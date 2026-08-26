Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European critică intervenția liderilor PPE și Renew Europe în disputa privind o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR-ul României. S&D susține că fondurile europene nu ar trebui puse sub semnul întrebării din cauza unui conflict politic intern și cer aplicarea acelorași principii privind statul de drept în toate statele membre.

Reacția S&D vine după ce Manfred Weber, președintele PPE, și Valérie Hayer, lidera grupului Renew Europe, i-au transmis o scrisoare deschisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au solicitat ca plata celor 770 de milioane de euro să fie condiționată de modificarea legislației privind integritatea aleșilor. Demersul are loc în contextul în care România se apropie de termenul-limită de 31 august pentru îndeplinirea unor jaloane din PNRR.

Disputa politică de la București vizează o modificare a legii integrității, denumită în spațiul public „amendamentul Fritz”. Prevederea stabilește încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și demnitarilor în cazul în care aceștia au fost declarați definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Printre persoanele vizate se află și Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara. Modificarea legislativă a fost declarată constituțională de Curtea Constituțională a României.

Liderii PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să intervină înainte ca legea să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

Social-democrații europeni consideră că mecanismele PNRR nu trebuie transformate într-un instrument de presiune politică și susțin că deciziile adoptate democratic și validate de instanțele constituționale trebuie respectate.

„Nu putem avea standarde duble în ceea ce privește Planurile de Redresare și Reziliență. Partidele politice de dreapta nu pot insista ca fiecare jalon RRF să fie respectat atunci când le convine guvernelor lor, iar apoi să ceară Comisiei Europene – pentru interese politice personale – să intervină atunci când o reformă adoptată democratic, care respectă statul de drept, nu le convine”, a transmis Grupul S&D.

Grupul europarlamentar din care face parte PSD susține că disputa politică internă riscă să aibă consecințe financiare pentru România și pentru cetățeni.

„Punerea în pericol a 770 de milioane de euro pentru România din cauza unei dispute politice interne nu este o politică europeană responsabilă. Familiile politice europene ar trebui să respecte statul de drept și deciziile sistemelor judiciare, precum și finalizarea cu succes a PNRR. Cerem respectarea totală a statului de drept. Cetățenii români nu trebuie să plătească prețul pentru standarde politice duble”, precizează poziția oficială a Grupului S&D.

Demersul liderilor PPE și Renew Europe a generat reacții politice la București, fiind interpretat de PSD drept o formă de presiune exercitată asupra procesului legislativ intern și asupra deciziilor instituțiilor românești.

Miercuri, 26 august, proiectul de lege urmează să intre la votul final în Parlament. Dacă va fi adoptat, actul normativ va ajunge la președintele Nicușor Dan, care va decide asupra promulgării.