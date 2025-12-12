Social

Ghiveci călugăresc cu legume și soia. Cel mai ieftin și hrănitor prânz

Ghiveci călugăresc cu legume și soia. Cel mai ieftin și hrănitor prânz
Din cuprinsul articolului

Ghiveciul călugăresc este mâncarea apreciată de toți pelerinii care ajung în vizită la mănăstiri. Deseori, aceștia sunt invitați la masă de monahii care pregătesc zilnic o cantitate mare de mâncare. Pregătită cu rugăciune și multă răbdare, mâncarea servită în așezămintele monahale are un gust aparte. Această rețetă te va ajuta să obții preparatul perfect pentru postul Crăciunului.

Ghiveci de legume cu soia

Ingredientele necesare:

  • 200 g boabe de soia uscată (sau 250 g soia fiartă din conservă)
  • 2 morcovi medii
  • 1 păstârnac
  • 1 țelină mică
  • 1 ardei gras roșu
  • 1 ardei gras galben
  • 1 dovlecel mediu
  • 1 vânătă mică
  • 1 ceapă mare
  • 3-4 roșii coapte sau 1 conservă de roșii în bulion
  • 2 căței de usturoi
  • 3-4 linguri ulei de floarea-soarelui sau de măsline
  • 1 lingură pastă de tomate (opțional)
  • 1 legătură pătrunjel proaspăt
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • Sare și piper după gust
  • 500 ml apă sau supă de legume

Dacă folosești soia uscată aceasta trebuie înmuiată în apă rece peste noapte. Apoi se fierbe timp de 45-60 de minute până se înmoaie suficient. Dacă folosești soia din conservă, o clătești și o scurgi bine.

Mod de preparare

Curăță morcovii, păstârnacul și țelina, apoi taie-le cubulețe mici sau bastonașe. Ardeii se taie fâșii, dovlecelul și vânăta cuburi, iar ceapa și usturoiul se toacă mărunt.

Într-o cratiță mare, încălzește uleiul și adaugă ceapa. Călește timp de 2-3 minute, până devine translucidă, apoi adaugă morcovul, păstârnacul și țelina. Continuă să sotezi 5 minute, amestecând constant.

Pune ardeii, dovlecelul și vânăta. După 5 minute, adaugă roșiile tocate și pasta de tomate, dacă folosești. Pune usturoiul tocat, cimbrul, sarea și piperul. Amestecă bine.

soia

Soia. Sursa foto: Freepik

Ghiveci de legume ca la mănăstire

Adaugă boabele de soia fierte și apa sau supa de legume. Acoperă cratița și lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 25-30 de minute, până când toate legumele sunt fragede și aromele s-au combinat. La final, presară deasupra pătrunjel proaspăt tocat. Mai poți adăuga sare și piper după gust.

Ghiveciul călugăresc cu legume și soia se servește cald, alături de pâine integrală sau mămăligă. Este un preparat delicios, sățios și bogat în vitamine, fibre și proteine vegetale.

