderistic, cei care se aseamănă în unele privinţe, sunt născuţi cam în acelaşi timp. Au motivat acest lucru prin poziţia Soarelui şi lungimea zilei, dar şi a anotimpului. Soarele, care a dat viaţa pe Pământ şi a fost considerat de multe culturi zeul principal.

Segmentele de timp ale celor 12 tipuri de oameni au fost numite zodii, o lungime de tip terestră de aproximativ 30 de zile. Ele încep, zodiile, cu echinocţiul de primăvară, în prezent la 20-21 martie. Sigur, sunt 365 de zile şi o pătrime într-un an şi 360 de grade ale zodiacului. Sunt tabele de corespondenţă, nu aveţi grijă, Pământul nu are aceiaşi viteză pe elipsa lui de revoluţie în jurul Soarelui.

La început, sigur că nu aveau ceasuri, nici măcar un Rollex pentru rege, aşa că timpul se stabilea prin observaţia directă a Soarelui, Lunii şi a stelelor. Ca să le fie mai uşor, ca tehnică mnemotehnică, au botezat 12 constelaţii de pe ecliptică, drumul Soarelui pe cer, cu numele zodiilor. Deci, constelaţiile au primit nume de la zodii, nu invers. Aşa a apărut zodiacul, cerc de animale, pentru că în varianta de acum cinci-şase mii de ani zodiile purtau numai nume de animale.

Din cauza unor fenomene de imperfecţie a rotaţiei terestre, un fel de efect de titirez, fenomenele de precesie şi nutaţie, ei bine, aceste fenomene de mecanică cerească fac ca punctul vernal, al echinocţiului de primăvară, când Soarele taie ecuatorul celest, să facă un înconjor total la sferei cereşti în aproximativ 26.000 de ani. Adică punctul vernal trece prin toate constelaţiile, iar Polul Nord, axa, face un mic cercuşor pe cer. Da, aveţi dreptate, peste mii de ani Steaua Polară nu o să mai indice Nordul, ci altă stea. Vega, din Lira.

Zodiile, la început aveau numai nume de animale. Nu se mai ştie care erau. Numele actuale ale zodiilor au fost stabilite în perioada elenistică, iar în scris, de Claudius Ptolemeus din Alexandria în secolul I, în ale sale celebre “Tetrabiblos”, patru cărţi de astrologie.

În drumul său pe cer, pe ecliptică, Soarele trece prin 14 constelaţii. Dar pentru că s-au stabilit numai 12 tipuri de oameni, constelaţiile Ophiccus şi Balena nu au devenit repere zodiacale. Pe de altă parte zodiile sunt fructul Pământului, sunt oameni care trăiesc pe Pământ şi sunt supuşi timpului stabilit de revoluţia şi rotaţia Pământului.

Cu corecţiile periodice, timpul este cel care este important. Astrologia este studiul timpului şi al umanităţii, în conexiune, este o ştiinţă aplicată, socială. De constelaţii şi descrierea fenomenelor cereşti se ocupă cu multă glorie şi competenţă, astronomia. Să nu amestecăm lucrurile! O să continui, poate, sau, nu, mai sunt multe de spus, iar pe de altă parte cred că nu am fost suficient de clar în unele demonstraţii!

Noroc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că mâine este, mereu, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 mai 2025

BERBEC Eşti binedispus, astăzi eşti dinamic şi convingător, trebuie să reuşeşti! Fredonezi în mintea ta o melodie, eşti obsedat de ea. Şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii tale! O zi, pe total, bună! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

TAUR Zi de cumpărături săptămânale, de completare după weekend, de luni. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie relaţiile din anturaj. Nu lua decizii. Distrează-te seara, poate la un film nou! O zi mai obositoare decât de obicei. La serviciu poate si acasa ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Totuşi, o seara plăcută. Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori, dar nu astăzi!

GEMENI Conjunctura de astăzi te sfătuieşte să foloseşti tehnici şi strategii de colaborare, de lucru în echipă. Uită-te puţin în jurul tău, poţi să găseşti potenţiali parteneri sau viitori aliaţi. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de puţina solitudine!

RAC Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Dar verifică dacă este adevărată, sau nu! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre posibila destinaţie de vacanţă şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos.

LEU Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Uneori şi azi este cazul, lipsa noutăţilor înseamnă calm şi linişte. Odihneşte-te mai mult, ai nevoie! Cheltuieşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperi o parte dintre facturi. De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiază asta o poţi petrece făcând ceva sport, bazin sau sauna, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare OK. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi.

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jurul tău, cu familia. Veşti bune. Nu exagera cu detaliile, mai ales în discuţii. O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, 12 mai, zi de cumpărături, doar este luni, cumpărături de completare, pentru ceea ce s-a consumat în weekend. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Si nu uita sa-ti prelungesti abonamentul la sala. De ce iti este frica de aceea nu scapi !

BALANŢĂ Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri, sau persoane, pot întârzia, pot rata, din cauze obiective, aşa este destinul lor! Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba!

SCORPION Dimineaţa ai probleme de rezolvat în activitatea ta. Abordarea sistematică a situaţiei iţi furnizează rezolvarea. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu intra în criză de timp! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, 12 mai, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. Stai undeva unde este plăcut si bine! La proprie şi la figurat…

SĂGETĂTOR Emoţional, conjunctura arată porniri impulsive, probabil repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte, este doar luni şi ai în faţă o săptămână plină de efort! In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire sau te duci la un film nou. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un spor. Ofera-ţi o prajitura şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare.

Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă - daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură şi spaţii largi, o parte din nativii din zodia Săgetătorului vor decide să plece la... cumpărături.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încearcă să te odihneşti mai mult! Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cam cu acelaşi salariu. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blanda fata de tine, pe care o meritai dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme!

VĂRSĂTOR O zi de luni ce pare liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti! Stelele te avantajeaza astăzi în relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa.

PEŞTI Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba! Trebuie, doar, să ţii seama de diferenţele de caracter, de natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă la un program ordonat. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp.

Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Carisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poţi să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încât nu risca degeaba!