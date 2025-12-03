Grindeanu: Ciucu a fost candidat comun PSD-PNL. E un om cu care am colaborat foarte bine

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD nu are nicio problemă cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, amintind că acesta a fost ales pe listele comune PSD–PNL. În același timp, liderul social-democrat a lansat critici dure la adresa USR și a candidatului Cătălin Drulă, pe care îl numește „adevăratul dușman al bucureștenilor”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că partidul nu are nicio problemă cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a amintit că Ciucu a fost ales anterior pe listele comune PSD–PNL la Sectorul 6 și că, în opinia sa, colaborarea dintre acesta și social-democrați a fost una foarte bună.

„Domnul Ciucu, să știți că e un om cu care am colaborat foarte bine în ultimul an și ceva. După cum bine știți, a fost candidat comun PSD-PNL la Sectorul 6. Este un om cu care am lucrat pe diverse proiecte, și când eram la Ministerul Transporturilor, de asemenea am colaborat foarte bine și nu-mi schimb punctul de vedere. E un om cu care PSD-ul a colaborat foarte bine”, a declarat Sorin Grindeanu.

În cadrul aceleiași declarații publice, Sorin Grindeanu a criticat USR și activitatea formațiunii în administrația locală din București. Liderul PSD a afirmat că, în opinia sa, principalul motiv al problemelor cu care se confruntă Capitala este reprezentat de modul în care USR a gestionat administrația locală în ultimii ani.

„Haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR. Pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor”, a declarat Grindeanu.

Declarația sa a vizat perioada în care USR a avut reprezentare semnificativă în administrația publică locală și rolul acestei formațiuni în gestionarea unor proiecte administrative majore.

Liderul PSD a continuat prin a formula acuzații directe la adresa candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Grindeanu a afirmat că acesta este, în opinia sa, principalul responsabil pentru problemele de administrație din București.

„Răspunsul bucureștenilor este acesta, astăzi, când vorbim, haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca și candidat pe care îl are această formație politică la Primăria Generală”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a folosit această formulare pentru a asocia numele candidatului USR cu nemulțumirile pe care, potrivit afirmațiilor sale, bucureștenii le-ar avea față de administrația locală.

În continuarea declarațiilor sale, Sorin Grindeanu a afirmat că, în viziunea sa politică, Cătălin Drulă este „adevăratul dușman al bucureștenilor”. Această afirmație a fost făcută în contextul unei discuții despre discursurile din campania electorală și mesajele transmise de diferite formațiuni politice.

„Toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă”, a spus Grindeanu.