Forţele Terestre Române au anunţat sâmbătă dispariţia unuia dintre ultimii mari eroi ai Armatei Române. Generalul în retragere Ştefan Dimofte, veteran de război şi simbol al devotamentului faţă de ţară, a încetat din viaţă la venerabila vârstă de 104 ani.

„România se desparte de unul dintre ultimii săi mari eroi. La venerabila vârstă de 104 ani, Generalul Ştefan Dimofte, veteran de război şi simbol al onoarei, curajului şi iubirii de ţară, a plecat dintre noi”, au anunţat, sâmbătă, pe Facebook, Forţele Terestre Române.

Ştefan Dimofte a luptat cu bravură pe front în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, servind cu demnitate şi loialitate în rândurile Armatei Române.

De-a lungul carierei sale militare, generalul a fost decorat pentru acte de vitejie şi şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii Patriei şi comunităţii din care a făcut parte. Generaţii întregi de militari l-au privit ca pe un model de integritate, disciplină şi patriotism.

Forţele Terestre Române subliniază moştenirea lăsată de general:

„În urma sa rămâne nu doar o biografie impresionantă, ci o adevărată lecţie despre sacrificiu, credinţă, modestie şi dragoste de neam. România îşi pleacă fruntea în faţa unui om care a scris istorie prin fapte, nu prin cuvinte. Veşnică recunoştinţă pentru tot ce aţi oferit acestei ţări”.

Ştefan Dimofte s-a născut în fosta comună Gloduri, astăzi Izvorul Berheciului, judeţul Bacău. Viaţa sa exemplară, marcată de participarea la conflagraţia mondială şi de o carieră militară îndelungată, a devenit un simbol al generaţiei de români care au trăit şi au luptat în cele mai grele perioade ale secolului XX.

Dispariţia generalului Ştefan Dimofte reprezintă o pierdere semnificativă pentru Armata Română şi pentru întreaga societate, fiind unul dintre ultimii martori direcţi ai sacrificiilor făcute de militarii români în Al Doilea Război Mondial. Cu trecerea sa în nefiinţă, România pierde o figură emblematică a onoarei militare şi un exemplu de dăruire necondiţionată pentru valorile naţionale.