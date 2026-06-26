Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a susținut că procesul privind incompatibilitatea fostului președinte Klaus Iohannis ar fi fost amânat intenționat în perioada în care Înalta Curte de Casație și Justiție era condusă de Livia Stanciu, în emisiunea „Off the Record” realizată de Mediafax.

Georgescu a afirmat că dosarul nu ar fi trebuit să ajungă în apropierea alegerilor prezidențiale și a susținut că tergiversarea cauzei ar fi influențat deznodământul procesului.

Totodată, fostul șef al ANI a declarat că numirea ulterioară a Liviei Stanciu la Curtea Constituțională reprezintă, în opinia sa, o recompensă pentru modul în care ar fi fost gestionat cazul.

În timpul emisiunii, Horia Georgescu a declarat că speța privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis era, din punctul său de vedere, una clară și că ANI obținuse anterior câștig de cauză în cauze similare.

„Doamna Livia Stanciu a făcut tot posibilul să tergiverseze acest proces și să nu se judece. Speța domnului Klaus Iohannis era clară. Agenția Națională de Integritate câștigase în trecut. Nu trebuia să ajungem în preajma alegerilor ca acest proces să fie judecat”, a afirmat fostul președinte al ANI.

Georgescu a susținut că instituția pe care o conducea a solicitat oficial judecarea tuturor dosarelor similare aflate pe rolul Înaltei Curți.

„Am făcut cerere legală și am cerut judecarea tuturor cazurilor aflate pe rolul ICCJ. Cred că aveam 10 sau 12 cazuri similare. Toți ceilalți au pierdut. Domnul Iohannis a câștigat acest proces, după ce a devenit președinte”, a declarat acesta.

Fostul șef al ANI a afirmat că numirea Liviei Stanciu în funcția de judecător al Curții Constituționale, realizată ulterior de Klaus Iohannis, ar reprezenta o recompensă pentru modul în care ar fi fost gestionat dosarul.

„Ulterior, doamna Livia Stanciu a primit funcții pentru acest efort pe care l-a făcut, care, dacă ar trebui să-l definesc, ar fi că este corupție pură”, a spus Georgescu.

Acesta a precizat că afirmațiile reprezintă propria sa evaluare a situației și a adăugat că, în opinia sa, eventualele fapte la care face referire sunt prescrise.

„Cred că faptele sunt prescrise, au trecut 10 ani”, a declarat fostul președinte al ANI.

Dosarul privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis a reprezentat unul dintre cele mai importante litigii de integritate din perioada în care acesta ocupa funcția de primar al municipiului Sibiu și ulterior candidatura la Președinția României. În cele din urmă, Klaus Iohannis a câștigat definitiv procesul, iar ulterior a numit-o pe Livia Stanciu judecător la Curtea Constituțională.

Afirmațiile făcute de Horia Georgescu în cadrul emisiunii reprezintă acuzații formulate de fostul președinte al ANI și nu sunt însoțite, în prezent, de hotărâri judecătorești care să confirme existența unor fapte de natura celor invocate.