Sport Gigi Becali, în extaz după ce l-a readus pe Denis Alibec la FCSB







Denis Alibec (34 de ani) s-a înțeles cu Gigi Becali și va evolua pentru FCSB în sezonul 2025 - 2026. Atacantul care a îmbrăcat tricoul Farului Constanța în ultima stagiune revine la formația pentru care a mai jucat în 2017 - 2018.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a spus că această mutare este „o bombiță”, nu o „bombă a bombelor”. Fotbalistul va fi prezentat, mâine, la palat.

Gigi Becali a detonat o „bombiță” odată cu transferul lui Denis Alibec

„Da, m-am înțeles cu Denis Alibec! Vineri o să-l prezentăm. Așa cum v-am spus, este vorba de o bombiță, nu de o bombă. L-am luat ca să putem câștiga un nou campionat și să ne calificăm în Champions League.

Bombă era dacă-l luam pe Stanciu, dar era greu să joace Stanciu la FCSB, când îi avem pe Olaru, pe Șut, pe Tănase, pe Cisotti. Sau era bombă dacă-l aduceam pe Drăguș. Așa că Denis Alibec e bombiță și o să ne ducă în Champions League, apoi o să luăm un nou campionat cu el”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Becali a spus că atacantul s-a schimbat, chiar dacă nu a scăpat de sub influența mamei sale. „Nu a scăpat de influența mamei, dar este un alt om. Are și o prietenă de ceva timp, s-a liniștit. I-am propus un salariu de 25.000 de euro, dar dacă va face performanță va mai câștiga și alți bani. De Alibec aveam nevoie la FCSB, e solid, dublează, are execuții, experiență. Cum să-l conving? Bani-bani-bani! Gata, a acceptat, va juca pentru FCSB!”, a maiu spus finanțatorul campioanei din Superliga, la Digi Sport.

Fotbalistul fusese transferat la FCSB și în 2017, iar la acea vreme Gigi Becali a plătit o sumă importantă pentru fotbalul intern, 2 milioane de euro celor de la Astra Ploiești. Un an mai târziu, el a fost vândut înapoi la fosta campioană a României pentru 1,4 milioane de euro.