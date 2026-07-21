Un român în vârstă de 38 de ani nu a mai fost lăsat să urce în avionul spre România, pe aeroportul din Frankfurt, după ce a spus în glumă că în bagajul său se află o bombă. Afirmația a declanșat verificări suplimentare, iar polițiștii germani au deschis un dosar penal pe numele pasagerului, relatează presa germană.

Incidentul a avut loc în timpul controlului de securitate, după ce bagajul bărbatului a fost oprit pentru verificări amănunțite. Testul folosit pentru identificarea urmelor de explozibili a indicat un rezultat pozitiv, iar pe ecranul scanerului a apărut un obiect pe care agenții nu l-au putut identifica imediat.

Controlul a fost îngreunat de faptul că valiza era prevăzută cu un sistem de închidere cu cifru, iar proprietarul nu mai știa combinația necesară pentru deschidere. Polițiștii au reușit în cele din urmă să deschidă bagajul și au stabilit că obiectul care ridicase suspiciuni era o cutie muzicală.

În timpul verificărilor, românul a spus însă, în glumă, că obiectul este o bombă. Afirmația sa a determinat autoritățile să reia procedura de securitate de la început, de această dată „sub supravegherea foarte strictă a poliției”, au declarat autorităţile.

După finalizarea controalelor, bărbatul a fost scos din zona de securitate și nu a mai primit permisiunea de a urca în avionul spre România. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, după ce gluma despre bombă a fost tratată de autorități ca o posibilă amenințare la adresa siguranței aeroportului.

Poliția Federală germană a avertizat că astfel de afirmații nu sunt considerate inofensive, chiar dacă sunt făcute fără intenția de a provoca panică.

„Declarațiile despre bombe sau alte obiecte periculoase nu sunt o glumă. Acestea declanșează măsuri ample de securitate și pot duce la anchete penale, excluderea de la zbor, precum și la solicitări considerabile de despăgubire.”

În aeroporturi și la bordul aeronavelor se aplică reguli stricte pentru orice afirmație referitoare la bombe, arme, substanțe periculoase, deturnări sau amenințări la adresa pasagerilor și a personalului. Autoritățile sunt obligate să trateze fiecare astfel de declarație drept o posibilă amenințare reală, până când verificările demonstrează contrariul.

Chiar și o remarcă făcută în glumă poate duce la oprirea pasagerului, reluarea controlului de securitate și intervenția poliției.

În situațiile considerate grave, autoritățile pot evacua anumite zone ale aeroportului, pot verifica din nou bagajele și aeronava sau pot întârzia decolarea.

Consecințele nu se limitează la pierderea zborului. Un pasager care face afirmații despre bombe sau alte pericole poate fi dus la audieri, cercetat penal și obligat să achite despăgubiri pentru costurile provocate de măsurile de securitate.

Compania aeriană îi poate refuza îmbarcarea și poate decide să nu îl mai accepte pe alte zboruri. În funcție de gravitatea situației, pot apărea și alte restricții.

Cazul românului de pe aeroportul din Frankfurt arată că orice glumă legată de siguranța unui zbor poate avea urmări imediate, chiar dacă în bagaj nu este descoperit niciun obiect periculos.