Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 august 2025. Alte subiecte de vară







11 august

Pe 11 august s-au născut Alex Haley, Hulk Hogan, Phillippe Agostini, Peter Cushing, Teodor Mazilu, Modest Morariu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Nifon, Patr. Constantinopolului, Arh. Evplu. Nimic în ”Kalendar”.

În noaptea aceasta spre ziuă este maximum de activitate pentru roiul meteoric al Perseidelor. Nu pierdeți timpul, nu sunt observabile marea majoritate, din cauza luminii puternice a Lunii, încă aproape plină. Avem două conjuncții, în Berbec, Saturn și Neptun, amândouă retrograde și în Rac, Venus și Jupiter.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mereu, când ajungem, în timpul anului, la data de 11 august vă spun o poveste. Nu știu dacă este adevărată, dar este frumoasă și pilduitoare. Este despre muzică.

“Evenimentul Zilei” din 11 august a fost cel din 1942, indubitabil. Aşa spune “Book of Days”, pagina 399. Evenimentul din 11 august 1942 a fost interpretarea celei de a şaptea simfonii, în si major, a lui Dmitri Dimietrevici Şostakovici, "Leningradskaia", cântată în piaţa centrală din Leningrad, pentru prima dată în aer liber în oraşul erou, de o mulţime pestriţă de muzicanţi de excepţie, din toate orchestrele marelui oraş, ba din tot URSS. Era război, blocada Leningradului.

Șostakovici s-a născut în Sankt Petersburg, devenit, după revoluția bolșevică, Leningrad. Compozitorul rus își iubea mult orașul natal. Când nemții au ajuns aproape de oraș, Dmitri s-a prezentat la comisariat ca să primească o armă și să plece pe front. Dar a fost recunoscut. ”Tovarășe Șostakovici, arma dumneavoastră este muzica. Nu putem să vă încorporăm, nu aveți vederea bună” (Șostakovici purta niște lupe de +10) Totuși, Șostakovici a devenit pompier voluntar. Există o fotografie cu el în pufoaică și purtând cu greu în brațe un proiectil neexplodat german.

Dar nu a uitat ce i-a spus comisarul. A început să compună o muzică optimistă, mobilizantă, simfonia a șaptea. Primele trei părți le-a compus la Leningrad, iar restul în refugiu, la Samara. Premiera mondială a superbei Simfonii a Șaptea în Si Major a fost la Samara, pe atunci orașul Kuibâșev, în interpretarea celebrei orchestre a Bolșoi Teatr, în refugiu. Apoi a fost interpretată de cea mai bună filarmonică din lume, cea din Londra și apoi la New York. În luna mai 1942 faimosul dirijor Karl Eliasberg a vrut să interpreteze Simfonia a șaptea la Leningrad, dar, vai, din toată Orchestra Radio au mai răspuns la apel doar 14 muzicieni. Dar, zvonul s-a răspândit în tot URSS. Spre Leningrad au pornit interpreți din toată țara, cu armă în mâini și cu vioara la spate.

Așa se face că pe 11 august 1942 în piața centrală din Leningrad se spune că au fost peste o mie de muzicanţi, unii îmbrăcaţi în uniformă militară şi cu puşca la spate, dar cu vioara sau tuba în mâini, alţii veniţi din cine ştie ce bunkere, sau de la fortificaţii. Nu se mai ştie cine a dirijat, istoria este ingrată uneori, probabil, cu siguranță, tot Karl Eliasberg că nu creșteau dirijorii de geniu peste tot! Muzicienii, slabi și palizi, aproape morţi de foame, dar cu ochii pe partituri! La semnalul baghetei dirijorului muzica s-a ridicat puternică şi triumfătoare şi a acoperit zgomotul ucigaş al frontului, aflat nu departe.

Se spune că pe linia frontului s-a făcut tăcere. Ruşii şi germanii au lăsat tancul şi mitraliera, puşca şi aruncătorul de flăcări. Toţi ascultau muzica insprată din viaţa lor, din realitatea lor, războiul, blocada Leningradului.

Peste tăcerea acoperită doar de muzica inspirată au rămas în legendă cuvintele unui general german de tancuri, aflat şi el pe linia frontului, cuvinte adresate ordonanţei sale: "Vezi, Hans, Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!" a spus generalul arătând către tancurile "Tiger" rămase tăcute şi nemişcate. Imensele maşini de război cu nume de fiare de pradă, ascultau muzica... de fapt echipajele lor!

Muzica... ce metafizică emoţională și extrem de importantă! S-au scris sute de cărţi despre puterea muzicii. Muzica care înalţă, cea care vindecă, muzica de dans, de balet, de jale, muzica care înebuneşte, sau ucide! Să ne amintim de legenda urbană a lui “Gloomy Sunday” sau “Hungarian Suicide Song”. Compusă de Rezsö Seress în 1933, melodia este atât de depresivă, încât, se spune, că mai multe persoane s-au sinucis după ce au ascultat-o!

Mie nu îmi place Şostakovici, dar admir “Leningradskaia” mai ales pentru povestea ei. Dintre ruși, îmi place Borodin! Simfonia a doua, ”Bogatârskaia” în special. Dar, recent, de câțiva ani, am descoperit muzica epică care îmbină simfonismul cu modernismul fără a pierde melodia. O muzică eroică, care după cum spune formația mea preferată ”Two Steps From Hell”: ”Music Makes You Braver”, ceea ce nu este departe de crezul Prietenilor Muzicii. Iar partea vocală, corală, a pieselor este în limba latină. Una dintre limbile de mare putere. Demonii ascultă numai de poruncile date în limba latină. Acum o să mă duc să ascult puțină muzică compusă de TSFH, neapărat ”Blackheart”, dar nu înainte să vă fac părtași de o informație interesantă, am găsit-o în ”Stars and Stripes”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în State există două unități de elită, 26th Space Aggresor Squadron (26th SAS) și 527th Space Aggresor Squadron (527th SAS) pregătite pentru lupta în spațiu, cu extratereștrii. Au cazărmile în ”Baza Nellis” de la Groom Lake, Nevada, adică în ”Area 51”. Teoria conspirației spune că mai sunt câteva SAS, dar ele sunt dislocate în spațiu în centura de asteroizi, ca unități de sprijin și logistică pentru rasa de extratereștrii cu care s-au aliat pământenii. Bun, dacă ar fi așa, Elon Musk ar părea anacronic cu proiectele lui de călătorie pe Marte. Dar, ca orice teorie a conspirației, conține și un adevăr. Da, 26th SAS și 527th SAS se luptă în prezent! În war games în manevre și aplicații în Munții Stâncoși.

Cei câteva sute de specialiști în războiul spațial sunt adversari valoroși pentru armata regulată, în manevre. După cum raportează Karla Lant, SAS antrenează trupele în condiții foarte grele, fără GPS, net, sau telecomunicații. Ei sunt extratereștrii în jocurile de-a războiul, și nu știu de ce, a prioric, extratereștrii trebuie să fie tehnologic superiori și fooooarte răi! Așa că unui amărât de pifan are doar armamentul standard din dotare. Dacă i se lasă, în plus un briceag elvețian, înseamnă că are noroc. În schimb, extratereștrii, chiar extratereștrii, pentru că militarii SAS poartă niște măști oribile din silicon, de extratereștrii reptilieni, sunt foarte bine înarmați, au lasere și tot felul de gadgeturi precum plasa care te curentează și te imobilizează.

Căpitanul Cristopher Barneas, din 26th SAS a declarat ”Stars and Stripes”: “We study threats to the space realm, either coming from space or based on land. If we can’t directly replicate them with hardware, then we figure out if there’s a software solution or some way we can train people to the point where they can fight through them, if they have to, in a conflict.”

Și China, Rusia și Franța dezvoltă programe similiare. Se pare că multele filme SF americane cu invazii ale extratereștrilor i-au pus pe gânduri pe militarii din multe țări. Pentru că, generalul de Gaulle spunea: ”…dacă vor să anunțe ceva, să fie lumea pregătită, americanii fac mai întâi un film!”

Lucrurile sunt așa de serioase încât un colectiv internațional de avocați lucrează, în prezent, la elaborarea unui corp de legi care să fie valabil în spațiu, să definescă agresiunea, motivele de război spațial, părțile beligerante etc. Rezultatul se va numi ”Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space”, MILAMOS.

Mă duc să mă uit la un film SF cu extratereștrii. Am o mulțime, doar să aleg. Dar, tare mă tem că noi suntem extratereștrii! Maimuțele războinice vor cuceri Universul…

Poate, dar nu mâine, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 august 2025

BERBEC Te simți bine în pielea ta la început de săptămână! Un val de optimism te poate ajuta să gândești pozitiv și colorat! Dacă reușești să-ți temperezi nerăbdarea, vei câștiga, optimismul tău în creștere îți crește nivelul de energie. O conjunctură astrală aparte poate influența familiile să-și dorească să trăiască în mediul rural, departe de agitația orașelor. Prin urmare, această zi ar putea anunța noi idei cu privire la locul unde vei trăi. Pacea nu este sinonimă cu plictiseala, ci doar cu liniștea!

TAUR Luni, regândește situația dintr-un unghi diferit pentru a merge mai departe. Trecutul nu poate fi o referință pe care să te poți baza. Efervescența cerebrală ieșită din comun te-ar putea face să exagerezi la nivel fizic. Faci un pas înapoi de la munca ta, în schimb, te concentrezi la planurile tale de viitor pentru a le detalia. Îți poți pune la îndoială abilitățile personale, dar nu îți supraestima limitele. Fii vigilent!

GEMENI Ai toate șansele să poți minimiza dezacordurile cu ușurință. Îi vei impresiona pe cei din jur cu această abilitate. Dacă reușești să-ți reduci la tăcere îndoielile, vei reuși să-ți menții energia psihică într-o formă bună. Încăpățânarea și dinamismul tău sunt cei mai buni aliați ai tăi astăzi. Poți acționa concret mai liber, îți vezi mai bine potențialul. Așa că bucură-te de el, mergi mai departe cu încredere!

RAC Vorbește liber despre ceea ce te preocupă. Vei pleca de la o bază mai clară. Ești plin de energie și bine dispus în timpul zilei, dobori barierele și te faci remarcat. Corpul tău are, însă, nevoie de odihnă și de mai multă moderație în activitățile tale. Relaxează-te și detașează-te de problemele vieții de zi cu zi în a doua parte a zilei, după programul de lucru.

LEU Cu siguranță, poți fi irezistibil astăzi. Pe de altă parte, rezistă tentației de a abuza de această putere pentru a-ți impune ideile și proiectele, care s-ar putea să pară puțin prea îndrăznețe, chiar obraznice. E bine să procedezi mai discret. Ești condus de dorințele tale și dai dovadă de o ardoare fără margini. Astăzi pare să nu-ți fie teamă să îți asumi anumite riscuri în activitățile tale și să îți urmezi cu încredere propria logică.

FECIOARĂ Ce eforturi să faci pentru a-ți îmbunătăți finanțele? Rigoarea ta te împinge în direcția bună. Această zi îți oferă libertatea să acționezi liber și să te gândești la proiecțiile bugetare. Poți avea ocazia să înveți lucruri utile pentru viitorul tău. Folosește-ți memoria. Ești mai receptiv la preocupările celor apropiați. Este timpul să devii mai flexibil!

BALANŢĂ Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să gândeşti prea mult. Ai tendința să fii excesiv astăzi... Ai grijă să nu jignești sensibilitatea celor din jur, impulsurile tale vor fi sub semnul întrebării. Arată-ți sentimentele cu blândețe. Combativ, atrăgător și strălucitor în același timp, vei ataca direct consecințele proiectelor tale curente pe plan financiar. Într-adevăr, această zi va fi decisivă la nivel material pentru că poți face pasul corect spre siguranța financiară.

SCORPION Luni, ai fi bine sfătuit să-ți folosești capacitățile tale superioare de discernământ cu cei din jurul tău. Aceștia se luptă să-și arate ceea ce pot. Nu forța nimic și trăiește în prezent fără să-ți pui întrebări. Ești într-o formă bună și ambalezi motorul la maximum. Dar ai grijă, nu te juca cu focul. Nimeni nu este inepuizabil și, dacă nu ești atent, îți vei transforma programul supraîncărcat într-o misiune imposibilă.

SĂGETĂTOR Viziunea ta pe termen lung câștigă în claritate, mai bine pui în perspectivă supărările prin care treci. Îți controlezi mai mult emotivitatea, poți câștiga în energie la acest capitol, forma ta fizică și psihică este mai bună pentru că te străduiești să îți gestionezi mai bine rezervele. Nu da buzna, mai ales în domeniul sentimental sau în cazul unei promisiuni primite mai demult. Provocarea ta cea mai mare este mereu sfânta răbdare!

CAPRICORN Astăzi poți avea tendința să vorbești prea repede. Evită gafele, gândește diferit și, mai presus de toate, rămâi moderat. Pe măsură ce te cerți la nesfârșit pentru a-ți apăra cauza, te poți simți epuizat. Evită vorbăria sterilă! Din moment ce stelele îți indică o perioadă de noroc, este timpul să acționezi. În toate domeniile, ți se recomandă să acționezi rapid. O poți face fără nicio ezitare!

VĂRSĂTOR Această zi promite să fie liniștită... Este timpul să te gândești mai mult la tine și la cei dragi! La nivel relațional strălucești! Poți avea interacțiuni sociale foarte plăcute și utile. Te pricepi să-ți împarți timpul fără a neglija pe nimeni. Vești bune, anturajul tău crede că ești minunat așa cum ești și te apreciază cu toate calitățile și defectele tale! Nu uita să faci încălzirea înainte de a face exerciții fizice, fii atent la mișcările bruște!

PEŞTI Poți avea o mare dorință să părăsești “acvariul” tău, rutina ta de zi cu zi. Conjunctura astrală te poate influența să fii acela care judecă și critică, care îi vorbește pe alții de rău pentru plăcerea de a fi ironic. Atenție la pagubele pe care acest comportament le poate provoca fără ca tu să intenționezi. Ai putea atrage dușmănii de durată, care nu ar face decât să-ți încetinească evoluția și să te priveze de o parte din popularitatea ta, care înseamnă mult pentru tine.