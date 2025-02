Guvernatorul Floridei: Frații Tate nu sunt bineveniți

Frații Tate vor fi nevoiți să se întoarcă în România în acest an, deoarece se află încă sub „control judiciar”. Procesele lor penale sunt în continuare active, chiar dacă li s-a permis să călătorească în afaceri externe. Un avion despre care se crede că îi transporta pe Andrew Tate și fratele său Tristan a aterizat în Florida, după ce restricțiile de călătorie le-au fost suspendate.

Ron DeSantis a exprimat o opinie negativă față de cei doi, afirmând: „Florida nu este un loc care să accepte acest tip de comportament”, conform NewsWeek.com.

„Procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, analizează ce resorturi de stat avem și dacă avem jurisdicție pentru a interveni.”

Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a mai spus guvernatorul Floridei.

Frații Tate au fost arestați în România și așteaptă procesul în legătură cu acuzațiile de trafic de persoane și constituirea unei grupări infracționale pentru exploatarea sexuală a femeilor. Ei neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis says Florida does not welcome Andrew and Tristan Tate flying back from Romania, says A.G. @JamesUthmeierFL exploring legal options to deal with it

"No: Florida is not a place where you're welcome with that type of conduct."

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) February 27, 2025