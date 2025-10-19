Giovanni Becali, dezvăluiri despre viața pe care a trait-o în Italia

Impresarul de fotbal Giovanni Becali, cunoscut pe numele real Ioan Becali, a declarat în urmă cu câțiva ani la emisiunea „Un show păcătos” experiența pe care a avut-o când era tânăr și a trăit în Italia.

Acesta a declarat că s-a dus în Italia „pentru a-și face o viață”, pe când era un tânăr de aproximativ douăzeci de ani. Becali a afirmat că „ce să fac să muncesc, să studiez aici?...”

Becali nu a dezvăluit mai multe detalii despre perioada când a trăit în Italia, dar a afirmat că, dacă o persoană era prinsă, putea risca o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Alte sentințe aveau o perioadă mai mare, cu pedepse care puteau depăși douăzeci de ani sau chiar pe viață.

Acesta a explicat că era trimis pe la tot felul de oameni pentru a îndeplini diferite sarcini. Într-o zi, l-a întrebat pe un anumit italian pe nume Hugo dacă nu are ceva sub șase luni de închisoare, pentru că era trimis la fabricanți de aur, de ceasuri, pentru a vinde obiecte. La final, Becali a adăugat că i-a venit ideea cu impresariatul în 1986.

Giovanni Becali a fost președinte al Rapidului pentru scurt timp în sezonul 2003-2004, perioadă în care Dan Petrescu a preluat echipa ca antrenor. Becali a povestit cum a ajuns în conducerea clubului și cum a ajutat la aducerea lui Petrescu, implicându-se direct în semnarea contractelor și organizarea activității clubului.

În interviu, Becali a explicat că a coordonat tot ce ținea de echipă, de la jucători și antrenori până la achiziția unui autobuz pentru deplasări. El a subliniat că, deși a fost pentru o perioadă scurtă, a avut controlul asupra multor decizii importante din club și a colaborat ușor cu patronul George Copos.