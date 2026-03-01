Gigi Becali, amintiri din tinerețe: Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxă

Gigi Becali a rememorat perioada tinereții sale, vorbind deschis despre anturajul începutului anilor ’90, despre tentațiile vremii și despre muzica pe care o asculta atunci. În același timp, patronul FCSB a reacționat dur la decizia ca Arena Națională să nu mai fie disponibilă pentru meciuri o perioadă, în contextul organizării unor festivaluri.

Începând din luna mai, Arena Națională nu va mai putea găzdui partide de fotbal pentru o perioadă, stadionul urmând să fie ocupat de mai multe evenimente muzicale. Situația a stârnit reacția vehementă a lui Gigi Becali, care consideră că prioritatea ar trebui să aparțină competițiilor sportive.

Patronul FCSB a susținut că stadioanele trebuie să fie dedicate în primul rând fotbalului și a criticat modul în care a fost gestionată situația. În opinia sa, o hotărâre de Guvern care ar avantaja cluburile de fotbal nu ar fi fost respectată. Totodată, latifundiarul a legat organizarea festivalurilor de fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor, context în care a făcut o paralelă cu experiențele sale din tinerețe.

Rememorând începutul anilor ’90, Becali a povestit că în cercurile pe care le frecventa existau persoane care consumau substanțe interzise. Deși i s-a oferit de mai multe ori să încerce, spune că a refuzat categoric.

„Când eram eu tânăr, prin ’90-’92, ăștia fumau marijuana. Făceau țigară și-mi dădeau și mie. Ziceam: ‘Dă-o, mă, încoace!”. Și eu luam țigara și o frecam și o călcam în picioare. Ei ziceau: ‘Nu, nu!’. Ce nu, mă?! Și mai erau și niște pastile. Ziceau: „Gigi, ia și tu!”. Le luam. Pac! Le călcam în picioare! Ce muzică ascultam? Rock. Nu! Doar când îi vedeam cu curele legate pe haine nu-i suportam… Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxă. Îmi plăcea Michael Jackson. Dar ăla te vrăjea prin muzica lui. Și era și Elvis Presley. Te vrăjea și el. Dar asta nu era muzică nebunească”, a declarat latifundiarul la Digi Sport.

Patronul FCSB a explicat că, deși în jurul său existau tentații, a ales să nu le urmeze și să se delimiteze de astfel de obiceiuri.

Omul de afaceri a vorbit și despre atmosfera anilor în care ieșea în oraș, subliniind că lucrurile stăteau diferit față de prezent. Nu frecventa discotecile în sensul actual al cuvântului, ci ceea ce atunci se numea „salon”, iar interacțiunile dintre tineri aveau, în opinia sa, un alt ritm.