Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026.

Pe 10 ianuarie s-au născut Andreas Vesalius, Rod Stewart, George Foreman, Grigore Moisil, Zoe Alecu, Dan Damaschin, Petrache Poenaru, Valeriu Branişte. Pe 11 ianuarie s-au născut Alexander Hamilton, Rod Taylor, Jean Chretien, Boris Caragea, Leonid Dimov.

Pe 10 ianuarie, tradiţional, Sf. Grigore, Episcopul Nisei, frate cu Vasile cel Mare. Numai Sf. Treime mai ştie cum se numea sărbătoarea veche peste care s-a aşternut ziua de astăzi din calendarul creştin. Mai ştiu şi Maica Domnului şi Filipul şchiop, dar asta este altă poveste.

Nu este o sărbătoare importantă, cu roşu, în calendarul creştin-ortodox, dar a fost un reper important, foarte important în alt calendar, poate cel al dacilor, tracilor, roxolanilor... al grecilor sau al nordicilor, al europenilor, în general. Pentru că spre deosebire de alte popoare, noi nu nu am venit de nicăieri, suntem europeni vechi şi mărturie ne sunt obiceiurile şi tradiţiile cu conexiuni şi asemănări în toată Europa.

Ei bine, se spune că aşa cum este ziua de astăzi, aşa va fi tot anul. Ce vei face, pe cine vei întâlni, ce vei spune - vor influenţa tot anul tău!

Bănuiala mea, dar rămâne între noi, este că ziua aceasta era începutul, sau un reper foarte important al Misterelor Eleusis, a Marilor Taine din vechea credinţă europeană.

Iniţial, protector al pruncilor şi al femeilor însărcinate, sau cu probleme la naştere, Cuv. Teodosie, primul călugăr de obşte, devine protector şi stăpân şi peste cutremure.

Analizând istoric acest detaliu asistăm la modul de edificare a mitologiei, a legendei.

Pe data de 11 ianuarie 1838 a avut loc, la orele prânzului, un mare cutremur de pământ cu epicentrul în Vrancea. După descrierea cronicarului: „La Sf. Teodosie s-a întâmplat cutremur mare, de povestesc bătrânii că nu se putea sta omul în picioare, de s-aplecau copacii cu vârful la pământ, vitele şi oile zbierau, iar câinii urlau a mort”. Th. Speranţia

Nu se ştie exact câte vieţi s-au pierdut, câte sate s-au distrus, câte oraşe au fost mistuite de foc, urmare a cutremurului din anul 1838. Probabil, multe...

Poporul a interpretat dezastrul, nenorocirea care se abătuse asupra-i, ca pe o pedeapsă a Sfântului, care nu fusese respectat. În imbatabila logică populară, cine poate dezlănţui urgia cutremurului, acela poate să o controleze şi deci să apere de cutremur!

”Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Pământ, care nu este continent, posedă unele dintre cele mai bogate rezerve de resurse naturale din lume.

Acestea includ materii prime critice – resurse precum litiul și elementele de pământuri rare (REE), care sunt esențiale pentru tehnologiile militare, spațiale și energetice, dar a căror producție și sustenabilitate sunt extrem de sensibile – plus alte minerale și metale valoroase și un volum imens de hidrocarburi, inclusiv petrol și gaze.

Trei dintre zăcămintele de resurse rare din Groenlanda, aflate adânc sub gheață, s-ar putea număra printre cele mai mari din lume ca volum , având un mare potențial pentru tehnologii militare și civile.

Amploarea potențialului de hidrocarburi și a bogăției minerale a Groenlandei a stimulat cercetări ample efectuate de Danemarca și SUA privind viabilitatea comercială și de mediu a unor noi activități precum mineritul. US Geological Survey estimează că nord-estul Groenlandei (inclusiv zonele acoperite de gheață) conține aproximativ 31 de miliarde de barili de echivalent petrol în hidrocarburi – similar cu întregul volum dovedit de rezerve de țiței ale SUA.

Concentrația de resurse naturale a Groenlandei este legată de istoria sa geologică extrem de variată din ultimii 4 miliarde de ani. Unele dintre cele mai vechi roci de pe Pământ pot fi găsite aici, precum și bucăți de fier nativ (nu derivat din meteoriți) de mărimea unui camion. „Hornuri” de kimberlit conținătoare de diamante au fost descoperite în anii 1970 , dar încă nu au fost exploatate, în mare parte din cauza provocărilor logistice legate de exploatarea lor.

Din punct de vedere geologic, este extrem de neobișnuit (și interesant pentru geologi) ca o anumită zonă să fi experimentat toate cele trei modalități cheie prin care sunt generate resursele naturale – de la petrol și gaze la resurse rare și pietre prețioase. Aceste procese sunt legate de episoade de formare a munților, rifting (relaxare și extensie a crustei) și activitate vulcanică.

Groenlanda a fost modelată de numeroase perioade prelungite de formare a munților. Aceste forțe de compresiune i-au spart scoarța, permițând depunerea aurului, a unor pietre prețioase precum rubinele și a grafitului în falii și fracturi. Grafitul este crucial pentru producția de baterii cu litiu, dar rămâne „subexplorat”, potrivit Serviciului Geologic al Danemarcei și Groenlandei , în comparație cu marii producători precum China și Coreea de Sud.

Bazinele sedimentare de pe uscat ale Groenlandei, cum ar fi bazinul Jameson Land, par să dețină cel mai mare potențial de rezerve de petrol și gaze, analog cu platforma continentală bogată în hidrocarburi a Norvegiei. Cu toate acestea, costurile prohibitiv de mari au limitat explorarea comercială. Există, de asemenea, un număr tot mai mare de cercetări care sugerează existența unor sisteme petroliere potențial extinse care înconjoară întreaga zonă de coastă a Groenlandei.

Metale precum plumbul, cuprul, fierul și zincul sunt prezente și în bazinele sedimentare de pe uscat (în mare parte fără gheață) și au fost exploatate local, la scară mică, încă din 1780 .

Deși nu este la fel de strâns legată de activitatea vulcanică precum Islanda din apropiere – care, în mod unic, se află la intersecția dintre o dorsală medio-oceanică și un panaș de manta – multe dintre materiile prime esențiale ale Groenlandei își datorează existența istoriei sale vulcanice.

Excipiente rare precum niobiul, tantalul și yterbiul au fost descoperite în straturi de rocă magmatică – similar cu descoperirea (și exploatarea ulterioară) rezervelor de argint și zinc în sud-vestul Angliei , care au fost depuse de apele hidrotermale calde care circulă la vârful unor intruziuni vulcanice mari.

Printre resursele rare, se crede că Groenlanda va deține suficiente rezerve sub gheață de disprosiu și neodim pentru a satisface peste un sfert din cererea globală viitoare prevăzută - un total combinat de aproape 40 de milioane de tone.

Aceste elemente sunt din ce în ce mai importante din punct de vedere economic, dar totodată dificil de obținut, datorită rolului lor indispensabil în tehnologia militară, industria auto, energia eoliană, motoarele electrice pentru transportul rutier curat și magneții în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi reactoarele nucleare.

Dezvoltarea zăcămintelor cunoscute, cum ar fi Kvanefield în sudul Groenlandei – ca să nu mai vorbim de cele care nu au fost încă descoperite în miezul stâncos central al insulei – ar putea afecta cu ușurință piața globală a zăcămintelor rare, din cauza rarității lor relative la nivel global.

Schimbările climatice au implicații majore asupra disponibilității multora dintre resursele naturale ale Groenlandei, care sunt în prezent acoperite de kilometri de gheață și care reprezintă o parte esențială a acestei tranziții.

O zonă de mărimea Albaniei s-a topit din 1995, iar această tendință este probabil să se accelereze din cauza fenomenelor naturale de încălzire periodică globală. Să ne amintim că în urmă cu peste o mie de ani Groenlanda era ”țara verde”, care a permis vikingilor să stabilească așezări. ”Mica glaciațiune” din Evul Mediu, unii savanți sunt de părere că din cauza erupțiilor vulcanilor din Islanda, a răcit Europa. Domniile voastre nu au fost mirate că multe tablouri ilustre din Evul Mediu înfățișează doamne și domni în blănuri? În Italia? Bune întrebări !

Progresele recente în tehnicile de prospectare, cum ar fi utilizarea radarului care penetrează pământul, ne permit să privim cu o certitudine crescândă sub gheață. Acum putem obține o imagine precisă a topografiei rocilor de bază sub o adâncime de până la 2 km de strat de gheață, oferind indicii despre potențialele resurse minerale din subsolul Groenlandei.

În curând, s-ar putea să fie nevoie de o dilemă nefericită. Ar trebui extrasă cu entuziasm bogăția de resurse din ce în ce mai disponibilă a Groenlandei, pentru a susține tehnica militară și nivelul de trai?

În prezent, toate activitățile miniere și de extracție a resurselor sunt strict reglementate de guvernul Groenlandei prin intermediul unor cadre juridice cuprinzătoare care datează încă din anii 1970. Depășite, deci. Cu toate acestea, presiunile pentru relaxarea acestor controale și pentru acordarea de noi licențe de explorare și exploatare ar putea crește pe fondul interesului puternic al SUA pentru viitorul Groenlandei .”

Pe de altă parte SUA deține mai multe baze militare în Groenlanda. Thule, redenumită Pituffik Space Base și 22 de base ”Bluie”, răspândite pe tot țărmul. Bazele Bluie au fost părăsite de americani în anul 1950. O comisie cehă a inventariat, anul trecut, activele părăsite în Groenlanda. Avioane, tractoare, jeep-uri, peste jumătate de milion de butoaie de fier, marea majoritatea goale, paturi, așternuturi, cafea din anul 1949, papetărie, tacâmuri, prosoape etc etc. Americanii s-au ridicat și au plecat. Așa este în armată.

Deci, afirmația lui Donald Trump că îi trebuie Groenlanda pentru apărare, este o minciună mai mare decâ el. Vrea să ocupe Groenlanda ca să o jefuiască. Punct. Și să legalizeze faptul că imperiile ocupă alte țări, confirmând acțiunile ”prietenului” lui, Putin. Nu poți să judeci un imperiu cu aceleași etaloane ca o țară precum Cehia, de exemplu. Dar, rămân în continuare un partizan al lui Donald Trump. Mi-aș dori ca președintele nostru să facă pentru România, ceea ce face el pentru SUA.

Trebuie să ştiţi ceva despre mine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Sunt un mare pasionat de jocuri de stratgie pe computer, TBS . Jocul meu preferat, pe care îl joc permenent încă din 1993, este „Master of Orion”. Cred că seamănă cu ceea ce se petrece astăzi. Apoi au sunat mobilele, cele trei. Un evreu, un danez şi un iranian. Cu cine să vorbesc primul? Bună întrebare!

Dar să nu uităm că mai avem o șansă, speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

În acest weekend trebuie să te arăţi hotărât, dar fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Nu pleca la drum lung! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale... unor persoane, ştii tu care!

Nu este uşor să ai un climat armonios. Trebuie să te izolezi de ştirile negative, de persoane agresive şi de "provocări"! Sunetul liniştii este plăcut lui Dumnezeu, spun călugării tibetani. Weekend-ul pare să fie destul de liniştit, chiar monoton pentru un procent din zodie, cel care alege să rămână acasă. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viitoare şi nu numai! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

Evită activităţile care nu sunt necesare, în acest weekend. Pauza nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Sunt favorizate activităţile de rutină, nu-ţi schimba programul obişnuit. Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ţi o listă, banii se cheltuiesc repede! Weekendul acesta te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă.

Domeniul sentimental este favorizat. Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi frigul, schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. Nu pleca la drum. O veste, seara. Cine se trezeşte de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti de departe.

O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, un leu blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva! Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate că ai de luat o decizie.

O veste bună sau folositoare. Sâmbătă, o zi favorabilă pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Mercur, protectorul zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre weekend. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ceea ce este vorba. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Duminică, dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat şi mai direct decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate.

O zi mai puţin favorabilă în domeniul sentimental. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime pe cei din jurul tău. Seara relaxantă la un film nou, sau la sală. Un weekend favorabil în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente în casă, în gospodărie. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi, cel puţin în weekend-ul acesta. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

Ai probleme de rezolvat în casa ta. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp! Sâmbătă, o zi obositoare. Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce nu poţi rezolva pe săptămâna viitoare. Seară plăcută. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu de la tv!

Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, în acest weekend e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti!

Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute şi, adeseori, chiar necesare. Din cand în cand trebuie reinventată arta relaţiilor umane, iar discuţia este primul pas! Astăzi, sâmbătă, nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Sâmbătă seara, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti moderat la cheltuieli, aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

Teoriile tale sunt corecte, dar dificil de aplicat. Un weekend plăcut, ba chiar interesant sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte bune ale lui Mercur, domeniul neguţătoriei e favorizat. Printre perioadele de odihnă, distracţie şi relaxare din weekendul acesta poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea săptămânală, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele

În acest weekend eşti tentat să cheltuieşti mult, din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Încerci să suplineşti nişte frustrări sentimentale prin catharsisul cumpărăturilor! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.