Greșeala care îți strică clătitele: Sfatul unui bucătar de top de la M&S

Un bucătar de top de la Marks & Spencer a explicat care este secretul pentru clătite reușite, atrăgând atenția asupra unei greșeli comune care le poate afecta consistența și gustul, informează Express.

Bucătarul atrage atenția asupra unei erori frecvente care le strică multora clătitele: apariția nedoritelor cocoloașe în aluat. Problema, spune bucătarul, nu ține de ingrediente sofisticate, ci de un pas aparent banal din procesul de preparare.

Cu ocazia Zilei Clătitelor, cunoscută în tradiția creștină drept „Shrove Tuesday”, o bucătăreasă apreciată a oferit câteva recomandări pentru reușita acestui desert îndrăgit.

De altfel, clătitele sunt considerate printre cele mai accesibile preparate, putând fi făcute cu ușurință chiar și de cei fără experiență în bucătărie. Servite cu toppinguri clasice precum lămâie și zahăr, miere, sirop de arțar sau gem, ele rămân un desert simplu, dar mereu actual. Un alt avantaj este lista scurtă de ingrediente, toate la îndemână în orice gospodărie.

Rețeta de bază presupune doar făină, ouă și lapte. Unii aleg să adauge un praf de sare sau puțin zahăr pentru un gust mai intens, iar alții îmbogățesc compoziția cu bucăți de ciocolată ori fructe de pădure. Indiferent de preferințe, bucătarul avertizează că succesul clătitelor depinde de evitarea unei greșeli esențiale în pregătirea aluatului, pas te scapă de cocoloașe.

Bucătăreasa Derya Adem, parte a echipei Marks & Spencer și cu experiență în bucătării de top precum celebrul „Ritz London”, dezvăluie secretele unor clătite perfecte și atrage atenția asupra unei greșeli frecvente care poate compromite rezultatul final.

Într-un interviu, chef-ul a explicat că textura aluatului depinde în mare măsură de modul în care sunt combinate ingredientele. Potrivit acesteia, una dintre cele mai întâlnite erori este adăugarea ouălor dintr-o singură mișcare, gest care favorizează formarea cocoloașelor și duce la clătite cu aspect și consistență neuniforme.

Metoda corectă, spune Derya Adem, începe cu cernerea și amestecarea atentă a ingredientelor uscate: făină, zahăr și sare, pentru o bază aerată și uniformă. Ouăle trebuie încorporate treptat, nu turnate toate deodată, pentru a evita textura grunjoasă.

„Dacă torni ingredientele uscate peste cele umede, riști să obții un aluat plin de cocoloașe”, avertizează ea.

Abia după omogenizarea compoziției se adaugă laptele, pentru a obține consistența dorită. Pentru un plus de rafinament, bucătăreasa recomandă un truc simplu, dar eficient: rumenirea ușoară a untului înainte de a fi încorporat în aluat. Lăsat să se răcească și apoi adăugat în compoziție, acesta oferă clătitelor o aromă discretă de nucă și o notă sofisticată.

În bucătărie, atenția la detalii face diferența, iar unul dintre cele mai frecvente mituri legate de prepararea clătitelor ține de amestecarea compoziției. Ea explică faptul că, în loc să insiste cu telul până când aluatul devine perfect neted, preferă să îl mai treacă o dată prin sită. Astfel, obține o textură fină fără a suprasolicita amestecul.

Când vine vorba despre preferințe, mărturisește că are o slăbiciune pentru clătitele subțiri. Totuși, regulile de bază rămân aceleași și pentru variantele mai pufoase, în stil american.

În plus, Derya Adem scoate în evidență o greșeală frecventă care poate compromite rezultatul final: excesul de ulei. De cele mai multe ori, tigaia are nevoie doar de o peliculă foarte subțire, aplicată eventual cu un spray. Prea mult ulei poate afecta textura și gustul, în timp ce o cantitate minimă este suficientă pentru a obține clătite perfect rumenite.

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente:

100 g făină albă,

24 g zahăr,

1 ou,

1 gălbenuș de ou,

200 ml lapte

32 g unt brun (unt topit până devine rumen)

Metoda de preparare: Pentru un aluat fin și aerat, începeți prin a combina făina cu zahărul și un praf de sare, trecându-le prin sită pentru o textură uniformă. Încorporați apoi, pe rând, ouăle întregi și gălbenușurile, amestecând constant pentru omogenizare.

Turnați laptele în fir subțire, iar la final adăugați untul brun încălzit, care va oferi compoziției o aromă discretă de nucă. Amestecați ușor, apoi mai treceți o dată compoziția prin sită pentru a elimina eventualele cocoloașe.

Între timp, pregătiți tigaia pentru clătite, ungând-o foarte puțin și lăsând-o să se încingă bine. Luați-o pentru câteva secunde de pe foc, turnați un polonic de aluat și rotiți tigaia astfel încât lichidul să acopere uniform întreaga suprafață.

Așezați-o din nou pe plită și coaceți clătita până când capătă o nuanță aurie pe ambele părți. Pe măsură ce sunt gata, transferați clătitele pe hârtie de copt, suprapunându-le cu grijă, până la epuizarea întregii cantități de aluat.