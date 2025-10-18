Sport

Metaloglobus - FCSB. Ambele echipe au mare nevoie de puncte. Ora 20.30

Metaloglobus - FCSB. Ambele echipe au mare nevoie de puncte. Ora 20.30
Metaloglobus și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 13-a a campionatului intern. Ambele formații stau prost în clasament și au nevoie urgentă să câștige puncte. Gazdele sunt ultimele, cu 3 puncte, fără victorie până acum, „roș-albaștrii” ocupă cea de-a 12-a poziție cu 13 puncte.

Metaloglobus și FCSB, nevoie disperată de puncte

Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a anunțat că elevii săi vor avea o motivație suplimentară, ținând cont de faptul că joacă împotriva campioanei din ultimele două sezoane.

„Va fi un meci frumos, sunt genul de meciuri în care ai o motivație specială, cu toții ne-am apucat de fotbal pentru aceste meciuri intense. Ne dorim să dăm tot ce avem mai bun cu FCSB. Avem exemplu echipa națională în meciul cu Austria. Așa cum naționala a reușit, și noi ne dorim. Am fost aproape cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal, iar acum vom încerca să intrăm în istorie: primul meci câștigat în Liga 1 să fie cu FCSB”, a declarat tehnicianul.

Oaspeții, listă lungă de indisponibili

De partea cealaltă, Elias Charalambous, nu se poate baza pe mai multe piese importante, din cauza accidentărilor și suspendărilor,

Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert

„Avem mulți jucători care vor lipsi la acest meci din cauza suspendărilor și accidentărilor. Toate meciurile din Superligă sunt grele, dar pot spune că în acest an ultima săptămână a fost cea mai bună pentru noi, după cum s-au antrenat jucătorii și după atitudinea pe care au arătat-o. Nu mă auziți de fel să spun lucrurile astea, dar simt că suntem într-o formă bună și sper să o arătăm în meci”, a afirmat antrenorul cipriot.

Metaloglobus - FCSB, echipe probabile

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș, D. Irimia, Caramalău, Kouadio, Neacșu - Abbey, Milea, Sabater, A. Irimia - Ely Fernandes, Huiban Rezerve: Nedelcovici, Soare - Achim, Zakir, Sîrbu, Visic, Camara, Lis, Gheorghe, Hadzic, Pasagic Antrenor: Mihai Teja

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Fl.Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea - Toma, Alibec, Alhassan, Kiki, Politic, Oct. Popescu, Lixandru, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Robert Avram Asistenți: Mircea Orbuleț și Mihăiță Necula Arbitru VAR: Horia Mladinovici Asistent VAR: Andrei Antonie Rezervă: Cătălin Busi Observator: Teodora Albon

 

 

