Cornel Constantiniu trece prin clipe cumplite. Nu mai iese nici din casă

Cornel Constantiniu are Parkinson de mai bine de 30 de ani și nu mai iese deloc din casă. Cu toate astea, artistul urmărește zilnic știrile și află informații importante de la soția sa, Domnița Constantiniu, fostă Mărculescu.

„De-a lungul anilor s-au scris multe prostii despre starea soțului meu. Dacă am fi primit pentru fiecare inepție o sumă de bani, fie ea cât de mică, acum am fi fost milionari într-o monedă forte, la câte ne-a fost dat să auzim și să citim despre el sau despre noi! Noroc că Cornel nu dă importanță gurii lumii”, a declarat Domnița Constantiniu.

Soția artistului a spus că doar ea iese la cumpărături și că îi povestește lui Cornel tot ce se întâmplă pe străzi.

Domnița Constantiniu a mai spus că soțului său i-a plăcut mereu să fie discret, chiar dacă a trecut prin clipe grele. În prezent, el primește o pensie mică de handicap. Acesta nu consideră că rezolvă ceva dacă se plânge.

„Ca și bunul său amic, Aurelian Andreescu, Cornel Constantiniu a ales mereu să fie foarte discret. A fost una din regulile de căpătâi ale casei noastre. Chiar dacă am știut destule bârfe din lumea artistică, și credeți-mă sunt destule, toate s-au stins în sufrageria noastră.

În plus, Cornel a decis să nu se plângă nici față de situația sa sau față de ce valoare are pensia sa. E una de handicap, fiindcă de 33 de ani se luptă cu boala, și pensia e atât cât e. Cât a considerat statul român că trebuie să ne ofere pensie, și lui, și mie, atât am luat. Ce am rezolva dacă ne-am plânge?”, se întreabă cu cel mai firesc aer din lume Domnița Constantiniu pentru Cancan.