Giovanni Becali, dezvăluiri despre viața pe care a trait-o în Italia

Sport

Impresarul de fotbal Giovanni Becali, cunoscut pe numele real Ioan Becali, a declarat în urmă cu câțiva ani la emisiunea „Un show păcătos” experiența pe care a avut-o când era tânăr și a trăit în Italia.

Giovanni Becali despre viața în Italia

Impresarul român de fotbal Giovanni Becali, cunoscut și sub numele real Ioan Becali, a fost invitat în urmă cu câțiva ani, alături de Serghei Mizil, la emisiunea Un show păcătos, unde a vorbit despre viața sa și a povestit despre experiența sa în Italia.

Acesta a declarat că s-a dus în Italia „pentru a-și face o viață”, pe când era un tânăr de aproximativ douăzeci de ani. Becali a  afirmat că „ce să fac să muncesc, să studiez aici?...”

Incendiu în Voluntari. O țeavă de gaze a fost fisurată
Muzica trap în România: Cum a devenit stilul preferat al generației Z

Impresarul a declarat că dacă era prins puteai primi o pedeapsă de 15 ani

Becali nu a dezvăluit mai multe detalii despre perioada când a trăit în Italia, dar a afirmat că, dacă o persoană era prinsă, putea risca o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Alte sentințe aveau o perioadă mai mare, cu pedepse care puteau depăși douăzeci de ani sau chiar pe viață.

Închisoare

Închisoare. Sursă foto: Freepik

Acesta a explicat că era trimis pe la tot felul de oameni pentru a îndeplini diferite sarcini. Într-o zi, l-a întrebat pe un anumit italian pe nume Hugo dacă nu are ceva sub șase luni de închisoare, pentru că era trimis la fabricanți de aur, de ceasuri, pentru a vinde obiecte. La final, Becali a adăugat că i-a venit ideea cu impresariatul în 1986.

Cum a preluat Giovanni Becali președinte la Rapid

Giovanni Becali a fost președinte al Rapidului pentru scurt timp în sezonul 2003-2004, perioadă în care Dan Petrescu a preluat echipa ca antrenor. Becali a povestit cum a ajuns în conducerea clubului și cum a ajutat la aducerea lui Petrescu, implicându-se direct în semnarea contractelor și organizarea activității clubului.

În interviu, Becali a explicat că a coordonat tot ce ținea de echipă, de la jucători și antrenori până la achiziția unui autobuz pentru deplasări. El a subliniat că, deși a fost pentru o perioadă scurtă, a avut controlul asupra multor decizii importante din club și a colaborat ușor cu patronul George Copos.

 

 

Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

