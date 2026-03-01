Monden

Gigi Becali, amintiri din tinerețe: Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxă

Gigi Becali, amintiri din tinerețe: Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxăGigi Becali. Sursă foto: Captură video
Gigi Becali a rememorat perioada tinereții sale, vorbind deschis despre anturajul începutului anilor ’90, despre tentațiile vremii și despre muzica pe care o asculta atunci. În același timp, patronul FCSB a reacționat dur la decizia ca Arena Națională să nu mai fie disponibilă pentru meciuri o perioadă, în contextul organizării unor festivaluri.

Gigi Becali, nemulțumit după ce fotbalul a pierdut Arena Națională

Începând din luna mai, Arena Națională nu va mai putea găzdui partide de fotbal pentru o perioadă, stadionul urmând să fie ocupat de mai multe evenimente muzicale. Situația a stârnit reacția vehementă a lui Gigi Becali, care consideră că prioritatea ar trebui să aparțină competițiilor sportive.

Patronul FCSB a susținut că stadioanele trebuie să fie dedicate în primul rând fotbalului și a criticat modul în care a fost gestionată situația. În opinia sa, o hotărâre de Guvern care ar avantaja cluburile de fotbal nu ar fi fost respectată. Totodată, latifundiarul a legat organizarea festivalurilor de fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor, context în care a făcut o paralelă cu experiențele sale din tinerețe.

Arena națională

Arena națională Sursa foto: Facebook

Gigi Becali a refuzat să fumeze marijuana: „Le călcam în picioare”

Rememorând începutul anilor ’90, Becali a povestit că în cercurile pe care le frecventa existau persoane care consumau substanțe interzise. Deși i s-a oferit de mai multe ori să încerce, spune că a refuzat categoric.

„Când eram eu tânăr, prin ’90-’92, ăștia fumau marijuana. Făceau țigară și-mi dădeau și mie. Ziceam: ‘Dă-o, mă, încoace!”. Și eu luam țigara și o frecam și o călcam în picioare. Ei ziceau: ‘Nu, nu!’. Ce nu, mă?! Și mai erau și niște pastile. Ziceau: „Gigi, ia și tu!”. Le luam. Pac! Le călcam în picioare! Ce muzică ascultam? Rock. Nu! Doar când îi vedeam cu curele legate pe haine nu-i suportam… Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxă. Îmi plăcea Michael Jackson. Dar ăla te vrăjea prin muzica lui. Și era și Elvis Presley. Te vrăjea și el. Dar asta nu era muzică nebunească”, a declarat latifundiarul la Digi Sport.

Patronul FCSB a explicat că, deși în jurul său existau tentații, a ales să nu le urmeze și să se delimiteze de astfel de obiceiuri.

Cum vede diferențele dintre generații

Omul de afaceri a vorbit și despre atmosfera anilor în care ieșea în oraș, subliniind că lucrurile stăteau diferit față de prezent. Nu frecventa discotecile în sensul actual al cuvântului, ci ceea ce atunci se numea „salon”, iar interacțiunile dintre tineri aveau, în opinia sa, un alt ritm.

„Muzica pe vremea aia… Nu mergeam la discotecă. Îi zicea salon. Și aveai emoții când invitai o fată la dans. Voi nu ați prins vremurile alea. Atunci curtai o fată câte 3-5 luni. Erau balerine frumoase, fete cuminți. Erau vagaboante? Nu!

Eu știu că la Melody era Patrichi coregraf. Și avea cele mai frumoase și experimentate balerine. Erau combinate cu câte un băiat, dar nu ziceau: „Dă-mi bani că merg cu tine”. Niciodată. Poate după ’95… Atunci, da. Te duceai la discotecă și erau 5-7 femei pe care le luai dacă plăteai!”, a povestit Gigi Becali, conform sursei citate.

