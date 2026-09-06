Grecia reduce taxele și majorează salariile și pensiile

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat un pachet de măsuri fiscale în valoare de 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027. Planul include reduceri ale impozitului pe venit, majorări salariale și bonusuri pentru pensionari și angajații din sectorul public, cu un an înaintea alegerilor, transmite Reuters.

Măsurile reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei și includ un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari și unul de 500 de euro pentru funcționarii publici.

Guvernul de la Atena va elimina, de asemenea, impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au trei copii. În cazul persoanelor care desfășoară activități independente și al întreprinderilor mici va fi redusă plata anticipată a impozitelor, potrivit Reuters.

Kyriakos Mitsotakis a anunțat și o nouă creștere a salariului minim. Acesta urmează să ajungă la 950 de euro pe lună și să crească ulterior la 1.000 de euro în 2028.

În același timp, contribuțiile la pensii vor fi reduse cu 0,5%.

Pachetul de măsuri urmează să se aplice în 2027 și reprezintă una dintre principalele componente ale planului fiscal anunțat de guvernul grec.

Anunțurile premierului grec vin cu un an înaintea alegerilor. Formațiunea conservatoare condusă de Kyriakos Mitsotakis a câștigat scrutinul din 2023 cu 40,5% din voturi, după ce a promis creșterea veniturilor populației.

Partidul continuă să conducă în sondajele de opinie, însă sprijinul electoral a coborât sub pragul de 30%. Evoluția are loc pe fondul crizei prelungite a costului vieții și al acuzațiilor de corupție.

Guvernul grec are la dispoziție spațiu fiscal pentru noile măsuri datorită evoluției economiei. Grecia, care a trecut printr-o criză financiară declanșată în 2009, se află în prezent printre economiile europene cu ritmuri de creștere mai ridicate.

PIB-ul Greciei avansează în prezent cu aproximativ 2% pe an, un ritm superior mediei din zona euro.

Pentru acest an, guvernul estimează un excedent bugetar primar de aproximativ 4% din PIB, aproape dublu față de estimarea inițială.

Performanța bugetară oferă guvernului grec posibilitatea de a finanța măsurile anunțate pentru 2027.

Pachetul de 2,2 miliarde de euro include reduceri de taxe, bonusuri pentru pensionari și funcționarii publici, majorări salariale și măsuri destinate anumitor categorii de contribuabili și întreprinderilor mici.

Noile măsuri sunt anunțate cu un an înaintea scrutinului programat în Grecia.